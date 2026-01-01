ברוך הבא למדריך המהיר שלך ליצירת סרטוני AI ליזמי ידע
יש לך ידע, מומחיות או חוויות בעלות ערך שתרצה לשתף עם העולם? עם HeyGen אפשר לתקשר מיד את הרעיונות, המסגרות והלקחים שלך באמצעות תוכן וידאו סקיילבילי באיכות סטודיו, בדקות במקום בשבועות.
המדריך הזה יעזור לך לעבור מרעיון ליצירה, ולחזק את הנוכחות, המהירות והאמינות שלך. תלמד איך לבנות את נכס הווידאו הראשון שלך לתקשורת, לגלות את שיטות העבודה המומלצות, ולחקור אסטרטגיות להגדלת ההשפעה של הווידאו שלך.
שימושים מובילים: איך יזמי ידע משתמשים ב‑HeyGen
HeyGen היא הרבה יותר מכלי וידאו; זו מנוע לסיפור סיפורים ותקשורת עבור יזמי ידע מודרניים, מחנכים ומדריכים.
סרטוני פרומו לקורסים
- Julia McCoy: בנתה את עסק החינוך החדש שלה בתחום ה‑AI באמצעות אווטארים וקולות של HeyGen כדי להגדיל קורסים ויצירת תוכן.
- Tomorrow.io: חוללה מהפכה בתוכן השיווקי ותוכן המובילות המחשבתית עם סרטוני AI.
- Reid AI (Reid Hoffman): השתמש ב-LiveAvatar כדי להגדיל את תכני המנהיגות המחשבתית והסטוריטלינג, והגיע ליותר מ-50 מיליון חשיפות.
מיקרו-שיעורים וסרטוני הסבר
- ELB Learning: קיצרה את זמן הפיתוח של סרטוני הקורס ב-75%.
- Miro: הגדילה תכני הדרכה ליותר מ־90 מיליון משתמשים בעזרת HeyGen, כדי ליצור סרטוני הסבר על המוצר במהירות גבוהה פי 10.
- Sibelco: הפכה סרטוני הדרכה ארגוניים ומודולי בטיחות למיקרו-שיעורים רב־לשוניים.
סרטוני אונבורדינג מותאמים אישית
- Lattice: יצרה סרטוני אונבורדינג מותאמים אישית עם בינה מלאכותית כדי להציג את תרבות החברה והערכים שלה לעובדים חדשים ברחבי העולם.
- Publicis Groupe: התאימו יותר מ-100,000 סרטוני תודה אישיים.
- Curt Landry Ministries: השתמשו בכלי התרגום של HeyGen כדי לצמוח לערוץ YouTube רב־לשוני ולהגדיל את המעורבות פי 5.
מצב יצירת הידע
וידאו כבר לא אופציה. הוא הבסיס לאיך שידע מועבר, מתגלה ומייצר הכנסות.
האתגר
- הפקת וידאו מסורתית עדיין לא נגישה לרוב המורים והיוצרים העצמאיים.
- צילום קורס אונליין מקצועי יכול לעלות בין 5,000 ל-25,000 דולר ולדרוש 4–8 שבועות של זמן הפקה.
- רוב אנשי ההוראה מציינים זמן ועלויות כחסמים העיקריים שלהם ליצירת תוכן וידאו עקבי.
- מומחים צריכים לעשות יותר עם פחות, להתחרות בכלכלת היוצרים עם משאבים מוגבלים וציפיות הולכות וגוברות לאיכות ולתדירות.
מה סרטוני AI מאפשרים
מהירות
- Miro קיצרה את זמן הפקת הווידאו משבועות לימים, ואיפשרה לצוות ההדרכה שלה ליצור תוכן לימודי מרתק יותר עבור למעלה מ־90 מיליון משתמשים – בלי צורך בהפקות צילום מסורתיות.
חיסכון בעלויות
- המייסדת של I Love Happy Cats, אנלין ואן דה ווטר, יוצרת ומתרגמת סרטונים במהירות גבוהה פי 5 עם HeyGen, ומשחררת תקציב וזמן כדי להרחיב את עסק ההכשרות שלה ברחבי העולם.
סקיילביליות
- Vision Creative Labs עברו מיצירה של כמה סרטונים בשנה ל־50–60 סרטונים ביום, ושינו לגמרי את הדרך שבה הלקוחות שלהם בפיננסים ובחינוך מתקשרים בקנה מידה גדול.
לוקליזציה
- צוות הגלובליזציה של Workday משתמש ב-HeyGen כדי להגיד ״כן״ ליותר פרויקטים, ליצור סרטונים רב־לשוניים שתואמים את המותג בכל השווקים, תוך שמירה על איכות ועקביות.
פרסונליזציה
- יותר מ-50k סרטונים מותאמים אישית עם מעורבות גבוהה פי 3 שנוצרו על ידי Videoimagem עבור קמפיין של AB InBev
יצירת סרטון ה-AI הראשון שלך
הקדמה
חדש בווידאו או מנסה את HeyGen בפעם הראשונה? החלק הזה יעבור איתך שלב אחר שלב כדי לעזור לך ליצור סרטונים איכותיים במהירות.
