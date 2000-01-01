직원들이 실제로 시청하는 사내 커뮤니케이션 영상
CEO 업데이트, 회사 공지, 변화 커뮤니케이션까지—임원 일정 조율이나 제작 인력 섭외 없이도, 전 세계 임직원이 각자의 언어로 시청할 수 있는 전문적인 영상을 손쉽게 제작하세요.
내부 커뮤니케이션 문제
귀사와 같은 내부 팀이 혁신적인 텍스트 기반 AI 비디오 플랫폼을 통해 커뮤니케이션을 확장하고 정렬을 이끌어내는 방법을 확인해 보세요.
사내 커뮤니케이션 과제
귀사의 인력은 전 세계에 분산되어 있고, 이메일에 파묻혀 있습니다. 중요한 메시지는 쉽게 묻혀 버립니다. 타운홀 미팅은 직원의 절반에게 새벽 3시에 열립니다. 임원들은 회의 사이에 15분밖에 없지, 이틀씩 영상 촬영에 쓸 시간은 없습니다. 어렵게 영상을 만들어도, 수십 개 언어를 사용하는 인력을 위해 단 한 가지 언어로만 제작됩니다. 그 결과, 중요한 커뮤니케이션은 제대로 전달되지 않고, 변화 이니셔티브는 지연되며, 직원들은 리더십과 단절감을 느끼게 됩니다. 이제 문자 공지로는 충분하지 않지만, 조직이 필요로 하는 속도와 규모에 맞는 영상 제작은 불가능해 보입니다.
HeyGen 솔루션
HeyGen은 귀사의 내부 커뮤니케이션 팀을 영상 제작 엔진으로 바꿔 줍니다. 메시지를 직접 작성하거나 AI의 도움을 받아 초안을 만들고, AI 아바타를 선택하거나 경영진의 음성과 모습을 클론한 아바타를 선택한 뒤, 몇 분 만에 전문적인 영상을 생성하세요. 일정 조율도, 제작 지연도 없습니다. CEO가 자리에 없어도 디지털 트윈이 분기 실적 업데이트를 대신 전달할 수 있습니다. 전 세계에 흩어져 있는 직원들이 있나요? 음성 클로닝과 립싱크 기능으로 175개 이상 언어로 번역하여 모든 직원이 자신의 언어로 메시지를 들을 수 있게 하세요. 조직이 움직이는 속도에 맞춰 커뮤니케이션을 전달하십시오.
모든 직원을 효과적으로 소통 범위에 두기 위한 사내 커뮤니케이션 팀의 모든 필수 요소
임원 디지털 트윈
당신의 CEO가 모든 업데이트를 직접 녹화할 수는 없습니다. 경영진을 클론하세요 한 번만 만들어 두면, 그들의 존재감을 무제한 커뮤니케이션 전반에 배치할 수 있습니다. 일관된 보이스, 자연스러운 전달, 일정 충돌은 제로. 리더십은 부재 중에도 계속해서 눈에 띄게 유지됩니다.
• 짧은 녹화만으로 임원 아바타를 생성하세요
• 진정성 있는 목소리와 존재감을 유지하세요
• 재녹음 없이 스크립트를 업데이트
글로벌 인력 현지화
하나의 메시지로, 모든 직원이 사용하는 언어를 아우르세요. AI 영상 번역은 음성 클로닝과 립싱크를 통해 경영진 메시지를 175개 이상의 언어로 현지화합니다. 스페인어, 중국어, 독일어, 힌디어로 전달되는 CEO의 메시지는 더빙이 아닌, 마치 그 언어를 모국어로 쓰는 사람처럼 자연스럽게 들립니다.
• 음성 클로닝으로 경영진의 진정성이 그대로 유지됩니다
• 립싱크가 얼굴 움직임과 일치합니다
• 하나의 원본 영상으로 전 세계에 배포
신속한 생산 처리 시간
공지 사항은 제작 일정이 잡히길 기다려 줄 수 없습니다. 전통적인 제작 방식에 몇 주가 걸리는 대신, 몇 분 만에 내부용 영상을 만들어 보세요. 속보, 긴급 공지, 시간에 민감한 변경 사항까지—타이밍이 중요한 순간에 즉시 소통할 수 있습니다.
• 몇 분 만에 동영상을 제작하세요
• 스튜디오 예약이 필요 없습니다
• 실시간으로 이벤트에 대응하세요
PowerPoint를 동영상으로
기존 프레젠테이션을 매력적인 동영상 콘텐츠로 변환하세요. 타운홀 자료나 전체 회의 슬라이드를 업로드하면 HeyGen이 아바타 내레이션, 전환 효과, 그리고 전문가 수준의 마무리까지 더해 줍니다. 처음부터 새로 만들 필요 없이, 기존 콘텐츠 라이브러리가 곧바로 동영상 라이브러리로 바뀝니다.
