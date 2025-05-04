あなたの最高の文章コンテンツを、人が最後まで視聴してくれる動画に変えましょう。HeyGen を使えば、記事やブログ、長文の資料を、編集者やカメラなしで、リーチ・エンゲージメント・ページ滞在時間を高めるプレゼンター動画へと変換できます。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Convert long blog posts into short vertical videos with clear hooks and takeaways. Use them as teasers that bring viewers back to your full article. This helps your content travel further across feeds.
Turn opinion pieces and deep dives into engaging video explainers. Present ideas visually so complex topics feel accessible. Executives and experts stay visible without extra recording time.
Take support docs and FAQs and transform them into guided tutorials. Visual walkthroughs reduce confusion and help customers self-serve, especially when using an AI video generator. Fewer tickets means more time for higher value work.
Convert timely updates into short summary videos for social or email. Viewers get the key points in seconds, which keeps your brand top of mind through engaging video content. Perfect for publishers and internal comms teams.
Break down long form guides into shorter video lessons. Each module covers one section of the article in a focused way. Learners can watch in order or jump straight to what they need, enhancing their experience with the AI video content.
Turn high performing product copy into short promo or explainer videos. Show benefits with visuals and narration directly pulled from your page. This keeps messaging aligned across formats.
HeyGen が選ばれる理由：記事から動画へのベストジェネレーター
HeyGen は、優れた記事をすべて複数の高品質な動画へと再活用するお手伝いをします。URL を入力するかテキストを貼り付けるだけで、AI が要約・台本作成・シーン設計を行い、あなたのブランドに合った動画を自動生成します。すでに持っているコンテンツから、より多くのコンテンツを生み出せる一方で、視聴者は自分の好みに合った視聴スタイルを選べるようになります。
リンクを貼り付けるか記事本文をドロップするだけで、HeyGen が瞬時に要点を抽出します。AI があなたのコンテンツを、シーン構成・ナレーション・ビジュアル案まで含んだ整理された台本に自動変換。まっさらな状態から悩む時間を省き、すぐにブラッシュアップ作業に移れます。
ブログ記事、ガイド、ニュースアップデートを、ソーシャルフィード、メール、ランディングページ向けの動画に変換しましょう。同じストーリーを複数のフォーマットで活用できるので、公開するコンテンツ1つひとつから、より大きな価値を引き出せます。
フォント、カラー、ロゴを反映させて、記事ベースの動画が同じブランドの一部だと感じられるようにしましょう。レイアウトを再利用可能なパターンとして保存すれば、異なるチームメンバーが制作しても、すべての新しい動画の見た目を一貫させることができます。
スマート要約付きのURLおよびテキストインポート
任意の記事のURLまたはテキストを貼り付けると、HeyGenが構成、見出し、重要なアイデアを解析します。要約するか、詳細をできるだけ維持するかを選択できます。AIがあなたの主なメッセージを損なわずに動画用スクリプトを作成するので、手間なく動画を制作できます。