קורס אימייל מרקטינג
הטמפלייט המלוטש הזה מושלם למשווקים שרוצים לשדרג את אסטרטגיית מכירת הקורסים שלהם. אפשר להשתמש בו כדי להציג סקירה ברורה של הקורס, להבליט תוצאות מדידות ולהדגיש את הערך שהלומדים שלך יכולים לצפות לקבל.
טמפלייט סייברסקיוריטי
השתמש בטמפלייט הזה כדי לקדם את הקורס הבא שלך בסייבר, במטרה לחזק אמון ולעודד הרשמה. הדגש איך הכי נכון לגשת לאבטחת מידע כשמשתמשים בקורס שלך, כך שהקהל שלך יוכל ללמוד שיטות ומתודולוגיות ייחודיות.
אונבורדינג
להכניס את הצוות החדש שלך לחברה נהיה הרבה יותר פשוט. הטמפלייט הזה מציג את הטאלנטים שאספת לעסק שלך ומסביר איך החברה משתלבת בעבודה של העובד החדש.
אוהב ללמוד דרך עשייה?
בחר סוג וידאו למעלה כדי לפתוח טמפלייט מוכן ב-HeyGen ולעקוב צעד־אחר־צעד.
עוד לא מוכן לקפוץ למים?
הכול טוב. תעבור עכשיו מהר על השלבים ותחזור למדריך המלא כשתהיה מוכן.
לפני שלוחצים על ״Create״, כדאי להבהיר את מטרת הלמידה או התקשורת שלך. שאל את עצמך:
- מטרה: מה אתה רוצה שהווידאו הזה ישיג? דוגמאות: ללמד מושג מרכזי, להכריז על קורס חדש, לעשות אונבורדינג לסטודנטים, לקדם וובינר
- קהל יעד: למי אתה מדבר? לדוגמה: לומדים חדשים, לקוחות קיימים, הקהילה האונליין שלך
- הפצה:איפה הווידאו שלך יוצג? לדוגמה: פלטפורמת הקורס שלך, YouTube, אימייל, אתר
- הוק:איזו שאלה, נקודת כאב או תובנה תמשוך תשומת לב בשניות הראשונות?
טיפ מקצועי
צריך חוות דעת נוספת? אפשר לשאול את ChatGPT או Claude:
״אני יוצר סרטון פרומו קצר לקורס בנושא [topic]. המטרה שלי היא [goal]. הקהל שלי הוא [audience]. ההוק שלי הוא [hook]. אפשר להציע דרכים להפוך את זה למושך יותר?״
שלב 1: הגדרת סביבת העבודה שלך ב‑HeyGen לסקייל
כיזם ידע, המותג שלך הוא הכיתה שלך וצורת התקשורת שלך. דאג שכל וידאו יהיה מזוהה מיד על ידי הגדרת ערכת המותג שלך עם הפונטים, הלוגואים והצבעים שלך.
הדבק את כתובת האתר שלך כדי לייבא אוטומטית את סגנון המותג שלך, או העלה את הנכסים ידנית. ממהר? תמיד אפשר לחזור לזה אחר כך.
טיפ מקצועי
אחרי ש-Brand Kit שלך מוכן, אפשר מיד להתאים את הטמפלייטים של HeyGen למותג שלך. החלף לצבעי המותג שלך כדי שכל שיעור או סרטון פרומו ירגישו אחידים.
שלב 2: לבחור את אווטאר ה-AI המתאים
הדובר שלך קובע את הטון. בחר אווטאר מוכן לשימוש public avatar, צור custom avatar שמתאים למותג שלך, או, בשביל נגיעה אישית מקסימלית, צור את התאום הדיגיטלי שלך בתוך דקות עם יכולת ה־lifelike avatar של HeyGen!
HeyGen מציעה כמה אפשרויות ליצירת אווטארים מותאמים אישית. לחץ על הקישורים למטה כדי להעמיק בפרטים.
סוג אווטאר
מה צריך
תקבל
הכי מתאים ל
סרטון הדרכה של 2–5 דקות
מראה, תנועה, קול וסנכרון שפתיים הכי מציאותיים, מבוססי סרטון האימון שלך
תאום דיגיטלי היפר־ריאליסטי
10–15 תמונות
מראה ריאליסטי המבוסס על התמונות שלך, עם תנועות, קול וסנכרון שפתיים שנוצרים באמצעות AI
תאום דיגיטלי ריאליסטי
פרומפט טקסטואלי
מראה, תנועה, קול וסנכרון שפתיים שנוצרים כולם באופן מלא עם בינה מלאכותית
דמויות בדיוניות בסגנונות אנימציה ריאליסטיים או משתנים
תמונה אחת
מראה ריאליסטי מאוד המבוסס על תמונה, עם תנועות, קול וסנכרון שפתיים שנוצרים בעזרת AI. דורש קרדיטים ליצירה.
