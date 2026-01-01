שלב 1: גישה לדיבוב וידאו

מהדאשבורד, לחץ על Translate ואז בחר Video Dubbing.

שלב 2: העלאת הווידאו שלך

מכאן אפשר לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

להעלות את קובץ הווידאו שלך ישירות

להשתמש בקישור מ-YouTube או מ-Google Drive

שלב 3: הגדרת ההגדרות שלך

בחר בין Speed או Precision. כדי לגשת לעוד אפשרויות, עבור ללשונית Advanced. כאן אפשר להגדיר הגדרות כמו:

מילון מונחי מותג

אפשרויות מתקדמות נוספות

כדי להגיע לדיוק מרבי, אפשר גם להעלות קובץ כתוביות משלך בפורמט SRT או ASS.

שלב 4: לפתוח את כלי הבדיקה

אחרי שהכול נראה טוב, לחץ על Review and Edit. זה יפתח את Proofreader, שבו תוכל לבדוק וללטש את התרגום לפני שהווידאו הסופי נוצר.

העיבוד עשוי להימשך כמה דקות, בהתאם לאורך הווידאו שלך.

חשוב: אי אפשר לבצע הגהה או לערוך סרטון מתורגם אחרי שהוא נוצר במלואו. צריך להשתמש בכלי ההגהה כחלק מתהליך התרגום, לפני יצירת התוצאה הסופית.

אם כבר סיימת תרגום ואתה צריך לבצע שינויים, האפשרויות שלך הן:



להתחיל תרגום חדש עם Proofreader מופעל

להוריד את הכתוביות בנפרד ולערוך אותן בכלי צד שלישי

לתרגם מחדש את הווידאו מההתחלה

שלב 5: לבדוק את התסריט המתורגם

כשהעיבוד יסתיים, הווידאו שלך יופיע בספרייה. פתח אותו כדי להתחיל לבדוק. לצד הווידאו תראה תסריט מתורגם. כאן אפשר:

לערוך את הטקסט ולהתאים את הניסוח

לבחור קול קריינות חדש

צור שיבוט קול מותאם אישית

מומלץ להציג תצוגה מקדימה של הווידאו כדי לבדוק הגייה וזרימה.

שלב 6: להשתמש בכלי הסקריפט המתקדמים

לחיצה על אייקון ההמבורגר מעל הסקריפט תפתח כלים נוספים. אפשר:

להוריד את הסקריפט כקובץ Excel, כקובץ SRT של התרגום או כקובץ SRT של התמלול המקורי

לערוך את הסקריפט אופליין ולהעלות אותו מחדש כשתהיה מוכן

סמן כל מילה כדי לראות את הכתיב הפונטי שלה ולהבטיח הגייה מדויקת

שלב 7: יצירת התוצאה הסופית שלך

כשאתה מרוצה מהסקריפט ומהתרגום שלך, לחץ על Generate Result. לפני יצירת התוצאה, אפשר גם לבחור:

להוסיף כתוביות

לתרגם רק את האודיו, אם לא רוצים להפעיל סנכרון שפתיים

שלב 8: להזמין מגיה (אופציונלי)

אם אתה רוצה שדובר שפת אם יעבור על העבודה שלך, אפשר לשכור מגיה מוסמך של HeyGen ישירות דרך Contra.com.

כדי לתת גישה, יש לך שתי אפשרויות:

אפשרות A — הזמנה ישירה: לחץ על Invite Proofreaders, ואז הוסף את האימייל שלהם או העתק את קישור ההגהה.

אפשרות B — דרך לשונית Projects: עבור ללשונית Projects, ודא שהווידאו שלך נמצא בתוך תיקייה, לחץ על שלוש הנקודות ליד אותה תיקייה ובחר Share. הזן את האימייל של המגיה והזמן אותו כמגיה.

הקורקטור צריך רק חשבון HeyGen מכל סוג תוכנית כדי לגשת לפרויקט שלך. הוא יראה רק את התיקייה שאליה הזמנת אותו — ולא שום דבר נוסף.