יוצר סרטוני פרומו AI לפרומואים מיידיים

צור תוכן וידאו פרומו עם בינה מלאכותית שנראה מקצועי ומספק ביצועים, בלי מצלמות או עריכה מורכבת. הפוך קישורי מוצר, תסריטים קצרים ורעיונות פשוטים לסרטוני פרומו מותגיים בתוך דקות. HeyGen עוזרת לצוותים להשיק בצורה יצירתית יותר, לבדוק יותר זוויות, ולהתקדם מהר יותר מאשר בהפקה מסורתית.
Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.
Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.
Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.
Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.
Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.
Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.
למה HeyGen הוא מחולל סרטוני הפרומו עם בינה מלאכותית הטוב ביותר
HeyGen נבנתה עבור משווקים ויוצרים שצריכים סרטוני פרומו עוצמתיים במהירות. מתחילים עם בריף או URL ומיד מקבלים קונספטים ערוכים שכבר מתאימים למסרים שלך. אתה שומר על השליטה היצירתית, בזמן ש‑AI מטפל בוויזואליים, בקול ובמבנה.
הדבק לינק למוצר או רעיון קצר וצור טיוטות וידאו שכבר כוללות סצנות, כתוביות וקריינות. במקום לבנות כל פרומו מאפס, אתה רק משפר את מה שה‑AI יוצר. ככה אפשר לעבור מרעיון להעלאה בפועל בזמן קצר בהרבה עם יוצר סרטוני הפרומו ב‑AI שלנו.
להחיל את ערכת המיתוג שלך כדי שהלוגואים, הצבעים והפונטים יישארו עקביים בכל קמפיין פרומו. לשמור לייאאוטים וסגנונות שאתה אוהב ולהשתמש בהם מחדש בקמפיינים עתידיים. התוצאה היא ספרייה של סרטוני וידאו שמרגישים אחידים, גם כשהרבה אנשים משתתפים ביצירה.
צור כמה גרסאות לאותו פרומו עם פתיחים, ויז׳ואלים או קריאות לפעולה שונות. ייצא אססטים לערוצים ממומנים ואורגניים ועקוב אחרי מה שעובד הכי טוב. כך אפשר לשפר את ה-ROAS (החזר על הוצאה פרסומית) תוך שמירה על עלויות הפקה נמוכות.
כתובת URL וסקריפט ליצירת סרטון פרומו
להתחיל מעמוד מוצר, עמוד נחיתה או תסריט, וליצור אוטומטית סרטון פרומו מובנה בעזרת מחולל סרטוני הפרומו עם AI של HeyGen. HeyGen מזהה את היתרונות המרכזיים והופכת אותם לסצנות עם טקסט ויז׳ואלים. אפשר לחדד או ליצור מחדש עד שהפרומו תואם בדיוק את מה שיש לך בראש.
טמפלייטים ופריסות מוכנים לפרומואים
השתמש בטמפלייטים שמיועדים לפרומואים למוצרים, הצעות וקמפיינים של הכרזות כדי ליצור סרטוני וידאו מרהיבים. הלייאאוטים מותאמים לקריאות, קצב והצבת קריאה לפעולה, כך שאתה מקבל בסיס ויזואלי חזק לכל פרומו.
אווטארים של AI, קריינות וסרטוני כתוביות
להוסיף נוכחות אנושית עם אווטארים מבוססי AI ודיבוב קולי טבעי בעשרות שפות לפרויקטים שלך בכלי יצירת הווידאו. כתוביות אוטומטיות שומרות על וידאו מובן גם כשהסאונד כבוי. אפשר להתאים טון וסגנון דיבור כדי להתיישר עם ביצוע ספציפי או עם שפת המותג.
ייצוא במגוון פורמטים לכל ערוץ
ייצוא פרומואים בפורמטים אנכי, ריבועי ואופקי, מותאמים לכל פלטפורמה. שמור על אזורי בטיחות וטקסט קריא בכל מיקום. פרויקט אחד יכול להזין מודעות, פוסטים לפיד, סטוריז ונכסי אתר בו־זמנית.
איך להשתמש במחולל סרטוני הפרומו עם בינה מלאכותית
HeyGen משתלב בתהליכי השיווק הקיימים, כך שהצוותים יכולים להוסיף וידאו בלי להאט קמפיינים. מהרגע שיש רעיון ועד לייצוא, אתה נשאר ממוקד באסטרטגיה בזמן שהפלטפורמה מטפלת בביצוע.
