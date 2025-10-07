1단계 소스를 추가하세요 제품 URL을 붙여넣기, 이미지를 업로드하거나 짧은 스크립트를 입력하세요. HeyGen은 콘텐츠를 분석하여 주요 특징을 추출하고 세부적인 스토리보드를 준비하여 생성을 안내합니다.

2단계 스타일과 형식을 선택하세요 종횡비, 시각적 테마, 그리고 페이싱을 선택하세요. 브랜드 키트를 적용하여 로고, 글꼴, 색상이 모든 변형과 배치에서 일관되게 유지되도록 합니다.

3단계 변형을 생성하고 다듬기 다양한 훅, 비주얼, 그리고 CTA를 가진 여러 초안을 제작하세요. 우리의 광고 제작기를 사용하여 수동 타임라인 편집 없이 A/B 테스팅을 위한 변형을 새로 생성하기 전에 나란히 미리보기를 하고, 복사본이나 이미지를 조정하세요.