סרטונים עד 30 שניות, כולל סנכרון שפתיים למוזיקה
טיפ מקצועי
השתמש ב- HeyGen generating looks כדי להחליף את התנוחה, הסביבה או הלבוש של האווטאר שלך בעזרת פרומפט טקסט בלבד.
שיטות מומלצות: ליצור תאום דיגיטלי מושלם
מוכן ליצור אווטאר מקצועי וחי־אמיתי עם אינסוף אפשרויות התאמה אישית? עיין במשאבים למטה כדי לקבל טיפים, שיטות עבודה מומלצות וסיכום מהיר של מה שתצטרך כדי להתחיל.
כשיוצרים תאום דיגיטלי, חשוב לזכור שאיכות שנכנסת שווה לאיכות שיוצאת. ככל שהתמונות, הסרטונים והפרומפטים הכתובים שלך יהיו טובים יותר, כך האווטאר שלך ייראה מציאותי ומלוטש יותר.
כל מה שנמצא בסרטון האימון של האווטאר הריאליסטי שלך, מהמחוות ועד הבעות הפנים או האינטונציה בקול, ישתקף בתוצאה הסופית.
תן ל‑AI פרומפט ישיר ומפורט שמתאר את הווידאו שאתה יוצר. הוסף הקשר חשוב, למשל:
- איזה סוג וידאו אתה יוצר (מודעת אינפלואנסר, סרטון הדרכת מוצר, וידאו מותג)
- למי הווידאו מיועד (קהל יעד)
- המטרה של הווידאו (להניע קליקים, להסביר מושג, להכשיר/לחנך)
- הטון או הסגנון שאתה רוצה להשתמש בו (ידידותי, מקצועי, שיחתי)
סוג אווטאר
מה צריך
שיטות עבודה מומלצות
סרטון הדרכה של 2–5 דקות
10–15 תמונות
צור אווטאר
פרומפט טקסטואלי
אם אתה חדש בכתיבת פרומפטים, כדאי לבדוק את שיטות העבודה המומלצות לכתיבת פרומפטים
Avatar IV (חדש!)
תמונה אחת
תמונה אחת שבה רק המצולם, מוארת היטב וברזולוציה טובה
טיפ מקצועי
השתמש ב־HeyGen Generate Looks כדי להחליף את התנוחה, הסביבה או הלבוש של האווטאר שלך בעזרת פרומפט טקסט בלבד.
שיטות מומלצות: יצירת קולות AI מותאמים אישית באיכות גבוהה
ל־HeyGen יש ספרייה ענקית של קולות AI מוכנים ביותר מ־175 שפות, ניבים וטונים רגשיים, אבל לפעמים הווידאו המושלם דורש משהו מותאם אישית. הנה שלוש דרכים ליצור קולות מותאמים אישית.
סוג קול מותאם אישית
שיטת יצירה
פלט
הכי מתאים ל
אוטומטי בעת יצירת אווטאר היפר-ריאליסטיאו
שיבוט קול ריאליסטי המבוסס על הקול והאינטונציות האמיתיים שלך, עם תמיכה במגוון רגשות.
שיבוט קול שנשמע בדיוק כמוך
פרומפט טקסט שמגדיר מאפיינים (גיל, מבטא, מגדר, טון, גובה קול, רגש)
קול שנוצר לחלוטין באמצעות בינה מלאכותית על בסיס פרומפט.
קול בדיוני או קולות עם אופי מודגש במיוחד
שירות קול AI חיצוני (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
שיבוט קול ריאליסטי שמבוסס על הקול והאינטונציות האמיתיים שלך. אפשרויות הכוונון העדין משתנות בין השירותים. אופציה מצוינת ליצירת תאום דיגיטלי, אבל בדרך כלל דורשת תשלום נוסף.
שיבוט קול שנשמע בדיוק כמוך
כדי לקבל איכות קול מקסימלית, חשוב להתחיל מאודיו מקור איכותי. כך אפשר להקליט הקלטה מצוינת:
• להשתמש במיקרופון או סמארטפון איכותי, במרחק 6–8 אינצ׳ מהפה
• להקליט בחלל שקט וללא רעשי רקע
• לדבר ברור עם הפסקות טבעיות והבעה רגשית עדינה
• להעלות כמה דוגמאות עם גוונים רגשיים שונים כדי לקבל יותר גמישות (עבור HeyGen Custom Voice Clones בלבד)
רוצה להעמיק עוד?
→ המדריך המלא לשיבוט קול מותאם אישית היפר־ריאליסטי
שיטות עבודה מומלצות: לכתוב פרומפטים כמו מקצוען
פרומפטינג הוא תהליך של ניסוח מדויק וחוזר של הוראות טקסט (פרומפטים) שמשמשות להכוונת כלי בינה מלאכותית ליצירת תוכן מאפס, כמו תמונות, תנועה או אודיו.
