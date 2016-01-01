写真や短い動画から、あなたそっくりのデジタル版を作成しましょう。HeyGen を使えば、175以上の言語で話し、動き、コミュニケーションできる AI アバターを簡単に作成できます。高速かつリアルで、動画制作、トレーニング、ソーシャルメディアなどに最適です。
このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに反映したAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツやトレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。
動画用にユニークなAIアバターが欲しいですか？
HeyGen の AI アバタージェネレーターを使えば、自分そっくりのリアルなデジタル版を作成したり、ブランドを体現する完全オリジナルのキャラクターをデザインしたりできます。マーケティング動画、トレーニング教材、ソーシャルメディア用コンテンツなど、どのような用途であっても、あなただけのパーソナライズされたアバターが、カメラの前に立たなくても、あらゆる場所にあなたを登場させてくれます。
HeyGen を使えば、アバターの見た目、声、表情を自由にカスタマイズして、あなたのトーンや個性にぴったり合った姿に仕上げることができます。ブランドアイデンティティを反映した顔の特徴や服装、しぐさを選びましょう。あなたのアバターは 175 以上の言語で話すこともでき、グローバルなコミュニケーションをシンプルかつ自然に行えます。
HeyGen の AI を活用した動画制作なら、カメラや俳優、複雑な編集ツールを使わずに、プロフェッショナルなアバター動画を作成できます。視聴者とつながる魅力的でスケーラブルな動画コンテンツを、最も簡単な方法で制作できます。
AIアバター作成のベストプラクティス
カスタムアバターを自然でプロフェッショナルな印象に仕上げるには、次の簡単なコツを参考にしてください。
✓ 高品質な動画や画像を使用しましょう：鮮明で十分に明るい映像は、最もリアルな仕上がりを実現します。
✓ 明るく均一な照明で撮影しましょう：影を避けることで、AIが細部を正確に捉えられます。
✓ 背景はシンプルに保ちましょう：無地で邪魔のない背景にすると、よりクリーンな最終結果になります。
✓ ボイスクローンを試してみましょう：HeyGen の AI ボイスクローン機能を使って、アバターの声をあなた自身に近づけましょう。
✓ 衣装や表情をカスタマイズしましょう：服装、トーン、ジェスチャーを調整して、あなたのブランドに合うようにします。
✓ 複数の言語を追加しましょう：175 以上の言語とアクセントで自然に話し、世界中のオーディエンスに届けましょう
アバターを使ってチュートリアルや製品デモを録画したいですか？ それならAIスクリーンレコーダーを使って、ブラウザ上で直接動画をキャプチャしましょう
AIアバターでエンゲージメントを高める
HeyGen を使えば、カメラも俳優も編集スキルも必要なく、プロ品質でリアルなアバターを簡単に作成できます。すべてブラウザ上で動作するため、数分で洗練された結果を得ることができます。
✓ 自然な表情としぐさ：アバターがあなたの話し方に合わせて、リアルな表情アニメーションで話し、動きます。
✓ AIボイスクローン：高度な音声合成技術で、あなた自身の声をアバターに与えられます。
✓ グローバルな言語対応：175以上の言語とアクセントで、自然なコミュニケーションが可能です。
✓ シンプルなブラウザワークフロー：ソフトウェアのインストール不要で、ブラウザ上で動画の作成・カスタマイズ・レンダリングが行えます。
HeyGen の「Create Your Own Avatar」機能は、表情豊かな動き、自然な声の表現、そしてリアルなディテールによってキャラクターに命を吹き込み、視聴者とのつながりを深めます。
4つの簡単ステップで自分だけのAIアバターを作成
短い動画から、あなただけの話せるデジタル分身まで。HeyGenなら、AIアバターの作成はスピーディでシンプルです。始めるのに必要なのは、短い動画か写真だけ。数分もあれば、あなた専用のAIアバターが完成し、話したり、プレゼンしたり、オーディエンスとつながったりできるようになります。
画面上の簡単なガイドに従い、自分自身をはっきりと明るく映したクリップを撮影してください。
あなたの映像は安全に処理され、あなただけのパーソナライズされたアバターが生成されます。
自分の個性やブランドに合うように、文体・表現・トーンを調整しましょう。
スクリプトを入力するだけで、アバターがあらゆる言語で自然にあなたのメッセージを伝えてくれます。
これは、あなたの動画や写真をもとに、話すデジタル版のあなたを生成するAI搭載ツールです。ビジネス動画、プレゼンテーション、コンテンツ制作などに利用できます。
はい。鮮明な写真または短い動画クリップをアップロードすると、HeyGen が数分であなたそっくりのアバターを生成します。
はい。あなたのアバターは175以上の言語とアクセントで話すことができるため、世界中の視聴者に最適です。
はい。ご利用のサブスクリプションレベルに応じて、ダッシュボードからアバターを削除、再作成、または更新できます。
カスタムアバターの作成は有料プランでご利用いただけます。一部のプランには、無料トライアルや回数制限付きのアクセスが含まれています。
