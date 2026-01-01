HeyGen API

לחזק את הסטאק שלך עם HeyGen API

התחבר דרך MCP, Skills או API ישיר — ותשלב וידאו עם בינה מלאכותית במוצר שלך איך שנוח לך. בחר תוכנית שמתאימה לצרכים שלך.

תיעוד API
להתחיל להשתמש ב-API

תשלום לפי שימוש

להתחיל כבר מ-$5

נסה את HeyGen API בחינם וללא התחייבות, מה שהופך אותו לנקודת פתיחה אידיאלית לכל מי שחוקר טכנולוגיית יצירת סרטוני AI.

התחל עכשיו
  • API של סוכן וידאו
  • API לטקסט לדיבור
  • יצירת וידאו (מנועי Avatar III ו-Avatar IV)
  • API לתרגום וידאו
  • צור אווטארים מתמונות
  • יצירת סרטונים באמצעות טמפלייטים
  • גישה לספריות האווטארים, הקולות והטמפלייטים
  • גישה לשרת MCP
  • אינטגרציה עם HeyGen Skills

ארגונים

צור קשר עם צוות המכירות

למוצרים עם שימוש ממוצע ומיתוג מותאם אישית, תוכנית Pro שלנו מושלמת לעסקים שמנצלים ביעילות את תמחור ה‑API לווידאו שלנו.

  • הכול כלול בתשלום לפי שימוש
  • סקיילביליות מותאמת אישית
  • תמיכת מפתחים ייעודית
  • API ליצירת תאום דיגיטלי
  • API להגיה
  • תעריפים מוזלים

גלה דרכים לבנות

צורה מופשטת בגרדיאנט כחול המשמשת כגרפיקה דקורטיבית לפלטפורמת סרטוני ה-AI של HeyGen

HeyGen MCP

Connect HeyGen to AI agents like Claude, Manus, OpenAI through MCP for seamless, conversational video creation and management.

לפרטים נוספים
צורה מופשטת בגרדיאנט כחול שמייצגת את היצירתיות של סרטוני ה‑AI של HeyGen

OpenClaw

Open-Source video creation framework for building and customizing HeyGen-powered video workflows with flexible integrations.

לפרטים נוספים
צורה מופשטת בגרדיאנט כחול שמייצגת את היצירתיות של סרטוני ה‑AI של HeyGen

HeyGen Skills

Pre-built skill modules that extend AI agents with HeyGen video generation capabilities.

לפרטים נוספים
צורה מופשטת בגרדיאנט כחול המשמשת כגרפיקה דקורטיבית באתר פלטפורמת סרטוני ה-AI של HeyGen

API ישיר

Programmatic access to HeyGen's video platform for custom integrations, automation, and advanced use cases.

לפרטים נוספים
131,873,036סרטונים שנוצרו
106,213,144אווטארים שנוצרו
18,131,840סרטונים מתורגמים
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
מיליוני משתמשים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להחיות את הסיפורים שלהם

לראות את כל ה‑API

מיוצרים עצמאיים ועד ארגונים גלובליים, HeyGen הופכת יצירת וידאו למהירה, ניתנת להרחבה וקלה לחלוטין, עם כלי AI חזקים.

צורה מופשטת בגרדיאנט כחול המשמשת כגרפיקה דקורטיבית לפלטפורמת סרטוני ה‑AI של HeyGen

API של סוכן וידאו

Generate complete avatar videos from a single text prompt — no manual setup needed.

לפרטים נוספים
צורה מופשטת בגרדיאנט כחול המשמשת כגרפיקה דקורטיבית לפלטפורמת סרטוני ה-AI של HeyGen

TTS - Starfish

Convert text into natural, expressive speech using HeyGen's advanced voice synthesis engine.

לפרטים נוספים
צורה מופשטת בגרדיאנט כחול שמייצגת יצירתיות ותנועה מונעות בינה מלאכותית

API ליצירת וידאו

Programmatically create avatar videos with fine-grained control over avatars, voices, backgrounds, and layouts.

