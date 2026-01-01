מה אם היית יכול ליצור וידאו מלא ומקצועי רק על ידי תיאור הרעיון שלך, בלי טיימליין, עריכה ידנית או הגדרות מורכבות?

בדיוק את זה Video Agent עושה. Video Agent הוא מנוע הקריאייטיב ה־prompt-native הראשון של HeyGen, שמיועד להפוך פרומפט אחד לסרטון גמור. תסריט, ויז׳ואלים, קריינות, קצב וכתוביות נוצרים כולם אוטומטית.

בין אם אתה מעלה רעיונות לסרטון הסבר על מוצר, לפרסומת או לסיפור קצר, Video Agent עוזר להפוך רעיונות לסרטונים חיים בתוך דקות.

יצירה עם Video Agent

מהדאשבורד שלך ב-HeyGen, לחץ על Video Agent כדי להתחיל.

התחל בכתיבת הפרומפט שלך. תאר על מה אתה רוצה שהווידאו יהיה, כולל טון, מטרה או קהל יעד אם צריך.

עכשיו בחר את האווטאר שתרצה להשתמש בו. אפשר לבחור אחד מהאווטארים המותאמים אישית שלך או לבחור מאווטארים ציבוריים של HeyGen. לאחר מכן בחר את אורך הווידאו הרצוי, מכמה שניות ועד שלוש דקות.

אפשר גם להוסיף נכסים או מדיה, לבחור לייאאוט, ולהתאים כל הגדרה אופציונלית לפני לחיצה על Generate.

סקור את תוכנית הווידאו

אחרי לחיצה על Generate, Video Agent מציג תוכנית וידאו. זו תמצית של איך המערכת מתכוונת לבנות את הווידאו שלך, כולל הקצב והזרימה.

אפשר לעבור על התוכנית ולתת פידבק ישירות בצ׳אט כדי לבקש שינויים. אם הכול נראה טוב, פשוט להגיב עם ״Proceed״ כדי להמשיך.

אחרי האישור, HeyGen מייצרת אוטומטית את כל הווידאו. זה כולל את התסריט, הקריינות, הוויז׳ואלס, הקצב והכתוביות — בלי שום הגדרה נוספת.

ללטש ולערוך את הווידאו שלך

כשהווידאו שלך מוכן, אפשר לבצע התאמות על ידי פתיחתו ובחירה באפשרות Edit.

משם אפשר לעדכן את הסקריפט, להחליף או להעלות אווטארים, לשנות את הקול או הטון, להחליף ויז׳ואלים ולהוסיף מוזיקת רקע. אפשר להחליף ויז׳ואלים על ידי יצירת מדיה חדשה, בחירה מספריית הסטוק של HeyGen או העלאת נכסים משלך. אפשר גם להתאים כתוביות, לשנות את סדר הסצנות או למזג סצנות יחד.

כדי לקבל שליטה מעמיקה יותר, פתח את הפרויקט ב‑AI Studio. זה נותן לך גישה מלאה לפיצ׳רי עריכה מתקדמים כמו מעברים, קצב, והתאמה מדויקת של כל סצנה.