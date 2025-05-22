תגיד שלום ל-Avatar V, האווטאר הכי מציאותי שנוצר אי פעם. צור את שלך בחינם

יוצר סרטוני פרומו AI לפרומואים מיידיים

צור תוכן וידאו פרומו עם בינה מלאכותית שנראה מקצועי ומספק ביצועים, בלי מצלמות או עריכה מורכבת. הפוך קישורי מוצר, תסריטים קצרים ורעיונות פשוטים לסרטוני פרומו מותגיים בתוך דקות. HeyGen עוזרת לצוותים להשיק בצורה יצירתית יותר, לבדוק יותר זוויות, ולהתקדם מהר יותר מאשר בהפקה מסורתית.

131,875,446סרטונים נוצרו
106,234,117אווטארים נוצרו
18,133,361סרטונים תורגמו
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

נסה את מחולל התמונה‑לווידאו החינמי שלנו

להתחיל בחינם
בחר אווטאר
סנכרון שפתיים יוחל לאחר יצירת הווידאו
הקלד את הסקריפט שלך
להקליד בכל שפה
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
השקות מוצר והדגשת פיצ׳רים

השקות מוצר והדגשת פיצ׳רים

Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.

הצעות עונתיות ומבצעים לזמן מוגבל

הצעות עונתיות ומבצעים לזמן מוגבל

Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.

קידום אירועים והרשמות

קידום אירועים והרשמות

Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.

קמפיינים מותגיים והעלאת מודעות

קמפיינים מותגיים והעלאת מודעות

Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.

פרומואים וטיזרים לרשתות חברתיות

פרומואים וטיזרים לרשתות חברתיות

Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.

צמיחה לאפליקציות, SaaS וסטארטאפים

צמיחה לאפליקציות, SaaS וסטארטאפים

Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.

למה HeyGen הוא מחולל סרטוני הפרומו עם בינה מלאכותית הטוב ביותר

HeyGen נבנתה עבור משווקים ויוצרים שצריכים סרטוני פרומו עוצמתיים במהירות. מתחילים עם בריף או URL ומיד מקבלים קונספטים ערוכים שכבר מתאימים למסרים שלך. אתה שומר על השליטה היצירתית, בזמן ש‑AI מטפל בוויזואליים, בקול ובמבנה.

להתחיל בחינם
להשיק קמפיינים מהר יותר עם סרטוני פרומו מוכנים

הדבק לינק למוצר או רעיון קצר וצור טיוטות וידאו שכבר כוללות סצנות, כתוביות וקריינות. במקום לבנות כל פרומו מאפס, אתה רק משפר את מה שה‑AI יוצר. ככה אפשר לעבור מרעיון להעלאה בפועל בזמן קצר בהרבה עם יוצר סרטוני הפרומו ב‑AI שלנו.

לשמור על כל סרטון פרומו בהתאם למיתוג

להחיל את ערכת המיתוג שלך כדי שהלוגואים, הצבעים והפונטים יישארו עקביים בכל קמפיין פרומו. לשמור לייאאוטים וסגנונות שאתה אוהב ולהשתמש בהם מחדש בקמפיינים עתידיים. התוצאה היא ספרייה של סרטוני וידאו שמרגישים אחידים, גם כשהרבה אנשים משתתפים ביצירה.

לבחון יותר הוקים והצעות עם פחות מאמץ

צור כמה גרסאות לאותו פרומו עם פתיחים, ויז׳ואלים או קריאות לפעולה שונות. ייצא אססטים לערוצים ממומנים ואורגניים ועקוב אחרי מה שעובד הכי טוב. כך אפשר לשפר את ה-ROAS (החזר על הוצאה פרסומית) תוך שמירה על עלויות הפקה נמוכות.

כתובת URL וסקריפט ליצירת סרטון פרומו

להתחיל מעמוד מוצר, עמוד נחיתה או תסריט, וליצור אוטומטית סרטון פרומו מובנה בעזרת מחולל סרטוני הפרומו עם AI של HeyGen. HeyGen מזהה את היתרונות המרכזיים והופכת אותם לסצנות עם טקסט ויז׳ואלים. אפשר לחדד או ליצור מחדש עד שהפרומו תואם בדיוק את מה שיש לך בראש.

