제품 URL, 짧은 스크립트 또는 간단한 브리핑에서 시작하여 카메라나 수동 편집 없이 정교한 비디오 광고를 생성하세요. HeyGen은 자동으로 페이싱, 음성 오버, 자막을 만들고 플랫폼에 맞는 내보내기를 지원하여 팀이 더 많은 광고 변형을 출시하고 어떤 것이 확장 가능한지 알 수 있도록 합니다.
AI 비디오 광고 생성기를 사용해 보세요
AI 비디오 광고 생성기는 촬영이나 수동 편집 없이 고효율 비디오 광고를 만들 수 있게 도와줍니다. 스크립트나 아이디어로 시작하여 HeyGen이 자동으로 소셜, 퍼포먼스, 디지털 캠페인에 최적화된 플랫폼 준비 광고로 전환합니다. 템플릿, 타임라인, 제작 지연 없이 더 빠르게 광고 크리에이티브를 생성, 업데이트하고 확장하세요.
출시가 신속함을 요구할 때, 전통적인 촬영은 지연을 초래하지만, 우리의 AI 광고 솔루션은 프로세스를 간소화할 수 있습니다. HeyGen은 제품 페이지나 브리핑을 짧고 이점을 강조하는 런칭 비디오로 변환하여 몇 주가 아닌 몇 시간 내에 유료 캠페인을 시작할 수 있게 해줍니다.
대규모 SKU 카탈로그는 모든 제품에 일관된 창의성이 필요합니다. HeyGen은 각 항목에 대한 B-롤, 클로즈업 및 기능 콜아웃을 자동화하여 전자상거래 팀이 동일한 품질의 카탈로그 프로모션을 확장 가능하게 만들 수 있습니다.
짧은 형식의 콘텐츠는 즉각적인 흥미와 타이트한 진행이 필요합니다. HeyGen은 강렬한 시작 프레임, 읽기 쉬운 캡션, 그리고 플랫폼에 적합한 타이밍을 갖춘 수직 편집을 제작하여 Reels 및 Shorts에서 클릭률과 시청 시간을 향상시킵니다.
리타게팅은 다양한 대상 고객 세그먼트에 맞춘 메시지가 필요합니다. HeyGen은 할인, 혜택 또는 사용 후기를 강조한 개인화된 변형을 제작하여 따뜻한 트래픽으로부터의 전환을 증가시킵니다.
대행사는 특히 몇 분 안에 비디오 광고를 생성할 때 고객들에게 일관성과 대량의 작업이 필요합니다. HeyGen은 브랜드 키트를 적용하고, 정리된 결과물을 생산하며, 반복 작업 속도를 높여 대행사가 비용을 늘리지 않고 더 많은 크리에이티브를 제공할 수 있도록 합니다.
글로벌 확장은 현지화된 창작물을 필요로 합니다. HeyGen의 비디오 번역기는 각 언어에 맞게 음성 더빙, 자막, 그리고 타이밍을 재생성하여 팀이 현지화된 캠페인을 빠르게 테스트하고 출시할 수 있도록 합니다.
왜 HeyGen이 최고의 스크립트에서 비디오 AI인가
HeyGen은 몇 분 안에 어떤 스크립트든 고품질의 생생한 비디오로 변환합니다. 대략적인 아이디어, 정교한 각본, 혹은 몇 개의 요점에서 시작하세요. HeyGen은 강력한 컨트롤을 통해 현실적인 대화 장면을 생성하여, 전통적인 제작 워크플로우 없이 단어에서 완성된 비디오로 바로 갈 수 있게 해줍니다.
스크립트를 몇 분 안에 정교한 비디오로 만드세요. 촬영, 재촬영 또는 복잡한 편집 타임라인보다 훨씬 빠르고 저렴합니다.
전문가 수준의 비디오를 간단하고 직관적인 작업 흐름으로 만드세요. 편집 경험이 필요 없습니다. 기술적인 설정도 필요 없습니다. 그냥 글을 쓰고, 생성하고, 다듬으면 됩니다.
첫 번째 초안부터 최종 내보내기까지, HeyGen의 텍스트 기반 편집기는 전체 과정을 간소화합니다. 문장을 업데이트하고, 타이밍을 조정하며, 장면을 수정하고, 문서를 편집하듯이 빠르게 반복 작업을 하세요, 타임라인을 편집하는 것이 아니라.
제품 페이지에서 비디오 워크플로우로의 링크
제품이나 랜딩 페이지 URL을 붙여넣으면 HeyGen이 이미지, 사양, 메시징을 추출하여 스토리보드를 구축합니다. 비디오 워크플로우 맵 링크는 페이지 콘텐츠를 소셜 배치에 최적화된 멀티씬 광고나 짧은 홍보 클립으로 변환하며 수동 입력을 최소화합니다.
인간의 목소리 옵션이 있는 비디오 스크립트
짧은 스크립트를 작성하거나 HeyGen이 후크와 CTA를 작성하도록 하세요. 이 엔진은 다양한 톤과 언어로 자연스러운 음성을 생성하며, 나레이션을 일치시키기 위해 토킹 헤드나 아바타 자산을 사용할 때 정확한 립싱크를 적용합니다.