• 기존 프레젠테이션 가져오기
• 아바타 발표자를 자동으로 추가
• 구조와 메시지를 유지
브랜드 및 메시지 일관성
Brand Kit으로 승인된 메시지, 시각적 아이덴티티, 용어를 확실하게 고정하세요. Brand Glossary는 회사명, 제품 용어, 임원 이름이 언제나, 모든 언어에서 정확하게 발음되도록 보장합니다.
• 중앙화된 브랜드 에셋
• 주요 용어 발음 제어 기능
• 모든 커뮤니케이션에서 일관된 결과물 제공
접근 가능한 커뮤니케이션
직원이 어떤 방식으로 콘텐츠를 소비하든 모두에게 도달하세요. 자동 생성 자막, 다국어 오디오 트랙, 다운로드 가능한 형식으로 구성된 콘텐츠는 직원들이 데스크톱, 모바일, 또는 오프라인 환경에서 시청하더라도 메시지가 정확히 전달되도록 보장합니다.
• 자동 생성 자막
• 여러 언어 버전
• 유연한 배포 형식
메시지에서 전 세계 배포까지, 3단계로
커뮤니케이션 초안 작성하기
직접 스크립트를 작성하거나 기존 메모를 업로드하고, 아니면 AI 스크립트 생성기의 도움을 받아 메시지를 만들어 보세요. 말할 요점, 프레젠테이션 노트, 전략 브리프 등 어떤 것에서든 시작할 수 있으며, 처음부터 새로 만들 필요가 없습니다.
발표자를 선택하세요
조직을 대표할 AI 아바타를 선택하거나, 경영진의 디지털 트윈을 활용해 진정성 있는 리더십 존재감을 전달하세요. 음성, 톤, 시각적 스타일을 브랜드와 커뮤니케이션 유형에 맞게 조정할 수 있습니다.
생성 및 배포
생성하기를 클릭하세요. 몇 분 안에 전문적인 사내용 동영상이 완성됩니다. 한 번의 클릭으로 전 세계 임직원이 사용하는 모든 언어로 번역할 수 있습니다. 사내 인트라넷, Slack, 이메일 또는 내부 동영상 플랫폼을 통해 배포하세요.
모든 사내 커뮤니케이션 니즈를 위한 설계
임원 커뮤니케이션
리더십이 과도한 일정 부담 없이도 눈에 띄도록 유지하세요. CEO 업데이트, 이사회 발표, 전략적 방향성—임원용 영상을 통해 모든 커뮤니케이션에서 진정성 있는 존재감을 지속적으로 전달합니다.
사용 사례: 단 한 번의 녹화 세션도 추가로 잡지 않고, 분기별 CEO 업데이트를 12개 언어로 전 세계 임직원에게 전달합니다.
회사 공지사항
속보, 조직 개편, 정책 변경 등 시기가 중요한 소식은 즉시 전달하세요. 프로덕션 일정이나 경영진 스케줄을 기다릴 필요가 없습니다.
사용 사례: 인수나 주요 회사 소식을 승인 후 몇 시간 안에 전 직원에게 동시에 전달합니다.
변경 관리
중요한 이니셔티브에는 모든 직급과 지역에 걸쳐 명확하고 일관된 커뮤니케이션이 필요합니다. 영상은 메모보다 ‘왜’라는 이유를 더 잘 설명해 주며, 현지화는 누구도 소외되지 않도록 보장합니다.
사용 사례: 모든 직원의 언어로 새로운 시스템, 프로세스, 기대 사항을 설명하는 동영상을 통해 디지털 전환을 지원하세요.
타운홀 및 전체 회의
모든 사람이 실시간으로 참석할 수 있는 것은 아닙니다. 직원들이 자신의 시간대와 언어에 맞춰 편한 때에 시청할 수 있도록 주요 회의를 온디맨드 버전으로 제공하세요.
사용 사례: 분기별 전체 회의를 모든 근무조, 모든 지사, 모든 언어 그룹이 이용할 수 있는 주문형 동영상 시리즈로 전환하세요.
검증된 접근 방식: Workday는 한 편의 영상당 10~15개 언어로 사내 콘텐츠를 제작하여, 현지화에 걸리던 시간을 몇 주에서 몇 분으로 단축했습니다.