להתחיל בחינם →
A digital interface showing a woman looking at a phone with a "Hey Mina!" message, next to a "Product Launch" slide with a script for a productivity course.

טמפלייטים ופריסות מוכנים לפרומואים

השתמש בטמפלייטים שמיועדים לפרומואים למוצרים, הצעות וקמפיינים של הכרזות כדי ליצור סרטוני וידאו מרהיבים. הלייאאוטים מותאמים לקריאות, קצב והצבת קריאה לפעולה, כך שאתה מקבל בסיס ויזואלי חזק לכל פרומו.

להתחיל בחינם →
Three diverse individuals in overlapping, gradient-edged frames, appearing to speak.

אווטארים של AI, קריינות וסרטוני כתוביות

להוסיף נוכחות אנושית עם אווטארים מבוססי AI ודיבוב קולי טבעי בעשרות שפות לפרויקטים שלך בכלי יצירת הווידאו. כתוביות אוטומטיות שומרות על וידאו מובן גם כשהסאונד כבוי. אפשר להתאים טון וסגנון דיבור כדי להתיישר עם ביצוע ספציפי או עם שפת המותג.

להתחיל בחינם →
Voice cloning

ייצוא במגוון פורמטים לכל ערוץ

ייצוא פרומואים בפורמטים אנכי, ריבועי ואופקי, מותאמים לכל פלטפורמה. שמור על אזורי בטיחות וטקסט קריא בכל מיקום. פרויקט אחד יכול להזין מודעות, פוסטים לפיד, סטוריז ונכסי אתר בו־זמנית.

להתחיל בחינם →
motion graphics photos to video

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשגילינו שלסרט שאני עושה כל שבוע יש פתרון אחר. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

ג׳סטין מייסינגר, מנהל תוכנית
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
איך זה עובד

איך להשתמש במחולל סרטוני הפרומו עם בינה מלאכותית

HeyGen משתלב בתהליכי השיווק הקיימים, כך שהצוותים יכולים להוסיף וידאו בלי להאט קמפיינים. מהרגע שיש רעיון ועד לייצוא, אתה נשאר ממוקד באסטרטגיה בזמן שהפלטפורמה מטפלת בביצוע.

להתחיל בחינם
שלב 1

להתחיל ממוצר, הצעה או רעיון

הדבק URL, תאר את הפרומו שלך או הוסף סקריפט קצר. ציין את קהל היעד והמטרה המרכזית כדי שכיוון הווידאו יישאר מיושר עם היעדים שלך. זה יוצר את הבסיס לפרומו שנוצר.

שלב 2

בחר סגנון, פורמט וקול

בחר טמפלייטים ויחסי גובה-רוחב שמתאימים לערוצי היעד שלך. בחר קול AI או אווטאר שמתאים לטון המותג. התאם את הסגנון הוויזואלי לביצועי הקריאייטיב, לקמפיינים של המותג, או לשניהם.

שלב 3

ללטש הוקים, סצנות וקריאות לפעולה

תצפה בסרטון הפרומו שנוצר ותעדכן את הפתיחים, הצגת היתרונות וההצעות. אפשר להוסיף או להסיר סצנות, לכוון את התזמון ולעדכן את הטקסט על המסך. שינויים קטנים יעזרו לך להכין כמה וריאציות שונות לבדיקות.

שלב 4

ייצוא והשקה של סרטון ה-AI הפרסומי שלך

להוריד את הסרטונים הסופיים בפורמטים הנכונים ולהעלות אותם לפלטפורמות פרסום, לרשתות חברתיות או לאתר שלך. לעקוב אחרי הביצועים ולחזור ל-HeyGen כדי ליצור וריאנטים חדשים במהירות. הלופ הזה עוזר לקמפיינים הפרסומיים שלך להשתפר עם כל קמפיין.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה סרטון פרומו עם בינה מלאכותית?

