שלב 1: לפתוח את מקליט המסך
התחבר ל-HeyGen ועבור אל screen recorder מהתפריט הראשי.
שלב 2: להתחיל הקלטה חדשה
לחיצה כדי ליצור הקלטה חדשה. כשתופיע ההודעה, בחר מה אתה רוצה ללכוד:
בחר את האפשרות שמתאימה לתוכן שלך ואז אשר.
שלב 3: להתחיל להקליט
לחץ על התחל הקלטה. יופיע פאנל בקרה קטן שמציין שההקלטה פעילה.
להעביר את הדמו, הווק־ת׳רו או המצגת כרגיל. להתמקד בהסבר ברור של התוכן. לא לעצור בגלל טעויות קטנות או מילות מילוי.
שלב 4: עצירת ההקלטה
כשתסיים, לחץ על עצור הקלטה.
שלב 5: להמתין לעיבוד
לאחר העצירה, אפשר ל-HeyGen לעבד את ההקלטה. המערכת תבצע:
זה קורה אוטומטית.
שלב 6: סקירת הסצנות שנוצרו
כשהעיבוד מסתיים, בדוק את הווידאו שלך בציר הזמן.
תראה שההקלטה שלך מחולקת לסצנות נפרדות. נגן כל אחת מהן כדי לוודא שהמבנה והזרימה נכונים.
שלב 7: להתאים את חיתוכי הסצנות במידת הצורך
אם צריך, להיכנס לכל סצנה כדי:
להשאיר את המבנה האוטומטי או לשנות אותו כך שיתאים להעדפה שלך.
שלב 8: סקירה של האודיו הנקי
נגן את ההקלטה המלאה כדי לוודא שהאודיו נשמע חלק. ודא שמילות מילוי והפסקות ארוכות הוסרו כמצופה.
אם אתה צריך גישה לגרסה המקורית, אתר את אפשרות קובץ ה־raw. אחרת, המשך עם הגרסה המעובדת.
שלב 9: סיום ושיתוף
כשתהיה מרוצה, בחר איך להשתמש בווידאו. אפשר:
שלב 10: ליישם שיטות עבודה מומלצות להקלטות עתידיות
כדי לקבל תוצאות חזקות יותר בהמשך:
להקליט פעם אחת, לעבור על הכל במהירות ולשתף בלי צורך בעריכה ידנית.