창의적 자동화 및 스타일링 사전 설정
시각적 테마, 속도, 화면 비율을 선택하고 HeyGen이 깔끔한 모션, 자막 스타일링, 전환 효과를 자동으로 적용합니다. 플랫폼 사전 설정은 광고 배치와 시청자의 주의를 최적화하기 위해 추가적인 크기 조정 작업 없이 각각의 내보내기가 최적화되도록 보장합니다.
일괄 생성, 테스팅 및 분석 지원
후크, 이미지 또는 CTA를 대규모로 변경하여 수백 가지의 광고 변형을 생성하세요. 우리의 AI 광고 플랫폼을 사용하면 됩니다. 내보내기는 광고 관리자와 AB 테스트에 맞게 조직되어 있습니다. 관객을 위한 내장된 제안을 사용하고 성능 신호를 추적하여 팀이 빠르게 승리하는 창의적 요소를 분리할 수 있습니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 비디오 광고 생성기 사용 방법
브리핑에서 출판 가능한 자산에 이르기까지 네 단계로 광고용 비디오를 제작하세요.
제품 URL을 붙여넣기, 이미지를 업로드하거나 짧은 스크립트를 입력하세요. HeyGen은 콘텐츠를 분석하여 주요 특징을 추출하고 세부적인 스토리보드를 준비하여 생성을 안내합니다.
종횡비, 시각적 테마, 그리고 페이싱을 선택하세요. 브랜드 키트를 적용하여 로고, 글꼴, 색상이 모든 변형과 배치에서 일관되게 유지되도록 합니다.
다양한 훅, 비주얼, 그리고 CTA를 가진 여러 초안을 제작하세요. 우리의 광고 제작기를 사용하여 수동 타임라인 편집 없이 A/B 테스팅을 위한 변형을 새로 생성하기 전에 나란히 미리보기를 하고, 복사본이나 이미지를 조정하세요.
피드, 릴스, 스토리, 인스트림 배치에 최적화된 MP4와 이미지를 다운로드하세요. 배치 내보내기를 사용하여 정리된 자산을 광고 관리자에 직접 업로드하고 즉시 테스팅을 시작하세요.
AI 비디오 광고 생성기는 브리핑, URL, 이미지 또는 스크립트를 자동 장면 구성, 음성 합성, 자막 삽입, 그리고 내보내기 포맷팅을 사용하여 완성된 광고 크리에이티브로 변환합니다. HeyGen은 텍스트를 비디오로 변환하고 AI 아바타를 결합하여 매력적인 콘텐츠를 만듭니다. 이미지에서 비디오로 변환하여 카메라나 수동 편집 없이도 세련된 광고를 만들어냅니다.
HeyGen은 무거운 템플릿 의존성보다는 명확성, 제어, 그리고 속도에 중점을 둡니다. 팀이 비디오를 다시 만드는 대신 스크립트를 업데이트할 수 있게 함으로써, 캠페인 전반에 걸쳐 일관성을 유지하고, 광고 창작물을 확장하면서도 제작 워크플로우를 늦추지 않고 반복 작업이 더 쉬워집니다
AI는 광고 변형을 더 빠르게 만들어 테스트 및 최적화를 개선하는 데 도움을 줍니다. 성능은 여전히 귀하의 제안과 메시지에 달려 있지만, 더 빠른 반복은 결과에서 배우고 제작 병목 현상 없이 창의적인 부분을 다듬기 쉽게 만듭니다.
Yes. HeyGen supports ad creation for TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, and Google Ads. Many teams also use Repurpose Video to adapt the same ad creative across multiple platforms without starting over.
아니요. HeyGen은 복잡한 편집 도구 없이 결과를 원하는 마케터, 창업자 및 팀을 위해 설계되었습니다. 대부분의 변경 사항은 간단한 텍스트 업데이트를 포함하여, 이전에 비디오 편집 경험이 없더라도 접근하기 쉽습니다.
로고, 글꼴, 색상이 포함된 브랜드 키트를 적용하세요. HeyGen은 생성된 초안과 템플릿에 브랜드 규칙을 적용하고, 팀이 대규모로 일관성을 유지할 수 있도록 핵심 요소의 잠금을 허용합니다.
HeyGen은 피드, 릴스, 스토리, 메신저 및 인스트림 배치를 위해 포맷된 MP4 비디오 파일과 고해상도 이미지를 내보냅니다. 배치 내보내기는 광고 관리자와 캠페인 도구를 위해 파일을 명확한 이름으로 정리합니다.
HeyGen은 종횡비, 자막 가독성, 그리고 일반적인 텍스트 비율과 같은 일반적인 플랫폼 모범 사례를 따르지만, 최종 정책 준수 및 광고 승인은 광고주의 책임입니다.
빠르게 시작하여 워크플로우를 테스트한 후에 확장할 수 있습니다. HeyGen을 사용하면 브라우저에서 바로 첫 번째 AI 비디오 광고를 만들어 마케팅 프로세스에 어떻게 맞는지 확인할 수 있으므로 전념하기 전에 적합성을 볼 수 있습니다.
제품 프로모션, 브랜드 인지도 광고, 성과 창작물, 교육 광고 및 공지사항을 만들 수 있습니다. 구조화된 레이아웃의 경우, 많은 팀들이 캠페인 전반에 걸쳐 브랜딩을 일관되게 유지하기 위해 비디오 템플릿을 시작점으로 사용합니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.