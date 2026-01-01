ハイライト動画メーカー：ハイライトリールを素早く作成
長尺の動画を、ワンクリックで複数のハイライト動画に変換できます。映像をアップロードし、キャプションのスタイルと出力形式を選ぶだけで、数分で各プラットフォーム向けのハイライトが完成します。編集スキルも、何時間も映像を見返す必要もありません。
インスタントハイライトの機能
ワンクリックでAIハイライトを自動生成
ファイルをドラッグするか特定のURLを貼り付けて動画をアップロードすると、AI動画ジェネレーターが録画全体をスキャンし、最も魅力的な瞬間を自動で検出します。AIは1本の長尺動画から複数のハイライト動画を数分で生成し、「url to video」ワークフローによって、手作業での長時間のスクラブやトリミング作業を不要にします。
スクロールを止めるために設計されたキャプションスタイル
どのハイライト動画にも、プラットフォームやコンテンツに合ったキャプションが欠かせません。Instant Highlights には、シンプルな「Subtle Gray」や「Subtle Cyan」から、「Block Dark」や「Retro Gold」のような大胆なスタイルまで揃った、デザイン済みキャプションプリセットのライブラリが含まれており、内蔵の subtitle generator を使ってすぐに適用できます。スタイルをひとつ選ぶだけで、バッチ内のすべてのクリップがその見た目で書き出されます。
クリップの長さと形式の管理
クリップの長さを自動に設定するか、投稿先のプラットフォームに合わせてカスタムの長さを指定しましょう。Reels や TikTok 向けの 9:16 縦型、YouTube 向けの 16:9 横型、LinkedIn や Facebook 向けの 1:1 正方形を、AIビデオエディターで簡単に切り替えられます。動画を一度アップロードするだけで、すべてのフォーマットに対応でき、サイズ変更や再書き出しは不要です。
あらゆるハイライトに多言語ボイスオーバーを追加
編集上のコントロールのためのカスタム指示
指示フィールドに具体的なガイドラインを入力して、AI に何を残し、何を省き、どのような切り口でハイライトを構成するかを伝えましょう。リールジェネレーターは、あなたの編集方針をもとに、ブランドボイスやオーディエンスの期待、キャンペーンブリーフに合致する瞬間を優先的に抽出します。
ユースケース
マーケティングイベントのハイライト
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
ウェビナーとポッドキャストのハイライト
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
社内コミュニケーションとタウンホールミーティング
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
SNS向けショート動画やリール
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for youtube shorts and tiktok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
製品デモと顧客の声
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI avatar generator branding.
トレーニングとオンボーディング用コンテンツ
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
仕組み
長尺の動画から、複数のプラットフォーム向けハイライト動画を4つのステップで作成できます。ほとんどのユーザーは、5分以内に最初のハイライトを生成しています。
動画をアップロード
動画ファイル（MP4、MOV、WEBM、最大10GB）をドラッグ＆ドロップするか、特定のURLを貼り付けてください。Instant Highlightsは、長さを問わずあらゆるコンテンツに対応しています。
再生時間と形式を設定
自動クリップの長さを選ぶか、任意の長さを設定します。ターゲットとするプラットフォームに合わせて、9:16（縦）、16:9（横）、1:1（スクエア）から選択してください。
キャプションのスタイルを選び、指示を書き加えましょう
キャプションスタイルライブラリからブランドに合うプリセットを選びます。AI に優先してほしい点や省略してほしい点があれば、カスタム指示を入力してください。
生成して公開
Instant Highlights が動画を自動スキャンし、複数のハイライト動画を作成します。プレビューして、ダウンロードし、あらゆるプラットフォームで共有できます。
よくある質問
Instant Highlights は、クリップを手動でトリミングする場合と比べて、何が違うのですか？
