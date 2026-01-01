לבנות באמצעות סקריפטים

כבר יש לך את הטקסט? אפשר להפוך את התסריט הכתוב שלך לסרטון מוכן ומופק במלואו בכמה קליקים בודדים. המסלול הזה נותן לך שליטה מלאה על המסר והטון, בזמן ש-HeyGen מטפלת בכל פרטי ההפקה.

להתחיל בכתיבה או בייבוא של הסקריפט שלך. זה יכול להיות פוסט בבלוג, ניוזלטר, מתווה לקורס או מסמך נקודות דיבור. אחר כך, HeyGen הופכת אותו לסרטון מחולק לסצנות.

התסריט שלך הוא המסר שלך, הגשר בין הידע שלך לבין ההבנה של הלומד. תשמור עליו פשוט, חם ופרקטי.

להתחיל עם הבטחה ברורה או תובנה חדה.

סיים עם צעד הבא ברור (CTA): "הצטרף לקורס שלי", "צפה במודול הבא" או "הורד את דף העבודה".

שמור על טון שיחה טבעי ותדמיין שאתה מדבר עם תלמיד אחד שמאוד רוצה להצליח.

עבור לשלב 5 כדי ללמוד בדיוק איך לייבא ולשפר את הסקריפט שלך בתוך AI Studio, שם אפשר לערוך סצנות, קצב ועיצוב עם שליטה מלאה.

טיפ מקצועי:

להשתמש בכלי AI כדי לכתוב מהר יותר. אפשר גם לגשת ישירות ל-ChatGPT בתוך HeyGen כדי לסיעור מוחות, לבניית מתווה או לשיפור תסריטי הווידאו שלך — בלי לצאת מהפלטפורמה.

פשוט ללחוץ על הפאנל "ChatGPT" בעורך הסקריפט כדי ליצור או לשפר את הסקריפט שלך מיד.

מעדיף להשתמש ב‑GPTs שלך מחוץ ל‑HeyGen? אין בעיה. אפשר עדיין לכתוב את הסקריפט עם כלים כמו ChatGPT, Claude או Gemini, ואז להדביק אותו בתוך HeyGen כדי ליצור סרטון AI מיידית.

״כתוב תסריט לסרטון הסבר באורך 60 שניות לקורס האונליין שלי על [topic]. שמור על טון ידידותי, מעודד וברור.״

