복잡한 편집이나 스튜디오 촬영 없이 주목을 끌고 전환율을 높일 수 있는 매력적인 AI 마케팅 비디오를 만드세요. 제품 링크, 스크립트 또는 간단한 아이디어를 몇 분 안에 모든 채널에 맞는 비디오로 전환하세요. HeyGen은 팀이 더 창의적인 콘텐츠를 빠르게 출시하고, 더 빠르게 테스트하며, 마케팅을 항상 움직이게 유지하는 데 도움을 줍니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
TikTok, Instagram, YouTube과 같은 플랫폼을 위한 AI 비디오 광고를 몇 분 안에 생성하세요. 수동 편집 부담 없이 다양한 훅, 제안, 형식을 테스트해 보세요. 무엇이 공감을 얻는지 빠르게 파악하여 결과당 비용을 최적화하세요.
새로운 출시와 업데이트를 명확하고 매력적인 클립으로 전환하여 혜택을 강조하세요. 오버레이, 캡션, 클로즈업 비주얼을 사용하여 주요 기능을 보여주세요. 관객이 가치를 빠르게 이해하고 왜 중요한지 기억할 수 있도록 도와주세요.
랜딩 페이지, 가격 책정 섹션 및 온보딩 플로우에 설명 동영상을 추가하세요. 비디오를 사용하여 다음 단계를 명확히 하고 새로운 사용자의 진입 장벽을 없애세요. 더 나은 이해는 종종 더 높은 전환율과 활성화로 이어집니다.
육성 시퀀스와 공지사항에 짧은 마케팅 비디오를 삽입하세요. 개인화된 인트로, 제품 데모, 교육적 순간들을 사용하여 구독자들의 관심을 유지하세요. 비디오는 붐비는 수신함 안에서 메시지가 돋보이게 도와줍니다.
영업 팀이 아웃리치 및 후속 조치에서 공유할 수 있는 맞춤형 비디오 자산을 제공하여 더 나은 비디오 마케팅을 실현하세요. 복잡한 제안을 간단한 시각 자료와 내레이션으로 설명하세요. 강력한 비디오는 구매자가 귀사의 이야기를 내부적으로 공유하기 쉽게 만듭니다.
여러 클라이언트를 위해 브랜드 비디오 라이브러리를 빠르게 제작하세요. 템플릿과 프리셋을 사용하여 품질을 표준화하면서도 유연성을 유지하세요. 추가 시간을 들이지 않고도 프로젝트 당 더 많은 창의적 옵션을 제공하세요.
왜 HeyGen이 최고의 스크립트에서 비디오로 변환하는 AI인가
HeyGen은 몇 분 안에 어떤 스크립트도 고품질의 생생한 비디오로 변환합니다. 대략적인 아이디어, 정교한 각본, 혹은 몇 개의 요점에서 시작하세요. HeyGen은 강력한 컨트롤을 통해 현실적인 대화 장면을 생성하여, 전통적인 제작 워크플로우 없이 단어에서 완성된 비디오로 바로 갈 수 있게 해줍니다.
스크립트를 몇 분 안에 정교한 비디오로 만드세요. 촬영, 재촬영 또는 복잡한 편집 타임라인보다 훨씬 빠르고 저렴합니다.
전문가 수준의 비디오를 간단하고 직관적인 작업 흐름으로 만드세요. 편집 경험이 필요 없습니다. 기술적인 설정도 필요 없습니다. 그냥 글을 쓰고, 생성하고, 다듬으면 됩니다.
첫 번째 초안부터 최종 내보내기까지, HeyGen의 텍스트 기반 편집기는 전체 과정을 간소화합니다. 문장을 업데이트하고, 타이밍을 조정하며, 장면을 수정하고, 문서를 편집하듯이 빠르게 반복 작업을 하세요, 타임라인을 편집하는 것이 아니라.
비디오 생성을 위한 링크 및 스크립트
URL, 제품 설명 또는 마케팅 스크립트에서 시작하여 장면을 자동으로 생성하세요. HeyGen은 핵심 포인트를 추출하여 구조화된 비디오 세그먼트로 전환합니다. 개념이 적절하게 느껴질 때까지 다듬거나 다시 생성할 수 있습니다.
마케팅 및 광고 형식을 위한 템플릿
프로모션, 설명자, 제품 하이라이트 및 소셜 광고를 위해 미리 만들어진 레이아웃을 사용하세요. 템플릿은 타이밍, 텍스트 계층 구조, 그리고 프레이밍을 대신 처리해줍니다. 이것은 시간이 촉박할 때에도 비디오가 세련되게 보이도록 유지시켜 줍니다.
