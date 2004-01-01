전 세계적으로 확장 가능한 컴플라이언스 교육 영상 제작하기
컴플라이언스 교육의 문제
규정 준수 의무는 멈추지 않습니다. HIPAA 업데이트, 안전 프로토콜, 인사(HR) 정책까지—모두 끊임없이 바뀝니다. 그런데 여기에 맞춰 교육용 영상을 만든다고요? 촬영팀을 조율하고, 늘 바쁜 SME(주제 전문가) 일정을 잡고, 막상 완성됐을 땐 이미 출시 전에 내용이 낡아버린 콘텐츠를 몇 달씩 기다려야 합니다. 그 사이에 여러분의 인력은 여러 지역, 여러 언어, 여러 시간대에 흩어져 있고, 모두가 동일하고 일관된 메시지를 들어야 합니다. 정적인 PDF는 읽히지 않고, 라이브 교육은 확장성이 없습니다. 그리고 교육의 빈틈 하나하나가 곧 보호의 빈틈이 됩니다.
HeyGen 솔루션
HeyGen은 준수 관련 문서를 직원들이 실제로 시청하는 흥미로운 동영상 교육으로 바꿔 줍니다. 정책 문서를 업로드하고, AI 아바타를 선택한 뒤, 몇 달이 아니라 몇 분 만에 전문적인 교육 영상을 생성하세요. 규정이 변경되었나요? 몇 시간 안에 영상을 다시 생성하면 됩니다. 스페인어, 중국어(만다린), 독일어 버전이 필요하신가요? 클릭 한 번이면 충분합니다. 모든 지점, 모든 언어, 모든 직원에게 일관된 컴플라이언스 메시지를 전달할 수 있습니다. 그리고 SCORM 내보내기 기능을 통해 기존 LMS에 바로 연동됩니다.
규모 확장형 교육을 위해 컴플라이언스 팀이 필요로 하는 모든 것
귀사와 유사한 기업들이 가장 혁신적인 텍스트 기반 AI 영상 플랫폼으로 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.
정책 기반 동영상 변환
기존 컴플라이언스 문서(SOP, 정책 PDF, 파워포인트 자료 등)를 아바타 기반 교육 모듈로 전환하세요. 처음부터 대본을 작성할 필요도, 주제 전문가 일정을 조율할 필요도 없습니다. 콘텐츠만 업로드하면 나머지는 AI가 제작합니다.
• 정책 문서를 자동으로 동영상 스크립트로 변환하세요
• 기존 슬라이드 자료에서 교육 콘텐츠를 생성합니다
• 재촬영 없이 콘텐츠를 업데이트
다국어 규정 준수
하나의 교육 영상으로 175개 이상의 언어를 지원합니다. AI 영상 번역과 음성 클로닝, 립싱크 기술을 통해 HIPAA 교육이 각 시장의 현지 언어처럼 자연스럽게 들리도록 합니다. 더빙 영화 같은 어색함 없이, 일관된 메시지를 현지화된 방식으로 전달하세요.
• 음성 클로닝으로 발표자의 진정성을 그대로 유지합니다
• 립싱크는 입 모양을 번역된 오디오에 맞춰 줍니다
• 단일 소스 영상으로 전 세계 인력에게 배포
LMS 연동
규정 준수 모듈을 학습 관리 시스템(LMS)으로 직접 내보내세요. SCORM 규격을 준수하는 패키지는 Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors 등과 호환됩니다. 다른 과정과 마찬가지로 수료 현황, 점수, 서약(확약) 기록을 추적할 수 있습니다.
• SCORM 1.2 및 2004 내보내기
• LMS 직접 업로드 지원
• 완료 추적 지원
SME 디지털 트윈
준법 전문가들이 항상 모든 곳에 있을 수는 없습니다. 주제별 전문가를 복제해 한 번만 만들어 두면, 그들의 전문성을 모든 교육 모듈에 적용할 수 있습니다. 일관된 목소리, 일관된 전달, 일정 충돌은 제로입니다.
• 짧은 동영상 녹화만으로 디지털 트윈을 생성하세요
• 무제한 모듈에서 전문가 아바타를 재사용하세요
• 재녹화 없이 스크립트를 업데이트하세요
브랜드 및 규제 관리
Brand Kit으로 승인된 메시지, 로고, 용어를 확실하게 고정하세요. Brand Glossary는 "HIPAA"와 같은 용어와 귀사의 이름이 매번 올바르게 발음되도록 보장합니다. 임의의 해석도, 브랜드에서 벗어난 교육도 없습니다.
