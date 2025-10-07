מחולל סרטוני פרסום בינה מלאכותית ליצירת מודעות מיידית

להתחיל מכתובת URL של מוצר, תסריט קצר או בריף אחד, וליצור מודעות וידאו מלוטשות בלי מצלמות ובלי עריכה ידנית. HeyGen מייצרת אוטומטית קצב, קריינות, כתוביות וייצוא מוכן לפלטפורמות, כדי שצוותים יוכלו להשיק יותר וריאציות של מודעות ולגלות מה באמת עובד בקנה מידה.

131,877,388סרטונים נוצרו
106,241,225אווטארים נוצרו
18,133,504סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

מחולל מודעות הווידאו עם בינה מלאכותית עוזר לך ליצור מודעות וידאו ביצועיסטיות בלי צילום ובלי עריכה ידנית. אפשר להתחיל מסקריפט או מרעיון, ו‑HeyGen הופכת אותם אוטומטית למודעות מוכנות לפלטפורמות, שמותאמות לרשתות חברתיות, קמפיינים פרפורמנס וקמפיינים דיגיטליים. ליצור, לעדכן ולהגדיל את היקף הקריאייטיב למודעות מהר יותר, בלי טמפלייטים, צירי זמן או עיכובי הפקה.


מודעות השקה מהירה למוצרים

When launches demand speed, traditional shoots create delays, but our AI ad solutions can streamline the process. HeyGen converts product pages or briefs into short, benefit-led launch videos so you can start paid campaigns in hours instead of weeks.

קמפיינים לקטלוגים ומרקטפלייסים

Large SKU catalogs need consistent creativity for every product. HeyGen automates b-roll, closeups, and feature callouts for each item so eCommerce teams can create scalable catalog promos with uniform quality.

מודעות קצרות מותאמות לרשתות חברתיות

Short form content requires immediate hooks and tight pacing. HeyGen builds vertical edits with punchy opening frames, readable captions, and platform-ready timing to improve click through and watch time on Reels and Shorts.

רטרגטינג וקריאייטיב דינמי

Retargeting needs tailored messages for different audience segments. HeyGen produces personalized variants highlighting discounts, benefits, or testimonials to increase conversions from warm traffic.

העברת קמפיינים לסוכנויות

Agencies need volume and consistency across clients, especially when generating video ads in minutes. HeyGen enforces brand kits, produces organized exports, and speeds up iteration so agencies deliver more creatives without inflating costs.

השקות לשווקים בינלאומיים

Expanding globally requires localized creatives. HeyGen’s video translator regenerates voiceovers, captions, and pacing for each language so teams can test and launch localized campaigns quickly.

למה HeyGen היא הפלטפורמה הטובה ביותר להמרת תסריט לסרטון AI

HeyGen הופך כל תסריט לסרטון איכותי וחי תוך דקות. אפשר להתחיל מרעיון גולמי, מתסריט מלוטש או אפילו מכמה בולטים. HeyGen יוצר סצנות דיבור ריאליסטיות עם שליטה מתקדמת, כך שאפשר לעבור ממילים לסרטון גמור בלי תהליך הפקה מסורתי.

יצירה מהירה במיוחד

להפוך תסריטים לסרטונים מלוטשים תוך דקות. זה הרבה יותר מהיר וזול מצילומים, צילומי־מחדש או טיימליינים מסובכים של עריכה.

ללא עקומת למידה

ליצור סרטוני וידאו ברמת מקצוענים עם תהליך עבודה פשוט ואינטואיטיבי. בלי ניסיון בעריכה. בלי הגדרות טכניות. רק לכתוב, ליצור, לשפר

עורך קריאייטיב הכול באחד

מהטיוטה הראשונה ועד הייצוא הסופי, העורך מבוסס הטקסט של HeyGen מייעל את כל התהליך. עדכן שורות, כוונן את הקצב, ערוך מחדש סצנות ותחזור על גרסאות במהירות — כמו עריכת מסמך, לא טיימליין.

