מצב Batch מאפשר ליצור כמה סרטוני אווטאר בני סצנה אחת בו־זמנית. לכל סרטון יכול להיות תסריט, אווטאר וקול משלו, שכולם נוצרים יחד באצווה אחת. במקום ליצור סרטונים אחד־אחד בסטודיו, מצב Batch עובד כמו קו ייצור שמכוון למהירות ויעילות.

זה שימושי במיוחד לצוותי שיווק שיוצרים וריאציות למודעות, לאנשי חינוך שמפיקים שיעורים במספר שפות, לסוכנויות שמנהלות תוכן עבור לקוחות שונים, או לצוותי אנטרפרייז שמבצעים התאמה אישית של מסרים בהיקף גדול.

מצב Batch שונה מסטודיו העריכה. הסטודיו הכי מתאים כשצריך כמה סצנות, ויז׳ואלים מפורטים, מעברים או שליטה יצירתית ידנית. מצב Batch עובד הכי טוב כשהסרטונים שלך שומרים על אותה תבנית אבל משתנים לפי תסריט, אווטאר או קול. תחשוב על הסטודיו כעל סביבת העבודה היצירתית שלך, ועל מצב Batch כמנוע הייצור ההמוני שלך.

יצירת סרטונים באמצעות מצב אצווה

מהדאשבורד של Hen, עבור ל-Apps ובחר Batch Mode. התחל בלתת לפרויקט ה-batch שלך שם, כדי שכל הסרטונים שנוצרים יישארו מסודרים.

עכשיו בחר את יחס התצוגה. אפשר לבחור פורטרט או לנדסקייפ, בהתאם למקום שבו הסרטונים ישמשו. ההגדרה הזו תחול על כל הסרטונים באצווה.

עכשיו להוסיף את הסקריפטים. בכל תיבת סקריפט, לכתוב או להדביק את הטקסט שאתה רוצה שהאווטאר יקריא. מצב Batch תומך בסצנה אחת לכל וידאו, כך שכל סקריפט מייצג וידאו מלא. כדי ליצור סרטונים נוספים, ללחוץ על אייקון הפלוס כדי להוסיף עוד תיבות סקריפט. כל תיבה הופכת לסרטון נפרד.

אחרי זה, הגדר אווטארים וקולות. לכל סקריפט, בחר את האווטאר שיעביר את המסר. אפשר להשתמש שוב באותו אווטאר בכמה סקריפטים, או לבחור אווטארים שונים לכל אחד. אחר כך בחר קול, או מאוסף הקולות המותאמים אישית שלך או מספריית הקולות של HeyGen, לפי מה שהכי מתאים לכל וידאו.

כשהכול מוכן, לחץ על Generate Videos. HeyGen תיצור את כל הסרטונים באצווה בו־זמנית. אחרי שהעיבוד יסתיים, כל סרטון יופיע כפרויקט נפרד.

עריכה אחרי יצירה

אם צריך לעשות שינויים, אתה לא נעול על מה שנוצר. אחרי יצירת הסרטון, אפשר לפתוח כל וידאו וללחוץ על Edit כדי להכניס אותו לסטודיו העריכה. משם אפשר ללטש את הסקריפט, להחליף את האווטאר או הקול, או להוסיף אלמנטים נוספים לפי הצורך.