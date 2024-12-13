당신의 메시지를 눈길을 끄는 공지 비디오로 단순화하세요

정적인 이미지와 텍스트로는 새로운 제품 출시의 흥분을 담아낼 수 없습니다. HeyGen은 시선을 끌고, 호기심을 자극하며, 강렬한 인상을 남기는 화려한 릴 영상과 정교한 비디오를 만드는 데 도움을 줍니다. 관객을 놀라게 할 시각적 효과로 제품 발표를 잊을 수 없는 순간으로 만드세요.