ברוך הבא למדריך הקצר ליצירת סרטוני AI
רוצה ליצור יותר תוכן וידאו אבל מרגיש שחסרים לך זמן, תקציב או משאבי הפקה? אתה לא היחיד. החדשות הטובות הן שעם HeyGen הצוות שלך יכול להפיק סרטונים שנראים אפילו טוב יותר מהפקות מסורתיות, ובחלק קטן מהעלות והזמן.
המדריך הזה נועד לסוכנויות שרוצות להעלות את הרמה של השיווק והתוכן של הלקוחות שלהן עם סרטוני AI. תלמד איך לעבור מרעיון לקמפיין, וליצור תוכן איכותי ומדרגי — בלי צורך במצלמות, סטודיואים או טאלנטים על המסך.
אל תפספס את תרגיל יצירת הווידאו המעשי בMaking Your First Video — הוא נועד לעזור לך ללמוד דרך עשייה ולהיכנס לקצב במהירות. בוא נתחיל!
שימושים מובילים: איך סוכנויות משתמשות ב‑HeyGen
HeyGen היא הרבה יותר מכלי וידאו. זו מנוע יצירתי שנבנה לצוותים שצריכים לזוז מהר, להגדיל את היקף התוכן ולהביא תוצאות בלי להתפשר על איכות. מפרסומות אינפלואנסרים ועד תהליכי אונבורדינג – כך סוכנויות ולקוחות במגוון תעשיות משתמשים ב‑HeyGen כדי ליצור סרטוני וידאו בעלי אימפקט גבוה בקנה מידה גדול.
סרטוני אינפלואנסרים לרשתות חברתיות
קמפיינים של סרטוני וידאו מותאמים אישית
- Publicis Groupe השתמשה ב‑HeyGen כדי להתאים אישית 100,000 הודעות תודה מה‑CEO לעובדים, עם השם והשפה המקומית של כל אחד
- Videoimagem הגדילה פי 3 את המעורבות עם קמפיינים מותאמים אישית ללקוחות אוהדי כדורגל
פיצ׳ים והצעות ללקוחות
למה וידאו הוא קריטי לצמיחה עסקית היום
האתגר
- הפקה מסורתית היא יקרה, איטית ומוגבלת על ידי תקציבים
- צוותים צריכים להשיג יותר עם פחות — תקציבים מצומצמים יותר, פחות זמן, ויותר לחץ לעקוף את המתחרים
מה סרטוני AI מאפשרים
מהירות
- חיסכון של 40 שעות בשבוע בזמן הפקת וידאו, מה שמאפשר ל-Reply.io להגדיל את חשבון ה-TikTok של ה-CEO לרבע מיליון עוקבים בפחות משנה
- תהליך הפקה מהיר פי 5לתוכן וידאו חינוכי אצל מובילת שירותי הפיננסיםEquity Trust
חיסכון בעלויות
- הפחתה של 60% בעלויות הפקת וידאו על ידי Tomorrow.io
- חיסכון של €1,000 לדקה של תוכן הדרכה על ידי Sibelco
סקיילביליות
- בדיקות A/B מהירות פי 6, עם פריסה של 50 מודעות ייחודיות של משפיעני AI בFavoured
- 80-90% שיעור השלמה ממוצע עבור סרטוני הדרכה ללקוחות ושותפים בKomatsu
לוקליזציה
- הגענו ל־30 שווקים שונים, נחסכו 3–4 חודשי פוסט־פרודקשן על ידי Trivago
פרסונליזציה
- יותר מ-50 אלף סרטונים מותאמים אישית עם פי 3 מעורבות שהופקו על ידי Videoimagem עבור AB InBev
HeyGen לשותפי סוכנויות
תוכנית Agency Partners של HeyGen נבנתה עבור צוותי קריאייטיב ושיווק שרוצים להגדיל את היקף הפקת הווידאו האיכותית, במהירות וביעילות של בינה מלאכותית. מסוכנויות גלובליות כמו Ogilvy ו‑Publicis ועד צוותים בוטיק זריזים, שותפים מסתמכים על HeyGen כדי לספק תוכן וידאו מרשים בעלות ובזמן שהם רק חלק קטן מההפקה המסורתית.