문화와 가치
기업적인 느낌이 아닌, 개인적인 느낌의 영상으로 조직 문화를 강화하세요. 환영 메시지, 핵심 가치 강조, 인정 및 포상 발표 등 분산된 팀 간의 연결을 강화하는 콘텐츠를 만들어 보세요.
사용 사례: 촬영 일정을 조율할 필요 없이, 다양한 리더와 팀 구성원을 소개하는 월간 문화 스포트라이트 영상을 제작하세요.
위기 커뮤니케이션
긴급한 상황에서는 즉각적이고 명확한 커뮤니케이션이 필요하기 때문에, 제작을 기다릴 수 없습니다. 몇 분 안에 위기 대응 영상을 제작하고, 즉시 번역하여 모든 채널에 배포하세요.
사용 사례: 전개 중인 상황에 대해 중요한 안전 또는 운영 관련 업데이트를 전체 인력에게 몇 시간 이내에 전달합니다.
그럴 만한 이유가 있는 G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품
전사 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(네, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질의 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 만들 수 있도록 돕습니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용합니다
귀사와 유사한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.
궁금한 점이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다
사내 커뮤니케이션 영상이란 무엇인가요?
사내 커뮤니케이션 영상은 외부 마케팅이 아닌 직원들을 대상으로 제작되는 영상 콘텐츠를 말합니다. 여기에는 경영진 업데이트, 회사 공지, 변화 관리 커뮤니케이션, 타운홀 미팅, 기업 문화 관련 콘텐츠, 위기 커뮤니케이션 등이 포함됩니다. HeyGen은 AI 아바타와 음성 합성을 활용해, 전통적인 영상 제작에 필요한 제작 부담 없이 사내 커뮤니케이션 팀이 대규모로 전문적인 영상을 제작할 수 있도록 지원합니다.
임원을 직접 촬영하지 않고 어떻게 임원용 커뮤니케이션 콘텐츠를 만들 수 있나요?
경영진을 한 번만 클론하세요짧은 동영상 녹화 한 번으로 디지털 트윈을 생성하면, 이후에는 분기별 업데이트, 공지사항, 팀 메시지 등 무제한으로 커뮤니케이션을 전달할 수 있습니다. 추가 녹화 시간은 필요 없습니다. 스크립트가 바뀌면, 내용만 수정하고 다시 생성하면 됩니다. 경영진은 한 번만 녹화하고, 그들의 진짜 존재감은 모든 커뮤니케이션 전반에 걸쳐 확장됩니다.
글로벌 인력을 위해 사내 동영상을 번역할 수 있나요?
네—이것은 사내 커뮤니케이션을 위한 HeyGen의 핵심 강점 중 하나입니다. 한 언어로 커뮤니케이션 내용을 만든 다음, AI 영상 번역을 사용해 175개 이상 지원되는 어떤 언어로든 버전을 생성할 수 있습니다. 번역에는 음성 클로닝(경영진의 목소리가 각 언어에서 자연스럽게 들리도록 함)과 립싱크(입 모양이 대사와 일치하도록 함)가 포함됩니다. Workday는 이 방식을 활용해 영상 하나당 10~15개 언어로 콘텐츠를 제작하고 있습니다.
내부 커뮤니케이션용 동영상을 얼마나 빠르게 만들 수 있나요?
대부분의 사내 영상은 몇 분 안에 제작됩니다. Workday는 현지화에 걸리던 시간이 몇 주에서 몇 분으로 단축되었다고 보고했습니다. 정확한 소요 시간은 영상의 길이와 복잡도에 따라 달라지지만, 전통적인 제작 일정(수일에서 수주)을 당일 납품으로 전환하는 것이 일반적입니다. 긴급한 커뮤니케이션은 수 시간 내에 제작 및 배포할 수 있습니다.
타운홀 발표 내용을 영상으로 제작할 수 있나요?
네. PowerPoint, Google Slides 또는 PDF 프레젠테이션을 업로드하면 HeyGen이 이를 아바타 내레이션이 포함된 동영상으로 변환해 줍니다. 기존의 구조와 콘텐츠는 그대로 유지하면서, 여기에 전문적인 영상 퀄리티를 더해 줍니다. 이는 특히 서로 다른 시간대에 있는 직원들이 시청할 수 있는 라이브 이벤트의 온디맨드 버전을 제작할 때 매우 유용합니다.
모든 커뮤니케이션에서 일관된 메시지를 유지하려면 어떻게 해야 하나요?
