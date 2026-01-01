גישה לספריית הקולות

ב-HeyGen, ״קול״ הוא דיבור שנוצר באמצעות בינה מלאכותית ומשמש בסרטונים שלך. אפשר לשלב קולות עם אווטארים או להשתמש בהם כאודיו עצמאי, כדי לתת לתוכן שלך טון, אישיות וטווח רגשי במגוון רחב של שפות, מבטאים וסגנונות דיבור.

קולות עוזרים להתאים את אופן ההגשה של הווידאו שלך לקהל היעד ולשימוש שאתה צריך.

ספריית הקולות

כל הקולות ב‑HeyGen מנוהלים דרך ספריית הקולות. כאן אפשר לעבור על שיבוטי הקול האישיים שלך, לגלות קולות AI ציבוריים, ולשמור על הכול מסודר במקום אחד.

אפשר לגשת ל־Voice Library משלושה אזורים עיקריים:

סטודיו AI

דף האווטארים

הגהה

ספריית הקולות כוללת כלי סינון חזקים שעוזרים לך למצוא במהירות את הקול המתאים. אפשר לסנן לפי אזור, מבטא, גיל, רגש, סוג שימוש ועוד. אפשר גם לסמן קולות כמועדפים כדי שהאפשרויות שבהן אתה משתמש הכי הרבה יהיו נגישות בקלות.

להשתמש בקולות ב‑AI Studio

בתוך AI Studio, בכל פעם שבוחרים קול לסרטון אווטאר, יש לך גישה מלאה לספריית הקולות. משם אפשר להאזין לקדימונים של הקולות וליישם במהירות את זה שהכי מתאים לפרויקט שלך.

אפשר גם ליצור קולות ישירות בתוך AI Studio בלי ליצור קודם אווטאר. ב־Voice Library בחר New Voice, ואז בחר אם לשכפל קול מידית, לחבר קול מספק חיצוני, או ליצור קול חדש לגמרי עם Voice Design. אחרי שהקול נוצר, הוא זמין לשימוש בכל הפרויקטים שלך.

נהל קולות מדף האווטארים

אפשר גם לנהל קולות מעמוד ה‑Avatars. על ידי בחירת אווטאר ופתיחת תפריט הקול, ניתן להגדיר קול ראשי או לפתוח את ספריית הקולות.

הגדרת קול ראשי אומרת שהקול הזה ישמש אוטומטית בכל פעם שתבחר את האווטאר הזה בסרטונים עתידיים.

להשתמש בקולות ב‑Proofread

אפשר גם לגשת לקולות ב‑Proofread. מכל תיבת תסריט אפשר לפתוח את לשונית Track Voice כדי לעבור על כל הקולות שמשמשים בווידאו. משם אפשר להחליף בין קולות או ליצור קולות חדשים תוך כדי ליטוש התסריט.