מה ששותפי סוכנויות מקבלים
- יצירת וידאו ללא הגבלה
- ניהול גמיש של מושבים לצוותים
- סביבת עבודה מסודרת ללקוחות עם תמיכה בסאב-וורקפייסים
- אישור דמיון מרחוק וכלי יצירת אווטארים יעילים
- אבטחה ברמת אנטרפרייז, בקרות אדמין ו‑SSO
- תמיכת לקוחות ייעודית ומשאבים להצלחת שותפים
- תוכנית הסמכה ואפשרות להיכלל ב-HeyGen Agency Directory
- גישה מוקדמת לפיצ׳רים ומחירי אנטרפרייז מוזלים
למה סוכנויות בוחרות ב‑HeyGen
- תפוקת יצירת תוכן גבוהה פי 10
- יותר מ־50% חיסכון בעלויות הווידאו
- מאפשר שירות פרימיום בקנה מידה גדול
- אונבורדינג מובנה, הדרכות חיות וגישה לקהילה
- אידיאלי לאסטרטגיות וידאו מודרניות וסקיילביליות
יצירת סרטון ה-AI הראשון שלך
הקדמה
חדש בווידאו או מנסה את HeyGen בפעם הראשונה? אתה יכול לגמרי. החלק הזה יעבור איתך שלב אחרי שלב כדי לעזור לך ליצור סרטון מעולה, מהר.
אוהב ללמוד דרך עשייה?
בחר סוג וידאו למעלה כדי לפתוח טמפלייט מוכן ב-HeyGen ולעקוב צעד־אחר־צעד.
עוד לא מוכן לקפוץ למים?
הכול טוב. תעבור עכשיו על השלבים בזריזות ותחזור למדריך המלא כשתהיה מוכן.
מוכן להתחיל? להתחיל עם סיור של 2 דקות ב-HeyGen AI Studio Editor, ואז נצלול פנימה!
למידע נוסף, אפשר לעקוב אחרי מדריכי הווידאו שלנו שלב־אחר־שלב
שלב 1: הגדרה לסקייל: Brand Kit ותתי-Workspaces
צוותים יעילים לא מתחילים מאפס בכל פעם – הם בונים מערכות שגדלות יחד איתם.
עם HeyGen קל לשמור על הווידאו של הלקוחות שלך בהתאם למותג שלהם על‑ידי הגדרה של Brand Kit לכל לקוח, כך שהפונטים, הצבעים, הלוגואים והנכסים שלהם יהיו זמינים בקלות בתוך עורך ה‑AI Studio של HeyGen.
פשוט להדביק את ה‑URL של הלקוח כדי להתחיל, או להעלות את רכיבי המותג ידנית.
ממהר? אין בעיה. תמיד אפשר לחזור ולסיים את השלב הזה later.
חברי תוכנית HeyGen for Agency Partners המוסמכים מקבלים גם גישה ל־Sub-Workspaces, שהם וורק־ספייסים נפרדים בתוך חשבון HeyGen שמאפשרים ניהול טוב יותר של צוותים ופרויקטים. לכל Sub-Workspace יש חברים, הרשאות והגדרות משלו, כך שהצוות שלך יכול לשלוט בגישה, בחיוב ובשימוש ב־API עבור לקוחות וקמפיינים שונים.
טיפ מקצועי
אחרי שערכת ה‑Brand Kit שלך עם צבעי המותג, אפשר בקלות לעדכן את רוב תבניות HeyGen Templates שיתאימו. פשוט להחליף לצבעים שלך כדי שכל וידאו יישאר מותאם למותג, או ללחוץ על כפתור Shuffle Colors כדי ש‑HeyGen תחליף אותם אוטומטית.
שלב 2: כתיבת הסקריפט שלך
התסריט הוא עמוד השדרה של סרטון מעולה. כך לגרום לו לעבוד בשבילך:
- להתחיל עם הוק חזק (3–5 השניות הראשונות הן הכי חשובות)
- סיים עם קריאה ברורה לפעולה (CTA)
- לשמור על מסר פשוט, ישיר וללא ז׳רגון
טיפ מקצועי: רוצה לזוז מהר יותר? בדוק את עמוד ה-Best Practices הבא לשימוש בכלים כמו ChatGPT כדי לכתוב את התסריט שלך.
עדיין לא בטוח מאיפה להתחיל? הנה כמה דוגמאות למבנים שיעזרו לקבל השראה.
אם אתה עובד לפי השלבים ב‑HeyGen, הסקריפטים האלה כבר מובנים בתוך הטמפלייט שלך.
