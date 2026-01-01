איך ליצור קול חדש

אפשר למצוא ולנהל קולות בשלושה מקומות: ב‑AI Studio כשעובדים בתוך פרויקט, בעמוד ה‑Avatars כשמגדירים או משייכים קול ראשי, וב‑Proofread. אפשר ליצור קול חדש מכל אחד מהמקומות האלה.

במדריך הזה נתחיל לעבוד ב‑AI Studio.

להתחיל ליצור קול חדש ב‑AI Studio

לפתוח פרויקט קיים או ליצור פרויקט חדש ב‑AI Studio. בפאנל הסקריפט ללחוץ על הקול הנוכחי כדי לפתוח את תפריט הקולות, ומשם לבחור Add New Voice.

תראה שתי אפשרויות: לחבר ספק קול חיצוני או ליצור קול חדש ישירות ב‑HeyGen. במדריך הזה, בחר באפשרות Create New Voice.

להעלות הקלטת קול

תקבל בקשה להעלות הקלטת קול. ההקלטה הזו משמשת לבניית שיבוט הקול שלך, ולכן האיכות חשובה.

השתמש במיקרופון חיצוני איכותי, מיקרופון בלוטות׳ או סמארטפון מודרני. הימנע משימוש במיקרופון המובנה של הלפטופ. אם אתה משתמש במיקרופון חיצוני, שמור אותו במרחק של כ־6 עד 8 אינצ׳ים מהפה, ודא שאין שום דבר שחוסם אותו והימנע ממגע עם בגדים או בד.

להקליט בסביבה שקטה וללא רעשי רקע. רעשי רקע יכולים לפגוע בבהירות ובעקביות. לדבר באופן טבעי וברור, עם קצת גיוון רגשי. דיבור על נושאים מוכרים כמו שגרת היום שלך, תחביבים או סיפורים אישיים עוזר ללכוד את הטון והאנרגיה הטבעיים שלך.

אם אתה קורא מתוך סקריפט, נסה לא להישמע שטוח. השתמש בהפסקות, שנה את הקצב שלך ושמור על ווליום יציב ושיחתי.

צור ושפר את הקול שלך

אחרי שההקלטה שלך תועלה, HeyGen תיצור עבורך שיבוט קול. אם התוצאה לא מספיק טובה, אפשר לשפר אותה בעזרת Voice Doctor.

לחיצה על Enhance Voice מאפשרת להתאים הגדרות כמו מבטא או מנוע הקול, או לתאר מה מרגיש לא מדויק — למשל אם הקול נשמע שטוח מדי או לא ממש תואם את הטון הטבעי שלך. Voice Doctor ייצור אפשרויות משופרות שתוכל להאזין להן בתצוגה מקדימה.

כשאתה מוצא גרסה שאתה אוהב, אפשר לשמור אותה כקול חדש או להחליף את הקול הקיים. אם אף אחת מהאפשרויות לא מרגישה נכונה, אפשר להמשיך ללטש או לנסות כיוון אחר.

צור קול חדש עם Voice Design

אם אתה מעדיף לא להקליט את עצמך, אפשר להשתמש במקום זה ב-Voice Design. לחץ על Voice Design, הזן פרומפט שמתאר את הקול שאתה רוצה, ו-HeyGen תיצור עבורך כמה אפשרויות.

אפשר לבחור אחת מהאפשרויות, ליצור מחדש אופציות נוספות או לכוונן את הפרומפט עד שהקול יתאים בדיוק לצרכים שלך.