קישור לתהליכי וידאו מדפי המוצר

הדבק URL של מוצר או עמוד לנדינג, ו-HeyGen תחלץ תמונות, מפרטים ומסרים כדי לבנות סטוריבורד. הוורקפלואו ״קישור לוידאו״ ממפה את תוכן העמוד למודעות מרובות סצנות או קליפים שיווקיים קצרים, שמותאמים לפלטפורמות חברתיות עם מינימום עבודה ידנית.

סקריפט לווידאו עם אפשרויות קול אנושי

לכתוב תסריט קצר או לתת ל‑HeyGen להציע הוקים ו‑CTAים. המנוע יוצר דיבוב בקול טבעי במגוון טונים ושפות, ומיישם סנכרון שפתיים מדויק כשמשתמשים בדמות מדברת או באווטאר, כדי לשמור על התאמה מלאה בין הקריינות לווידאו.

אוטומציית קריאייטיב ופריסטים לעיצוב

בחר סגנונות ויזואליים, קצב ויחסי גובה-רוחב, ו-HeyGen תוסיף אוטומטית תנועה נקייה, סגנון כתוביות ומעברים. פריסטים מוכנים בפלטפורמה מבטיחים שכל ייצוא יהיה מותאם למיקום המודעה ולתשומת הלב של הצופים, בלי צורך בעבודה נוספת של שינויי גודל.

תמיכה ביצירה, בדיקה וניתוח אנליטי במצב באצ׳ים

צור מאות וריאציות של מודעות על ידי שינוי הוקים, תמונות או CTA בקנה מידה גדול עם פלטפורמת מודעות ה‑AI שלנו. הייצוא מסודר למנהלי קמפיינים ולמבחני A/B. השתמש בהצעות המובנות לקהלים ועקוב אחרי סיגנלים של ביצועים כדי שהצוותים יוכלו לזהות במהירות את האלמנטים הקריאייטיביים המנצחים.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשגילינו שלסרט שאני עושה כל שבוע יש פתרון אחר. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

ג׳סטין מייסינגר, מנהל תוכניות
איך זה עובד

איך להשתמש במחולל מודעות הווידאו עם בינה מלאכותית

צור סרטוני פרסום מוכנים לשימוש בארבעה שלבים ברורים, מהבריף ועד לנכסים מוכנים לפרסום.

שלב 1

הוסף את המקור שלך

להדביק כתובת URL של מוצר, להעלות תמונות או להזין תסריט קצר. HeyGen מנתחת את התוכן, מוציאה את המאפיינים המרכזיים ומכינה סטוריבורד סצנה-אחר-סצנה שמכוון את תהליך היצירה.

שלב 2

בחר סגנון ופורמט

בחר יחס מסך, סגנון ויזואלי וקצב. החל את ערכת המיתוג שלך כדי שלוגואים, פונטים וצבעים יישארו אחידים בכל וריאציה ובכל מיקום.

שלב 3

יצירה ושיפור של וריאנטים

צור כמה גרסאות עם הוקים, ויז׳ואלים ו‑CTA שונים. השווה ביניהן זו לצד זו, עדכן טקסט או ויז׳ואלים, וצור מחדש וריאציות ל‑A/B טסטינג בלי לערוך ידנית את הטיימליין בעזרת כלי יצירת המודעות שלנו.

שלב 4

לייצא ולהשיק קמפיינים

הורד קבצי MP4 ותמונות שמותאמים לפיד, Reels, סטוריז ומיקומים בתוך הווידאו. השתמש ביצוא מרוכז כדי להעלות נכסים מסודרים ישירות למנהלי המודעות ולהתחיל לבדוק מיד.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה מחולל מודעות וידאו AI ואיך HeyGen משתמשת בו?

