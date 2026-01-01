ハイライト動画メーカー：ハイライトリールを素早く作成

Instant Highlights には、Subtle Gray のようなミニマルなスタイルから、Block Dark、Racing、Retro Gold のようなインパクトのあるデザインまで、スクロールして選べるキャプションプリセットのライブラリが含まれています。各プリセットにはサンプルテキストのプレビューが表示されるため、生成前に仕上がりを確認でき、「動画にキャプションを追加」で選択したスタイルは、バッチ内のすべてのクリップに一貫して適用されます。