להעמיק עוד בכתיבת תסריטים
לחקור טמפלייטים לסקריפטים ועוד טיפים לסוגי וידאו פופולריים לשיווק ותקשורת
מודעות וידאו - סרטוני משפיענים - סרטוני How-To - סרטוני הסבר על מוצר - סרטוני מותג - וובינרים ופודקאסטים - ניוזלטרים - קורסי למידה - סרטוני הסבר - הדרכות לעובדים - הדרכות מיומנויות - הדרכות HR ואונבורדינג - הדרכות ציות ורגולציה - הדרכות בטיחות - טוטוריאלס על AI - עדכוני הנהלה ותקשורת פנים־ארגונית
שיטות עבודה מומלצות: לכתוב תסריטים טובים ומהירים יותר עם AI
רוצה לעבוד חכם יותר, לא קשה יותר? הנה כמה טיפים לשימוש בכלים כמו ChatGPT, Claude, Gemini ואחרים כדי לזרז את כתיבת הסקריפט.
תן ל‑AI פרומפט ישיר ומפורט שמתאר את הווידאו שאתה יוצר. הוסף הקשר חשוב, למשל:
- איזה סוג וידאו אתה יוצר (מודעת אינפלואנסר, סרטון הדרכת מוצר, וידאו מותג)
- למי הווידאו מיועד (קהל יעד)
- מטרת הווידאו (להגדיל קליקים, להסביר מושג, ללמד)
- הטון או הסגנון שאתה רוצה שהוידאו ישתמש בו (ידידותי, מקצועי, שיחתי)
פרומפט לדוגמה:
"כתוב תסריט וידאו באורך 60 שניות לפרסומת אינפלואנסר שמקדמת ליין טיפוח עור חדש בשם HeySkin לקהל Gen-Z. הטון צריך להיות בטוח וברור. סיים בקריאה חזקה לפעולה."
שלב 2: להוסיף נקודות מפתח לדיבור
אפשר לקבל תוצאות מדויקות יותר אם מוסיפים רשימת נקודות קצרה עם הדברים שתרצה שהווידאו יכלול.
דוגמה:
- שם המוצר/השירות
- הצעת הערך המרכזית
- קריאה לפעולה
פרומפט לדוגמה:
"כלול את הנקודות הבאות: HeySkin עוזר לך להישאר עם עור לח כל היום. CTA: השתמש בקוד ההנחה שלי כדי לקבל 10% הנחה."
שלב 3: לבקש את הפורמט הנכון
תן ל‑AI להבין שאתה צריך את התסריט בפורמט שעובד טוב לוידאו.
דוגמה:
- טקסט מדובר שמועבר על ידי משפיענית ביוטי דור Z
- טון דיבור יומיומי ואנושי
פרומפט לדוגמה:
"לכתוב את זה כתסריט מדובר שנקרא על ידי משפיענית ביוטי מדור Z. להשתמש בשפה טבעית, שובבה ומשוחחת."
שלב 4: סקירה והתאמה
עכשיו, העתק והדבק את הסקריפט ל‑HeyGen ולחץ על כפתור התצוגה המקדימה כדי שהאווטאר שלך יקרא אותו בקול! זה נשמע טבעי? זה זורם כמו שאתה רוצה? אם לא, בקש מ‑ChatGPT לערוך אותו עם פרומפטים כמו:
- להפוך את זה ליותר לא רשמי / רשמי
- להוסיף פתיח חזק יותר בתחילת הטקסט
- להוסיף שורה על [feature or benefit]
- להפוך את זה לגרסה של 30 שניות
- תן לי שלוש גרסאות ל-CTA
שלב 3: יצירת אווטאר היפר־ריאליסטי
הדמות שמייצגת אותך קובעת את הטון. ל‑HeyGen יש יותר מ‑700 Public Avatars מוכנים לשימוש, אבל יצירה של אווטאר היפר‑ריאליסטי Custom Avatar נותנת לך גמישות מלאה להתאים את עצמך לכל צורך של הלקוחות.
HeyGen מציעה כמה אפשרויות ליצירת אווטארים מותאמים אישית. לחץ על הקישורים למטה כדי להעמיק בפרטים.
