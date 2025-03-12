עמודי המחקר שלנו: מעצבים את ה-AI של המחר

מגדירים מחדש זהות דיגיטלית בדיוק ובאיכות ההתמקדות שלנו ביצירת אווטארים מדגישה שליטה, עקביות ואיכות חסרת תקדים. באמצעות קידום יצירה מבוססת בינה מלאכותית, אנחנו מאפשרים לאווטארים לשקף הבעות והתנהגויות אנושיות בצורה חלקה, ולגשר על הפער בין המציאות לעולם הדיגיטלי.

מודלי שפה מולטימודליים שמניעים בינת וידאו מתקדמת We build multimodal language models that jointly reason over text, audio, and visual signals to better understand intent and context. This foundation powers video translation with improved semantic fidelity, enables avatar modeling that stays consistent across scenes, and unlocks video agents that can interpret goals and generate end-to-end content with higher reliability.

שוברים מחסומי שפה עם פתרונות מולטימודליים באמצעות שימוש בבינה מלאכותית כדי ליצור פתרונות דיבוב וידאו מולטימודליים, המטרה שלנו היא להפוך תקשורת גלובלית לנגישה יותר. על ידי שילוב חלק של טקסט, קול ויזואליים, אנחנו הופכים סרטונים לתוכן שמובן בכל מקום בעולם ומאפשרים חיבור בין תרבויות.

מעורבות בזמן אמת באמצעות חדשנות מולטימודלית בעזרת רינדור בזמן אמת ופתרונות מולטימודל מתקדמים, האווטארים האינטראקטיביים שלנו מחיים כל שיחה. האווטארים האלה לא רק מגיבים בצורה דינמית, אלא גם מגדירים מחדש את חוויית המשתמש, והופכים את הטכנולוגיה למערבת ואנושית יותר.

Emotion AI ליצירת דמויות דיגיטליות ריאליסטיות ומלאות הבעה Emotion AI helps our systems go beyond “talking” to truly communicating — by aligning what the script means with how it should feel. By coordinating tone and prosody in voice with on-point gestures and facial expressions, we generate avatars that maintain emotional coherence over time, closing the realism gap and pushing the frontier of human-like presence.