HeyGen의 브랜드 키트는 승인된 색상, 폰트, 로고, 아바타 선택 등을 포함한 시각적 아이덴티티를 한곳에 모아 관리합니다. 브랜드 용어집은 회사명, 임원 이름, 제품 용어, 조직 관련 용어의 발음을 제어합니다. CEO 메시지든 팀 공지든, 어떤 영상을 만들더라도 모든 영상이 일관된 브랜드 기준을 유지하도록 해 줍니다.
HeyGen은 민감한 내부 커뮤니케이션을 진행하기에 충분히 안전한가요?
HeyGen은 SOC 2 Type II 인증을 받았으며 GDPR을 준수합니다. 고객님의 콘텐츠는 전송 중에도, 저장 중에도 암호화됩니다. 민감한 조직 정보를 다루는 엔터프라이즈 내부 커뮤니케이션 팀을 위해 HeyGen은 SSO 연동과 중앙 집중식 접근 관리가 가능한 전용 워크스페이스를 제공합니다. 저희는 고객님의 콘텐츠를 AI 모델 학습에 사용하지 않습니다.
기존에 사용 중인 사내 채널을 통해 동영상을 배포해도 되나요?
네. HeyGen은 표준 MP4 비디오 파일로 내보내며, 이는 사내 인트라넷, SharePoint, Slack, Microsoft Teams, 이메일, 사내 동영상 플랫폼, 디지털 사이니지 등 어떤 배포 채널에서도 사용할 수 있습니다. 또한 동영상을 직접 임베드하거나 링크로 공유할 수도 있습니다. 이 형식은 직원들이 이미 콘텐츠를 소비하고 있는 모든 환경에서 문제없이 작동합니다.
서로 다른 시간대와 근무 일정을 어떻게 관리하나요?
네. HeyGen은 조회 추적 및 참여 분석 기능을 제공하여 어떤 잠재 고객이 언제, 얼마나 오래 영상을 시청했는지 파악할 수 있습니다. 이 인텐트 데이터를 활용해 후속 조치의 우선순위를 정하세요. 영상을 끝까지 시청한 잠재 고객은 열지 않은 사람들보다 관심도가 높을 가능성이 큽니다. CRM과의 연동을 통해 이 데이터는 거래 기록과도 연계되어 관리됩니다.
우리 커뮤니케이션 팀 여러 명이 함께 HeyGen을 사용할 수 있나요?
네.HeyGen 비즈니스용에는 커뮤니케이션 매니저, 콘텐츠 제작자, 지역 담당자가 함께 협업할 수 있는 팀 워크스페이스가 포함되어 있습니다. 공유 에셋 라이브러리를 통해 승인된 임원 아바타, 브랜드 요소, 템플릿을 모두가 쉽게 사용할 수 있습니다. 관리자 제어 기능으로 권한을 관리하고 메시지 일관성을 보장할 수 있습니다.
어떤 종류의 사내 커뮤니케이션을 만들 수 있나요?
HeyGen은 사실상 모든 형태의 사내 커뮤니케이션을 지원합니다. 경영진 업데이트, 회사 공지, 변화 관리 영상, 타운홀 미팅 요약, 온보딩 콘텐츠, 정책 설명, 기업 문화 및 가치 관련 콘텐츠, 포상·인정 공지, 위기 커뮤니케이션 등 무엇이든 가능합니다. 메시지를 글로 쓸 수만 있다면, HeyGen이 어떤 언어로든 그 메시지를 영상으로 만들어 드립니다.
이것은 기존의 사내 영상 제작 방식과 어떻게 비교되나요?
기존의 사내 영상 제작은 임원 일정 조율, 스튜디오 예약, 촬영, 편집까지 거쳐야 하며, 보통 콘텐츠 한 편을 만드는 데 최소 2~4주가 걸립니다. 여기에 도달해야 하는 모든 언어 수를 곱해 보세요. HeyGen은 동일한 수준의 품질을 몇 분 만에 제공하며, 어떤 언어로든 즉시 번역된 영상을 만들어 냅니다. 사내 커뮤니케이션 팀들은 제작 인력이나 예산을 늘리지 않고도 영상 산출물이 눈에 띄게 증가했다고 보고하고 있습니다.
지금 바로 사내 커뮤니케이션 영상을 제작해 보세요
지금 중요한 메시지를 전달하는 데 몇 주씩 기다리지 마세요. 몇 분 만에 전문적인 사내용 영상을 제작하고, 전 세계 직원들에게 각자의 언어로 즉시 전달하며, 경영진의 일정을 과도하게 소모하지 않고도 리더십의 존재감을 유지할 수 있습니다. Workday, Miro를 비롯해 커뮤니케이션 방식을 혁신한 글로벌 기업들의 사내 커뮤니케이션 팀에 합류하세요.