Prompting היא מיומנות חזקה לכל יוצר AI. בשילוב עם HeyGen, Prompting פותחת אינסוף דרכים ליצור סרטוני וידאו עוצמתיים שבהם הדמיון שלך הוא הגבול היחיד! להתכונן לניסוי, משחק וטיוב מתמשך.
פיצ׳ר
פונקציה
שימושים מומלצים
לשנות את הפוזה, הסביבה או הלבוש של אווטאר מותאם אישית
להחיות אווטארים מתמונות עם מחוות והבעות פנים
יצירת אווטארים מותאמים אישית (ריאליסטיים או מונפשים)
יצירת קולות מותאמים אישית
שיטות מומלצות לכתיבת פרומפטים
להיות ספציפי
ככל שתתאר בצורה ברורה יותר מה אתה רוצה (טון, מראה, מחווה, רגש), כך ה‑AI יוכל להתאים טוב יותר לחזון שלך.
להתחיל עם מבנה ברור
להשתמש במבנה עקבי: מה, מי, איפה, איך. זה תקף לוויז׳ואלים, לטון הדיבור ולכיוון התנועה.
להוסיף הקשר וכוונה
תן ל‑AI להבין מה המטרה: זה לדמו מוצר? מודעה לרשתות חברתיות? טיוטוריאל? הקשר ברור עוזר להתאים את התוצאה.
להשתמש בשפה תיאורית
השתמש בתארים שמעבירים רגש, סגנון או בהירות (למשל: "בטוח", "מינימליסטי", "אנרגטי", "קצב רגוע").
לשפר וללטש
אל תסתפק בניסיון הראשון. שינויים קטנים בפרומפט יכולים להביא לתוצאות טובות בהרבה בכל סוגי המדיה!
שיטות עבודה מומלצות לכתיבת פרומפטים יכולות להשתנות מעט בהתאם למה שאתה יוצר
בדוק את המשאבים למטה כדי להעמיק בכל סוג ולקבל את המקסימום מהפרומפטים שלך!
שלב 3: צור את הווידאו שלך בשלוש דרכים
כיזם ידע, יש לך תהליכי עבודה שונים, רמות שונות של נוחות טכנית וסגנונות יצירתיים מגוונים. HeyGen נותנת לך שלוש דרכים חזקות באותה מידה להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים, מותגיים, בתוך דקות.
בחר את השיטה שהכי מתאימה לתהליך העבודה שלך, או שלב ביניהן כדי לקבל גמישות מקסימלית.
בנה עם Video Agent
הרעיונות שלך צריכים להיראות, לא להיתקע בטיוטות. Video Agent של HeyGen הוא שותף הקריאייטיב הזמין שלך תמיד, שמיועד להפוך קונספטים לסרטוני סטודיו באיכות גבוהה מפרומפט פשוט.
לשכוח מלוחות זמנים, עריכה ידנית או לחכות לפרילנסרים. עם Video Agent אפשר לעבור מרעיון → לתסריט → לוויז׳ואלים → לקריינות → לייצוא באופן אוטומטי.
למה זה מושלם ליזמי ידע
המומחיות שלך היא הנכס החשוב ביותר שלך. Video Agent מאוטומט את תהליך ההפקה, כדי שתוכל להתמקד בהוראה, במכירה ובהגדלת העסק.
משימה
כתיבת תסריט
ויז׳ואלים
קריינות
עריכה
כתוביות
Video Agent מטפל בזה בשבילך
ממיר את הנושא או הפרומפט שלך לסיפור ברור ומשכנע
בוחר אוטומטית קטעי סטוק או תמונות שמתאימים לטון ולנושא שלך
מוסיף קריינות טבעית שמזהה רגשות ביותר מ־175 שפות
מטפל בקצב, במעברים ובתזמון באופן אוטומטי
יוצר כתוביות מדויקות לשיפור הבהירות והנגישות
טיפ מקצועי: תתייחס לפרומפטים כמו לבריף הקריאייטיב שלך. ככל שהרעיון שלך ברור יותר, ה-Agent נהיה חכם ומדויק יותר. השתמש בפרומפטים ספציפיים כמו:
- ״ליצור סרטון הסבר באורך 90 שניות על בניית מותג אישי באמצעות אווטארים דיגיטליים.״
- ״לסכם את הניוזלטר האחרון שלי לתסריט טיקטוק של דקה אחת.״
- ״ליצור סרטון השקת מוצר בקצב קצבי וטון אנרגטי.״
תחשוב על פרומפטים כשיחות עם העורך שלך; ככל שתיתן יותר פרטים, כך התוצאות יהיו טובות יותר.
טיפים מקצועיים לתוצאות קולנועיות
- כתוב בריף ברור.חשוב על הפרומפט שלך כהנחיה הקריאייטיבית שלך, כולל טון, פורמט ומטרה. "צור סרטון הסבר של 90 שניות על בניית מותג אישי עם אווטארים דיגיטליים."