手動編集では、録画全体を見直し、タイムスタンプを付けて各セグメントを切り出し、クリップを1本ずつ書き出す必要があります。Instant Highlightsなら、動画全体をスキャンして一度の処理で投稿準備が整った複数のリールを生成できます。「クリップジェネレーター」ワークフローの中で、キャプションや選択したアスペクト比がすべてのクリップに自動で適用されます。
AIはどのようにしてハイライトする場面を選ぶのですか？
AIは、録画全体を通して話し方のパターン、視覚的なダイナミズム、シーンの切り替わり、視聴者のエンゲージメントの兆候を分析します。ソーシャルプラットフォーム上で特に注目を集めやすいセグメントを特定し、それらを組み合わせて単独で使えるクリップに仕上げるために、動画ハイライトエンジンを使用します。また、「商品デモにフォーカスして」や「Q&Aセクションはスキップして」などの指示を入力することで、優先させたいポイントを細かく調整できます。
各ハイライトクリップの長さや形式は自分で設定できますか？
クリップの長さを「自動」に設定すると、AI が各シーンに最適な長さを自動で選択します。すべてのクリップの長さを揃えたい場合は、固定の長さを指定することもできます。出力フォーマットの切り替えでは、Reels と TikTok 向けの 9:16 縦型、YouTube 向けの 16:9 横型、LinkedIn と Facebook 向けの 1:1 正方形を選択できます。どちらの設定を変更しても、再アップロードせずに再生成が可能です。
利用できるキャプションのスタイルにはどんなものがありますか？生成前にプレビューできますか？
Instant Highlights には、Subtle Gray のようなミニマルなスタイルから、Block Dark、Racing、Retro Gold のようなインパクトのあるデザインまで、スクロールして選べるキャプションプリセットのライブラリが含まれています。各プリセットにはサンプルテキストのプレビューが表示されるため、生成前に仕上がりを確認でき、「動画にキャプションを追加」で選択したスタイルは、バッチ内のすべてのクリップに一貫して適用されます。
スポーツの試合映像やハイライト動画にも使えますか？
試合全体の録画をアップロードすると、AIがゴール、ビッグプレー、セレブレーション、流れが変わる瞬間など、高い盛り上がりのシーンを自動検出します。指示フィールドで選手名や背番号を指定すると、その選手が関わるシーンを優先的に抽出します。スポーツハイライトが最もエンゲージメントを得やすいReelsやTikTok向けに、9:16の縦型動画として書き出せます。
ハイライト動画を1本作れば、グローバルな視聴者向けに複数の言語版に変換できますか？
Instant Highlights は、OpusClip や VEED のようなツールと比べてどう違いますか？
ほとんどのハイライトツールは、シンプルなキャプションが付いた生のクリップを切り出すだけで、音声コントロールもありません。HeyGen の Instant Highlights なら、豊富なキャプションスタイルライブラリに加え、編集方針を指示できる自然言語プロンプト、多言語のボイスオーバーとリップシンク、さらに包括的な動画制作プラットフォームとの連携まで備えています。そのプラットフォームには、動画スクリプトジェネレーターやアバターツールも含まれています。
マーケティングチームは、このようにコンテンツを再利用することで、実際に測定可能な成果を得られますか？
Attention Grabbing Media は、コンテンツ制作が3倍速くなった と、HeyGen の動画ツールを活用したキャンペーン全体で報告しています。あらゆるウェビナー、イベント、長尺動画を、各プラットフォーム向けのハイライト動画のバッチに変換することで、クリップごとの編集というボトルネックを解消し、そのスピードアップ効果をさらに高めています。
どのファイル形式をアップロードでき、サイズに制限はありますか？
Instant Highlights は、最大 10GB までの MP4、MOV、WEBM ファイルに対応しています。ファイルをアップロードする代わりに、動画の直接 URL を貼り付けることも可能です。このツールは長さに制限なく録画を処理できるため、30 分のウェビナーでも 3 時間のカンファレンス録画でも、事前に元動画をトリミングすることなくそのまま利用できます。
Instant Highlightsは無料で利用できますか？
HeyGen では、Instant Highlights にアクセスできる無料プランを提供しています。動画をアップロードしてハイライトを生成し、キャプションスタイル、フォーマットオプション、指示内容などを含む一連のワークフローを、有料プランに申し込む前にすべてお試しいただけます。クリエイタープランは月額24ドルから利用でき、より高い利用上限とウォーターマークなしの書き出しが可能です。
HeyGen で作成を始めましょう
ワンクリックで、どんな長尺動画も各プラットフォーム向けのハイライト動画に変換。編集スキルは一切不要です。