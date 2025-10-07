יוצר סרטוני לימוד לשיעורים מרתקים

צור סרטוני לימוד מרתקים עם יוצר סרטוני ה-AI ללמידה של HeyGen. צור שיעורים, סרטוני הסבר וסרטוני הדרכה מרעיונות, תסריטים, תמונות או חומרים קיימים, עם ויז׳ואלים, קריינות, כתוביות וקצב אוטומטיים. בלי צילום, בלי טיימליין עריכה ובלי עלויות הפקה.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

נסה את מחולל התמונה‑לווידאו החינמי שלנו

להתחיל בחינם
בחר אווטאר
סנכרון שפתיים יוחל לאחר יצירת הווידאו
כתוב את הסקריפט שלך
הקלד בכל שפה
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
רקע שחור

שיעורים והרצאות בכיתה

Recording lectures repeatedly is time consuming. Use an educational video maker to generate clear lesson videos that students can revisit anytime.

רקע שחור

קורסים אונליין ולמידה דיגיטלית

Producing course videos traditionally requires studios and editors. AI video generation creates structured learning modules quickly and consistently.

רקע שחור ללא תוכן נראה לעין

תוכניות הדרכה ואונבורדינג

Training videos often go out of date fast, but using video templates can help keep them relevant. Generate and update instructional videos easily as policies, tools, or processes change.

רקע שחור ללא תוכן נראה לעין

פרויקטים והצגות של סטודנטים

Help students communicate ideas visually without technical barriers. AI generated videos support creativity while maintaining clear structure.

מסגרת שחורה כמציין מיקום המייצגת סצנת וידאו שנוצרה ב-AI ב-HeyGen

תקשורת לבתי ספר ואוניברסיטאות

Share announcements, orientations, and updates through engaging educational videos instead of long emails or static slides.

רקע שחור

תוכן לימודי רב־לשוני

Deliver lessons globally using video translator capabilities for your educational video content. Create educational videos in multiple languages while preserving pacing and clarity.

למה HeyGen היא הפלטפורמה הטובה ביותר ליצירת סרטוני לימוד

HeyGen נבנתה עבור צוותי חינוך מודרניים שצריכים בהירות, עקביות וסקייל. מכיתות לימוד ועד הדרכות ארגוניות, יצירת סרטוני AI מחליפה תהליכי הפקה איטיים ביצירת תוכן מהירה וגמישה.

להתחיל בחינם
בנוי להוראה בקנה מידה גדול

ליצור סרטוני לימוד בדקות במקום בשבועות. ה‑AI מטפל בוויז׳ואלס, בקריינות ובמבנה, כדי שמורים יוכלו להתמקד בתוצאות הלמידה ולא במשימות הפקה.

מותאם לכל סוגי סביבת הלמידה

צור סרטונים ל-K-12, להשכלה גבוהה, להכשרות ולשיתוף ידע פנימי בעזרת כלי הווידאו החינוכיים החינמיים שלנו. התוכן מותאם בקלות לפורמטים שונים, לקהלי יעד שונים ולערוצי הפצה שונים.

קל למורים ולצוותים

לא צריך ניסיון בעיצוב או בעריכה כדי ליצור סרטוני לימוד עם הפלטפורמה הידידותית שלנו. תהליך עבודה פשוט מקל על מורים, מדריכים ומנהלים להפיק סרטוני לימוד מקצועיים.

יצירת וידאו AI מקצה לקצה

צור סרטוני לימוד שלמים באמצעות מחולל סרטוני AIr. HeyGen בונה סצנות, קצב, כתוביות וקריינות באופן אוטומטי, והופכת סרטוני לימוד לסרטונים מלוטשים שמוכנים לשיתוף.

להתחיל בחינם →
Smiling woman in a metallic shirt holding a tablet, with a "2025 AI Sentiment Report" graphic.

למידה חזותית עם תמונה לווידאו

הפוך דיאגרמות, שקפים ותמונות לווידאו בתנועה בעזרת כלי image to video. ה-AI מוסיף תנועה ומבנה שמשפרים את ההבנה ושומרים על הלומדים מעורבים.

להתחיל בחינם →
Image upload interface showing multiple photo thumbnails, a drag-and-drop area, and a pointer with a selected image.

