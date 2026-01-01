תסריט כתוב היטב הוא הבסיס לכל וידאו מעולה. הוא נותן מבנה, שומר על מסר ברור, ומבטיח שהסיפור יזרום בצורה טבעית עבור הקהל שלך. ב‑HeyGen, כתיבת תסריט פשוטה כמו להתחיל פרויקט חדש. אפשר להתחיל מאפס או להשתמש בטמפלייט כדי לתת לעצמך מקפצה. ברגע שהמילים שלך נמצאות בטיימליין, הן מיד מניעות את הקריינות והכתוביות ומעצבות את הקצב וההגשה של הווידאו שלך.

איפה הסקריפט שלך נמצא

כדי להתחיל, פתח את HeyGen וצור פרויקט חדש. אחרי שאתה נכנס ל‑AI Studio, הסקריפט שלך נמצא בפאנל הסקריפט. כאן תכתוב, תערוך ותשפר את כל מה שהאווטאר שלך יגיד.

Typing a forward slash “/” opens a menu with additional options. From here, you can upload an existing script, upload or record audio, or generate a new script using AI.

ליצור תסריט עם AI

If you don’t already have a script, select the AI Script Writer from the menu. You’ll be prompted to describe what your video is about.

כלול פרטים כמו הנושא, הטון שאתה רוצה, הנקודות המרכזיות שכדאי לכסות והאורך המשוער. למשל, אפשר לכתוב בפרומפט: "כתוב תסריט על איך AI משנה את תעשיית הבנקאות, כולל שירות לקוחות, חיזוי וניתוח מגמות."

Press Enter, and HeyGen will generate a draft script for you.

סקור וערוך את הסקריפט שלך

אחרי שהסקריפט נוצר, קרא אותו בעיון. אם הוא לא מרגיש לך מדויק, אפשר ליצור מחדש סקריפט ולקבל גרסה חדשה, או לאשר אותו ולהתחיל לערוך.

You can edit the text directly, just like any document. To control pacing, you can add pauses. Place your cursor where you want the pause, type a forward slash, and select Add Pause. You can then set the pause length in seconds for precise timing.

Improve pacing and pronunciation

סימני פיסוק משחקים תפקיד חשוב באופן שבו הסקריפט שלך נשמע. פסיקים יוצרים הפסקות קצרות, נקודות מוסיפות הפסקות ארוכות יותר עם ירידה טבעית בטון, ומקפים יכולים לעזור להפריד הברות כדי לשפר את הבהירות בהגייה.

אם מילה לא נהגית כמו שצריך, אפשר לתקן אותה ידנית. לחץ פעמיים על המילה, בחר באפשרות Pronunciation, והקלד איך אתה רוצה שהיא תישמע.