Face talking は、静止画の写真を AI で本物そっくりの話す動画に変換する機能です。HeyGen を使えば、カメラ撮影や収録、複雑な制作ワークフローなしで、自然で表情豊か、まるで人間が話しているような face talking 動画を生成できます。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Face talking videos explain lessons, onboarding steps, and tutorials in a clear and personal way. This improves understanding and keeps learners engaged without live instruction.
Use face talking to introduce features, explain benefits, or deliver announcements with a human presence. This builds trust while keeping messaging consistent.
Teams share policies, updates, and instructions using familiar faces in talking photos. This removes the need for meetings or scheduled recordings.
Face talking videos guide users step by step through processes and workflows. This reduces confusion and improves completion rates.
Creators animate portraits to narrate stories, biographies, or historical content with emotional impact. This brings static visuals to life.
Organizations deliver the same message globally by translating scripts while keeping the same talking face with the video translator.
Why HeyGen is the Best Face Talking AI Video Tool
フェイストーキングは、人の存在がわかりやすさや信頼感、エンゲージメントを高める場面のために設計されており、AIトーキング系アプリケーションに最適です。HeyGen を使えば、AI トーキング技術を活用して、話す動画を一貫して効率的に作成できます。
Face talking lets you appear on screen as an AI avatar without recording yourself. You maintain a visible human connection while removing the stress, setup, and time required for live video recording by using AI avatars.
動画を撮り直す代わりに、顔出しトーキングコンテンツはテキストや音声を編集するだけで更新できます。これにより修正が即座に行え、常に最新の内容を保つことができます。
フェイストーキングを使うことで、すべての動画で同じ顔の見た目、声のトーン、プレゼンテーションスタイルを保てるため、チームとして一貫性のあるプロフェッショナルな発信が可能になります。
写真から顔が話す動画を生成
Upload a single portrait photo and generate a face talking video with realistic mouth movement and facial expression with the AI video generator. The AI analyzes facial structure to produce smooth, natural speech animation that feels authentic. This removes the need for filming, lighting, or animation skills.
テキストから生成された話す顔
Create face talking videos by typing your script instead of recording audio. The AI voice and lip movements stay perfectly synchronized, allowing fast edits without affecting realism. This is ideal for high volume and frequently updated content.
自然なリップシンクと表情コントロール
顔出しトーキング動画では、口の動きが正確に音声と同期し、さらに繊細な表情の変化が組み合わさっています。これにより、過度なアニメーションを避け、視聴者が内容に集中しやすく、自然で心地よい視聴体験を実現します。プロフェッショナルで人間味のある仕上がりとなり、AIトーキング体験の効果を高めます。
Multi language face talking support
同じ顔を使って、複数の言語で話すトーキングヘッド動画を生成できます。これにより、ビジュアルを作り直すことなくグローバルなメッセージ発信が可能になり、ローカライズにかかる時間を短縮しながら、ブランドの一貫性を維持できます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
AI画像から動画へのジェネレーターの使い方
Bring your ideal face to life with the face talking AI within four simple steps.
正面を向いた、はっきりとしたポートレート写真を選びます。AI が顔を処理し、AI アバターでリアルなアニメーションができるように準備します。
スクリプトを入力するか、音声ファイルをアップロードしてください。タイミング、表情、口の動きは自動的に生成されます。
HeyGen は、正確なリップシンクと自然な表情の動きで、自然に話す顔を生成します。
動画をダウンロードして、ウェブサイトやソーシャルプラットフォーム、社内ツールなどあらゆる場所で活用しましょう。
フェイストーキングとは、静止画をまるで話しているかのように動かすAI技術です。テキストや音声入力に合わせて、自然な口の動きや表情をリアルに生成し、1枚の画像から自然な「話す動画」を作成します。
フェイストーキング動画は、アニメーションではなく人間らしく見えるように設計されています。微妙な表情の動きと正確なリップシンクにより、トーキングヘッド動画でも信頼感を保ち、シンプルなアニメーションでよく見られる不気味な違和感を防ぐことができます。
明るい場所で正面からはっきり写したポートレート写真を使うと、最も良い結果が得られます。顔のパーツがはっきり見える写真ほど、AIはより滑らかで正確な話す動きを生成できます。
はい、顔出しトーキング動画は、テキストから動画のアプローチを使うことで、テキストだけから完全に生成できます。AIがテキストを音声に変換し、自動的に顔の動きと同期させるため、音声を録音する必要はありません。
1つの顔を使ったパーソナライズされたトーキングヘッド動画でも、スクリプトを変更することで複数の言語で話すようにカスタマイズできます。これにより、さまざまな地域やオーディエンス向けに内容を最適化しながら、ビジュアルアイデンティティを一貫して保つことができます。
No technical skills are required. Face talking videos are created through a simple workflow using a photo and script, making the process accessible to anyone.
はい。一度フェイストーキングアバターを作成すれば、無制限の動画で再利用できます。これにより、同じ設定作業を繰り返すことなく、スケーラブルなコンテンツ制作が可能になります。
Face talking は、撮影や制作コストをかけずに、人間らしい動画コミュニケーションが必要な教育者、マーケター、企業、クリエイターに最適です。
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あなたのアイデアを、AIでプロ品質の動画に変えましょう。