הדבק URL, תאר את הפרומו שלך או הוסף סקריפט קצר. ציין את קהל היעד והמטרה המרכזית כדי שכיוון הווידאו יישאר מיושר עם היעדים שלך. זה יוצר את הבסיס לפרומו שנוצר.
בחר טמפלייטים ויחסי גובה-רוחב שמתאימים לערוצי היעד שלך. בחר קול AI או אווטאר שמתאים לטון המותג. התאם את הסגנון הוויזואלי לביצועי הקריאייטיב, לקמפיינים של המותג, או לשניהם.
תצפה בסרטון הפרומו שנוצר ותעדכן את הפתיחים, הצגת היתרונות וההצעות. אפשר להוסיף או להסיר סצנות, לכוון את התזמון ולעדכן את הטקסט על המסך. שינויים קטנים יעזרו לך להכין כמה וריאציות שונות לבדיקות.
להוריד את הסרטונים הסופיים בפורמטים הנכונים ולהעלות אותם לפלטפורמות פרסום, לרשתות חברתיות או לאתר שלך. לעקוב אחרי הביצועים ולחזור ל-HeyGen כדי ליצור וריאנטים חדשים במהירות. הלופ הזה עוזר לקמפיינים הפרסומיים שלך להשתפר עם כל קמפיין.
סרטון פרומו עם בינה מלאכותית הוא סרטון שיווקי שנוצר בעזרת AI. הוא משתמש ב-AI כדי ליצור ויז׳ואלים, קריינות ומבנה מתוך אינפוטים פשוטים, כך שקמפיינים עולים לאוויר מהר יותר ודורשים פחות משאבי הפקה.
לא. HeyGen בנוי כך שמנהלי שיווק, פאונדרים וצוותי תוכן יוכלו ליצור סרטוני פרומו בלי כישורי עריכה מסורתיים. וורקפלואו מונחה, טמפלייטים ובקרות פשוטות שומרים על תהליך הפקה נגיש ויעיל.
כן. אפשר להעלות קליפים של מוצרים, תמונות מותג ולוגואים כדי לשלב אותם בפרומואים שלך. הנכסים האלה יושבים לצד ויז׳ואלים שנוצרו עם AI, כך שהתוכן שלך מרגיש ייחודי ואותנטי.
אפשר להשתמש בפרומואים שייצאת בפלטפורמות חברתיות, רשתות פרסום, אתרים וקמפיינים במייל. פריסטים של יחס רוחב־גובה עוזרים לך להתאים את אותו פרויקט מקור ל‑TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ועוד.
כן. אפשר ליצור דיבוב וכתוביות במספר שפות עבור סרטוני הפרומו עם הבינה המלאכותית שלך בעזרת פיצ׳ר video translator. זה מקל על לוקליזציה של קמפיינים לאזורים שונים, תוך שמירה על הקריאייטיב המרכזי שלך עקבי בvideo generator לסרטוני פרומו עם AI.
כן. HeyGen מייצאת קבצים באיכות גבוהה שמתאימים לפרסום ממומן ולהפצה אורגנית בקמפיינים של וידאו פרסומי. חדות התמונה, הקצב והכתוביות מותאמים לפלטפורמות פרסום מודרניות ולפידים שבהם רץ הווידאו שלך.
כן. צוותים יכולים לשתף פרויקטים, לעשות שימוש חוזר בטמפלייטים, ולתאם גרסאות של הווידאו שלהם באמצעות הפלטפורמה שלנו. זה עוזר לסוכנויות, צוותים פנימיים ושותפים לנהל הרבה קמפיינים ופרומואים בלי לאבד שליטה על המותג או המסר.
וורקפלואו של פרומו עם בינה מלאכותית יכולים לקצר את זמן ההפקה מימים לדקות עבור הרבה קמפיינים, ולאפשר לך ליצור סרטון פרומו בלי מאמץ. במקום לבנות מחדש כל וידאו, אתה עובד על מבנים שכבר הוכיחו את עצמם ומייצר במהירות וריאנטים חדשים.
כן. אפשר לפתוח מחדש פרויקטים, לעדכן תסריטים, הצעות או ויז׳ואלים, וליצור מחדש את הפרומו המעודכן. זה עוזר לשמור קמפיינים מתמשכים רלוונטיים ומותאמים למחירים, למסרים או לוויז׳ואלים העדכניים.
