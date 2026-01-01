שלב 1: לפתוח את מקליט המסך

התחבר ל-HeyGen ועבור אל screen recorder מהתפריט הראשי.

שלב 2: להתחיל הקלטה חדשה

לחיצה כדי ליצור הקלטה חדשה. כשתופיע ההודעה, בחר מה אתה רוצה ללכוד:

כל המסך שלך

חלון מסוים

כרטיסיית דפדפן

בחר את האפשרות שמתאימה לתוכן שלך ואז אשר.

שלב 3: להתחיל להקליט

לחץ על התחל הקלטה. יופיע פאנל בקרה קטן שמציין שההקלטה פעילה.

להעביר את הדמו, הווק־ת׳רו או המצגת כרגיל. להתמקד בהסבר ברור של התוכן. לא לעצור בגלל טעויות קטנות או מילות מילוי.

שלב 4: עצירת ההקלטה

כשתסיים, לחץ על עצור הקלטה.

שלב 5: להמתין לעיבוד

לאחר העצירה, אפשר ל-HeyGen לעבד את ההקלטה. המערכת תבצע:

חלק את התוכן שלך לסצנות הגיוניות

להסיר מילות מילוי והפסקות מביכות

זה קורה אוטומטית.

שלב 6: סקירת הסצנות שנוצרו

כשהעיבוד מסתיים, בדוק את הווידאו שלך בציר הזמן.

תראה שההקלטה שלך מחולקת לסצנות נפרדות. נגן כל אחת מהן כדי לוודא שהמבנה והזרימה נכונים.

שלב 7: להתאים את חיתוכי הסצנות במידת הצורך

אם צריך, להיכנס לכל סצנה כדי:

כוונן את נקודת ההתחלה או הסיום

לפצל סצנה עוד יותר

לאחד סצנות יחד

להשאיר את המבנה האוטומטי או לשנות אותו כך שיתאים להעדפה שלך.

שלב 8: סקירה של האודיו הנקי

נגן את ההקלטה המלאה כדי לוודא שהאודיו נשמע חלק. ודא שמילות מילוי והפסקות ארוכות הוסרו כמצופה.

אם אתה צריך גישה לגרסה המקורית, אתר את אפשרות קובץ ה־raw. אחרת, המשך עם הגרסה המעובדת.

שלב 9: סיום ושיתוף

כשתהיה מרוצה, בחר איך להשתמש בווידאו. אפשר:

לייצא אותו

לשתף אותו ישירות

להוסיף אותו לספריית הדרכה

להמשיך לערוך בתוך HeyGen

שלב 10: ליישם שיטות עבודה מומלצות להקלטות עתידיות

כדי לקבל תוצאות חזקות יותר בהמשך:

תתכנן את הנקודות המרכזיות שלך לפני ההקלטה

תמשיך להקליט גם אם אתה עוצר או מתבלבל בדיבור

סקור במהירות את חלוקות הסצנות לפני הייצוא

להשתמש בהקלטת מסך לדמואים חוזרים ולתכני הדרכה

להקליט פעם אחת, לעבור על הכל במהירות ולשתף בלי צורך בעריכה ידנית.