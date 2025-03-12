בינה מלאכותית שמחברת, מתאימה את עצמה ומעוררת השראה
ב-HeyGen, מחקר ה-AI שלנו מונע מתוך משימה להפוך סטוריטלינג ויזואלי לנגיש לכולם.
הכירו את מובילי ה-AI שלנו
חדשנות בנקודת המפגש בין יצירתיות, תקשורת וטכנולוגיה.
צ׳רלי הונג, ראש מחקר הבינה המלאכותית
צ׳ארלי הונג מביא איתו יותר מעשור של מומחיות בראייה ממוחשבת ובינה מלאכותית, עם התמחות במידול בני אדם, הבנת התנהגות ויצירת וידאו. הוא פרסם יותר מ־60 מאמרים ופטנטים, שמדגישים את המחויבות שלו לחדשנות ולפתרונות בעלי אימפקט. ב‑HeyGen צ׳ארלי מוביל את פיתוח טכנולוגיות ה‑AI שמחברות בצורה חלקה בין מחקר למוצר.
רונג יאן, CTO
רונג יאן הוא ה-CTO של HeyGen, שמוקדש להפוך סטוריטלינג ויזואלי לנגיש לכולם. בעבר היה VP of Engineering ב-HubSpot, הוביל מוצרים בתחום Data ו-Intelligence, והחזיק בתפקידי ניהול ב-Snapchat, Square ו-Facebook. לרונג יש תואר M.Sc. (2004) ודוקטורט Ph.D. (2006) מקרנגי מלון. הוא חוקר פורה עם יותר מ-60 פרסומים, 35 פטנטים ומומחיות ב-AI, כריית נתונים וראייה ממוחשבת.
ג׳ושוע שו, מנכ״ל
Joshua Xu הוא מייסד-שותף ומנכ״ל HeyGen, שמוביל את המשימה לשנות את עולם הסטוריטלינג הוויזואלי באמצעות יצירת תוכן מבוססת בינה מלאכותית. לפני כן היה מהנדס מוביל ב-Snapchat (2014–2020), שם הוביל חדשנות בדירוג מודעות, למידת מכונה וצילום חישובי. עם תואר שני במדעי המחשב מ-Carnegie Mellon, Joshua מביא איתו מומחיות עמוקה בלמידת מכונה, ראייה ממוחשבת ו-AI גנרטיבי.
Jun-Yan Zhu, יועץ
ג׳ון-יאן ג׳ו הוא פרופסור עוזר למדעי המחשב ולרובוטיקה על שם Michael B. Donohue באוניברסיטת קרנגי מלון, שם הוא מוביל את מעבדת Generative Intelligence. המחקר שלו מתמקד במודלים גנרטיביים, ראייה ממוחשבת וגרפיקה, עם מטרה להעצים יוצרים באמצעות מודלים גנרטיביים. הוא זכה בפרס Samsung AI Researcher of the Year, במלגת Packard, במענק NSF CAREER ובפרסים נוספים.
עמודי המחקר שלנו: מעצבים את ה-AI של המחר
מגדירים מחדש זהות דיגיטלית בדיוק ובאיכות
ההתמקדות שלנו ביצירת אווטארים מדגישה שליטה, עקביות ואיכות חסרת תקדים. באמצעות קידום יצירה מבוססת בינה מלאכותית, אנחנו מאפשרים לאווטארים לשקף הבעות והתנהגויות אנושיות בצורה חלקה, ולגשר על הפער בין המציאות לעולם הדיגיטלי.
מודלי שפה מולטימודליים שמניעים בינת וידאו מתקדמת
We build multimodal language models that jointly reason over text, audio, and visual signals to better understand intent and context. This foundation powers video translation with improved semantic fidelity, enables avatar modeling that stays consistent across scenes, and unlocks video agents that can interpret goals and generate end-to-end content with higher reliability.
שוברים מחסומי שפה עם פתרונות מולטימודליים
באמצעות שימוש בבינה מלאכותית כדי ליצור פתרונות דיבוב וידאו מולטימודליים, המטרה שלנו היא להפוך תקשורת גלובלית לנגישה יותר. על ידי שילוב חלק של טקסט, קול ויזואליים, אנחנו הופכים סרטונים לתוכן שמובן בכל מקום בעולם ומאפשרים חיבור בין תרבויות.
מעורבות בזמן אמת באמצעות חדשנות מולטימודלית
בעזרת רינדור בזמן אמת ופתרונות מולטימודל מתקדמים, האווטארים האינטראקטיביים שלנו מחיים כל שיחה. האווטארים האלה לא רק מגיבים בצורה דינמית, אלא גם מגדירים מחדש את חוויית המשתמש, והופכים את הטכנולוגיה למערבת ואנושית יותר.
Emotion AI ליצירת דמויות דיגיטליות ריאליסטיות ומלאות הבעה
Emotion AI helps our systems go beyond “talking” to truly communicating — by aligning what the script means with how it should feel. By coordinating tone and prosody in voice with on-point gestures and facial expressions, we generate avatars that maintain emotional coherence over time, closing the realism gap and pushing the frontier of human-like presence.
מערכות אג׳נטיות שמאפשרות סוכני וידאו בקנה מידה גדול
We develop agentic systems that turn video creation into a goal-driven workflow: planning, tool use, iteration, and verification. These capabilities power our video agent, allowing it to break down user intent into steps, make informed decisions along the way, and produce more controllable, consistent outcomes—while supporting safety and quality constraints in real production settings.
Rong Yan, סמנכ"ל הטכנולוגיות (CTO) ב-HeyGen
"אנחנו מפתחים בינה מלאכותית שלא רק חזקה, אלא גם אמינה וקלה לשימוש. המטרה שלנו היא להגדיר מחדש מה אפשרי ביצירת סרטוני AI, כך שהם יהיו כלי שלא אפשר לוותר עליו לעסקים וחוויה מהנה למשתמשים."