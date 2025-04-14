להפוך נתונים, גרפים ותוכן ויזואלי לסרטוני אינפוגרפיקה מלוטשים בתוך דקות. עם יוצר סרטוני האינפוגרפיקה הזה, מתחילים מהמידע שלך ומקבלים וידאו מונפש ומלווה בקריינות מלאה – בלי מצלמות, בלי תוכנות עיצוב ובלי ניסיון בעריכה. להפוך רעיונות מורכבים לברורים, ניתנים לשיתוף ומותאמים לכל מסך.
למה מותגים בוחרים ב-HeyGen ליצירת סרטוני אינפוגרפיקה
להנפיש כל נתון או גרף באופן אוטומטי
להפסיק לשלוח שקופיות סטטיות שאף אחד לא קורא. להדביק את הדאטה שלך, להעלות גרף או לתאר קונספט, ולראות איך זה הופך שלב־אחר־שלב לסרטון אינפוגרפיקה מונפש עם motion graphics, מעברים חלקים ונראטיב מתוזמן. אתה מקבל תוצאה מלוטשת בלי לגעת בטיימליין. בין אם אתה מציג מחקר שוק, מדדי מוצר או רצף ״איך לעשות״, מחולל סרטוני ה‑AI עושה את כל העבודה הכבדה כדי שהתוכן שלך יעבור בדיוק כמו שמגיע לו.
להתחיל מטמפלייט וידאו אינפוגרפי שניתן להתאמה אישית
לא צריך להתחיל מדף חלק. לבחור מתוך ספרייה ענקית של טמפלייטים מקצועיים לסרטוני אינפוגרפיקה, שכל אחד מהם בנוי כדי להחיות את הדאטה שלך עם גרפיקה מונפשת, פלטות צבעים מותאמות למותג, ולייאאוטים שאפשר להתאים למותג שלך תוך דקות. להעלות PDF, מצגת PowerPoint, URL או סקריפט כתוב — והפלטפורמה הופכת את זה אוטומטית לסרטון אינפוגרפיקה מובנה.PDF לוידאו ו־PPT לוידאו כדי לדלג על הבנייה הידנית ולעבור ישר לתוצאה סופית, מוכנה לשיתוף, בתוך דקות.
התאם אישית ויז׳ואלים, מיתוג ועיצוב
סרטון האינפוגרפיקה שלך צריך להיראות כמו המותג שלך, לא כמו טמפלייט גנרי. התאם פלטות צבעים, סגנונות פונטים, אייקונים ורקעים ישירות בתוך העורך האינטואיטיבי. העלה את הלוגו שלך, שנה את סדר הסצנות וכוון במדויק את התזמונים – בלי לכתוב שורת קוד אחת. כל אלמנט ניתן להתאמה אישית, כדי שהתוצאה תישאר מותאמת למותג שלך בכל קמפיין ובכל ערוץ. עורך הווידאו נותן לך שליטה יצירתית מלאה בכל שלב, והשינויים נרנדרים מיד כך שהאיטרציה מהירה וחלקה.
תרגם ותן לוקליזציה ליותר מ־175 שפות
אינפוגרפיק וידאו אחד הופך לנכס גלובלי בדיוק כשצריך אותו. מעבירים כל וידאו גמור דרך מנוע התרגום של הפלטפורמה ומקבלים גרסה עם סנכרון שפתיים וקריינות טבעית ביותר מ־175 שפות, בלי לבנות מחדש סצנות או להקליט שוב אודיו. מותגים וצוותים שמפיצים תוכן במספר אזורים משתמשים במתרגם הווידאו מבוסס ה-AI כדי לבצע לוקליזציה אחר הצהריים אחד במקום בתהליך של כמה חודשים.
לספר עם קריינות AI שנשמעת טבעית
כל סרטון אינפוגרפיקה קם לחיים עם קריינות ברורה ומקצועית שנוצרת מהסקריפט שלך בתוך שניות. אפשר לבחור מתוך מאות סגנונות קול, לכוון את הקצב ולהתאים את הטון לקהל היעד. בלי אולפן הקלטות, בלי מיקרופון, בלי צילומי תיקון. אם הקהל שלך גלובלי, השתמש ב־שיבוט קול AIכדי לשמור על קול אחיד בכל גרסה מקומית שאתה יוצר.
