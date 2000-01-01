당신의 CEO가 모든 업데이트를 직접 녹화할 수는 없습니다. 경영진을 클론하세요 한 번만 만들어 두면, 그들의 존재감을 무제한 커뮤니케이션 전반에 배치할 수 있습니다. 일관된 보이스, 자연스러운 전달, 일정 충돌은 제로. 리더십은 부재 중에도 계속해서 눈에 띄게 유지됩니다.

• 짧은 녹화만으로 임원 아바타를 생성하세요

• 진정성 있는 목소리와 존재감을 유지하세요

• 재녹음 없이 스크립트를 업데이트