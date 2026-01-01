במקום להגדיר ידנית לייאאוטים, אנימציות וזרימה ויזואלית, טמפלייטים נותנים לך נקודת פתיחה חזקה שקל להתאים אישית. הם אידיאליים כשצריך לזוז מהר, לשמור על אחידות ויזואלית או לייצר תוכן בהיקף גדול. עם כמה התאמות פשוטות אפשר להחיל את האססטים, האווטארים והקיטים המיתוגיים שלך כדי שכל וידאו ייראה מוקפד ומותאם למותג שלך במלואו.

גישה לספריית הטמפלייטים

כדי להתחיל, היכנס לדאשבורד שלך ב‑HeyGen ולחץ על לשונית Templates. זה יפתח את ספריית הטמפלייטים המלאה, שבה תמצא מגוון רחב של אופציות מוכנות לשימוש למגוון שימושים שונים. אפשר לעיין בכל האוסף או לסנן לפי קטגוריות כמו שיווק, הדרכה, רשתות חברתיות או הודעות.

When you find a template that fits your needs, click on it and select Create with AI Studio. The template will open directly in the editor, ready for customization.

התאם אישית את הטמפלייט שלך ב‑AI Studio

בתוך AI Studio כמעט כל רכיב בטמפלייט אפשר לעדכן. אפשר להחליף אווטארים, לשנות רקעים, להכניס סקריפט משלך, להוסיף או להסיר סצנות ולכוונן את הוויז׳ואלס כך שיתאימו למטרות שלך.

כדי לעדכן אווטאר או רקע, פשוט לחץ על האלמנט שברצונך להחליף. משם תוכל לבחור צבע רקע חדש, תמונה או וידאו, ולבחור אווטאר אחר מספריית HeyGen שלך.

ערוך ושפר את הסקריפט שלך

אפשר לערוך את התסריט של כל סצנה ישירות בעורך. להיכנס לסצנה כדי לעדכן את הטקסט, להתאים את הקצב או לכתוב מחדש שורות מסוימות. אם רוצים עזרה ביצירה או שיפור של הטקסט, להקליד לוכסן קדמי בשדה התסריט ולבחור את AI Script Writer. כך אפשר ליצור תוכן חדש או לשפר טקסט קיים בעזרת AI.

הוספה או שינוי של מוזיקת רקע

חלק מהטמפלייטים מגיעים עם מוזיקת רקע כברירת מחדל, אבל אפשר בקלות לשנות אותה או להוסיף מוזיקה משלך. לחץ על כפתור Music בסרגל הצד השמאלי כדי לעיין ברשימת הרצועות הזמינות ולהאזין להן, ואז להוסיף אחת ישירות לוידאו שלך. אם אתה מעדיף אודיו מותאם אישית, פתח את אזור Assets והעלה את הקובץ שלך.

בדיקה ושליחה של הווידאו שלך

Once your video looks the way you want, preview it to ensure the visuals, script, and audio work together smoothly. When you’re ready, click Submit, choose your output resolution, and confirm. HeyGen will process your video, and you’ll receive a notification or email when it’s ready. Processing time may vary depending on video length and file size.

צור טמפלייטים לשימוש חוזר בעצמך

אפשר גם ליצור טמפלייטים מותאמים אישית למותג שלך. פשוט ערוך וידאו עד שהוא מתאים ללייאאוט, למבנה ולסטיילינג שאתה מעדיף. אחר כך פתח את התפריט בפינה הימנית העליונה ובחר Save as Template. זה שומר את הווידאו כטמפלייט שניתן להשתמש בו מחדש בפרויקטים עתידיים, כך שקל לאחד סטנדרטים, להאיץ את תהליך ההפקה ולהישאר עקבי בכל הסרטונים שלך.

זה הכול. טמפלייטים עוזרים לך לעבוד מהר יותר, לשמור על עקביות ולהתמקד במסר שלך במקום בהגדרות. בכמה קליקים בלבד אפשר להפוך טמפלייט מוכן לסרטון מותאם אישית ומוכן לשיתוף.