סוג אווטאר
מה צריך
מה תקבל
הכי מתאים ל
סרטון הדרכה של 2–5 דקות
מראה, תנועות, קול וסנכרון שפתיים הכי מציאותיים, מבוססים על סרטון האימון שלך
תאום דיגיטלי היפר־ריאליסטי
10–15 תמונות
מראה ריאליסטי המבוסס על התמונות שלך, עם תנועות, קול וסנכרון שפתיים שנוצרים באמצעות AI
תאום דיגיטלי ריאליסטי
פרומפט טקסטואלי
מראה, תנועה, קול וסנכרון שפתיים שנוצרים כולם בעזרת AI
דמויות בדיוניות בסגנונות אנימציה ריאליסטיים או משתנים
Avatar IV (חדש!)
תמונה אחת
מראה ריאליסטי מאוד המבוסס על תמונה, עם תנועות, קול וסנכרון שפתיים שנוצרים באמצעות AI. דורש קרדיטים ליצירה.
סרטונים עד 30 שניות, כולל סנכרון שפתיים למוזיקה
כשיוצרים אווטאר מותאם אישית, חשוב לזכור: מה שמכניסים זה מה שמקבלים. ככל שהתמונות, הסרטונים והפרומפטים הכתובים שלך יהיו טובים יותר, כך האווטאר שלך ייראה מציאותי ומלוטש יותר.
כל מה שנמצא בסרטון האימון של ה‑Hyper Realistic Avatar שלך, מהמחוות ועד הבעות הפנים או האינטונציה בקול, ישתקף בתוצאה הסופית.
סוג אווטאר
מה צריך
שיטות עבודה מומלצות
סרטון הדרכה באורך 2–5 דקות
10–15 תמונות
צור אווטאר
פרומפט טקסטואלי
אם אתה חדש בכתיבת פרומפטים, שווה לבדוק את שיטות העבודה המומלצות לכתיבת פרומפטים
Avatar IV (חדש!)
תמונה אחת
תמונה אחת שבה רק המצולם, מוארת היטב וברזולוציה טובה
טיפ מקצועי
השתמש בפיצ׳ר Generate Looks של HeyGen כדי להחליף את תנוחת האווטאר שלך, הסביבה או הלבוש שלו בעזרת פרומפט טקסט בלבד.
רוצה להעמיק עוד?
שיטות מומלצות: יצירת קולות AI מותאמים אישית באיכות גבוהה
ל־HeyGen יש ספרייה ענקית של קולות AI מוכנים ביותר מ־175 שפות, ניבים וטונים רגשיים, אבל לפעמים הסרטון המושלם דורש קול מותאם אישית. הנה שלוש דרכים ליצור קולות מותאמים אישית.
סוג קול מותאם אישית
שיטת יצירה
פלט
הכי מתאים ל
אוטומטי בעת יצירת אווטאר היפר־ריאליסטיאו
שיבוט קול ריאליסטי המבוסס על הקול והאינטונציות האמיתיים שלך, עם תמיכה במגוון רגשות.
שיבוט קול שנשמע בדיוק כמוך
פרומפט טקסט שמגדיר מאפיינים (גיל, מבטא, מגדר, טון, גובה קול, רגש)
קול שנוצר לחלוטין על ידי AI לפי פרומפט.
קול בדיוני או קולות עם אופי מודגש במיוחד
שירות קול AI חיצוני (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
שיבוט קול ריאליסטי שמבוסס על הקול והאינטונציות האמיתיים שלך. אפשרויות הכוונון המדויק משתנות בין השירותים. אופציה מצוינת ליצירת תאום דיגיטלי, אבל בדרך כלל דורשת תשלום נוסף.
שיבוט קול שנשמע בדיוק כמוך
כדי לקבל איכות קול מקסימלית, חשוב להתחיל מאודיו מקור איכותי. כך אפשר להקליט הקלטה מצוינת:
• להשתמש במיקרופון או סמארטפון איכותי, במרחק 6–8 אינצ׳ מהפה
• להקליט בחלל שקט וללא רעשי רקע
• לדבר ברור עם הפסקות טבעיות והבעה רגשית עדינה
• להעלות כמה דוגמאות עם גוונים רגשיים שונים כדי לקבל יותר גמישות (עבור HeyGen Custom Voice Clones בלבד)
שיטות מומלצות: פרומפטים כמו מקצוען
פרומפטינג הוא תהליך של ניסוח מדויק וחוזר של הוראות טקסט (פרומפטים) שמשמשות להכוונת כלי AI ליצירת תוכן מאפס, כמו תמונות, תנועה או אודיו.
