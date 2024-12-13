혜택과 가치
제품 마케팅 비디오를 제작 지연 없이 확장하세요
당신의 메시지를 눈길을 끄는 공지 비디오로 단순화하세요
정적인 이미지와 텍스트로는 새로운 제품 출시의 흥분을 담아낼 수 없습니다. HeyGen은 시선을 끌고, 호기심을 자극하며, 강렬한 인상을 남기는 화려한 릴 영상과 정교한 비디오를 만드는 데 도움을 줍니다. 관객을 놀라게 할 시각적 효과로 제품 발표를 잊을 수 없는 순간으로 만드세요.
이해 관계자의 일정에 맞춰 스트레스 없이 진행하세요
제품 출시는 빠르게 진행되며, 전통적인 비디오 제작은 종종 따라잡지 못합니다. HeyGen을 사용하면 스트레스나 지연 없이 몇 분 안에 고품질의 브랜드 발표 비디오를 만들 수 있습니다. 일정을 유지하고 제품만큼 정교한 출시를 선보이세요.
글로벌 출시를 위해 제품 발표를 현지화하세요
제품 콘텐츠를 번역하고 현지화하는 것은 많은 자원을 필요로 합니다. HeyGen은 AI 기반의 음성 더빙과 립싱크를 통해 자동으로 제품 비디오의 현지화된 버전을 생성함으로써, 추가적인 제작 비용이나 노력 없이 시장 간 일관성을 유지하면서 과정을 간소화합니다.
방법:
HeyGen으로 제품 발표 만들기
HeyGen에 로그인하여 몇 분 안에 놀라운 전문가 품질의 제품 비디오를 만들 준비를 하세요.
제품 출시, 기능 롤아웃, 서비스 업데이트에 맞게 디자인된 맞춤형 템플릿 중에서 선택하세요. 완전한 제어가 필요하신가요? 빈 캔버스에서 시작하여 비디오를 처음부터 직접 만드세요. 원클릭으로 브랜드 키트를 적용하여 일관된 느낌을 유지하세요.
제품 발표 스크립트를 업로드하고 메시지를 전달할 생생한 AI 아바타를 선택하세요. 아바타는 당신의 디지털 트윈이 될 수도 있고, 더 매력적이고 이해하기 쉽게 만들기 위해 726개가 넘는 공개 아바타 중에서 선택할 수도 있습니다.
HeyGen의 간편한 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 글꼴, 색상을 조정하세요. 로고를 추가하고 브랜드에 맞는 시각적 요소를 교체하고, 다양한 대상 청중에 맞게 메시징을 미세 조정하세요.
HeyGen의 미디어 라이브러리에서 이미지, 아이콘, 애니메이션을 활용하여 핵심 기능을 강조하고, 가치 제안을 강화하며, 복잡한 개념을 명확하게 전달하세요.
비디오가 다듬어지고 준비되면, 선호하는 형식으로 내보내고 이메일, 소셜 미디어, 랜딩 페이지 또는 내부 채널 등, 관객이 있는 곳이라면 어디든 공유하세요.
자주 묻는 질문
제품 발표 영상은 새로운 제품, 기능 또는 서비스를 소개하는 짧고 흥미로운 비디오입니다. 이는 기업이 주요 이점을 전달하고, 흥미를 유발하며, 채택을 촉진하는 데 도움이 됩니다.
제품 비디오는 관객들을 참여시키고 새로운 제품을 설명하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. 정적인 콘텐츠에 비해 비디오는 기억력을 높이고, 명확성을 개선하며, 발표를 더 설득력 있게 만듭니다. HeyGen은 제품 마케터들이 비디오 제작 팀이 필요 없이 빠르게 고품질의 비디오를 만들 수 있도록 쉽게 해줍니다.
HeyGen은 제품 마케터들이 몇 분 안에 전문가 수준의 제품 비디오를 생성할 수 있게 해주는 AI 기반 비디오 도구를 제공합니다. 사용자 정의 템플릿, 생생한 AI 아바타, 그리고 쉬운 편집 도구를 통해 HeyGen은 비디오 제작을 간소화하면서 브랜드 일관성을 유지합니다.
네. HeyGen을 사용하면 브랜드 색상, 글꼴, 로고 및 기타 시각적 요소를 추가하여 제품 비디오가 회사의 브랜딩과 일치하도록 할 수 있습니다. 또한 다양한 대상 청중에 맞게 톤과 스타일을 조정할 수도 있습니다.
네. HeyGen은 여러 언어로 AI 음성과 립싱크를 활용한 비디오 번역 및 현지화를 지원합니다. 이를 통해 추가 제작 비용 없이 글로벌 청중을 위한 제품 비디오를 쉽게 확장할 수 있습니다.
아니요. HeyGen은 비디오 편집 경험이 없는 마케터를 위해 설계되었습니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 도구를 사용하면 기술적인 기술이 필요 없이 빠르게 정교한 제품 비디오를 만들 수 있습니다.
HeyGen은 새로운 제품 출시, 기능 업데이트, 서비스 확장, 베타 프로그램 발표, 그리고 내부 역량 강화 업데이트를 위한 제품 비디오를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 외부 고객, 영업 팀 또는 내부 이해관계자를 위한 비디오를 맞춤 제작할 수 있습니다.
제품 비디오의 이상적인 길이는 30초에서 90초입니다. 이는 관객의 관심을 유지하면서 핵심 정보를 간결하게 전달합니다. HeyGen을 사용하면 소셜 미디어, 이메일, 랜딩 페이지와 같은 다양한 플랫폼에 맞게 여러 버전을 빠르게 만들 수 있습니다.
제품 비디오를 이메일 캠페인, 회사 웹사이트, 랜딩 페이지, LinkedIn, YouTube, X 및 Slack이나 Microsoft Teams 같은 내부 커뮤니케이션 도구를 포함한 여러 채널에 공유할 수 있습니다.
HeyGen을 사용하면 몇 분 안에 고품질의 제품 비디오를 만들 수 있습니다. AI 아바타, 템플릿 및 자동 음성 오버를 사용하면 긴 비디오 제작 과정이 필요 없어져, 빠듯한 출시 마감일을 맞출 수 있도록 도와줍니다.