שלב 1: גישה לדיבוב וידאו
מהדאשבורד, לחץ על Translate ואז בחר Video Dubbing.
שלב 2: העלאת הווידאו שלך
מכאן אפשר לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
שלב 3: הגדרת ההגדרות שלך
בחר בין Speed או Precision. כדי לגשת לעוד אפשרויות, עבור ללשונית Advanced. כאן אפשר להגדיר הגדרות כמו:
כדי להגיע לדיוק מרבי, אפשר גם להעלות קובץ כתוביות משלך בפורמט SRT או ASS.
שלב 4: לפתוח את כלי הבדיקה
אחרי שהכול נראה טוב, לחץ על Review and Edit. זה יפתח את Proofreader, שבו תוכל לבדוק וללטש את התרגום לפני שהווידאו הסופי נוצר.
העיבוד עשוי להימשך כמה דקות, בהתאם לאורך הווידאו שלך.
חשוב: אי אפשר לבצע הגהה או לערוך סרטון מתורגם אחרי שהוא נוצר במלואו. צריך להשתמש בכלי ההגהה כחלק מתהליך התרגום, לפני יצירת התוצאה הסופית.
אם כבר סיימת תרגום ואתה צריך לבצע שינויים, האפשרויות שלך הן:
שלב 5: לבדוק את התסריט המתורגם
כשהעיבוד יסתיים, הווידאו שלך יופיע בספרייה. פתח אותו כדי להתחיל לבדוק. לצד הווידאו תראה תסריט מתורגם. כאן אפשר:
מומלץ להציג תצוגה מקדימה של הווידאו כדי לבדוק הגייה וזרימה.
שלב 6: להשתמש בכלי הסקריפט המתקדמים
לחיצה על אייקון ההמבורגר מעל הסקריפט תפתח כלים נוספים. אפשר:
שלב 7: יצירת התוצאה הסופית שלך
כשאתה מרוצה מהסקריפט ומהתרגום שלך, לחץ על Generate Result. לפני יצירת התוצאה, אפשר גם לבחור:
שלב 8: להזמין מגיה (אופציונלי)
אם אתה רוצה שדובר שפת אם יעבור על העבודה שלך, אפשר לשכור מגיה מוסמך של HeyGen ישירות דרך Contra.com.
כדי לתת גישה, יש לך שתי אפשרויות:
אפשרות A — הזמנה ישירה: לחץ על Invite Proofreaders, ואז הוסף את האימייל שלהם או העתק את קישור ההגהה.
אפשרות B — דרך לשונית Projects: עבור ללשונית Projects, ודא שהווידאו שלך נמצא בתוך תיקייה, לחץ על שלוש הנקודות ליד אותה תיקייה ובחר Share. הזן את האימייל של המגיה והזמן אותו כמגיה.
הקורקטור צריך רק חשבון HeyGen מכל סוג תוכנית כדי לגשת לפרויקט שלך. הוא יראה רק את התיקייה שאליה הזמנת אותו — ולא שום דבר נוסף.