פרומפטינג היא מיומנות חזקה לכל יוצר AI. בשילוב עם HeyGen, פרומפטינג פותחת אינסוף דרכים ליצור סרטוני וידאו בעלי אימפקט גבוה, שבהם רק הדמיון שלך מגביל אותך! תתכונן להתנסות ולשפר כל הזמן.
פיצ׳ר
פונקציה
שימושים מומלצים
לשנות את הפוזה, הסביבה או הלבוש של אווטאר מותאם אישית
להחיות אווטארים מתמונות עם מחוות והבעות פנים
יצירת אווטארים מותאמים אישית (ריאליסטיים או מונפשים)
יצירת קולות מותאמים אישית
שיטות מומלצות לכתיבת פרומפטים
להיות ספציפי
ככל שתתאר בצורה ברורה יותר מה אתה רוצה (טון, מראה, מחווה, רגש), כך ה‑AI יוכל להתאים טוב יותר לחזון שלך.
להתחיל עם מבנה ברור
להשתמש במבנה עקבי: מה, מי, איפה, איך. זה תקף לוויז׳ואלים, לטון הדיבור ולכיוון התנועה.
להוסיף הקשר וכוונה
לתת ל-AI להבין מה המטרה: זה לדמו מוצר? מודעה לרשתות חברתיות? טיוטוריאל? הקונטקסט עוזר להתאים את התוצאה.
להשתמש בשפה תיאורית
להשתמש בתארים שמעבירים רגש, סגנון או בהירות (למשל: "בטוח", "מינימליסטי", "אנרגטי", "קצב רגוע").
לשפר וללטש
אל תסתפק בניסיון הראשון. שינויים קטנים בפרומפט יכולים להביא לתוצאות טובות בהרבה בכל סוגי המדיה!
שיטות עבודה מומלצות לכתיבת פרומפטים יכולות להשתנות מעט בהתאם למה שאתה יוצר
בדוק את המשאבים למטה כדי להעמיק בכל סוג ולקבל את המקסימום מהפרומפטים שלך!
שלב 4: ליצור וללטש את הסצנות שלך ב‑AI Studio
עכשיו כשהסקריפט והאווטאר שלך מוכנים, זה הזמן להחיות את המסר שלך בעורך ה‑AI Studio של HeyGen, שבו קל להתאים אישית, לשפר וללטש כל חלק מהווידאו שלך – בלי צורך בניסיון בעריכה!
- לעצב את הסצנות שלך תוך דקות בעזרת Brand Kit או טמפלייטים שהגדרת בשלב 1.
- לחזק את המסר עם טקסט או ויז׳ואלים על המסך ולהגדיר שהם יופיעו/ייעלמו בעזרת אנימציות.
- עבור על ספריית המדיה הסטוק של HeyGen כדי למצוא סרטוני b-roll איכותיים, ללא תמלוגים.
- השתמש ב־Premium Scene Transitions כדי לתת לוידאו שלך מראה חלק ומקצועי.
- להוסיף ולהתאים כתוביות כדי להפוך את הסרטונים שלך למעניינים ונגישים יותר.
- תרגם את הסרטונים שלך כדי להגיע ללומדים, לצוותים ולקהלים ברחבי העולם
טיפ מקצועי
צור ובצע A/B טסטינג על כמה גרסאות של הסרטונים שלך כדי לשפר ביצועים, להניע תוצאות ולהגדיל המרות.
מוכן לערוך כמו מקצוען?
→ HeyGen Academy: AI Studio, קורס וידאו מעמיק שמסביר את יכולות העריכה של HeyGen
שיטות מומלצות: התאמת הגייה, רגשות ואינטונציה
צריך שהאווטאר שלך ישמע בדיוק כמו שצריך? HeyGen נותנת לך כלים חזקים לכוונון מדויק של דיבוב קולי, כדי לקבל קריינות טבעית ומדויקת שמרגישה אמיתית לגמרי.
פיצ׳ר
פונקציה
שימושים אפשריים
להוסיף הפסקות ולהתאים את ההגייה של מילים ספציפיות ישירות בפאנל הסקריפט
העלה או הקלט אודיו עם הטון, הקצב וההגייה שאתה רוצה, ותן לכל אווטאר להעביר אותו בקול שלו
לעצב את הרגש והטון של התסריט בלחיצת כפתור
הרחב את טווח היכולות של הקול המותאם אישית שלך על ידי העלאת הקלטות נוספות בגוונים רגשיים שונים. בחר את זו שמתאימה הכי טוב לכל רגע
אסטרטגיות להגדלת ההשפעה שלך
בין אם הלקוחות שלך מנסים להגיע לשווקים חדשים, לבדוק מה עובד או להתאים תוכן לקהלי נישה, שיטות העבודה המתקדמות והכלים האלה יעזרו לך להגדיל את ההשפעה שלך בדיוק מירבי.
