להפוך את הסקריפט שלך לסרטון AI מלא עם סצנות קולנועיות, קריינות טבעית, עיצוב תנועה ותזמון מדויק לפריים. הפתרון script to video ai של HeyGen מבטל את הצורך במצלמות, סטודיואים, עורכים ועיכובי הפקה, כדי שהצוות שלך יוכל ליצור סרטוני וידאו באיכות גבוהה בקנה מידה גדול.
שימושים ל-Script to Video AI
צוותים במגוון תחומים משתמשים ב‑HeyGen כדי להפוך טקסט בסקריפטים ובפרומפטים לסרטונים אפקטיביים. מהאונבורדינג ועד השיווק, HeyGen דואגת שהסקריפט שלך יהיה מוכן לווידאו עם מינימום מאמץ.
להפוך נהלי עבודה, מסמכי HR והנחיות פנימיות לסרטוני הדרכה ברורים שלב־אחר־שלב, עם מסר אחיד בכל הצוותים.
להפוך סקריפטים של מסרים או פירוק פיצ׳רים לסרטוני פרומו נקיים שמדגישים יתרונות, שאלות נפוצות ופרטי מוצר חשובים.
להפוך חומר מורכב או הסברים ארוכים לשיעורים קלים להבנה בעזרת כלי ה-AI מסקריפט לווידאו ללמידה דיגיטלית ויצירת קורסים.
ליצור קליפים שעוצרים את הגלילה מהכרזות, סקריפטים של תכני מובילי דעה, פרומפטים לסיפור סיפורים ועדכונים שבועיים בעזרת כלי script to video החינמי.
למה HeyGen היא הבחירה הטובה ביותר ליצירת וידאו מסקריפט
HeyGen מחליפה הפקת וידאו מסורתית בתהליך עבודה מהיר שממיר תוכן כתוב לסרטונים נקיים ומוכנים לשיתוף. בין אם צריך סרטוני הסבר מהירים, עדכונים פנימיים או תוכן הדרכה בקנה מידה גדול, HeyGen עוזרת לעבור מטקסט לווידאו בצורה ברורה ועקבית.
HeyGen מבטלת את הצורך במצלמות, סשני צילום או תוכנות מורכבות. הדבק את הסקריפט שלך והפוך אותו מיד לסרטון מלוטש עם סצנות דינמיות, מעברים חלקים ועיצוב נקי — מושלם לסרטוני הסבר, טיוטוריאלים, הדגמות מוצר ותכני אונבורדינג.
בין אם אתה יוצר תוכן לימודי, מסרים ארגוניים או קליפים מוכנים לרשתות חברתיות, HeyGen מציעה קריינות AI טבעית, מגוון סגנונות ויזואליים וטמפלייטים גמישים, כדי להתאים את הווידאו שלך לטון, לקהל ולזהות המותג שלך.
להפיק סרטונים מתסריטים ארוכים, שיעורים מרובי פרקים, עדכונים חוזרים ותהליכי עבודה של תוכן בהיקף גבוה – בתוך דקות. HeyGen מאוטומטת את יצירת הסצנות והלייאאוט, כדי שתוכל ליצור יותר סרטונים — בלי להוסיף זמן הפקה או משאבים נוספים.
קריינות AI במגוון שפות
בחר מבין קולות AI טבעיים עם קצב דיבור ברור, טון מלא הבעה ותמיכה בשפות ומבטאים מכל העולם. אפשר לשלב אותם עם אווטארים של AI ריאליסטיים כדי לקבל מציגים מקצועיים על המסך.
סצנות אוטומטיות עם ויז׳ואלים דינמיים
HeyGen מחלק את הסקריפט שלך לסצנות באופן אוטומטי ומשלב אותן עם לייאאוטים, גרפיקות ומבני ויז׳ואל שמחזקים את המסר שלך. אפשר גם להמיר images to video כדי ליצור סטוריטלינג ויזואלי דינמי.
