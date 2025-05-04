すべての動画を常に自社ブランドに沿った内容に保ちましょう

フォント、カラー、ロゴを反映させて、記事ベースの動画が同じブランドの一部だと感じられるようにしましょう。レイアウトを再利用可能なパターンとして保存すれば、異なるチームメンバーが制作しても、すべての新しい動画の見た目を一貫させることができます。