• 모든 동영상에서 일관된 브랜드를 유지하세요
• 용어집을 통해 기술 용어의 발음을 관리합니다
• 조직에서 사용할 수 있도록 승인된 아바타 라이브러리
신속한 업데이트 주기
규정은 계속 바뀝니다. 교육도 마찬가지여야 합니다. OSHA가 지침을 업데이트하거나 정책팀이 절차를 수정하면, 재촬영을 조율하는 데 몇 주를 들이지 말고 몇 시간 만에 영상을 다시 제작하세요. 제작 부담 없이 최신 상태를 유지할 수 있습니다.
- 스크립트 변경 사항이 몇 분 안에 적용됩니다
- 업데이트를 위해 재촬영이 필요하지 않습니다
- 규정 준수 감사용 버전 관리
정책 문서를 교육 영상으로 바꾸는 3단계
규정 준수 콘텐츠 업로드
이미 보유한 자료부터 시작하세요. 정책 PDF, 슬라이드 자료, 또는 문서화된 절차 등 어떤 것이든 좋습니다. HeyGen의 AI 스크립트 생성기는 이러한 문서를 바로 영상 제작에 활용할 수 있는 스크립트로 변환해 주며, 직접 작성한 스크립트를 붙여넣을 수도 있습니다.
아바타와 음성을 선택
200개가 넘는 다양한 AI 아바타 중에서 선택하거나, 귀사의 컴플라이언스 담당자를 디지털 트윈으로 구현해 보세요. 브랜드 톤에 맞는 음성을 선택하거나, 진정성을 위해 사내 전문가(SME)의 목소리를 클론할 수도 있습니다.
생성 및 배포
생성 버튼을 클릭하세요. 몇 분 안에 전문적인 컴플라이언스 교육 영상이 완성됩니다. SCORM 패키징으로 LMS에 내보내거나, 내부 배포용으로 다운로드할 수 있습니다. 번역이 필요하신가요? 동일한 소스에서 175개 이상의 모든 언어로 한 번에 생성하세요.
모든 컴플라이언스 기능을 위한 설계
HIPAA 및 의료 컴플라이언스
규제 요건을 충족하는 환자 프라이버시 교육을 마련하세요. 의료 교육 동영상은 모든 직원이, 접수 담당자부터 임상의까지, 각자가 선호하는 언어로 일관된 HIPAA 교육을 받을 수 있도록 보장합니다.
사용 사례: 내부 직원을 대상으로 하는 길고 대면으로 진행되는 HIPAA 교육 세션을, 간결하고 자기 주도적으로 학습할 수 있는 동영상 모듈로 대체하세요.
직장 안전 교육
OSHA 요구 사항, 유해물질 의사소통, PPE(개인 보호구) 프로토콜 등 근로자들이 실제로 시청하는 안전 교육. 아바타 내레이션이 포함된 시각적 데모는 정보 전달력과 교육 이수율 면에서 글 위주의 매뉴얼보다 훨씬 효과적입니다.
사용 사례: 전 세계 모든 시설에 실험실 안전 동영상을 제공하여 모든 지역에서 일관된 메시지를 전달합니다.
인사 및 직장 규정 준수
성희롱 예방, 행동 강령, 차별 금지 정책. 민감한 주제를 전문적이고 일관되게 전달합니다. 재촬영 없이 매년 업데이트하세요.
사용 사례: 노동 규정 준수 시 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 다루는 신속한 고용법 안내 영상을 제작합니다.
사용 사례: 노동 규정 준수의 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 다루는 신속한 고용법 안내 영상을 제작합니다.
재무 및 규제 준수
SOX 컴플라이언스, 자금세탁 방지, 내부자 거래 정책. 규제 산업에서는 교육이 실제로 이루어졌다는 문서화가 필요하며, LMS 추적 기능이 있는 동영상은 이를 제공합니다.
제조 및 품질 규정 준수
ISO 절차, GMP 요구 사항, 품질 관리 프로토콜.교육 동영상은 올바른 절차를 보여 줌으로써 오류와 감사 지적 사항을 줄여 줍니다.