- השתמש בוויז׳ואלים חזקים.העלה קליפים של המוצר שלך או B-roll כדי לתת תחושה אישית.
- להתקדם מהר.תצפה בתוצאה, תעדכן ותיצור מחדש — ה-Agent לומד מהפידבק שלך.
- צא לעולם. התאם לשווקים בעולם מיד עם תמיכה קולית רב־לשונית.
- הוסף את האווטאר שלך.שלב את Video Agent עם האווטאר של HeyGen שלך כדי ליצור מותג אחיד.
קיצור דרך: להשתמש ב-Video Agent לטיוטה הראשונה, ואז ללטש או להתאים אישית ב-AI Studio (שלב 5). זו הדרך הכי מהירה להפוך ידע גולמי לסרטון מלוטש ומוכן לפרסום.
רוצה להעמיק עוד?
→ לחקור את אלה הבאים:
לבנות באמצעות סקריפטים
כבר יש לך את הטקסט? אפשר להפוך את התסריט הכתוב שלך לסרטון מוכן ומופק במלואו בכמה קליקים בודדים. המסלול הזה נותן לך שליטה מלאה על המסר והטון, בזמן ש-HeyGen מטפלת בכל פרטי ההפקה.
להתחיל בכתיבה או בייבוא של הסקריפט שלך. זה יכול להיות פוסט בבלוג, ניוזלטר, מתווה לקורס או מסמך נקודות דיבור. אחר כך, HeyGen הופכת אותו לסרטון מחולק לסצנות.
התסריט שלך הוא המסר שלך, הגשר בין הידע שלך לבין ההבנה של הלומד. תשמור עליו פשוט, חם ופרקטי.
- להתחיל עם הבטחה ברורה או תובנה חדה.
- סיים עם צעד הבא ברור (CTA): "הצטרף לקורס שלי", "צפה במודול הבא" או "הורד את דף העבודה".
- שמור על טון שיחה טבעי ותדמיין שאתה מדבר עם תלמיד אחד שמאוד רוצה להצליח.
עבור לשלב 5 כדי ללמוד בדיוק איך לייבא ולשפר את הסקריפט שלך בתוך AI Studio, שם אפשר לערוך סצנות, קצב ועיצוב עם שליטה מלאה.
טיפ מקצועי:
להשתמש בכלי AI כדי לכתוב מהר יותר. אפשר גם לגשת ישירות ל-ChatGPT בתוך HeyGen כדי לסיעור מוחות, לבניית מתווה או לשיפור תסריטי הווידאו שלך — בלי לצאת מהפלטפורמה.
פשוט ללחוץ על הפאנל "ChatGPT" בעורך הסקריפט כדי ליצור או לשפר את הסקריפט שלך מיד.
מעדיף להשתמש ב‑GPTs שלך מחוץ ל‑HeyGen? אין בעיה. אפשר עדיין לכתוב את הסקריפט עם כלים כמו ChatGPT, Claude או Gemini, ואז להדביק אותו בתוך HeyGen כדי ליצור סרטון AI מיידית.
״כתוב תסריט לסרטון הסבר באורך 60 שניות לקורס האונליין שלי על [topic]. שמור על טון ידידותי, מעודד וברור.״
גלה טמפלטים לסקריפטים ועוד טיפים לסוגי סרטוני ידע פופולריים
סרטוני הדרכה - סרטוני How-to - קורסי E-learning - סרטוני הסבר על מוצרים - מדריכי AI - שיתוף ידע פיננסי
לבנות מ־PDF/PPT
כבר יש לך תוכן מובנה, מצגות, פריימוורקים או eBooks? להפוך אותם לסרטוני וידאו תוך שניות.
להעלות קובץ PDF או מצגת PowerPoint, ו-HeyGen תמיר אוטומטית כל עמוד לסצנות וידאו שניתן לערוך. להוסיף את האווטאר, הסקריפט והקריינות שלך, וחומרי ההדרכה הקיימים שלך יהפכו לחוויית למידה דינמית.
מושלם עבור:
- מיחזור קורסים, סדנאות וובינרים
- הפיכת מצגות סטטיות לשיעורי וידאו מרתקים
- הגדלת היקף חומר קיים בלי עלויות הפקה חדשות
טיפ מקצועי
להתחיל פשוט עם מצגת או מסמך אחד בעל ערך גבוה ולהפוך אותו לסדרת סרטוני הסבר קצרים. תראה כמה מהר הידע הקיים שלך מתעורר לחיים.
איזו דרך מתאימה לך ביותר?
פיצ׳ר
פונקציה
לשמור על שליטה במסר ובטון
להשתמש מחדש בנכסים קיימים
המסלול הטוב ביותר
סוכן וידאו
בנה לפי הסקריפט שלך
PDF / PPT לוידאו
לא משנה מאיפה מתחילים, כל שלושת המסלולים מתחברים בצורה חלקה. אפשר להתחיל עם Video Agent, ללטש את הסקריפט ב‑AI Studio, או לרמקס את התוכן הקיים שלך – והכול בתוך HeyGen.