לייעל ולשפר כל הזמן כמו פרו של פרפורמנס מרקטינג
עם HeyGen, יצירת כמה גרסאות שונות של הסרטונים שלך ל-A/B testing מעולם לא הייתה קלה, מהירה וזולה יותר. למד איך לעשות A/B test כמו performance marketing pro ולהתחיל להעלות המרות, למקסם ביצועים ולבנות קמפיינים עם ביטחון מבוסס דאטה!
להתרחב גלובלית עם תרגום
ללמוד איך לתרגם ולוקליזציה של הסרטונים שלך ליותר מ־175 שפות וניבים, בלי צורך בדיבוב או שחקני קול.
להשתמש בפיצ׳ר Brand Voice של HeyGen כדי לשמור על עקביות בסרטונים מתורגמים, על ידי התאמה אישית של איך מילים מסוימות מטופלות (למשל, הגיית שמות מותג, כפייה או חסימה של תרגום למונחים מסוימים).
משתמשי תוכניות Enterprise ו‑Team יכולים גם לערוך ישירות את הסקריפטים המתורגמים בעזרת פיצ׳ר Proofread שלנו.
צריך השראה? לראות איך Trivago השתמשה ב‑HeyGen כדי ללוקליזציה סימולטנית של פרסומות טלוויזיה ב‑30 שווקים.
פרסונליזציה בקנה מידה גדול
להוסיף נגיעה אישית לקמפייני האימייל שלך, לפניות המכירה או לתמיכת הלקוחות בעזרת סרטונים מותאמים אישית. בעזרת אלמנטים דינמיים, כמו שם הצופה או פרטים שמותאמים לתחומי העניין שלו, אפשר ליצור חוויה ייחודית ומעורבת יותר עבור כל אדם.
אווטאר אינטראקטיבי
בין אם למכירות, לתמיכת לקוחות או לחינוך, Interactive Avatars הופכים סרטוני וידאו חד־כיווניים לשיחות דינמיות דו־כיווניות. זו דרך חזקה להגדיל מעורבות, ליצור חוויות מותאמות אישית ולהניע לפעולה.
מחפש השראה? תראה איך getitAI מגדילה מכירות איקומרס עם חוויות קנייה חיות ומותאמות אישית.
לתמוך בניהול שינוי עם תוכן גמיש שניתן לעדכון
השינוי הוא קבוע וחומרי הלמידה שלך צריכים לעמוד בקצב. בין אם מעדכנים מודול קורס שלם או רק סרטון הדרכה אחד, הפקה מסורתית של תוכן עם צילומים מחדש ועריכה יכולה להפוך אפילו עדכון קטן לפרויקט כבד ומסורבל.
עם HeyGen, עדכון סרטונים לוקח דקות, לא ימים. אפשר להחליף תסריטים, לערוך טקסט, לשנות ויז׳ואלים וליצור גרסאות חדשות בכמה קליקים בלבד. בלי צווארי בקבוק. רק וידאו מהיר וגמיש שעוזר ללומדים שלך להסתגל באותה מהירות שבה הארגון שלך זז. למד עוד על שימוש ב־HeyGen לניהול שינוי.
נגישות ולמידה מכלילה בקנה מידה רחב
בסביבות הלמידה של היום נגישות היא לא אופציה – היא חובה. הלומדים מגיעים עם מגוון רחב של יכולות, העדפות ורמות אוריינות דיגיטלית, והתוכן שלך צריך לשקף את זה.
צלול למדריך שלנו על איך ליצור סרטוני הדרכה נגישים שעונים על הצרכים המגוונים של לומדים שונים כדי לקבל עוד מידע על התאמה קלה לצרכים חזותיים ושמיעתיים, יצירת מודולי מיקרו־למידה והתאמה להבדלים תרבותיים.
