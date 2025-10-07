להתחיל מטקסט, מצגות, קובצי PDF או בריף קצר ולקבל מודולי קורס מלוטשים בלי מצלמות ובלי עריכה. HeyGen ממירה את חומרי המקור שלך לשיעורי וידאו מדובבים, חידונים, כתוביות וייצוא ארוז, כדי שצוותים ויוצרים יוכלו להוציא הדרכות לפועל מהר יותר.
Traditional onboarding needs filmed sessions, live trainers, and scheduling. HeyGen turns policies, slide decks, and bullet points into consistent, narrated onboarding modules with quizzes so new hires can ramp faster and HR delivers repeatable experiences.
Product updates and feature training require frequent refreshes. HeyGen creates short demo videos, step-by-step walkthroughs, and assessment checks from release notes or URLs so customer success teams keep tutorials up to date without reshoots.
Compliance content needs accuracy and traceability. HeyGen produces captioned lessons, timed quizzes, and exportable completion records that meet formal training requirements while simplifying updates and audits through AI-powered solutions.
Course creators and educators can convert syllabi or research into full online course modules with videos, quizzes, and downloadable materials using AI tools. HeyGen reduces production time so creators publish more courses and diversify revenue streams.
Need just-in-time refreshers or short explainers? HeyGen’s AI video generator generates microlearning clips and quick reference guides from longer source documents so learners access targeted help exactly when they need it.
Expanding into new regions usually requires re-recording content. HeyGen’s video translator recreates narration and captions in many languages, preserving timing and tone so learning feels native for each audience.
למה HeyGen היא הפלטפורמה הטובה ביותר לבניית קורסי AI
HeyGen מאוטומטת את הפקת הקורסים מקצה לקצה בעזרת ניסוח תסריטים חכם, יצירת סרטוני AI ולוקליזציה, כדי שארגונים יוכלו ליצור הדרכות עקביות בקנה מידה גדול. ליצור שיעורים בהובלת מדריך, מיקרולירנינג ומבחנים עם פחות מאמץ ועלות.
ליצור טיוטות מלאות של קורסים ממסמכים או קישורים בתוך דקות. HeyGen כותבת תסריטים, מרכיבה סצנות ומפיקה סרטוני שיעור מדובבים, כדי שתוכל לדלג על צילום, עריכה ומחזורי הפקה ארוכים, תוך ניצול יכולות יצירת הקורסים עם AI.
HeyGen משלבת שיעורי וידאו עם חידונים, הערכות ואלמנטים אינטראקטיביים כדי לשדרג את חוויית הלמידה. כתוביות אוטומטיות, רובריקות וניתוחי נתונים הופכים את הפרסום ומעקב ההתקדמות של הלומדים לפשוטים.
ליצור במהירות וריאציות רבות של קורסים. להשתמש בכלי תרגום ומתרגם וידאו כדי להתאים שפה לדיבוב, לכתוביות ולוויז׳ואלים, כך שההדרכה תגיע לצוותים גלובליים בלי עבודה ידנית חוזרת, ותשדרג את חוויית הקורסים אונליין.
טיוטת קורס חכמה ויצירת מתווה באופן אוטומטי
HeyGen מנתחת מסמכים שהועלו, מצגות או בריף לקורס, ויוצרת מתווה קורס מובנה עם מטרות למידה וסדר מודולים. ה‑AI מציע אורכי שיעורים, חלוקה למקטעים ונקודות הערכה, כך שמעצבי הדרכה מתחילים מטיוטה מלאה שקל לשפר וללטש.
טקסט לשיעורי וידאו עם קריינות טבעית
להפוך תסריטים לסרטוני שיעור ברמת סטודיו בעזרת מחולל סרטוני ה‑AI והמודלים הקוליים של HeyGen. המערכת יוצרת קריינות שנשמעת אנושית, כתוביות מסונכרנות, ואווטארים מצולמים אופציונליים עם סנכרון שפתיים מדויק, כך שהסרטונים נראים מלוטשים ומקצועיים – בלי זמן סטודיו.
מבחנים אינטראקטיביים ובדיקת עבודות עם AI
ליצור באופן אוטומטי חידונים, שאלות אמריקאיות ושאלות פתוחות מתוכן השיעור. HeyGen יכולה ליצור רובריקות ולהציע בדיקה ומשוב מיידיים בעזרת AI, כך שהלומדים יקבלו הערכה עקבית ובזמן, ומרצים יוכלו לחסוך שעות של בדיקה ידנית בעזרת כלי בינה מלאכותית.
שליטה במותג, טמפלייטים וגמישות ביצוא
השתמש בקיטים של מיתוג כדי להחיל לוגואים, פונטים, צבעים וסגנון שקפים באופן עקבי בכל הקורסים. ייצא חבילות כ‑SCORM או LTI, פרסם ל‑LMS, או שתף דרך קישור ציבורי. ייצוא מרוכז ותהליכי עבודה מבוססי טמפלייטים מקלים על פריסה של ספריות קורסים בין צוותים ופלטפורמות.