פריסות ומיתוג בהתאמה אישית
להתאים במהירות צבעים, רקעים, עיצוב תנועה, יחסי מסך ואלמנטים על המסך כדי ליישר את הווידאו שלך עם המותג.
כלי עריכה פשוטים לתיקונים מהירים
לשנות שורות, להחליף ויז׳ואלים, לכוון תזמון או לשנות סגנונות – בלי לגעת בטיימליין. לייצא סרטוני וידאו באיכות גבוהה תוך שניות.
איך להשתמש במחולל סרטוני AI מתסריט
HeyGen מפשטת את התהליך שלך מקלט טקסט ועד וידאו מוכן, כך זה עובד.
העלה או הדבק את הטקסט שלך. ה‑AI מנתח את המבנה ומכין מיד את פריסת הווידאו שלך.
בחר סגנון קריינות, שפה, טון ופורמט וידאו שמתאימים למטרות התוכן שלך.
התאם רקעים, צבעים, קצב ואלמנטים ויזואליים אחרים לפי הצורך.
HeyGen מייצרת את תוכן הווידאו שלך בתוך דקות. בצע עריכות מהירות, ואז הורד או שתף מיד.
Image to video AI הופך ויז׳ואלים סטטיים לסרטוני AI קצרים. העלה תמונה, הזן סקריפט, ו-HeyGen תנפיש הבעות פנים ותוסיף קול – מושלם ליצירת וידאו מתמונה אחת.
כן, יוצר סרטוני ה‑AI הזה מושלם ליצירת סרטונים קצרים, סרטוני הסבר וסרטוני הצגת מוצר לפלטפורמות חברתיות. הוא בנוי לסרטונים מהירים ומעניינים שמספרים את הסיפור שלך בצורה ברורה. צור תוכן AI באיכות גבוהה עם 131,385,093 סרטונים שנוצרו.
HeyGen תומכת בפורמטים MP4 ו‑WebM. הפלטפורמה מתאימה אוטומטית את הרזולוציה ואיכות הווידאו להגדרות הייצוא שלך.
כן. בעזרת מנוע ה-photo to video AI ומיפוי הפנים של HeyGen, אפשר להפוך תמונות ישנות או סטטיות לסרטוני AI מדבריםעם תנועות שנוצרו ב-AI וקול מסונכרן.
HeyGen מציעה שכבת שימוש חינמית של המרה מתמונה לוידאו עם בינה מלאכותית, כדי שתוכל לחקור את הפיצ׳רים וליצור את הוידאו הראשון שלך בלי לשלם. למרות שהיא לא בלתי מוגבלת לגמרי, זו אחת מנקודות הפתיחה החינמיות הטובות ביותר.
כן. HeyGen יכולה ליצור אוטומטית כתוביות במגוון שפות לפי הסקריפט או הקריינות שלך. אפשר לערוך את הטקסט, להתאים את העיצוב ולייצא את הווידאו עם כתוביות צרובות בתוך הווידאו או כקבצי כתוביות נפרדים.
כן. אפשר לעבור בין פורמטים 16:9, 9:16 ו‑1:1 בכל רגע. HeyGen מתאימה אוטומטית את הלייאאוט, הקצב והוויז׳ואלס לכל פלטפורמה, בלי לבנות את הווידאו מחדש מאפס.
HeyGen מאפשרת לך להתאים צבעים, רקעים, טיפוגרפיה וסגנונות פריסה, כדי לשמור על אחידות המותג בכל הווידאוים שאתה יוצר.
כן. אפשר לשתף פרויקטים, להשאיר תגובות, לסקור עריכות ולנהל הרשאות ברמת הצוות, כך שקל לכמה אנשים לעבוד יחד על אותו וורקפלואו וידאו.
רוב הסרטונים נוצרים תוך כמה דקות. תסריטים קצרים נרנדרים כמעט מיד, בעוד שסרטונים ארוכים יותר עם כמה סצנות יכולים לקחת קצת יותר זמן, בהתאם לאורך ולמורכבות.
