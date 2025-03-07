홈 도구 AI 마케팅 비디오

AI 마케팅 비디오 생성기: 아이디어를 즉시 비디오로 전환

복잡한 편집이나 스튜디오 촬영 없이 주목을 끌고 전환율을 높일 수 있는 매력적인 AI 마케팅 비디오를 만드세요. 제품 링크, 스크립트 또는 간단한 아이디어를 몇 분 안에 모든 채널에 맞는 비디오로 전환하세요. HeyGen은 팀이 더 창의적인 콘텐츠를 빠르게 출시하고, 더 빠르게 테스트하며, 마케팅을 항상 움직이게 유지하는 데 도움을 줍니다.