שימושים של יוצר סרטוני אינפוגרפיקה
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
איך ליצור סרטוני אינפוגרפיקה בעזרת AI
לעבור מנתוני גלם או מתסריט כתוב לסרטון אינפוגרפי מוכן בארבעה שלבים פשוטים, בלי צורך בכלי עיצוב או ניסיון בעריכה.
להעלות קובץ PDF, להדביק סקריפט, להכניס URL או פשוט לכתוב נושא. הפלטפורמה קוראת את חומר המקור שלך ובונה ממנו באופן אוטומטי מסגרת של וידאו אינפוגרפי, סצנה אחר סצנה.
בחר ערכת עיצוב ויזואלית, התאם צבעים ומבנים, הוסף את המיתוג שלך והגדר את קול הקריינות. כל אלמנט ניתן לעריכה לפני הרינדור.
הפלטפורמה יוצרת עבורך וידאו אינפוגרפי מלא עם קריינות מסונכרנת, גרפיקה מונפשת ומעברים חלקים. אפשר לצפות בתצוגה מקדימה של כל סצנה לפני הסגירה הסופית.
הורד את הווידאו שלך בפורמט שאתה צריך או ייצא אותו ישירות לערוץ שלך. הוסף כתוביות, תרגם לשפות נוספות, או שלח למערכת ה‑LMS שלך בצעד אחד.
יוצר וידאו אינפוגרפי הוא כלי שהופך נתונים, גרפים, תרשימי תהליך ותוכן כתוב לסרטונים מונפשים ומדובבים באופן אוטומטי. אתה מספק את חומר המקור – בין אם זה תסריט, קובץ PDF, תקציר בגיליון נתונים או תיאור נושא – והפלטפורמה מחלקת אותו לסצנות ויזואליות עם קריינות מתוזמנת וגרפיקת תנועה. התוצאה היא וידאו מוכן לפרסום ברשתות חברתיות, בפלטפורמות הדרכה, באתרי אינטרנט או במצגות – בלי עריכה ידנית או עבודת עיצוב.
כן. אפשר להעלות גרפים, גרפיקות ונכסי מותג משלך ולהחיל אותם על כל סצנה. העורך מאפשר להגדיר פלטת צבעים, טיפוגרפיה ולוגו כך שהווידאו המוגמר יתאים לגיידליינס של המותג שלך בלי מעצב בתהליך. אם מתחילים מקובץ מצגת, PPT To video מושך את הוויז׳ואלים הקיימים מהשקופיות ובונה מהם אוטומטית סצנות וידאו מונפשות.
רוב סרטוני האינפוגרפיקה מוכנים תוך כמה דקות מרגע שליחת חומרי המקור שלך. הפלטפורמה מטפלת בבניית הסצנות, בסנכרון הקריינות ובגרפיקת התנועה במקביל, כך שאתה לא מחכה לתור בהפקה ידנית. סרטונים ארוכים יותר עם הרבה סצנות נתונים יכולים לקחת קצת יותר זמן, אבל תהליך העבודה מהקלט לייצוא נמדד בדקות, לא בימים.
לא צריך ניסיון קודם. כל התהליך קל לשימוש כבר מהפעם הראשונה. כותבים או מדביקים את התוכן, בוחרים סגנון ויזואלי והפלטפורמה מייצרת את הווידאו. צוותים בלי רקע בעיצוב משתמשים בה כדי ליצור תוכן שנראה מקצועי כבר בניסיון הראשון. העורך הווידאו עם בינה מלאכותיתמטפל אוטומטית ביישור, בריווח ובתזמון האנימציות.
כן. אחרי יצירת הווידאו, אפשר לתרגם אותו ליותר מ־175 שפות שונות, עם סנכרון שפתיים מדויק ושמירה על קריינות טבעית. אין צורך לבנות מחדש סצנות או להקליט מחדש אודיו. המתרגם הווידאומטפל בשכבת הלוקליזציה כשלב נוסף אחד, כך שאפשר בקלות להעביר את אותו אינפוגרפיק ללקוחות, שווקים או קהלים בינלאומיים — בלי תקציב הפקה נפרד.
כלי עיצוב דורשים אנימציה ידנית, עריכה על ציר זמן, הקלטת קריינות והגדרת פורמטי ייצוא – וכל אחד מהשלבים האלה מוסיף שעות לכל פרויקט. הפלטפורמה הזו מחליפה את כל תהליך העבודה הזה בקלט טקסטואלי שמייצר סרטון מוגמר באופן אוטומטי. צוותים שמשתמשים בכלים מסורתיים מדווחים שהם משקיעים ימים במה שהיוצר האינפוגרפי האנימטיבי הזה מספק בתוך דקות.וורקפלואו ״AI video explainer״מותאם במיוחד לסוג התוכן המובנה והמונע-נתונים שלוקח הכי הרבה זמן להפיק ידנית.
