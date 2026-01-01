שלב 1: מעבר ל־PDF לוידאו

התחבר ל‑HeyGen ועבור ללשונית האווטאר בעמוד הבית. לחץ על PDF to Video.

שלב 2: לבחור נקודת התחלה

תראה שתי אפשרויות:

העלה מצגת — השתמש בזה אם כבר יש לך קובץ PowerPoint או PDF מוכן

— השתמש בזה אם כבר יש לך קובץ PowerPoint או PDF מוכן צור מצגת חדשה — להשתמש בזה אם אין לך קובץ מוכן או שהמצגת הקיימת שלך צריכה רענון ויזואלי

אם אתה מעלה קובץ קיים, עקוב אחרי שלבים 3–4. אם אתה יוצר מצגת חדשה, דלג לשלב 5.

שלב 3: העלאת הקובץ שלך

בחר באפשרות Upload a Presentation ובחר את הקובץ שלך. שים לב לדברים הבאים:

גודל הקובץ המקסימלי הוא 50MB. אם הקובץ שלך גדול מזה, תופיע שגיאה שתבקש ממך להקטין אותו

המרת הערות דובר לסקריפט וייבוא תוכן השקפים כאלמנטים ניתנים לעריכה זמינים רק בקבצי PPT או PPTX, ולא בקובצי PDF

לבחור מראש את האווטאר שלך. הוא יופיע כעיגול חופף בתוך הסצנות שלך. אפשר גם להחליף את הקובץ שלך מהמסך הזה.

שלב 4: הגדרת ההצגה והגדרות הסקריפט

בחר את הגדרות המצגת והסקריפט שלך, ואז לחץ על Create Video כדי להמשיך לעריכה.

שלב 5: יצירת מצגת חדשה

בחר צור מצגת. אפשר לבצע אחד מהבאים:

תאר את המצגת שלך בעזרת פרומפט טקסטואלי

העלה מסמך (רק PDF או DOCX)

כדי לקבל תוצאות טובות יותר, חשוב לדייק בפרומפט שלך. כלול:

על מה המצגת

למי זה מיועד

הטון שאתה רוצה

כמה מפורט זה צריך להיות

איזו תוצאה אתה רוצה שהצופים ייקחו איתם בסוף

השתמש בפרומפטים לדוגמה על המסך כהשראה.

שלב 6: לבחור את האווטאר שלך

אחרי לחיצה על Continue, בחר את האווטאר שלך. הוא יופיע כעיגול חופף בפינה הימנית‑תחתונה של כל סצנה. אפשר לחזור אחורה בכל רגע ולהחליף את האווטאר או לשפר את הפרומפט.

שלב 7: הגדרת הגדרות יצירה

לפני יצירה, עדכן את ההגדרות הבאות כדי לעצב את המצגת שלך:

שימוש בטקסט — לבחור איך הטקסט מהקובץ שלך יעובד: ליצור, לתמצת או לשמור כמו שהוא

— לבחור איך הטקסט מהקובץ שלך יעובד: ליצור, לתמצת או לשמור כמו שהוא תמונות — להחליט אם לשמור על התמונות הקיימות או ליצור חדשות

— להחליט אם לשמור על התמונות הקיימות או ליצור חדשות מספר שקופיות — לבחור כמה שקופיות HeyGen תיצור

— לבחור כמה שקופיות HeyGen תיצור AI script — להפעיל את Generate Script with AI כדי ליצור קריינות באופן אוטומטי

— להפעיל את Generate Script with AI כדי ליצור קריינות באופן אוטומטי צפיפות טקסט — שלוט בכמה טקסט יופיע בכל שקופית

— שלוט בכמה טקסט יופיע בכל שקופית קהל יעד — להתאים את המצגת לקבוצה ספציפית

— להתאים את המצגת לקבוצה ספציפית טון — להגדיר את הטון הכללי וסגנון ההגשה

— להגדיר את הטון הכללי וסגנון ההגשה שפה — לבחור את שפת הפלט

כשאתה מרוצה, לחץ על המשך. HeyGen תצטרך כמה דקות כדי ליצור את המצגת שלך.

שלב 8: לפתוח ב-AI Studio

כשהיצירה מסתיימת, לחץ על Edit ב-AI Studio.

שלב 9: ללטש את השקופיות שלך

ב-AI Studio אפשר להתאים כל שקופית לפני הייצוא:

הזז או שנה את גודל הטקסט, התמונות, הצורות או הגרפיקה

החלף רקעים, ערוך כותרות והתאם את העיצוב

להחליף רקעים של תמונות לרקע אחר במידת הצורך

שים לב: עריכה מלאה של השקופית זמינה רק אם השתמשת בטמפלייט שניתן לעריכה.

שלב 10: עריכת הסקריפט שלך

לכל שקופית יש מקטע תסריט משלה. מקטע תסריט 1 מתאים לשקופית 1, מקטע 2 לשקופית 2, וכן הלאה. עבור כל מקטע אפשר:

לכתוב מחדש את הקריינות

לכוונן את הקצב או לתקן את הטון

להוסיף הפסקות

להעלות או להקליט אודיו משלך

להחליף את הקול לחלוטין

שלב 11: התאמת האווטאר שלך

בכל שלב אפשר:

להחליף לאווטאר מותאם אישית או ציבורי

להחליף אווטארים באמצע הפרויקט

התאם את מיקום האווטאר כך שיתאים ללייאאוט שלך

שלב 12: ייצוא הווידאו שלך

כשאתה מרוצה מהשקפים, מהתסריט ומהאווטאר שלך, ייצא את הווידאו. המצגת שלך היא עכשיו וידאו מקצועי שמוכן להעביר את המסר שלך בצורה מרשימה.