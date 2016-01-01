HeyGen の AI アバタージェネレーターを使えば、自分そっくりのリアルなデジタル版を作成したり、ブランドを体現する完全オリジナルのキャラクターをデザインしたりできます。マーケティング動画、トレーニング教材、ソーシャルメディア用コンテンツなど、どのような用途であっても、あなただけのパーソナライズされたアバターが、カメラの前に立たなくても、あらゆる場所にあなたを登場させてくれます。

HeyGen を使えば、アバターの見た目、声、表情を自由にカスタマイズして、あなたのトーンや個性にぴったり合った姿に仕上げることができます。ブランドアイデンティティを反映した顔の特徴や服装、しぐさを選びましょう。あなたのアバターは 175 以上の言語で話すこともでき、グローバルなコミュニケーションをシンプルかつ自然に行えます。

HeyGen の AI を活用した動画制作なら、カメラや俳優、複雑な編集ツールを使わずに、プロフェッショナルなアバター動画を作成できます。視聴者とつながる魅力的でスケーラブルな動画コンテンツを、最も簡単な方法で制作できます。