כן. אפשר לערוך את הסקריפט, להחליף נתון, לשנות את הסגנון הוויזואלי או להתאים את סדר הסצנות דרך עורך מבוסס טקסט, ואז לרנדר מחדש. הווידאו המעודכן מוכן תוך דקות, בלי לבנות הכול מחדש מאפס. זה הופך יצירת סרטון אינפוגרפיקה לפרקטית עבור תוכן שמשתנה באופן קבוע, כמו מדדי רבעון, רצפי עדכוני מוצר או הדרכות ציות שצריכות לשקף את הנהלים העדכניים — משהו שלא באמת אפשרי בהפקת וידאו מצולם.
כן. אפשר לייצא ביחס התצוגה שמתאים לכל פלטפורמה, כולל 16:9 ל-YouTube ולמצגות, 9:16 לפורמטים אנכיים ברשתות חברתיות, ו-1:1 לפוסטים בפיד. אפשר להוסיף כתוביות אוטומטית בעזרת מחולל הכתוביות כדי שהתוכן יעבוד טוב גם בסביבות ניגון אוטומטי ללא סאונד. לתוכן קצר לרשתות חברתיות, הכלים מחולל הרילז ו-YouTube Shorts מאפשרים לחתוך תוכן אינפוגרפי לפורמטים מקוריים לפלטפורמה בצעד אחד.
קיים מסלול חינמי ללא צורך בכרטיס אשראי, שמאפשר ליצור סרטונים ולחקור את כלי הליבה לפני שמתחייבים. המסלולים בתשלום מתחילים מ־$24 לחודש ופותחים גישה לשיבוט קול, סרטונים ארוכים יותר, גישה מלאה לכל הטמפלייטים ואפשרויות ייצוא מתקדמות. מסלולי Enterprise כוללים גישה ל־API, אינטגרציות מותאמות אישית ופיצ׳רים לשיתוף פעולה צוותי עבור ארגונים שמפעילים וורקפלואו הפקת וידאו בהיקף גבוה.
כן. אפשר להשתמש באותו מסמך מקור או תסריט כדי להפיק כמה גרסאות שונות עם סגנונות ויזואליים אחרים, טונים שונים של קריינות או מסלולי שפה שונים. צוותים שעובדים מאותו דוח נתונים בדרך כלל יוצרים במקביל גרסאות נפרדות לתדרוכים פנימיים, הפצה ברשתות חברתיות ותכני הדרכה. תהליכי העבודה של טקסט לווידאו וסרטון ללא פנים מקלים מאוד על פיצול קלט אחד למספר תוצרים שונים בלי לחזור על עבודת ההפקה.
הפלטפורמה כוללת ספרייה רחבה של טמפלייטים לאינפוגרפיקות, שמכסים צירי זמן, תהליכים, תרשימי השוואה, פירוקי נתונים ורצפים של שלבים. כל טמפלייט מעוצב באופן מקצועי וניתן להתאמה מלאה, כך שאפשר לשדרג את הלייאאוט, לכוון את פלטת הצבעים ולהוסיף את המיתוג שלך — בלי לגעת במבנה הבסיסי. אפשר לדפדף לפי תעשייה, פורמט או סוג תוכן כדי למצוא את נקודת הפתיחה המושלמת לאינפוגרפיקת הווידאו שלך, ואז להחליף את התוכן לדוגמה בנתונים שלך בתוך דקות.
זה פורמט דינמי שנבנה בדיוק בשביל זה. דוחות סטטיים ומצגות מעבירים מידע, אבל סרטוני אינפוגרפיקה מרתקים את הקהל שלך על ידי שילוב של תנועה, קריינות ואיור בצורה שגם מושכת וגם קלה לעקיבה. סרטונים שהופכים נתונים לוויזואליים ושומרים אותם בתנועה נצפים עד הסוף בתדירות גבוהה יותר, נוטים יותר להיות משותפים בין צוותים, וקל יותר לזכור אותם אחר כך. אם רוצים לשתף תובנות מורכבות עם קבוצת בעלי עניין או גם לבדר וגם להעשיר בידע בו־זמנית, סרטון אינפוגרפיקה הוא הפורמט שיוצר רושם שנשאר, בלי צורך במומחיות הפקה.
