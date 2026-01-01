אינטראקטיביות מאפשרת להוסיף אלמנטים לחיצים כמו כפתורים, צורות וטקסט שיכולים לקשר לתוכן חיצוני או להעביר צופים לסצנות שונות בתוך הווידאו שלך.

זה אידיאלי לתרחישי הדרכה שבהם הצופים צריכים לחקור את התוכן בקצב שנוח להם, לאשר שעברו על מידע מסוים, או לבחור מה ללמוד בהמשך.

אינטראקטיביות מתווספת לכל סצנה בנפרד ומנוהלת דרך הפאנל הימני. אחרי שמחילים אותה, סצנות אינטראקטיביות מסומנות בצורה ברורה בציר הזמן, כך שקל לראות איפה נדרש קלט מהלומד.

הוסף אלמנטים אינטראקטיביים לסצנות שלך

כדי להתחיל, פתח את הפרויקט שלך ועבור לפאנל הימני. בחר באפשרות Interactivity כדי לראות את סוגי האינטראקטיביות הזמינים. משם אפשר לבחור בין הסתעפות (branching), כפתורי פעולה (action buttons) וחידונים (quizzes), בהתאם לחוויה שאתה רוצה ליצור.

כל סוג אינטראקטיביות מוגדר באמצעות שני טאבים:

תוכן , שבו מזינים ועורכים שאלות, טקסט ואפשרויות תגובה

, שבו מזינים ועורכים שאלות, טקסט ואפשרויות תגובה Appearance, שבה אפשר להתאים פונטים, צבעים והעיצוב הוויזואלי הכולל של האינטראקציה

הלשוניות האלה פועלות באותו אופן בכל סוגי האינטראקטיביות, כך שקל לעבור בין הסתעפויות, כפתורי פעולה וחידונים, תוך שמירה על תהליך הגדרה מוכר.

סוגי אינטראקטיביות

התפצלויות

Branching מאפשר לך לשלוח צופים לסצנות שונות בהתאם לאפשרות שהם בוחרים. זה אידיאלי ללמידה מבוססת תרחישים, סימולציות משחק תפקידים והדרכות מבוססות קבלת החלטות.

כשמוסיפים אינטראקציית הסתעפות, העורך עובר אוטומטית לתצוגת הסתעפות. התצוגה הזו מופיעה רק כשמשתמשים בהסתעפות, וזמינה ללקוחות אנטרפרייז בתוך פתרון ה‑L&D.

כשנכנסים לתצוגת הענפים, אפשר לבנות ולנהל את חוויית הענפים ישירות בתוך ציר הזמן עצמו. אם מחליטים שצריך אפשרות נוספת, אפשר להוסיף אותה ישירות מתצוגת הענפים, וכך קל להרחיב את התרחיש תוך כדי חשיבה על מסלולי הלמידה השונים.

כשאתה מעצב כל ענף, אתה יכול ליצור סצנות חדשות ישירות בתוך אותו ענף ולערוך אותן כמו כל סצנה אחרת בפרויקט שלך.

אם כבר יש לך סצנה שאתה רוצה להשתמש בה שוב, אין צורך ליצור אותה מחדש. אפשר לבחור לדלג לסצנה קיימת במקום, ולאפשר לכמה אפשרויות או הסתעפויות להתכנס לאותה נקודה בווידאו.

כשקפיצה מופעלת, מופיע סימן חזותי שמבהיר שהסצנה ממוחזרת ולא נוצרת מחדש.

תצוגת הענפים מקלה גם על ארגון מחדש של התוכן שלך כשהווידאו מתפתח. אפשר לגרור ולשחרר סצנות בין ענפים שונים, מה שעוזר לוודא שהתוכן אף פעם לא נעול במסלול יחיד או לא מנוצל מספיק.