שיטות מומלצות: לכתוב תסריטים איכותיים במהירות עם בינה מלאכותית
רוצה לעבוד חכם יותר, לא קשה יותר? הנה כמה טיפים לשימוש בכלים כמו ChatGPT, Claude, Gemini ואחרים כדי לזרז את כתיבת הסקריפטים.
שלב 1: להתחיל עם פרומפט ברור
תן ל-ChatGPT פרומפט ישיר ומפורט שמתאר את הווידאו שאתה יוצר. הוסף הקשר חשוב, למשל:
- סוג הווידאו שאתה יוצר (קידום קורס, שיעור, סיכום או הודעה)
- למי הווידאו מיועד (סטודנטים, לקוחות או חברי קהילה)
- המטרה (להדריך, להשראה, למכור או לאונבורדינג)
- הטון או הסגנון (ידידותי, בטוח, מקצועי או ש conversational)
פרומפט לדוגמה:
״כתוב תסריט באורך 60 שניות לפתיח של קורס בנושא [topic]. הטון צריך להיות מעודד ומקצועי. סיים בהזמנה ברורה להצטרף לקורס.״
שלב 2: הוסף את נקודות ההוראה המרכזיות שלך
AI עובד הכי טוב כשיש לו כיוון ברור. הוסף נקודות בולטות עם מה שחשוב לך שייכלל.
דוגמה:
- שם הקורס או השיעור
- תועלת או תוצאה לימודית מרכזית
- קריאה לפעולה (לצפות בשיעור הבא, להוריד את המדריך, להצטרף לקהילה)
פרומפט לדוגמה: "כלול את הנקודות הבאות: הקורס שלי עוזר ליוצרים לבנות את סדרת הווידאו הראשונה שלהם עם בינה מלאכותית. CTA: להירשם עכשיו כדי להתחיל את השיעור הראשון שלך."
שלב 3: לבקש את המבנה הנכון
ודא שכלי ה-AI שלך מספק את התסריט בסגנון דיבורי וקל לקריאה, עם משפטים קצרים, זרימה טבעית ומעברים ברורים.
פרומפט לדוגמה: "לכתוב את זה כתסריט מדובר לסרטון הסבר עם אווטאר מוביל. להשתמש בשפה פשוטה ומעודדת, שמרגישה כמו מורה שמדבר ישירות עם תלמיד."
שלב 4: סקירה ושיפור
להדביק את הסקריפט בתוך HeyGen וללחוץ על Preview כדי לשמוע את האווטאר מקריא אותו. אחר כך לשפר לפי מה ששומעים.
דוגמאות לפרומפטים לעריכה:
- "תן לזה להישמע יותר מעורר השראה."
- "להוסיף פתיח חזק יותר."
- ״לפשט את הסיום ולהפוך את ה-CTA ליותר מניע לפעולה.״
- ״תן לי גרסה של 30 שניות שמתרכזת בתובנות המרכזיות.״
טיפ מקצועי
להשתמש ב-AI כשותף לכתיבה, לא כתחליף. התסריטים הכי טובים משלבים את המומחיות שלך עם המהירות של ה-AI: אתה מביא את התובנות, וה-AI מוסיף את הליטוש.
שלב 4: ליצור וללטש את הסצנות שלך ב‑AI Studio
עכשיו הזמן להחיות את התוכן שלך בתוך AI Studio של HeyGen. תכנן את הווידאו שלך עם דגש על בהירות, זרימה ואינטראקטיביות.
- עצב את הסצנות שלך תוך דקות בעזרת Brand Kit או טמפלייטים שהגדרת בשלב 1.
- חזק את המסר שלך עם טקסט או ויז׳ואלים על המסך והגדר שהם יופיעו/ייעלמו בעזרת אנימציה.
- עיין בספריית המדיה הסטוק של HeyGen כדי למצוא סרטוני b-roll איכותיים, ללא תמלוגים.
- השתמש במעברי סצנות פרימיום כדי לתת לוידאו שלך מראה חלק ומקצועי. הוסף והתאם כתוביות כדי להפוך את הסרטונים שלך למעניינים ונגישים יותר.
טיפ מקצועי
- נצל אינטראקטיביות כדי להפוך את השיעורים לדינמיים. אפשר להוסיף כפתורים, צורות או טקסט שניתן ללחוץ עליהם שמקשרים לתרגילים, חידונים או מודולים מתקדמים יותר. אפשר גם להשתמש בלוגיקת הסתעפות כדי להוביל צופים לסצנות או תוצאות שונות לפי הבחירות שלהם. מעולה לאונבורדינג, הערכות או מסלולי למידה מודולריים.