איך להשתמש ב-AI Course Builder
צור קורסים מלאים בארבעה שלבים יעילים, מתוכן המקור ועד מודולים מוכנים ללומדים.
להעלות מצגות, קובצי PDF, מסמכים או מתווה קצר. HeyGen מנתחת את החומר, מוציאה את הנקודות המרכזיות וממליצה על מבנה קורס עם מטרות ברורות.
בחר אורך שיעור, סגנון מציג, טון דיבור וקיט מיתוג. בחר טמפלייטים להערכות ואלמנטים אינטראקטיביים כדי שכל מודול יתאים לסטנדרטים שלך.
לעבור על שיעורי הווידאו שנוצרו, לשפר את הסקריפטים, לסדר מחדש סצנות ולהוסיף חידונים או עוזרי צ׳אט. העורך של HeyGen מאפשר ללטש את התוכן בלי עריכת טיימליין מסורתית.
ייצא כ‑SCORM או LTI, פרסם ישירות ל‑LMS, או שתף קישורים. עקוב אחרי התקדמות, השלמה ותוצאות הערכה עם אנליטיקות מובנות כדי למדוד את תוצאות הלמידה.
בונה קורסים עם בינה מלאכותית (AI) מא自动 את התהליך של הפיכת חומרי מקור לקורסים מובנים. HeyGen מקבלת מסמכים, מצגות או בריפים ויוצרת מתווים, תסריטי שיעורים, סרטוני AI מדובבים, חידונים וחבילות ייצוא, כך שתוכל להפיק הדרכות מלאות בלי צילום ובלי עריכה מורכבת.
HeyGen משתמשת ביכולות מתקדמות של Text to video שהיא יכולת בתוך מחולל הקורסים עם AI שמפשטת יצירת תוכן, ו-image to video וורקפלואים יחד עם מודלי קול באיכות גבוהה משמשים כדי ליצור שיעורים מלוטשים ברמת שידור, עם רכיבים שנוצרים בעזרת AI. אפשר לבחור סגנונות מציגים או מציגים כאווטארים, ו-HeyGen מוסיפה סנכרון שפתיים, קצב דיבור טבעי ומיקס אודיו לתוצאה מקצועית.
HeyGen תומכת בוורקפלואו רב־לשוני מקיף. השתמש ב־video translatorכדי להמיר תסריטים וליצור מחדש דיבוב וכתוביות בעשרות שפות, כך שהקורסים ירגישו מקומיים ואותנטיים לקהל היעד, תוך שמירה על התזמון והטון.
כן, כלים מבוססי בינה מלאכותית יכולים לשדרג את יצירת הקורסים. הטיוטות שנוצרות ניתנות לעריכה מלאה. אפשר לעדכן תסריטים, להחליף סצנות, לשנות טון דיבור או לכוונן שאלונים בעזרת כלי יצירת קורסים עם AI לחוויה חלקה. פונקציית ה‑regenerate של HeyGen מיישמת את העריכות על כל הווריאנטים, כך שהשינויים ניתנים להרחבה ביעילות.
העלה קיטים של המותג כולל לוגואים, פונטים ופלטות צבעים כדי לשמור על סטנדרטים ויזואליים. HeyGen גם מציעה מטרות למידה, נקודות הערכה והמלצות לקצב ההתקדמות, כך שאיכות הקורסים תישאר עקבית ותואמת לעקרונות של עיצוב לימודי.
ייצוא כ‑SCORM או LTI לאינטגרציה עם LMS, הורדת סרטוני שיעור בפורמט MP4, או שיתוף דרך קישורים מאובטחים. HeyGen תומכת גם בהטמעת קורסים, גישה ל‑API לאוטומציה, ואינטגרציות עם כלים נפוצים כדי לייעל פרסום ומעקב.
כן. HeyGen יוצרת חידונים והערכות מבוססות רובrics. הפלטפורמה מציעה בדיקה אוטומטית בעזרת AI לתשובות אובייקטיביות ותשובות פתוחות, ומספקת טמפלייטים למשוב כדי שהלומדים יקבלו הנחיה בזמן בקורסים אונליין.
HeyGen משתמשת באבטחה ברמת אנטרפרייז, אחסון מוצפן ובקרות גישה כדי להגן על תוכן ועל נתוני לומדים בסביבות מונעות בינה מלאכותית. בקרות אדמין ואפשרויות אודיט זמינות לצורכי ציות ורגולציה.
להתחיל עם מטרות למידה ברורות, לספק חומר מקור תמציתי, לבחור אורכי שיעור שמתאימים לטווח הקשב, להוסיף שאלוני ביניים, ולבצע לוקליזציה של התוכן לפי הצורך של הלומדים כדי ליצור קורסים בצורה יעילה. ליצור כמה וריאציות שונות כדי לבדוק מעורבות ולשפר באופן מחזורי על בסיס אנליטיקות.
אתה שומר על הבעלות על כל תוכן הקורס שאתה יוצר. HeyGen מספקת נכסים ברישיון ותוצרים שנוצרו לשימוש מסחרי. ודא שלכל חומר צד שלישי שאתה מעלה יש את ההרשאות המתאימות לפני הפרסום.