הגשה טבעית של קול וסנכרון שפתיים

הסבר מושגים בצורה ברורה עם קריינות מציאותית וסנכרון שפתיים מדויק. בחר קולות ושפות שמתאימים לנושאים שונים, לקבוצות גיל שונות או לאזורים שונים.

להתחיל בחינם →
Voice cloning

עדכונים ושליטה מבוססי תסריט

לעדכן שיעורים על ידי עריכת התוכן במקום להקליט מחדש. לשנות נושאים, דוגמאות או שפות וליצור מחדש את הווידאו מיד, עם איכות עקבית.

להתחיל בחינם →
motion graphics photos to video

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה בעזרת פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשגילינו שלסרט שאני עושה כל שבוע יש דרך אחרת. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
איך זה עובד

איך להשתמש ביוצר סרטוני הלימוד

ליצור סרטוני לימוד עם בינה מלאכותית בארבעה צעדים פשוטים.

להתחיל בחינם
שלב 1

הוסף את תוכן הלמידה שלך

להתחיל מרעיון, תסריט, שקופיות או תמונות. להגדיר את הנושא, קהל היעד והטון של סרטון הלמידה שלך כדי לוודא שהוא תואם את מטרות תוכן הווידאו שלך.

שלב 2

התאמת הוויז׳ואל והקול

בחר סגנונות ויזואליים, קריינות, כתוביות ושפות. הוסף מיתוג או פורמט שיתאימו לסביבת הלמידה שלך.

שלב 3

יצירה עם AI

מחולל הווידאו עם בינה מלאכותית של HeyGen יוצר את כל סרטון ההדרכה עם ויז׳ואל, קול ותנועה מסונכרנים.

שלב 4

לייצא ולעדכן בכל רגע

להוריד את הווידאו או לחזור אליו אחר כך, לעדכן את התוכן וליצור אותו מחדש בלי להתחיל מההתחלה.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה יוצר סרטוני לימוד?

יוצר וידאו חינוכי משתמש ביצירת סרטוני AI כדי ליצור סרטוני למידה באופן אוטומטי. הוא יוצר ויז׳ואלים, קריינות וכתוביות בלי צילום או עריכה מסורתיים, וכך מייעל את כל תהליך יצירת הווידאו.

איך בינה מלאכותית משפרת סרטוני לימוד?

הבינה המלאכותית מארגנת את התוכן בצורה ברורה, מוסיפה ויז׳ואלים וקול באופן אוטומטי, ושומרת על קצב אחיד. זה עוזר ללומדים להבין ולזכור את המידע בצורה יעילה יותר. ליוצרים עצמאיים,תוכנית Creatorמתחילה מ-$29.

האם אפשר ליצור סרטונים לרמות לימוד שונות?

כן. יוצר הווידאו החינוכי מתאים ל-K-12, להשכלה גבוהה, להכשרת עובדים ולתוכניות למידה פנימיות. לצרכים מתקדמים יותר של יצירה,תוכנית Proמתחילה מ-$99

האם זה תומך במספר שפות?

כן. אפשר ליצור סרטוני לימוד במספר שפות בעזרת יכולות תרגום וקול מובנות במערכת.

האם אפשר להשתמש בתמונות או שקופיות במקום צילומי וידאו?

כן. כלים של Image to video מנפישים שקופיות, דיאגרמות ואלמנטים ויזואליים, מה שהופך את השיעורים למעניינים יותר בלי צורך בצילום, ומושלם ליצירת תוכן וידאו מונפש.

האם מורים או מדריכים צריכים לדעת לערוך וידאו?

לא. תהליך העבודה מיועד למשתמשים לא טכניים. ה-AI מטפל בהפקה בזמן שאתה מתמקד בתוכן הלימודי.

באילו פורמטים אפשר לייצא סרטוני לימוד?

אפשר לייצא סרטונים בפורמטים סטנדרטיים שמתאימים לפלטפורמות LMS, לאתרים, למצגות ולשיתוף ברשתות חברתיות.

האם אפשר לעדכן סרטוני לימוד בהמשך?

כן. אפשר לערוך את התוכן, להחליף דוגמאות או לעדכן את הניסוח וליצור מחדש את הווידאו בלי לבנות אותו מאפס, בזכות כלי יצירת סרטוני הלמידה שלנו.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

להתחיל ליצור עם HeyGen

להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.

להתחיל בחינם →
CTA background