שימוש לדוגמה #1: מודעות וידאו
סיפורי לקוחות ודוגמאות
איך Videoimagem שדרגה את קמפייני הלקוחות עם HeyGen
איך Trivago השתמשה ב-HeyGen כדי לבצע לוקליזציה של פרסומות טלוויזיה בו־זמנית ב-30 שווקים
הסופר ג׳ייסון פלטס קידם את הספר שלו עם סרטוני אווטאר
שיטות עבודה מומלצות
- להשאיר את הסרטונים קצרים.לכוון לאורך של פחות מ-30 שניות כדי לשמור על תשומת הלב של הצופים ולהגדיל את שיעורי הצפייה המלאה.
- להוביל עם הערך.לוודא שהמסר המרכזי או הצעת הערך שלך עוברים כבר בשניות הראשונות
- התאם את הפורמט למשפך.התאם את אורך המודעה, הסגנון וה-CTA לפי איפה שהיא תופיע ואיזו פעולה אתה רוצה שיקרה.
- לחשוב קודם על מובייל.לייעל את הפריימינג והקצב לצפייה במסכים קטנים.
- תן לעריכות שלך לקפוץ לעין. השתמש בבּי־רול, טקסט מונפש ותנועה כדי לשמור על אנרגיה ויזואלית גבוהה ומעורבות יציבה.
- בדיקה ואופטימיזציה של ביצועיםבצע A/B טסטים לקריאות פתיחה שונות, ויז׳ואלים, אווטארים ו-CTA כדי להבין מה ממיר הכי טוב.
יכולות מובילות
- הטמעת מוצרים: להוסיף מוצרים פיזיים לסרטוני הווידאו שלך בלחיצה אחת.
- Generate Looks: להפוך את האווטאר שלך לדינמי יותר על‑ידי שינוי התנוחה, הסביבה או הלבוש שלו בעזרת פרומפט טקסט בלבד.
טיפ מקצועי
הנה מבנה תסריט מוכח שעובד, מהמפיק לרשתות חברתיות ג׳ורג׳ "GG" גוסלנד מ־Favoured:
- Hook – משהו ויזואלי מוזר או לא צפוי.
- בעיה – אילו אתגרים הצופה שלך חווה?
- פתרון – איך המוצר או השירות מקל על האתגרים האלה?
- USPs – כלומר ״unique selling point״. הצג את הפיצ׳רים שבאמת בולטים!
- CTA – תמיד לתת לצופים משהו לעשות אחר כך.
שימוש מספר 2: סרטוני משפיענים ברשתות חברתיות
סיפורי לקוחות ודוגמאות
איך Reply.io חיזקה את הנוכחות של המנכ״ל שלה ב‑TikTok עם האווטאר שלו ב‑HeyGen
Favoured מגדילה תוכן UGC פי 6 עם HeyGen כדי לפתוח גם כמות וגם איכות
״איך מכסים משפיעים על העסק שלך?״ מאת Glass Engine
שיטות עבודה מומלצות
- לתפוס את הצופים מהר.למשוך את תשומת הלב כבר ב־1–2 השניות הראשונות בעזרת תנועה, טקסט מודגש או ויז׳ואל חזק.
- לעצב לסיילנט אוטופליי. השתמש בכתוביות, שכבות טקסט וסיפור חזותי, כי הרבה משתמשים צופים בלי סאונד.
- להשאיר את זה קצר. פחות זה יותר. לכוון לאורך של עד 15–30 שניות ב‑TikTok, Instagram Reels או YouTube Shorts. להתאים את מהירות הקריינות שלך בעזרת הגדרות הקול המתקדמות.
- למסגר את זה לפיד.השתמש בפורמט אנכי (9:16) או ריבועי בהתאם לפלטפורמה. הימנע מפורמט אופקי אלא אם אתה מעלה ל-YouTube.
- להוביל עם ה״אהה״.להדגיש מוקדם את השינוי, היתרון או הערך הרגשי – לא רק את הפיצ׳רים של המוצר.
- שזה ייראה מקומי.להשתמש בטרנדים של הפלטפורמה, בעריכות מהירות בסגנון קריאייטורים או באווטארים בסגנון UGC כדי להשתלב בפיד.
היכולות המובילות
- אווטארים של UGC: לגלות מאות אווטארים סטוק שנוצרו עם בינה מלאכותית, עם תחושה אותנטית של יוצר תוכן
- כתוביות: לוודא שהמסר שלך עובר, גם כשהסאונד כבוי.
