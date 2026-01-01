ברגע שסרטון מסיים לעבור עיבוד ב‑HeyGen, הוא נפתח בעמוד השיתוף — המרכז שבו אפשר לסקור, לשתף פעולה ולהפיץ את התוכן שלך. מכאן אפשר לצפות בסרטון, להדליק או לכבות כתוביות ולחזור לעריכה אם צריך לעשות שינויים. עמוד השיתוף נועד להיות הרבה יותר ממסך צפייה בלבד; זה המקום שבו שיתוף הפעולה וההפצה מתחברים יחד.

פידבק הוא פשוט ואינטראקטיבי. תגובות אימוג׳י מהירות מאפשרות לצופים לתת תגובה מיידית, ותגובות עם חותמת זמן הופכות את שיתוף הפעולה למדויק. חברי הצוות יכולים לעצור בכל רגע בווידאו, להשאיר הערות ישירות על ציר הזמן, ואפילו להגיב אחד לשני, וליצור שרשורי שיחה שמחוברים לנקודות ספציפיות. כך קל להציע תיקונים, לאשר חלקים, או להדגיש שיפורים בלי בלבול.

כשמגיע הזמן לשתף את הווידאו שלך, עמוד השיתוף נותן לך כמה אפשרויות. אפשר להשאיר אותו פנימי על ידי שיתוף עם חברי צוות או תיקיות, לפתוח אותו לכל סביבת העבודה שלך, או ליצור קישור ציבורי שלא דורש התחברות. לתוכן רגיש, הגנת סיסמה מוסיפה שכבת אבטחה נוספת. מעבר ל‑HeyGen, אפשר להטמיע סרטונים באתרי אינטרנט, לפרסם אותם ברשתות חברתיות, לכלול אותם בקמפיינים במייל, או לייצא אותם כתצוגות מקדימות בפורמט GIF.

הורדות זמינות במגוון פורמטים כדי להתאים לתהליכי עבודה שונים. אפשר לשמור וידאו ברזולוציה גבוהה עד 4K, לייצא כ‑SCORM לפלטפורמות LMS, או להוריד גרסאות אודיו בלבד וכתוביות לשימוש חוזר. הגמישות הזו מבטיחה שאותו תוכן יוכל לשרת הרבה ערוצים.

דף השיתוף נותן גם תובנות על ביצועים. אפשר לעקוב אחרי צפיות, זמן צפייה, שיעורי השלמה והורדות, ולקבל תמונה ברורה של מעורבות הקהל. לוג צפייה מפורט מציג מי ניגש לוידאו, ומספק שקיפות לביקורות פנימיות או לקמפיינים חיצוניים.

יכולות התרגום מובנות ישירות בתוך עמוד השיתוף. אפשר לתרגם תסריטים, כתוביות או את שניהם, וליצור בבת אחת כמה גרסאות שפה שונות. אחרי שהתרגומים מוכנים, נגן ה‑Multi-Lingual מופעל ומאפשר לצופים להחליף שפה מתפריט נפתח בלי לצאת מהעמוד.

עם כל היכולות האלה במקום אחד – פידבק, שיתוף, אנליטיקות ותרגום – Share Page הופכת את השלב האחרון ביצירת וידאו לחוויה שיתופית וניתנת להרחבה. זה המרחב שבו העבודה שלך עוברת ליטוש, אישור ושחרור לקהל שלך.