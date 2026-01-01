שלב 1: ליצור או לפתוח וידאו בפורטרט

להתחיל בתוך HeyGen על ידי יצירת וידאו פורטרט חדש או פתיחת וידאו שכבר סיימת. ודא שהוידאו שלם ומוכן לפורמט הסופי.

שלב 2: הקש על ״Edit styles״

אחרי שהווידאו שלך פתוח, בחר עריכת סגנונות. זה יעביר את הווידאו שלך לתצוגת העיצוב.

שלב 3: תצוגה מקדימה של הטמפלייטים הזמינים

גלול בין הטמפלייטים הזמינים ותצפה בתצוגה מקדימה איך כל אחד נראה על הווידאו שלך. שים לב איך ההוק מופיע, איך הכיתובים מוצגים ואיך מרגיש הקצב.

שלב 4: לבחור טמפלייט

בחר את הטמפלייט שהכי מתאים לפלטפורמה ולסגנון התוכן שלך והחל אותו על הווידאו שלך.

שלב 5: להתאים צבע במידת הצורך

אם הטמפלייט כולל אפשרויות צבע, בחר את זו שמתאימה למיתוג שלך או להעדפה הוויזואלית שלך.

שלב 6: סקירת התוצאה הסופית

צפה בגרסה המעוצבת מההתחלה ועד הסוף. ודא שהכתוביות, ההוק והקצב מרגישים נכונים לקהל שלך.

שלב 7: לפרסם את הווידאו שלך

ברגע שאתה מרוצה, פרסם את הווידאו שלך ישירות. אין צורך בעריכה נוספת או בכלים חיצוניים.