- להשתמש בנגן הרב־לשוני כשמפרסמים קורסים או שיעורים פתוחים. הוא מאגד אוטומטית את כל הגרסאות המתורגמות של הווידאו שלך לקישור נגן אחד עם תפריט בחירה נפתח.
- ליצור ויז׳ואלים או אנימציות לשיעורים עם מעצב תנועה, ליצור טקסט מונפש, דיאגרמות קונספט או ויז׳ואלים מסבירים מפרומפטים פשוטים. אידיאלי לפירוק חזותי של רעיונות מורכבים.
מוכן לערוך כמו מקצוען?
בקר ב־HeyGen Academy: AI Studio, קורס וידאו מעמיק שמכסה את כל יכולות העריכה של HeyGen.
שיטות עבודה מומלצות: התאמת הגייה, רגשות ואינטונציה
צריך שהאווטאר שלך ישמע בדיוק כמו שאתה רוצה? HeyGen נותנת לך כלים חזקים לכוונון מדויק של דיבוב קולי, כדי לקבל תוצאה טבעית, מדויקת וחיה.
פיצ׳ר
איך זה עובד
להוסיף פאוזות ולהתאים את ההגייה של מילים ספציפיות ישירות בפאנל הסקריפט.
העלה או הקלט אודיו עם הטון, הקצב וההגייה שאתה רוצה, ותן לכל אווטאר להעביר אותו בקול שלו.
לעצב את הרגש והטון של התסריט בלחיצת כפתור.
הרחב את טווח הקול המותאם שלך על ידי העלאת הקלטות נוספות בגוונים רגשיים שונים. בחר את זו שמתאימה הכי טוב לכל רגע.
הכי מתאים ל
רוצה לראות את זה בפעולה?
אסטרטגיות להגדלת ההשפעה של התקשורת שלך
בין אם אתה מגדיל את הקהל שלך, בודק מה עובד או מתאים שיעורים ללומדים שונים, הכלים המתקדמים האלה עוזרים ליזמי ידע להתרחב בדיוק מירבי.
לאופטם ולשפר כמו מקצוען
צור כמה גרסאות לפתיח השיעור, ההוק או ה-CTA שלך והשווה את התוצאות.
- שכפל סצנות כדי לבדוק דוגמאות או הסברים שונים.
- החלף אווטארים/קולות כדי לראות איזה טון הלומדים מעדיפים.
- למדוד זמן צפייה, קליקים ושיעורי השלמה בפלטפורמה שלך כדי להשאיר רק מה שעובד.
צא לעולם עם תרגום
למד איך לתרגם ולוקליזציה של הסרטונים שלך ליותר מ־175 שפות וניבים, בלי צורך בדיבוב או שחקני קול.
השתמש בפיצ׳ר Brand Voice של HeyGen כדי לשמור על עקביות בסרטונים מתורגמים, על ידי התאמה אישית של איך מילים מסוימות מטופלות (למשל, הגיית שמות מותג, כפייה או חסימה של תרגום למונחים מסוימים).
משתמשי תוכניות Enterprise ו‑Team יכולים גם לערוך ישירות את הסקריפטים המתורגמים בעזרת פיצ׳ר Proofread שלנו.
פרסום באמצעות הנגן הרב־לשוני. הוא מספק קישור שיתוף אחד עם תפריט בחירת שפה עבור כל תרגום מעובד בתיקייה.
מחפש השראה? גלה איך Happy Cats התרחבו גלובלית עם HeyGen, יצרו סרטוני וידאו רב־לשוניים מהר פי 5, חסכו בעלויות והגיעו לקהלים חדשים.
התאמה אישית בהיקף גדול
להוסיף נגיעה אישית לקמפייני האימייל שלך, לפניות המכירה או לתמיכת הלקוחות בעזרת סרטונים מותאמים אישית. בעזרת אלמנטים דינמיים, כמו שם הצופה או פרטים שמותאמים לתחומי העניין שלו, אפשר ליצור חוויה ייחודית ומעורבת יותר עבור כל אדם.
הוסף אינטראקטיביות כפתורים כדי להפנות צופים למודול המתאים או לקשר לגיליונות עבודה.
להפוך רעיונות לוויזואליים
הפוך רעיונות מופשטים לויז׳ואלים ברורים ובלתי נשכחים.
- מעצב מובייל יוצר כותרות מונפשות, דיאגרמות והוקים חברתיים מתוך פרומפטים. מעולה להצגת תהליכים, מסגרות עבודה והגדרות (משתמש בקרדיטים גנרטיביים).
- מדיה מוכנה + מסכים: לחזק את הלמידה עם דוגמאות, B‑roll או שכבות שקופיות
LiveAvatar של HeyGen
בין אם למכירות, לתמיכת לקוחות או לחינוך, LiveAvatar הופך סרטוני וידאו חד־כיווניים לשיחות דינמיות דו־כיווניות. זו דרך חזקה להגדיל מעורבות, ליצור חוויות מותאמות אישית ולהניע לפעולה.
צריך השראה?