טיפ מקצועי
הנה מבנה תוכן שמביא ביצועים מעולים ומשמש יוצרים מובילים ב‑TikTok, Reels ו‑Shorts:
- ויז׳ואלים שעוצרים את הגלילה: לפתוח עם טקסט בולט, תנועה או ויז׳ואל מפתיע שעוצר את הגלילה
- רגע שאפשר להזדהות איתו: לשקף כאב אמיתי או סיטואציה של ״גם אני הייתי שם״ כדי ליצור חיבור מיידי
- שינוי או התוצאה: הראה את הערך של המוצר שלך בפעולה
- נקודת המבט של היוצר: להשתמש בקריינות או בטקסט על המסך כדי לספר את הסיפור בטון אישי ואותנטי
- CTA פשוט: להפוך את הצעד הבא למובן מאליו! (״לנסות את זה״, ״לצפות בעוד״ או ״לבקר באתר״)
שימוש מספר 3: סרטונים מותאמים אישית
סיפורי לקוחות ודוגמאות
Publicis Groupe השתמשה ב‑HeyGen כדי להתאים אישית 100,000 מכתבי תודה מה‑CEO שלה לעובדים, עם השם והשפה המקומית של כל אחד
Videoimagem הגדילה פי 3 את המעורבות עם קמפיינים מותאמים אישית ללקוחות אוהדי כדורגל
שיטות עבודה מומלצות
- פלח את הקהל שלך לרלוונטיות מקסימלית
חלק את הקהל שלך לקבוצות משמעותיות (לידים, לקוחות, משתתפי אירועים וכו׳) כדי שכל סרטון ירגיש מותאם ומדויק עבורם.
- ליצור תסריט בסיס גמיש
לכתוב תסריט אחד חזק עם משתנים מסומנים בצורה ברורה (כמו [First Name], [Company], [Product]) שאפשר להחליף בקלות בלי לפגוע בזרימה.
- להשתמש בטון וקצב דיבור טבעיים
לשמור על הגשה עקבית ונייטרלית גם בטקסט הקבוע וגם במשתנים הדינמיים, ולהימנע מהדגשה מוגזמת של שמות או תוספות מותאמות אישית.
- לשמור על זה קצר ומדויק
לכוון ל־30–60 שניות. להתמקד במסר מרכזי אחד או ב־CTA אחד כדי להשיג תוצאות בלי לאבד את תשומת הלב.
- להיות אסטרטגי עם אלמנטים דינמיים
להוסיף פרסונליזציה דרך שמות, לוגואים ואלמנטים ויזואליים, אבל לא להעמיס. לתת למסרים להישאר ברורים וממוקדים.
- לבחון לפני שמגדילים היקפים
להריץ סדרות בדיקה קטנות כדי לוודא שהמשתנים מוצגים בצורה חלקה ולא נשמעים מוזר בהקשר.
- להישאר נאמן למותג
להשתמש בפונטים, בצבעים ובטון הדיבור של הלקוח. הפרסונליזציה צריכה להרגיש כמו המשך טבעי של המותג שלהם.
- להוסיף CTA ברור ואישי
לסיים בקריאה לפעולה שמתאימה למטרת הקמפיין שלך, למשל "לקבוע דמו, [Name]" או "בוא נדבר השבוע".
- עקוב אחרי הביצועים ואופטימיזציה
השתמש באנליטיקות וידאו או בקישורי UTM כדי למדוד שיעורי צפייה, קליקים והמרות, ולחדד את הגישה שלך לפי מה שבאמת עובד.
יכולות מובילות
- סרטון מותאם אישית: צור סרטוני וידאו מותאמים אישית שמברכים עובדים חדשים בשמם, ומאפשרים להתאים משתנים נוספים כמו מחלקה או אזור כדי לייעל את תהליך האונבורדינג ולהעלות את רמת המעורבות.
- Custom Avatars: להוסיף לתהליך האונבורדינג נגיעה אנושית עם דיג׳יטל טווין או מציגים ייעודיים למחלקות שונות, שמעבירים את ההדרכה בקול מוכר ובהתאם למיתוג.
- ערכת מותג: לשמור על אחידות ויזואלית של המותג על ידי הגדרת ערכת מותג עם לוגואים, פונטים, צבעים ונכסים מאושרים.
- אינטגרציות:עיין בשותפים שלנו והפץ את הסרטונים המותאמים אישית שלך דרך Zapier, Clay, HubSpot, Make ועוד