מחולל מודעות וידאו עם בינה מלאכותית הופך בריפים, URLs, תמונות או תסריטים לקריאייטיבים סופיים של מודעות בעזרת קומפוזיציית סצנות אוטומטית, סינתזת קול, כתוביות ופורמטי ייצוא. HeyGen משלבת טקסט לווידאו ואווטארים מבוססי AI כדי ליצור תוכן שמייצר מעורבות. image to video וורקפלואו ליצירת מודעות מלוטשות בלי מצלמות ובלי עריכה ידנית.

איך HeyGen שונה מכלי פרסום וידאו AI אחרים?

HeyGen מתמקדת בבהירות, שליטה ומהירות במקום תלות כבדה בטמפלייטים. כשנותנים לצוותים לעדכן תסריטים במקום לבנות מחדש סרטונים, הרבה יותר קל לבצע איטרציות, לשמור על אחידות בין קמפיינים ולהגדיל את היקף הקריאייטיב לפרסום בלי להאט את תהליך העבודה על ההפקה

האם מודעות וידאו שנוצרו עם AI באמת יכולות להציג ביצועים טובים?

בינה מלאכותית עוזרת לך ליצור יותר וריאציות של מודעות במהירות, מה שמשפר את הבדיקות והאופטימיזציה. הביצועים עדיין תלויים בהצעה ובמסר שלך, אבל איטרציה מהירה יותר מקלה ללמוד מהתוצאות ולשפר את הקריאייטיב בלי צווארי בקבוק בהפקה.

האם מחולל מודעות הווידאו עם AI הזה מתאים למודעות ברשתות חברתיות?

כן. HeyGen תומכת ביצירת מודעות ל‑TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ו‑Google Ads. הרבה צוותים גם משתמשים ב‑Repurpose Videoכדי להתאים את אותה קריאייטיב של מודעה למספר פלטפורמות בלי להתחיל מאפס.

האם צריך ניסיון בעיצוב או בעריכת וידאו כדי להשתמש ב-HeyGen?

לא. HeyGen מיועד למשווקים, פאונדרים וצוותים שרוצים תוצאות בלי כלים מורכבים לעריכת וידאו. רוב השינויים הם עדכוני טקסט פשוטים, כך שהמערכת נגישה גם אם אף פעם לא ערכת וידאו לפני כן.

אילו כלי שליטה על המותג זמינים?

להחיל קיט מיתוג עם לוגואים, פונטים וצבעים. HeyGen מיישמת את חוקי המותג על כל הטיוטות והטמפלייטים שנוצרים, ומאפשרת לנעול אלמנטים מרכזיים כדי שהצוותים ישמרו על עקביות בקנה מידה גדול.

אילו פורמטי ייצוא ומיקומים נתמכים?

HeyGen מייצאת קבצי וידאו בפורמט MP4 ותמונות ברזולוציה גבוהה המותאמות ל‑Feed, Reels, Stories, Messenger ולמיקומים בתוך הזרם. ייצוא באצווה מארגן את הקבצים עם שמות ברורים למנהלי קמפיינים וכלי פרסום.

האם המודעות של HeyGen עומדות במדיניות הפלטפורמות?

HeyGen פועלת לפי נהוגי פלטפורמה מקובלים כמו יחס גובה-רוחב, קריאות כתוביות ויחסי טקסט טיפוסיים, אך האחריות הסופית לעמידה במדיניות ואישור המודעות נשארת על המפרסם.

האם אפשר לנסות את HeyGen בחינם?

אפשר להתחיל מהר ולבדוק את תהליך העבודה לפני שמגדילים היקפים. HeyGen מאפשרת ליצור את מודעת הווידאו הראשונה שלך עם AI ישירות בדפדפן, כדי לראות איך זה משתלב בתהליך השיווק שלך לפני שמתחייבים.

איזה סוגי מודעות וידאו אפשר ליצור עם הכלי הזה?

אתה יכול ליצור פרומואים למוצרים, מודעות למיתוג, קריאייטיבים לביצועים, מודעות חינוכיות והודעות. לפריסות מובנות, הרבה צוותים מתחילים מ־טמפלייט וידאוכדי לשמור על מיתוג אחיד בכל הקמפיינים.

