דוקטור הקול

אפשר לגשת ל-Voice Doctor משני מקומות: מתוך AI Studio כשעובדים על פרויקט, או מדף ה-Avatars כשמנהלים את הגדרות הקול של אווטאר. בשני המקרים, Voice Doctor מאפשר לשפר קול קיים בלי ליצור אותו מחדש מאפס.

For this walkthrough, we’ll start in AI Studio.

לפתוח את Voice Doctor ב‑AI Studio

לפתוח פרויקט קיים או ליצור פרויקט חדש ב‑AI Studio. לבחור את האווטאר שלך ואז לפתוח את לשונית Voice. מתוך רשימת הקולות הזמינים, לבחור את הקול שברצונך לשפר. קולות שתומכים ב‑Voice Doctor מסומנים באייקון Enhance Voice.

Voice Doctor עובד גם עם קולות שהועלו וגם עם קולות שנוצרו באמצעות AI.

Enhance and refine your voice

אחרי שבוחרים ב‑Enhance Voice, נפתח ממשק Voice Doctor. בפאנל השמאלי אפשר לכוון הגדרות טכניות כמו מבטא או להחליף בין מנועי קול שונים כדי לבדוק מאפייני קול שונים.

בפאנל הימני תאר איך אתה רוצה שהקול ישתנה. למשל, אפשר לבקש הגייה ברורה יותר, טון חלק ורך יותר או קצב דיבור טבעי יותר. התיאור הזה עוזר לכוון איך הקול יעבור שיפור.

Based on your input, HeyGen generates multiple enhanced voice options. You can preview each version and compare the results.

אפשר לגשת ל‑Voice Doctor משני מקומות: מתוך AI Studio כשעובדים על פרויקט, או מדף ה‑Avatars כשמנהלים את הגדרות הקול של אווטאר. בשני המקרים, Voice Doctor מאפשר לחדד ולשפר קול קיים בלי ליצור אותו מחדש מאפס.

במדריך הזה נתחיל ב‑AI Studio.

Open an existing project or create a new one in AI Studio. Select your avatar, then open the Voice tab. From the list of available voices, choose the voice you want to improve. Voices that support Voice Doctor are marked with the Enhance Voice icon.

לאחר בחירה ב־Enhance Voice, נפתח ממשק Voice Doctor. בפאנל השמאלי אפשר להתאים הגדרות טכניות כמו מבטא או לעבור בין מנועי קול שונים כדי לחקור מאפייני קול שונים.

בפאנל הימני תאר איך אתה רוצה שהקול ישתנה. למשל, אפשר לבקש הגייה ברורה יותר, טון חלק ורך יותר או קצב דיבור טבעי יותר. התיאור הזה עוזר לכוון איך הקול יעודן.

על בסיס הקלט שלך, HeyGen יוצרת כמה גרסאות משופרות של הקול. אפשר להציג תצוגה מקדימה של כל גרסה ולהשוות בין התוצאות.

בדיקה ושמירה של השינויים שלך

אם מצאת אפשרות שעובדת טוב, אפשר לשמור אותה כקול חדש או להחיל אותה כדי להחליף את הקול הקיים. אם התוצאות לא מספיק טובות, בחר באפשרות Try fixing another way כדי ליצור וריאציות נוספות ולהמשיך לשפר.

Voice Doctor is designed for quick, targeted improvements. With just a few adjustments, you can make a voice sound more natural, polished, and aligned with your intended style before moving on to creating your video.