היכרות עם הדאשבורד של HeyGen והניווט המרכזי כדי שתוכל להגדיר בביטחון את החשבון שלך ולהתחיל ליצור

שלב 1: להגיע לדאשבורד שלך

כשאתה מתחבר, תגיע לדאשבורד שלך. זה המרכז הראשי שלך בתוך HeyGen.

כאן אפשר:

לגשת לכל הפרויקטים שלך

נהל וערוך את הווידאוים שלך

שתף תוכן שהושלם

תחזור למרחב הזה לעיתים קרובות, לכן חשוב להבין איך הוא מאורגן.

שלב 2: להכיר את תפריט הניווט הראשי

בצד שמאל של המסך תמצא את תפריט הניווט הראשי. הפאנל הזה נותן לך גישה לכלים שתשתמש בהם לאורך תהליך העבודה שלך.

מכאן אפשר:

ליצור ולנהל וידאו

לארגן ולהשתמש באססטים

עבודה עם אווטארים, קולות ותרגומים

ככל שתכיר יותר את התפריט הזה, כל השאר יהיה לך קל יותר.

שלב 3: סקירה של פאנל ההתחלה

בדאשבורד שלך תראה גם את פאנל ה‑getting started. החלק הזה יעביר אותך שלב‑אחר‑שלב בהגדרות הבסיסיות כדי שלא תפספס שום דבר חשוב.

כשאתה מסיים כל משימה, היא מסומנת אוטומטית כהושלמה. אם אתה עוצר, אפשר לחזור מאוחר יותר ולהמשיך מאיפה שהפסקת.

שלב 4: להשלים את משימות ההגדרה הראשוניות

המשימות שמוצגות יכולות להשתנות בהתאם לתפקיד שלך. הן יכולות לכלול:

הגדרת סביבת העבודה שלך

הזמנת חברי צוות

סקירה של הגדרות האבטחה הבסיסיות

לא צריך לסיים הכל בבת אחת. HeyGen בנוי לאפשר לך להתקדם בקצב שנוח לך.

שלב 5: להתמקד במוכנות

בשלב הזה המטרה היא לא שלמות, אלא פשוט לוודא שהחשבון שלך מוגדר כמו שצריך כדי שתהיה מוכן כשתרצה להתחיל ליצור.

שלב 6: לעבור ליצירת וידאו

אחרי שאתה כבר מכיר את המערכת וההגדרות שלך הושלמו, אתה מוכן לשלב הבא.

בקורס הבא תיצור את הווידאו הראשון שלך ותתחיל לעבוד בפועל בתוך סטודיו ה‑AI של HeyGen.