AIボイスオーバーとプレゼンターのオプション
視聴者に合った自然なAI音声やプレゼンタースタイルを選択できます。ナレーションはシーンと自動的に同期されるため、テンポが自然で、惹きつける動画に最適です。教育用、編集コンテンツ、プロモーション用など、目的に合わせてトーンも調整できます。
ビジュアルシーン、ストックメディア、キャプション
HeyGen は記事コンテンツに基づいてビジュアルやレイアウトを自動提案し、記事から動画への変換体験をさらに高めます。テキスト、ストック映像、画像、シンプルなモーションを組み合わせて、動画に動きと変化を持たせましょう。自動キャプション機能により、アクセシビリティに配慮しつつ、音声オフでの視聴にも対応できます。
あらゆるチャネルに対応した複数フォーマットでの書き出し
1つのプロジェクトから、縦型・正方形・横型の各フォーマットで動画を書き出せます。どのバージョンでもテキストは読みやすく、シーンはきれいにフレーミングされるため、動画編集のクオリティが保たれます。これにより、記事ベースの動画を、オーディエンスが時間を過ごしているあらゆる場所に配信できます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
記事から動画ジェネレーターの使い方
HeyGen は、記事から動画への変換を、現在のコンテンツ制作フローにそのまま組み込めるシンプルなワークフローに変えます。リンクまたはテキストを用意するだけで、プラットフォームがリンクから動画への変換でスクリプト作成、シーン構成、音声まで自動で処理し、そしてテキストから動画への変換ワークフローを実現します。
記事のリンクを貼り付けるか、再利用したいテキストをそのまま入力してください。目的と理想的な動画の長さを選ぶと、その形式に合った要約が自動で作成されます。
主要な配信チャネルに合わせてアスペクト比を選び、次に声とビジュアルスタイルを決めましょう。この動画をティーザー風、解説動画風、あるいは物語としてじっくり見せるスタイルのどれにしたいかを選択します。
生成されたスクリプトとシーンの構成をプレビューします。必要に応じて、文言の編集、セクションの並べ替え、ポイントの追加・削除を行ってください。
完成した動画を作成し、必要なバージョンをエクスポートしましょう。SNSで公開したり、元の記事の近くに埋め込んだり、メールキャンペーンに追加したりできます。
記事から動画への変換ツールは、ブログ、ニュース記事、ガイドなどの文章コンテンツを動画に変換するツールです。重要なポイントを要約し、ナレーションを追加し、ビジュアルを組み合わせることで、視聴者は読むだけでなく、動画として内容を視聴できるようになります。
明確な構成とセクションや見出しが整理された記事は、特に高いコンバージョンにつながります。ハウツーガイド、リスト形式の記事、ソートリーダーシップ系のコンテンツ、ニュースアップデートなどは、いずれも有力な候補です。情報量の多いリソースであっても、特に記事を動画に変換する場合には、ビジュアルストーリーに分解することで効果が高まります。
いいえ。HeyGen は編集の専門知識がないライター、マーケター、編集者、教育者のために作られており、あらゆる人に最適な AI 動画ツールです。プラットフォーム側が構成や技術的な部分を処理するので、あなたはメッセージと正確さに集中できます。
はい。ターゲットとなる長さを設定し、動画を短いティーザーにするか、より内容の充実したものにするかを選択できます。スクリプトやシーンを手動で編集して、詳細を残すか削除するかも調整できます。
はい。記事ベースの動画には、ブランドカラー、ロゴ、フォントを適用できます。保存したスタイルを使うことで、公開するすべてのコンテンツが同じブランドシステムに属していると感じられるように統一できます。
はい。スクリーンショット、図解、Bロール、製品クリップをアップロードして、記事から動画への変換プロジェクトで提案されたビジュアルを差し替えたり、補完したりできます。これにより、自動化と、重要な部分での完全なコントロールを両立させることができます。
TikTok、Instagram、YouTube、LinkedIn、自社サイト向けの形式で書き出すことができます。動画は記事の近くに埋め込んだり、メールで共有したり、広告キャンペーンに活用したりできるため、ブログ記事を動画化するのも簡単です。
短い記事なら30〜60秒のクリップに、長めのガイドなら数分の動画になることがあります。動画があなたの戦略に合うように、目標とする尺やテンポを調整できます。
はい。書き出す前に、シーンの調整、テキストの更新、タイミングの微調整、ビジュアルの差し替えができます。記事の内容が変わった場合でも、プロジェクトを再度開いて新しいバージョンを再生成できます。
記事から動画への変換は、すでに作成したコンテンツのリーチを拡大します。動画を好むオーディエンスにも届けられるようになり、エンゲージメント指標が向上し、優れた記事一つひとつが複数のチャネルで成果を上げるチャンスが増えます。
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あなたのアイデアを、AIでプロ品質の動画に変換しましょう。