גלה איך חדשנים מובילים מדמיינים מחדש למידה, תקשורת והשפעה בעזרת LiveAvatar.
מנהיגות מחשבתית
Reid AI משתמשת ב-LiveAvatar כדי להגדיל את ההשפעה של התובנות של Reid Hoffman ברחבי העולם, ולהגיע ליותר מ-50M+ צפיות. התאום הדיגיטלי של Reid יוצר שיחות אינטראקטיביות עם קהלים, ומרחיב את הרעיונות והנוכחות שלו בפורמטים וקהילות שונות.
למידת שפות
Speakology AI הוסיפה את LiveAvatar כדי לעזור לסטודנטים לתרגל הגייה ודיאלוג בקול רם, מה שהוביל לקפיצה מדידה במעורבות.
תקשורת ואירועים אימרסיביים
Proto Hologram משלבת את LiveAvatar בתצוגות הולוגרפיות, ויוצרת נוכחות חכמה ודינמית מבוססת AI עבור חברות Fortune 500.
LiveAvatar מאפשר למורים, יועצים ויוצרים להגדיל את הנוכחות האישית שלהם בלי להיות בשידור חי, על ידי הפיכת סרטונים מוקלטים לחוויות למידה ומעורבות אינטראקטיביות, זמינות לפי דרישה.
אפשר להשתמש בזה כדי:
- להפוך את התאום הדיגיטלי שלך לעוזר הוראה או יועץ זמין 24/7
- לבנות חוויות אונבורדינג אינטראקטיביות לסטודנטים או ללקוחות
- להפעיל ״שעות קבלה וירטואליות״ או סשני Q&A שרצים באופן אוטומטי
- צור מרכזי ידע שיחתיים שמרחיבים את המומחיות שלך
שימוש לדוגמה #1: סרטוני פרומו לקורסים
מושלם עבור:
מאמנים, יועצים, סופרים, יוצרי קורסים
שיטות עבודה מומלצות:
- להשאיר את זה עד 3–4 דקות, ולהתחיל מהשינוי שהלומדים יקבלו.
- הצג תוצאות, הוכחות חברתיות וקריאה ברורה לפעולה ("להירשם היום" / "לצפות במודול 1").
- לעצב קודם כל למובייל, עם כתוביות ופריימים צמודים.
היכולות המובילות:
- Video Agent לעריכה ראשונית מהירה;
- טמפלייטים לשמירה על אחידות המותג
- מעצב Motion לכרטיסי פתיחה מונפשים ומסגרות
- נגן רב־לשוני כדי לשתף קישור אחד לכל השפות
- Nano Banana להצבת מוצר/כריכת ספר או לשינויים ויזואליים עדינים
טיפ למקצוענים
הנה מבנה תסריט מוכח שעובד, מהמפיק לרשתות חברתיות ג׳ורג׳ ״GG״ גוסלנד מ־Favoured:
- הוק– משהו ויזואלי מוזר או לא צפוי.
- בעיה – אילו אתגרים הצופה שלך חווה?
- פתרון – איך המוצר או השירות מקל על האתגרים האלה?
- USPs – כלומר ״unique selling point״. הצג את הפיצ׳רים שבאמת בולטים!
- CTA – תמיד לתת לצופים פעולה לעשות בשלב הבא.
שימוש מספר 2: מיקרו־שיעורים וסרטוני הסבר
מושלם עבור:
יוצרי קורסים, מחנכים, יועצים
שיטות עבודה מומלצות:
- כוון ל־60–180 שניות לכל קונספט.
- השתמש ברעיון אחד בכל סצנה; סיים בסיכום קצר וקריאה לפעולה הבאה ("נסה את התרגיל הזה").
- להוסיף כתוביות ותנועה עדינה כדי לשמור על קצב מעניין.
היכולות המובילות:
- AI Studio לשליטה בתזמון הסצנות ובכתוביות
- Interactivity כדי לעבור לתרגולים, משאבים או מודולים הבאים
- מעצב Motion עבור דיאגרמות והגדרות מונפשות
- תרגום + נגן רב־לשוני לקבוצות גלובליות
שימוש אפשרי #3: סרטוני אונבורדינג מותאמים אישית
מושלם עבור:
קוהורטים, מועדוני חברות, תוכניות אימון, סוכנויות
שיטות עבודה מומלצות:
- להשאיר את זה קצר (30–60 שניות); לוודא מה כלול ומה הצעד הבא.
- להשתמש בשם הלומד ולהפנות למסלול או למודול הספציפי שלו.
- להוסיף תזכורת המשך או קישור לצ׳קליסט.
היכולות המובילות:
- סרטונים מותאמים אישית לשמות ושדות דינמיים
- אינטראקטיביות כדי לאשר את הצפייה ולקפוץ למודול המתאים
- טמפלייטים + Brand Kit כדי לשמור על אחידות בין קבוצות לומדים שונות
- תרגום + נגן רב־לשונילסטודנטים בינלאומיים