自分だけのアバターを作ろう

写真や短い動画から、あなたそっくりのデジタル版を作成しましょう。HeyGen を使えば、175以上の言語で話し、動き、コミュニケーションできる AI アバターを簡単に作成できます。高速かつリアルで、動画制作、トレーニング、ソーシャルメディアなどに最適です。

Tool featured image
-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

AIアバター動画ジェネレーターをお試しください

このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに反映したAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツやトレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。

アバター動画を作成

アバターを選ぶ

Tap to upload photo

For best results, choose a photo that's at least 720p with a clear view of a face.

or pick a preset

スクリプトを入力

0/200 文字
フル機能にアクセスするにはサインインまたは登録してください
既存のアバターを選択
Step 1:既存のアバターを選択
プロンプトを入力してください
Step 2:プロンプトを入力してください
生成された動画をクリック
Step 3:生成された動画をクリック
自分だけのアバターを作成

動画用にユニークなAIアバターが欲しいですか？

HeyGen の AI アバタージェネレーターを使えば、自分そっくりのリアルなデジタル版を作成したり、ブランドを体現する完全オリジナルのキャラクターをデザインしたりできます。マーケティング動画、トレーニング教材、ソーシャルメディア用コンテンツなど、どのような用途であっても、あなただけのパーソナライズされたアバターが、カメラの前に立たなくても、あらゆる場所にあなたを登場させてくれます。

HeyGen を使えば、アバターの見た目、声、表情を自由にカスタマイズして、あなたのトーンや個性にぴったり合った姿に仕上げることができます。ブランドアイデンティティを反映した顔の特徴や服装、しぐさを選びましょう。あなたのアバターは 175 以上の言語で話すこともでき、グローバルなコミュニケーションをシンプルかつ自然に行えます。

HeyGen の AI を活用した動画制作なら、カメラや俳優、複雑な編集ツールを使わずに、プロフェッショナルなアバター動画を作成できます。視聴者とつながる魅力的でスケーラブルな動画コンテンツを、最も簡単な方法で制作できます。

a recording of a woman on a green screen with heygen written on the bottom
自分だけのアバターを作成

AIアバター作成のベストプラクティス

カスタムアバターを自然でプロフェッショナルな印象に仕上げるには、次の簡単なコツを参考にしてください。

✓ 高品質な動画や画像を使用しましょう：鮮明で十分に明るい映像は、最もリアルな仕上がりを実現します。
✓ 明るく均一な照明で撮影しましょう：影を避けることで、AIが細部を正確に捉えられます。
✓ 背景はシンプルに保ちましょう：無地で邪魔のない背景にすると、よりクリーンな最終結果になります。
✓ ボイスクローンを試してみましょう：HeyGen の AI ボイスクローン機能を使って、アバターの声をあなた自身に近づけましょう。
✓ 衣装や表情をカスタマイズしましょう：服装、トーン、ジェスチャーを調整して、あなたのブランドに合うようにします。
✓ 複数の言語を追加しましょう：175 以上の言語とアクセントで自然に話し、世界中のオーディエンスに届けましょう

• 複数の言語を追加：175以上の言語とアクセントで自然に話し、世界中のオーディエンスにリーチしましょう。

アバターを使ってチュートリアルや製品デモを録画したいですか？ それならAIスクリーンレコーダーを使って、ブラウザ上で直接動画をキャプチャしましょう

a screenshot of a website that says " upload a high-quality 2 min video footage "
自分だけのアバターを作成

AIアバターでエンゲージメントを高める

HeyGen を使えば、カメラも俳優も編集スキルも必要なく、プロ品質でリアルなアバターを簡単に作成できます。すべてブラウザ上で動作するため、数分で洗練された結果を得ることができます。

✓ 自然な表情としぐさ：アバターがあなたの話し方に合わせて、リアルな表情アニメーションで話し、動きます。
✓ AIボイスクローン：高度な音声合成技術で、あなた自身の声をアバターに与えられます。
✓ グローバルな言語対応：175以上の言語とアクセントで、自然なコミュニケーションが可能です。
✓ シンプルなブラウザワークフロー：ソフトウェアのインストール不要で、ブラウザ上で動画の作成・カスタマイズ・レンダリングが行えます。

HeyGen の「Create Your Own Avatar」機能は、表情豊かな動き、自然な声の表現、そしてリアルなディテールによってキャラクターに命を吹き込み、視聴者とのつながりを深めます。

a video that says boost engagement on it
仕組み

4つの簡単ステップで自分だけのAIアバターを作成

短い動画から、あなただけの話せるデジタル分身まで。HeyGenなら、AIアバターの作成はスピーディでシンプルです。始めるのに必要なのは、短い動画か写真だけ。数分もあれば、あなた専用のAIアバターが完成し、話したり、プレゼンしたり、オーディエンスとつながったりできるようになります。

ステップ 1

短い動画を録画する

画面上の簡単なガイドに従い、自分自身をはっきりと明るく映したクリップを撮影してください。

ステップ 2

動画と同意書をアップロードしてください

あなたの映像は安全に処理され、あなただけのパーソナライズされたアバターが生成されます。

ステップ3

見た目と声をカスタマイズする

自分の個性やブランドに合うように、文体・表現・トーンを調整しましょう。

ステップ4

動画の作成を開始

スクリプトを入力するだけで、アバターがあらゆる言語で自然にあなたのメッセージを伝えてくれます。

Smiling woman on a screen with an 'Upload your video footage' button.
A user interface for uploading video, showing options to drag and drop files, browse local files, upload via Google Drive, or record using a webcam or phone.
HeyGen AI video creation interface with a smiling female avatar, video controls, and the prompt 'Simply type your script to get started!'.
A video player featuring a smiling woman in a white shirt, with Instagram, YouTube, and TikTok icons below.

自分だけのアバター作成に関するよくある質問

HeyGen の「Create Your Own Avatar」ツールとは何ですか？

これは、あなたの動画や写真をもとに、話すデジタル版のあなたを生成するAI搭載ツールです。ビジネス動画、プレゼンテーション、コンテンツ制作などに利用できます。

写真や動画からアバターを作成できますか？

はい。鮮明な写真または短い動画クリップをアップロードすると、HeyGen が数分であなたそっくりのアバターを生成します。

自分のアバターは複数の言語を話せますか？

はい。あなたのアバターは175以上の言語とアクセントで話すことができるため、世界中の視聴者に最適です。

後からアバターを更新したり作り直したりできますか？

はい。ご利用のサブスクリプションレベルに応じて、ダッシュボードからアバターを削除、再作成、または更新できます。

この機能はすべてのプランで利用できますか？

カスタムアバターの作成は有料プランでご利用いただけます。一部のプランには、無料トライアルや回数制限付きのアクセスが含まれています。

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

CTA background