예시: 뷔르트 그룹은 8개 언어로 된 65분 분량의 컴플라이언스 프레젠테이션을 단 4일 만에 제작하면서, 번역 비용을 80% 절감했습니다.
글로벌 컴플라이언스 프로그램
다국적 제작 비용 없이 진행하는 다국적 컴플라이언스 교육. 하나의 원본 영상으로 모든 언어의 동일한 교육을 제공합니다. 감사인이 높이 평가하는 일관성을 확보하세요.
G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품인 데는 이유가 있습니다
전사 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(네, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질·대규모 동영상 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원합니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 10만 개 이상의 팀이 사용하고 있습니다
귀사와 유사한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어내는 방법을 확인해 보세요.
궁금한 점이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다
컴플라이언스 교육 비디오 소프트웨어란 무엇인가요?
컴플라이언스 교육 비디오 소프트웨어는 조직이 규제 및 정책 요구 사항을 충족하기 위한 동영상 기반 교육 콘텐츠를 생성·관리·배포할 수 있도록 도와줍니다. HeyGen은 AI 아바타와 음성 합성을 활용해 카메라, 스튜디오, 제작 인력 없이도 스크립트나 문서를 기반으로 전문적인 교육 영상을 제작합니다. 그 결과, 규정이 변경될 때 빠르게 업데이트할 수 있는 일관되고 확장 가능한 컴플라이언스 교육을 구현할 수 있습니다.
HIPAA 컴플라이언스 교육 영상을 어떻게 제작하나요?
HIPAA 정책 문서를 업로드하거나 교육용 스크립트를 HeyGen에 붙여넣으세요. 화면에 등장할 AI 아바타를 선택하고, 전문적인 음성을 고른 뒤 영상을 생성합니다. 다양한 인구 집단에 서비스를 제공하는 의료 기관이라면 video translation 기능을 사용해 스페인어, 중국어(만다린), 베트남어 등 직원들이 사용하는 여러 언어 버전으로 제작할 수 있습니다. SCORM 패키징으로 내보내 LMS에서 수강 완료 현황을 추적하세요.
규정이 변경되면 컴플라이언스 교육 동영상을 업데이트할 수 있나요?
네. 이것이 바로 컴플라이언스 팀을 위한 HeyGen의 주요 장점 중 하나입니다. 정책이 변경되면 스크립트만 업데이트하고 영상을 다시 생성하면 됩니다. 촬영 일정을 다시 잡거나, 스튜디오를 예약하거나, SME(주제 전문가)의 시간을 조율할 필요가 없습니다. 대부분의 스크립트 업데이트는 30분 이내에 새 영상을 생성하므로, 교육 콘텐츠를 규제 요구사항에 맞춰 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
HeyGen은 우리 LMS와 연동되나요?
HeyGen은 Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb를 포함한 주요 학습 관리 시스템(LMS)과 호환되는 SCORM 1.2 및 SCORM 2004 패키지를 내보낼 수 있습니다. 내보낸 패키지를 LMS에 직접 업로드하여 수강 완료, 점수, 컴플라이언스 준수 확인(Attestation)을 추적할 수 있습니다.
다국어 컴플라이언스 교육은 어떻게 진행되나요?
기본 언어로 한 번만 컴플라이언스 교육 영상을 제작하세요. 그런 다음 HeyGen의 번역 기능을 사용해 175개 이상 지원 언어로 손쉽게 버전을 생성할 수 있습니다. 번역에는 음성 클로닝(각 언어에서 발표자의 목소리가 자연스럽게 들리도록)과 립싱크(입 모양이 번역된 오디오와 정확히 맞도록)가 포함됩니다. 스페인어 버전은 더빙된 영어가 아니라, 원어민 스페인어처럼 들립니다.
제 컴플라이언스 콘텐츠는 안전하게 보호되나요?
HeyGen은 SOC 2 Type II 인증을 받았으며 GDPR을 준수합니다. 사용자의 콘텐츠는 전송 중에도, 저장 중에도 암호화됩니다. 민감한 정책 문서를 다루는 엔터프라이즈 컴플라이언스 팀을 위해 HeyGen은 SSO 연동과 중앙 집중식 사용자 관리를 지원하는 전용 워크스페이스를 제공합니다. 저희는 사용자의 콘텐츠를 AI 모델 학습에 활용하지 않습니다.
