ייצוא SCORM

להפוך את סרטוני HeyGen שלך לחבילות תואמות SCORM למערכות ניהול למידה. לעקוב אחרי התקדמות הלומדים, להגדיר ספי השלמה, ולהעביר תכני הדרכה מדידים.

מה עושה ייצוא SCORM

SCORM הוא הסטנדרט שרוב פלטפורמות הלמידה משתמשות בו כדי לעקוב אחרי התקדמות והשלמת קורסים. יצוא ה‑SCORM של HeyGen הופך כל וידאו לחבילה מוכנה ל‑LMS שמדווחת בחזרה כשהלומדים צופים בתוכן שלך ומסיימים אותו.

ייצוא וידאו כ‑SCORM

מהדאשבורד שלך, בחר את הווידאו שברצונך לייצא ולחץ על Download. הפעל את האפשרות Export as SCORM, בחר את גרסת ה‑SCORM שלך (1.2 או 2004 4th Edition), והגדר את סף ההשלמה. לחץ על Export SCORM Package כדי להוריד את קובץ ה‑ZIP.

להשתמש בחבילת ה‑SCORM ב‑LMS שלך

להעלות את קובץ ה‑ZIP ל‑LMS שלך באמצעות יכולת הייבוא של SCORM. הווידאו שלך יתפקד כמודול קורס עם מעקב התקדמות מובנה לפי סף ההשלמה שאתה מגדיר.

אלמנטים אינטראקטיביים

להוסיף חידונים ווידאו מתפצל ב‑AI Studio כדי ליצור מסלולי למידה אינטראקטיביים. הלומדים יכולים לבחור את המסלול שלהם בתוך התוכן ולענות על שאלות במקום לצפות בציר זמן ליניארי אחד.

Auto-SCORM

בחר באפשרות Host video on HeyGen כשאתה מוריד את חבילת ה‑SCORM שלך. זה מאפשר לך לעדכן את הווידאו ב‑HeyGen, והשינויים יופיעו אוטומטית ב‑LMS שלך בלי להעלות מחדש חבילה חדשה בכל פעם שאתה עושה שינוי.