סרטון פרומו עם בינה מלאכותית הוא סרטון שיווקי שנוצר בעזרת AI. הוא משתמש ב-AI כדי ליצור ויז׳ואלים, קריינות ומבנה מתוך אינפוטים פשוטים, כך שקמפיינים עולים לאוויר מהר יותר ודורשים פחות משאבי הפקה.

האם צריך כישורי עריכת וידאו כדי להשתמש ב-HeyGen?

לא. HeyGen בנוי כך שמנהלי שיווק, פאונדרים וצוותי תוכן יוכלו ליצור סרטוני פרומו בלי כישורי עריכה מסורתיים. וורקפלואו מונחה, טמפלייטים ובקרות פשוטות שומרים על תהליך הפקה נגיש ויעיל.

האם אפשר להשתמש בצילומים ובנכסי המותג שלי?

כן. אפשר להעלות קליפים של מוצרים, תמונות מותג ולוגואים כדי לשלב אותם בפרומואים שלך. הנכסים האלה יושבים לצד ויז׳ואלים שנוצרו עם AI, כך שהתוכן שלך מרגיש ייחודי ואותנטי.

באילו פלטפורמות אפשר להשתמש בסרטוני הפרומו האלה?

אפשר להשתמש בפרומואים שייצאת בפלטפורמות חברתיות, רשתות פרסום, אתרים וקמפיינים במייל. פריסטים של יחס רוחב־גובה עוזרים לך להתאים את אותו פרויקט מקור ל‑TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ועוד.

מה האורך המומלץ לסרטון פרומו עם בינה מלאכותית?

כן. אפשר ליצור דיבוב וכתוביות במספר שפות עבור סרטוני הפרומו עם הבינה המלאכותית שלך בעזרת פיצ׳ר video translator. זה מקל על לוקליזציה של קמפיינים לאזורים שונים, תוך שמירה על הקריאייטיב המרכזי שלך עקבי בvideo generator לסרטוני פרומו עם AI.

האם איכות הווידאו טובה מספיק לפרסומות ממומנות?

כן. HeyGen מייצאת קבצים באיכות גבוהה שמתאימים לפרסום ממומן ולהפצה אורגנית בקמפיינים של וידאו פרסומי. חדות התמונה, הקצב והכתוביות מותאמים לפלטפורמות פרסום מודרניות ולפידים שבהם רץ הווידאו שלך.

ליצור תוכן AI איכותי עם 131,873,036 סרטונים שנוצרו.

האם צוותים וסוכנויות יכולים לעבוד יחד ב‑HeyGen?

כן. צוותים יכולים לשתף פרויקטים, לעשות שימוש חוזר בטמפלייטים, ולתאם גרסאות של הווידאו שלהם באמצעות הפלטפורמה שלנו. זה עוזר לסוכנויות, צוותים פנימיים ושותפים לנהל הרבה קמפיינים ופרומואים בלי לאבד שליטה על המותג או המסר.

כמה זמן אפשר לחסוך ביצירת סרטוני פרומו עם בינה מלאכותית?

וורקפלואו של פרומו עם בינה מלאכותית יכולים לקצר את זמן ההפקה מימים לדקות עבור הרבה קמפיינים, ולאפשר לך ליצור סרטון פרומו בלי מאמץ. במקום לבנות מחדש כל וידאו, אתה עובד על מבנים שכבר הוכיחו את עצמם ומייצר במהירות וריאנטים חדשים.

האם אפשר לעדכן סרטון פרומו קיים בהמשך?

כן. אפשר לפתוח מחדש פרויקטים, לעדכן תסריטים, הצעות או ויז׳ואלים, וליצור מחדש את הפרומו המעודכן. זה עוזר לשמור קמפיינים מתמשכים רלוונטיים ומותאמים למחירים, למסרים או לוויז׳ואלים העדכניים.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

להתחיל ליצור עם HeyGen

להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.

להתחיל בחינם →
CTA background