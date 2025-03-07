יוצר סרטוני שיווק AI למותגים

ליצור סרטוני שיווק AI מרתקים שתופסים תשומת לב וממירים – בלי עריכה מורכבת או צילומי סטודיו. להפוך לינקים למוצרים, תסריטים או רעיונות פשוטים לסרטונים מותגיים לכל ערוץ בתוך דקות. HeyGen עוזרת לצוותים להוציא יותר קריאייטיב, לבדוק מהר יותר, ולשמור על השיווק בתנועה מתמדת.

131,877,388סרטונים נוצרו
106,241,225אווטארים נוצרו
18,133,504סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

מודעות פרפורמנס ומודעות ממומנות ברשתות חברתיות

Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.

סרטוני השקת מוצר ופיצ׳רים

Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.

תוכן לאתר, לדפי נחיתה ולאונבורדינג

Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.

שיווק מחזור חיים ואימייל

Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.

העצמת מכירות B2B ואאוטריץ׳

Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.

עבודה עם לקוחות כסוכנות וכפרילנסר

Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.

למה HeyGen היא הפלטפורמה הטובה ביותר להמרת תסריט לסרטון AI

HeyGen הופך כל תסריט לסרטון איכותי וחי אמיתי בתוך דקות. אפשר להתחיל מרעיון גולמי, מתסריט מלוטש או אפילו מכמה נקודות בולטות. HeyGen יוצר סצנות דיבור ריאליסטיות עם שליטה מתקדמת, כך שאפשר לעבור ממילים לסרטון גמור בלי תהליך הפקה מסורתי.

יצירה מהירה במיוחד

להפוך תסריטים לסרטונים מלוטשים תוך דקות. זה הרבה יותר מהיר וזול מצילומים, צילומי־מחדש או עריכה מסובכת על ציר זמן.

ללא עקומת למידה

ליצור סרטוני וידאו ברמת מקצוענים עם תהליך עבודה פשוט ואינטואיטיבי. בלי ניסיון בעריכה. בלי הגדרות טכניות. רק לכתוב, ליצור, לשפר

עורך קריאייטיב הכול-באחד

מהטיוטה הראשונה ועד הייצוא הסופי, העורך מבוסס הטקסט של HeyGen מייעל את כל התהליך. עדכן שורות, כוונן את הקצב, ערוך מחדש סצנות ותחזור על גרסאות במהירות – כמו לערוך מסמך, לא טיימליין.

קישור וסקריפט ליצירת וידאו

להתחיל מ-URL, מתיאור מוצר או מסקריפט שיווקי וליצור סצנות באופן אוטומטי. HeyGen מאתרת את הנקודות המרכזיות והופכת אותן למקטעי וידאו מובנים. אפשר ללטש או ליצור מחדש עד שהקונספט מרגיש מדויק.

טמפלייטים לפורמטים של שיווק ופרסום

להשתמש בלייאאוטים מוכנים לקידומי מכירות, סרטוני הסבר, הדגשות מוצר ומודעות לרשתות חברתיות. הטמפלייטים דואגים לקצב, להיררכיית הטקסט ולפריימינג בשבילך, כדי שהסרטונים ייראו מלוטשים גם כשעובדים בלוחות זמנים צפופים.

אווטארים של AI, קולות וכתוביות

הוסף נוכחות אנושית עם דוברי AI וקריינות טבעית במגוון שפות. כתוביות אוטומטיות משפרות נגישות וביצועים בפידים ללא סאונד. אתה שולט בסגנון, בטון ובמסרים – בלי צורך בשחקנים.

ייצוא למגוון פלטפורמות ויחסי גובה-רוחב

ייצוא בפורמטים אנכי, ריבועי ואופקי המותאמים לערוצים שונים. שמור על אזורי בטיחות, קריאות ותנועה בכל הגרסאות. כך אפשר להשיק קמפיינים בכל מקום מתוך פרויקט אחד.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

אני נראה
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשפתאום היה לנו סרטון שהייתי עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ואף פעם לא אצטרך לעמוד שוב מול מצלמה."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש במחולל סרטוני השיווק עם בינה מלאכותית

HeyGen נותנת למשווקים תהליך עבודה פשוט שנכנס בקלות לתכנון הקמפיינים הקיים. אתה מביא את הבריף והיעדים, הAI video generatorמטפל בפרטי ההפקה כדי שאתה תוכל להתמקד באסטרטגיה ובכיוון הקריאייטיב.

שלב 1

להתחיל עם URL, רעיון או תסריט

להדביק עמוד מוצר, לכתוב פרומפט קצר או להוסיף את הסקריפט הקיים. להגדיר את המטרה, קהל היעד והמסר המרכזי.

