קולות

קולות הם מה שמכניס חיים לסרטוני HeyGen שלך. הם מגדירים איך המסר שלך נשמע – הטון, הקצב והרגש – בין אם אתה מקריין סרטון הדרכה, מעביר עדכון על מוצר, או מדבר ישירות לקהל גלובלי. בחלק הזה תכיר איך קולות עובדים ב‑HeyGen ואיך להתחיל להשתמש בהם בביטחון. נתחיל מסיור בספריית הקולות כדי שתוכל לשמוע מה זמין ולהבין איך קולות שונים מתאימים לשימושים שונים. משם תלמד איך ליצור קול משלך כשצריך משהו אישי יותר או מותאם למותג. לבסוף, נראה איך לאתר תקלות ולשפר את תוצאות הקול בעזרת Voice Doctor, כדי שהסרטונים שלך תמיד ישמעו ברור, טבעי ומלוטש.