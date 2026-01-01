עכשיו הגיע הזמן ליצור את הווידאו הראשון שלך. הכול מתחיל בכפתור Create, שמציע כמה דרכים שונות להתחיל, כשכל אחת מותאמת לתהליך עבודה אחר.

Video Agent היא האפשרות המהירה ביותר. מתחילים עם פרומפט, ו-HeyGen יוצרת אוטומטית וידאו מלא – תסריט, ויז׳ואלס, קריינות ולייאאוט. מושלם למודעות מהירות, סרטונים לרשתות חברתיות וסרטוני הסבר.

AI Studio נותן לך שליטה יצירתית מלאה. להפוך תסריטים לסרטונים, לבחור אווטארים וקולות, להוסיף סצנות, מדיה ואנימציות, ולכוונן כל פרט ופרט.

להעלות PDF או PowerPoint כדי להמיר מיד שקופיות לסצנות שניתן לערוך, ואז להוסיף אווטארים, קריינות ותנועה.

Photo to Video מאפשר ליצור אנימציה מתמונה אחת בעזרת Avatar IV כדי להפיק סרטונים מהירים וקלים.

טמפלייטים מספקים נקודת פתיחה מוכנה לשימוש עבור שימושים נפוצים, כולה ניתנת להתאמה אישית מלאה ולשימוש חוזר.

לא משנה איך מתחילים, כל וידאו ב‑HeyGen ניתן לעריכה ולשימוש חוזר.