שלב 2

לבחור סגנונות, לייאאוטים וקול

בחר טמפלייטים, צבעים, פונטים וסגנונות ויזואליים שמתאימים למותג שלך עבור תוכן וידאו. בחר קול AI או אווטאר שיעבירו את המסר שלך בצורה ברורה.

שלב 3

ללטש סצנות, הוקים וקריאות לפעולה (CTA)

תצפה בתצוגה מקדימה של סרטון ה‑AI שנוצר ותעדכן את הטקסט על המסך, התזמון והוויז׳ואלים. נסה הוקים או הצעות חלופיות כדי להתכונן לטסטים.

שלב 4

ייצוא והשקה בכל הערוצים

הורד את הסרטונים הסופיים בפורמטים המתאימים לכל פלטפורמה. העלה אותם למנהלי מודעות, דפי נחיתה, אתרים וכלי אימייל.

שאלות נפוצות (FAQs)

מהם סרטוני שיווק עם בינה מלאכותית?

סרטוני שיווק עם בינה מלאכותית הם סרטונים שיווקיים או חינוכיים שנוצרים בעזרת AI. הם מאפשרים ליצור תסריטים, ויז׳ואלים ודיבוב קולי מקלטים פשוטים, כך שקמפיינים עולים לאוויר מהר יותר. זה מצמצם את התלות בהפקת וידאו מסורתית.

האם צריך ניסיון בעריכת וידאו כדי להשתמש ב-HeyGen?

לא. HeyGen מיועד למשווקים, לא לעורכים. טמפלייטים ותהליכי עבודה מודרכים מטפלים בכל הפרטים הטכניים, כדי שאתה תתמקד במסר, בקהל ובתוצאות – ועדיין תקבל תוצאה מקצועית.

האם אפשר להשתמש בנכסי המותג שלי?

כן. אפשר להעלות לוגואים, פונטים, צילומי מוצר ותמונות מותג ישירות לפרויקטים. הנכסים האלה מופיעים בטמפלייטים, כך שכל וידאו מרגיש אחיד ותואם לשפה הוויזואלית של המותג שלך.

לאילו ערוצים אפשר ליצור וידאו?

אפשר ליצור סרטונים לפלטפורמות חברתיות, רשתות פרסום, אתרים וקמפיינים במייל. יחסיי מסך שונים ואפשרויות ייצוא מגוונות מאפשרים לתמוך ב‑TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn ועוד – הכל מאותו קונספט בסיסי.

כמה מהר אפשר ליצור סרטון שיווקי עם בינה מלאכותית?

אפשר ליצור סרטונים פשוטים תוך כמה דקות מרגע שהרעיון מוכן. גם קמפיינים מורכבים עם הרבה וריאציות עדיין מתקדמים הרבה יותר מהר מאשר הפקה מסורתית. המהירות הזו מושלמת לבדיקות מהירות ולהתאמה לביצועים.

האם אפשר להתאים סרטונים לשווקים שונים?

כן. אפשר להחליף שפות, קולות וטקסט על המסך תוך שמירה על ויז׳ואל אחיד. וריאציות מותאמות לשוק המקומי עוזרות לדבר ישירות לקהלים אזוריים בלי לבנות מחדש את כל הפרויקט.

האם איכות הווידאו המיוצא מתאימה לפרסומות ממומנות?

כן. HeyGen מייצאת קבצים באיכות גבוהה שעובדים מצוין בקמפיינים ממומנים ובתכנים אורגניים. פורמט נכון, תמיכה בכתוביות וקצב מדויק עוזרים לוודא שהסרטונים נראים מקצועיים בכל פלטפורמה.

האם צוותים וסוכנויות יכולים לעבוד יחד ב‑HeyGen?

כן. כמה חברי צוות יכולים לשתף גישה לפרויקטים, לתת פידבק ולנהל איטרציות. זה מקל על צוותי השיווק, הקריאייטיב והפרפורמנס להישאר מסונכרנים.

האם אפשר להפוך תוכן קיים לסרטוני שיווק עם בינה מלאכותית?

כן. אפשר להתחיל מפוסטים בבלוג, עמודי מוצר או תסריטים קיימים. הפיכה של תוכן כתוב לוידאו עוזרת להאריך את חיי הנכסים שכבר יש לך ולהגיע לקהלים שמעדיפים וידאו.

האם סרטוני שיווק עם בינה מלאכותית מתאימים לכל גודל של עסק?

כן. יוצרים עצמאיים, עסקים קטנים וארגונים גדולים יכולים כולם להרוויח מסרטוני שיווק עם בינה מלאכותית. אותם כלים שעוזרים לצוותים גלובליים להגדיל את היקף הפקת הווידאו, עוזרים גם לצוותים קטנים יותר להתחרות עם תוכן מהיר ואיכותי יותר.

