Instant Highlights נועדה לקחת את הווידאוים הארוכים שלך ולהפוך אותם אוטומטית לסרטוני היילייטס קצרים ומעניינים. במקום לבזבז שעות על דילוג ידני על התוכן, אפשר לתת ל-AI של HeyGen לזהות את הרגעים הכי טובים ולהפוך אותם לקליפים שמוכנים לשיתוף. הפיצ׳ר הזה כרגע בגרסת Beta וזמין גם למשתמשים בחינם וגם למנויים בתשלום.

בחר Instant Highlights מתוך האפליקציות

מהדאשבורד של HeyGen, עבור ל-Apps ובחר Instant Highlights. בחר את מקור הווידאו שלך על ידי העלאת קובץ מהמחשב או הדבקת קישור מ-YouTube או Google Drive. אחרי שהווידאו נוסף, לחץ על Get Highlights.

בחר שפה והוראות

בחר את שפת הקלט או אפשר ל‑HeyGen לזהות אותה אוטומטית. Instant Highlights עובד בשפת המקור של הווידאו. אם תצטרך תרגומים בהמשך, אפשר להשתמש ביכולות תרגום הווידאו של HeyGen. בתיבת ההוראות, הנחה את ה‑AI על ידי תיאור מה חשוב לך שיקבל את הפוקוס.

הגדרת העדפות קליפ

בחר את האורך של כל קליפ היילייט. אחר כך בחר את יחס התצוגה, 16:9 או 9:16. אפשר גם להחליט אם להפעיל כתוביות או לכבות אותן.

יצירת היילייטים ובדיקה שלהם

לחץ על Submit, ו-HeyGen תיצור עבורך קליפים ערוכים של ההיילייטים, מסודרים בתיקייה ייעודית. כשההיילייטים מוכנים, פתח את התיקייה, לחץ על היילייט כדי לצפות בו ולסקור אותו. משם אפשר לשתף או להוריד את הקליפ.