אם סצנה או ענף כבר לא רלוונטיים, אפשר פשוט למחוק אותם, והמבנה מתעדכן מיד. לאורך כל התהליך, הפריסה הוויזואלית מבהירה לאן כל אפשרות מובילה, כך שאפשר להבין את הזרימה המלאה של הווידאו במבט אחד, בלי להסתמך על צפיות חוזרות בתצוגה מקדימה.

כדי לעזור למנוע בעיות, HeyGen מסמנת בעיות פוטנציאליות ישירות בתוך העורך. סצנות שעלולות להידלג בגלל הסתעפות מסומנות בסמן אדום, ומופיעים התראות נוספות אם לסצנה אין תסריט או אם לענף אין סצנה מחוברת.

אפשר לעבור בכל רגע בין תצוגת הענפים לבין ציר הזמן הליניארי, בהתאם להעדפת העריכה שלך.

כפתורי פעולה

כפתורי פעולה מעודדים את הצופים לבצע פעולה מסוימת בזמן הניגון. אפשר להשתמש בהם כדי לשלוח לומדים לקישור חיצוני או לקפוץ לסצנה אחרת בתוך הווידאו.

כדי להשתמש בכפתור פעולה, לבחור ״Action button״ מתפריט האינטראקטיביות ואז לבחור את סוג הפעולה:

URL שאליו מדביקים קישור חיצוני

שאליו מדביקים קישור חיצוני קפיצה לסצנה, שבה בוחרים סצנה קיימת בווידאו

חידונים

חידונים מאפשרים לך לשאול את הלומדים שאלות ולקבל משוב מיידי לפי התשובות שלהם. הם שימושיים לבדיקת ידע, חיזוק החומר והערכה לאורך כל הווידאו.

כדי להשתמש בחידון, בחר Quiz מתפריט האינטראקטיביות ועדכן את טקסט השאלה בלשונית Content. אפשר להוסיף או להסיר אפשרויות תשובה לפי הצורך ולסמן אילו תשובות הן הנכונות.

חידונים תומכים גם בתשובה נכונה אחת וגם במספר תשובות נכונות. אחרי שהלומד עונה, הוא מקבל פידבק ברור שמראה אם הבחירה שלו נכונה או לא.

שלוט בחוויה עם ״Wait for Click״

אחד החלקים החזקים ביותר בפיצ׳ר הזה הוא Wait for click, שמופעל כברירת מחדל. כשהוא פעיל, הווידאו נעצר ומחכה שהצופה ילחץ לפני שהוא ממשיך. זה שימושי במיוחד כדי לוודא הבנה או לשלוט בקצב התוכן בתהליך למידה עצמי.

אפשר גם לכבות את Wait for Click אם אתה רוצה שהווידאו ימשיך להתנגן בלי שהצופה יצטרך ללחוץ. רק לזכור: אם יש פעולה עם הסתעפות, Wait for Click חייב להישאר פעיל כדי שהלומדים לא ידלגו על נקודת ההחלטה.

אם ההסתעפות שלך שולחת משתמשים לסצנה 3, ולאחר מכן אתה מוסיף סצנה חדשה לפניה, הקישור המקורי עדיין יצביע על מה שעכשיו הוא סצנה 4. זה שומר על הלוגיקה שלך עקבית, אבל שים לב שסצנות שדולגו בגלל הסתעפות יסומנו כדי שתוכל לעבור עליהן.

תצוגה מקדימה וסגירה סופית של הווידאו האינטראקטיבי שלך

אלמנטים אינטראקטיביים לא יעבדו ישירות על הקנבס, אבל אפשר לראות אותם בפעולה על‑ידי לחיצה על Preview. שם תוכל לבדוק כל אלמנט לחיץ, לראות איך הענפים זורמים, ולוודא ש‑Wait for Click עושה את העבודה.

האייקונים הכחולים בציר הזמן שלך גם מקלים לזהות אילו סצנות כוללות אינטראקטיביות.

כשהכול נראה טוב, לחץ על Generate. סרטון ה-AI האינטראקטיבי שלך מוכן עכשיו לשימוש ולשיתוף.