לפרטים נוספים
צורה מופשטת בגרדיאנט כחול המשמשת כרקע דקורטיבי לפלטפורמת סרטוני ה-AI של HeyGen

API לתרגום וידאו

Translate and dub existing videos into multiple languages while preserving lip-sync and natural delivery.

לפרטים נוספים
שימושים אפשריים

אימות

HeyGen מציעה כמה מסלולי אינטגרציה — MCP, Skills ו‑Direct API — שלכל אחד מהם שיטת אימות משלו. להבין איזה פלוא מתאים לשימוש שלך יקבע איך מתבצע האימות ואיך מחויבת צריכת השימוש.

להתחיל עכשיו

OAuth 2.0

משמש לאינטגרציות MCP. משתמשים מאשרים גישה דרך מסך הסכמה סטנדרטי — בלי צורך במפתחות API. נדרש מנוי HeyGen פעיל עם קרדיטים פרימיום. השימוש מנוכה מיתרת הקרדיטים הפרימיום במנוי הווב שלך.

להתחיל עכשיו

מפתח API

משמש ליכולות Skills ואינטגרציות Direct API. מבצעים אימות על ידי העברת מפתח ה‑API שלך בכותרת X-Api-Key. נדרש מפתח HeyGen API שנוצר מתוך Settings → API בדאשבורד שלך. השימוש מחויב מיתרת ה‑API בדאשבורד, שהיא נפרדת מקרדיטי התוכנית באתר.

להתחיל עכשיו
שותפים

להשתמש ב-HeyGen עם הפלטפורמות המועדפות עליך

חבר את HeyGen לכלי העבודה המועדפים עליך כדי לאוטומט סרטוני וידאו.

להתחיל עכשיו
לוגו fal
לפרטים נוספים
רקע שחור המשמש כפלייסהולדר במקום שבו יוצג תצוגה מקדימה של סרטון AI של HeyGen או תוכן ויזואלי
לפרטים נוספים
רקע שחור המשמש כרווח ויזואלי באתר פלטפורמת הווידאו עם בינה מלאכותית HeyGen
לפרטים נוספים
לוגו n8n
לפרטים נוספים

שאלות נפוצות על תמחור ה‑API

מהן הדרכים השונות לבצע אינטגרציה עם HeyGen?

HeyGen מציעה שלושה מסלולי אינטגרציה: MCP לחיבור לעוזרי AI כמו Claude בלי לנהל APIs בעצמך, Skills להרחבת יכולות של סוכני קוד AI כמו Claude Code ו-Cursor, ו-Direct API לשליטה תכנותית מלאה ביצירת וידאו.

איך עובדת האותנטיקציה בכל מסלול אינטגרציה?

MCP משתמש ב-OAuth — משתמשים מאשרים גישה דרך מסך הסכמה, בלי צורך במפתחות API. גם Skills וגם Direct API משתמשים במפתח API שעובר דרך הכותרת X-Api-Key, שנוצר מתוך Settings → API בדאשבורד שלך ב-HeyGen.

האם קרדיטי MCP ויתרת ה‑API הם אותו דבר?

לא. שימוש ב‑MCP מנוכה מיתרת הקרדיט הפרימיום של התוכנית באתר, בעוד ששימוש ב‑Skills וב‑Direct API מנוכה מהיתרה בדאשבורד ה‑API שלך. שני מאגרי החיוב נפרדים זה מזה.

מה הסכום המינימלי כדי להתחיל עם Pay-As-You-Go?

אפשר להתחיל מסכום קטן של 5$. פשוט טען את ארנק ה‑API שלך ותשלם רק על מה שאתה משתמש — בלי התחייבות חודשית.

מה מציע מסלול ה-Enterprise מעבר ל-Pay-As-You-Go?

Enterprise כולל את כל מה שיש ב‑Pay-As-You-Go, בנוסף לסקיילביליות מותאמת אישית, תמיכה ייעודית למפתחים, Digital Twin Creation API, Proofread API ותעריפים מוזלים.

להתחיל ליצור סרטונים עם בינה מלאכותית

לראות איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם סרטוני ה‑AI החדשניים ביותר.

לקבוע פגישה
CTA background