AI 아바타, 목소리 및 자막
AI 대변인과 다양한 언어의 자연스러운 음성 해설로 인간의 존재감을 더하세요. 자동 자막은 소리 없는 피드에서 접근성과 성능을 향상시킵니다. 배우가 필요 없이 스타일, 어조, 메시지를 직접 제어할 수 있습니다.
멀티 플랫폼 내보내기 및 종횡비
다양한 채널에 맞게 세로, 정사각형, 그리고 가로 형식으로 내보내세요. 안전 영역, 가독성, 그리고 버전 간 움직임을 유지하세요. 이를 통해 단일 프로젝트에서 전 세계적으로 캠페인을 시작할 수 있습니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 마케팅 비디오 생성기 사용 방법
HeyGen은 마케터들이 기존 캠페인 계획에 쉽게 통합할 수 있는 간단한 워크플로우를 제공합니다. 여러분이 브리핑과 목표를 가져오면, AI 비디오 생성기가 제작 세부 사항을 처리하여 전략과 창의적인 방향에 집중할 수 있게 해줍니다.
제품 페이지를 붙여넣기, 짧은 안내문을 작성하거나 기존 스크립트를 추가하세요. 목표, 대상, 그리고 주요 메시지를 설정하세요.
비디오 콘텐츠에 맞는 템플릿, 색상, 글꼴 및 시각적 스타일을 선택하세요. 메시지를 명확하게 전달할 AI 음성이나 아바타를 선택하세요.
생성된 비디오를 미리 보고 화면 텍스트, 타이밍, 시각적 요소를 조정하세요. 테스트 준비를 위해 다른 훅이나 제안을 시도해 보세요.
각 플랫폼에 맞는 형식으로 최종 비디오를 다운로드하세요. 광고 관리자, 랜딩 페이지, 웹사이트 및 이메일 도구에 업로드하세요.
인공 지능을 활용하여 제작된 AI 마케팅 비디오는 홍보 또는 교육용 비디오입니다. 간단한 입력을 통해 스크립트, 시각적 요소, 음성 해설을 생성하여 캠페인을 더 빠르게 시작할 수 있습니다. 이는 전통적인 비디오 제작에 대한 의존도를 줄입니다.
아니요. HeyGen은 편집자가 아닌 마케터를 위해 설계되었습니다. 템플릿과 안내된 워크플로우가 기술적인 세부 사항을 처리하여 메시지, 대상, 그리고 결과에 집중할 수 있게 해주면서도 전문적인 결과물을 얻을 수 있습니다.
네. 로고, 글꼴, 제품 영상, 브랜드 이미지를 프로젝트에 직접 업로드할 수 있습니다. 이러한 자산은 템플릿에 나타나므로 모든 비디오가 일관되고 시각적 정체성에 부합하게 느껴집니다.
소셜 플랫폼, 광고 네트워크, 웹사이트 및 이메일 캠페인을 위한 비디오를 만들 수 있습니다. 다양한 종횡비와 내보내기 옵션을 통해 TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn 등을 지원할 수 있으며, 같은 기본 개념에서 출발합니다.
아이디어가 준비되면 간단한 비디오는 몇 분 안에 만들 수 있습니다. 많은 변형을 가진 복잡한 캠페인도 전통적인 제작보다 훨씬 빠르게 진행됩니다. 이 속도는 성과에 대한 테스트와 반응에 이상적입니다.
네. 언어, 목소리, 화면 텍스트를 바꾸면서 시각적 일관성을 유지할 수 있습니다. 지역화된 변형은 전체 프로젝트를 다시 만들지 않고도 지역 관객에게 직접 말을 걸 수 있게 도와줍니다.
네. HeyGen은 유료 캠페인과 자연 검색에 잘 맞는 고품질 파일을 내보냅니다. 적절한 형식, 자막 지원, 그리고 속도 조절은 각 플랫폼에서 비디오가 세련되게 보이도록 도와줍니다.
네. 여러 팀 구성원들이 프로젝트에 대한 접근을 공유하고, 피드백을 제공하며, 반복 작업을 관리할 수 있습니다. 이를 통해 마케팅, 크리에이티브, 그리고 성과 팀이 일치된 상태를 유지하기가 더 쉬워집니다.
네. 블로그 게시물, 제품 페이지 또는 기존 스크립트에서 시작할 수 있습니다. 기존에 가지고 있는 자산의 수명을 연장하고 비디오를 선호하는 대상층에게 도달하기 위해 작성된 콘텐츠를 비디오로 전환하는 것이 도움이 됩니다.
네. 솔로 크리에이터, 소규모 기업, 그리고 대기업 모두 AI 마케팅 비디오로부터 혜택을 받을 수 있습니다. 글로벌 팀이 비디오 제작을 확장하는 데 도움을 주는 동일한 도구들이 더 빠르고, 더 나은 콘텐츠로 소규모 팀이 경쟁하는 데에도 도움을 줍니다.