어떤 종류의 컴플라이언스 교육을 만들 수 있나요?
HeyGen은 다음을 포함한 모든 컴플라이언스 교육 활용 사례를 지원합니다: HIPAA 및 의료 정보 보호, OSHA 및 직장 안전, HR 컴플라이언스(직장 내 괴롭힘 예방, 행동 강령), 금융 규제(SOX, AML, 내부자 거래), 제조 표준(ISO, GMP), 데이터 프라이버시(GDPR, CCPA), 그리고 업계별 자격·인증 교육 등입니다. 당신이 그에 대한 스크립트를 작성할 수 있다면, HeyGen은 그 스크립트를 바탕으로 영상을 제작할 수 있습니다.
컴플라이언스 교육 영상은 최대 어느 정도 길이로 제작할 수 있나요?
HeyGen은 교육 설계에 맞출 수 있도록 다양한 길이의 동영상을 지원합니다. 대부분의 컴플라이언스 모듈은 마이크로러닝 방식에 적합한 3~10분 분량에서 잘 작동하지만, 보다 포괄적인 주제의 경우 더 긴 콘텐츠를 제작할 수도 있습니다. 20분 이상에 해당하는 장기 교육의 경우, 학습자의 몰입도와 추적 효율을 높이기 위해 콘텐츠를 여러 챕터나 모듈로 나누는 것을 고려해 보세요.
우리 컴플라이언스 팀의 여러 사람이 HeyGen을 함께 사용할 수 있나요?
네.HeyGen 비즈니스용에는 컴플라이언스 매니저, 교육 설계자, 콘텐츠 제작자가 함께 협업할 수 있는 팀 워크스페이스가 포함되어 있습니다. 공유 자산 라이브러리를 통해 승인된 아바타, 브랜드 요소, 템플릿을 팀 전체가 쉽게 사용할 수 있습니다. 관리자 기능을 통해 권한을 관리하고 사용 현황을 추적할 수 있습니다.
HeyGen은 기존의 컴플라이언스 교육 영상 제작 방식과 어떻게 비교되나요?
전통적인 컴플라이언스 교육 영상 제작은 발표자 일정 조율, 스튜디오 예약, 촬영팀 구성, 후반 편집까지 필요하며, 보통 완성본 1편당 5,000~15,000달러 이상, 제작 기간은 2~3개월이 걸립니다. HeyGen은 이와 동등한 품질의 영상을 몇 분에서 몇 시간 안에 생성하며, 추가 비용 없이 무제한 수정이 가능합니다. 규제가 변경되면 다시 촬영할 필요 없이 내용을 수정해 재생성하면 됩니다. Würth Group은 제작 시간 50% 단축과 번역 비용 80% 절감을 보고했습니다. Advantive는 콘텐츠 제작 시간을 50% 줄였습니다.
우리 컴플라이언스 책임자의 디지털 트윈을 만들 수 있나요?
네. HeyGen의 AI 클론 기능은 짧은 동영상 녹화만으로 디지털 트윈을 생성합니다. 컴플라이언스 담당자는 한 번만 녹화하면, 그 아바타가 추가 일정 조율 없이 무제한으로 교육 모듈을 진행할 수 있습니다. 담당자가 조직을 떠나면, 해당 아바타를 사용 중지하고 새 아바타를 만들 수 있어 고아가 된 교육 콘텐츠가 남지 않습니다.
지원되는 동영상 형식과 해상도는 무엇인가요?
HeyGen은 최대 4K 해상도의 MP4 형식으로 영상을 내보낼 수 있습니다. 컴플라이언스 교육의 경우, 대부분의 조직은 LMS 제공 시 화질과 파일 크기의 균형을 맞추기 위해 1080p(Full HD)를 사용합니다. 대역폭이 제한된 환경이나 모바일 우선 제공을 위해 720p로도 내보낼 수 있습니다.
지금 바로 컴플라이언스 교육 동영상을 제작해 보세요
수개월씩 기다리며 오래된 콘텐츠를 쓰지 마세요. 몇 분 만에 전문적인 컴플라이언스 교육을 제작하고, 즉시 어떤 언어로든 번역하며, 규정이 바뀔 때마다 재촬영 없이 손쉽게 업데이트할 수 있습니다. 제작 시간을 절반으로 줄인 포춘 500대 기업의 컴플라이언스 팀에 지금 합류하세요.
