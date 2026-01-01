שלב 1: מעבר ל־PDF לוידאו
התחבר ל‑HeyGen ועבור ללשונית האווטאר בעמוד הבית. לחץ על PDF to Video.
שלב 2: לבחור נקודת התחלה
תראה שתי אפשרויות:
אם אתה מעלה קובץ קיים, עקוב אחרי שלבים 3–4. אם אתה יוצר מצגת חדשה, דלג לשלב 5.
שלב 3: העלאת הקובץ שלך
בחר באפשרות Upload a Presentation ובחר את הקובץ שלך. שים לב לדברים הבאים:
לבחור מראש את האווטאר שלך. הוא יופיע כעיגול חופף בתוך הסצנות שלך. אפשר גם להחליף את הקובץ שלך מהמסך הזה.
שלב 4: הגדרת ההצגה והגדרות הסקריפט
בחר את הגדרות המצגת והסקריפט שלך, ואז לחץ על Create Video כדי להמשיך לעריכה.
שלב 5: יצירת מצגת חדשה
בחר צור מצגת. אפשר לבצע אחד מהבאים:
כדי לקבל תוצאות טובות יותר, חשוב לדייק בפרומפט שלך. כלול:
השתמש בפרומפטים לדוגמה על המסך כהשראה.
שלב 6: לבחור את האווטאר שלך
אחרי לחיצה על Continue, בחר את האווטאר שלך. הוא יופיע כעיגול חופף בפינה הימנית‑תחתונה של כל סצנה. אפשר לחזור אחורה בכל רגע ולהחליף את האווטאר או לשפר את הפרומפט.
שלב 7: הגדרת הגדרות יצירה
לפני יצירה, עדכן את ההגדרות הבאות כדי לעצב את המצגת שלך:
כשאתה מרוצה, לחץ על המשך. HeyGen תצטרך כמה דקות כדי ליצור את המצגת שלך.
שלב 8: לפתוח ב-AI Studio
כשהיצירה מסתיימת, לחץ על Edit ב-AI Studio.
שלב 9: ללטש את השקופיות שלך
ב-AI Studio אפשר להתאים כל שקופית לפני הייצוא:
שים לב: עריכה מלאה של השקופית זמינה רק אם השתמשת בטמפלייט שניתן לעריכה.
שלב 10: עריכת הסקריפט שלך
לכל שקופית יש מקטע תסריט משלה. מקטע תסריט 1 מתאים לשקופית 1, מקטע 2 לשקופית 2, וכן הלאה. עבור כל מקטע אפשר:
שלב 11: התאמת האווטאר שלך
בכל שלב אפשר:
שלב 12: ייצוא הווידאו שלך
כשאתה מרוצה מהשקפים, מהתסריט ומהאווטאר שלך, ייצא את הווידאו. המצגת שלך היא עכשיו וידאו מקצועי שמוכן להעביר את המסר שלך בצורה מרשימה.