ברוך הבא למדריך המהיר שלך לשיווק וידאו עם בינה מלאכותית
רוצה ליצור יותר תוכן וידאו אבל מרגיש מוגבל בזמן, בתקציב או במשאבי הפקה? אתה לא היחיד. החדשות הטובות: עם HeyGen אפשר להפיק סרטונים שנראים אפילו טוב יותר מהפקות מסורתיות, ובחלק קטן מהעלות והזמן.
המדריך הזה נבנה עבור משווקים שרוצים להעלות את רמת האסטרטגיה שלהם עם סרטוני AI. תלמד איך לעבור מרעיון לקמפיין, וליצור תוכן איכותי, סקיילבילי, בלי צורך במצלמות, סטודיו או טאלנט על המסך.
אל תפספס את תרגיל יצירת הווידאו המעשי בקטע Making Your First Video. הוא נועד לעזור לך ללמוד דרך עשייה ולהיכנס לעניינים במהירות!
שימושים מובילים: איך משווקים משתמשים ב‑HeyGen
HeyGen היא הרבה יותר מכלי וידאו. זו פלטפורמה יצירתית שנבנתה עבור משווקים שצריכים לזוז מהר, להגדיל את היקף התוכן ולהשיג תוצאות בלי להתפשר על האיכות. מפרסומות אינפלואנסרים ועד תהליכי אונבורדינג, כך משווקים בכל התחומים משתמשים ב‑HeyGen כדי ליצור סרטוני וידאו בעלי אימפקט גבוה בקנה מידה גדול.
מודעות וידאו
מושלם עבור: מנהלי צמיחה, מנהלי Demand Generation, מנהלי Performance ועוד!
סרטון משפיענים לרשתות חברתיות
מושלם עבור: משווקי סושיאל, משווקי תוכן, משווקי פרפורמנס, משווקי Demand Generation, משווקי צמיחה ועוד!
סרטוני How-To
מתאים במיוחד ל: מנהלי מוצר, מנהלי פרפורמנס, מנהלי דור ביקוש, מנהלי צמיחה
סרטוני מותג
מתאים במיוחד ל: אנשי שיווק תוכן, אנשי שיווק מותג, מנהלי שיווק ברשתות חברתיות
סרטוני הסבר על מוצר
מתאים במיוחד ל: מנהלי מוצר, מנהלי פרפורמנס, מנהלי Demand Generation, מנהלי צמיחה
למה וידאו הוא קריטי בשיווק היום
האתגר
- הפקה מסורתית היא יקרה, איטית ומוגבלת בכוח אדם ובתקציבים.
- משווקים צריכים לעשות יותר עם פחות — תקציבים מצומצמים יותר, פחות זמן, ולחץ להציג ביצועים טובים יותר מהמתחרים.
רוצה להעמיק עוד?
יצירת סרטון ה-AI הראשון שלך
מבוא
חדש בווידאו או מנסה את HeyGen בפעם הראשונה? אתה יכול לגמרי. החלק הזה יעבור איתך שלב אחר שלב כדי לעזור לך ליצור סרטון מעולה, במהירות.
אוהב ללמוד דרך עשייה?
בחר סוג וידאו למעלה כדי לפתוח טמפלייט מוכן ב‑HeyGen ולעקוב צעד־אחר־צעד תוך כדי עבודה.
שואף ליותר?
אנחנו מתים על זה! לדלג ישר לשלב 4: לבחור את דובר ה‑AI אווטאר המתאים וליצור את אווטאר ה‑AI שלך – התאום הדיגיטלי וכוכב הווידאו העתידי שלך.
עוד לא מוכן לקפוץ למים?
הכול טוב. תעבור על השלבים בקצרה עכשיו ותחזור למדריך המלא כשתהיה מוכן.
שלב 1: הגדרת סביבת העבודה שלך ב‑HeyGen להתרחבות בקנה מידה גדול
Smart marketers don’t start from zero every time–they build systems that scale.
עם HeyGen קל לשמור על הווידאו שלך בהתאם למותג על‑ידי הגדרת Brand Kit שמשתמש אוטומטית בפונטים, בצבעים, בלוגואים ובנכסים שלך.
פשוט להדביק את ה‑URL של החברה כדי להתחיל, או להעלות את רכיבי המותג ידנית.
In a hurry? No problem. You can always come back and finish this step later.
טיפ מקצועי
ברגע שערכת המותג שלך מוגדרת עם צבעי המותג, אפשר בקלות לעדכן את רוב תבניות HeyGen Templates כך שיתאימו. פשוט החלף לצבעים שלך כדי שכל וידאו יישאר מותאם למותג, או לחץ על כפתור Shuffle Colors כדי ש‑HeyGen תחליף אותם אוטומטית.
Step 2: Set Your Strategy
לפני שנכנסים ליצירת וידאו, חשוב לחדד לגמרי את אסטרטגיית הקמפיין על ידי הגדרת המטרה, קהל היעד, ערוצי ההפצה וההוק.
מטרת הקמפיין
מה אתה רוצה שהווידאו הזה ישיג?
דוגמאות: העלאת מודעות למותג, השקת מוצר, יצירת לידים, המרת מכירות
קהל יעד
עבור מי אתה יוצר את הווידאו הזה? איזה סוג לקוח הוא? באיזה שלב במשפך הוא נמצא?
דוגמאות: לידים קרים מדור Z שמעולם לא שמעו על המותג שלך, לידים של עסקים קטנים שנמצאים באמצע הפאנל ושוקלים אפשרויות
Primary Distribution Channel
Where will your video live?
Examples: LinkedIn, TikTok, YouTube, paid ads, website, email campaign
הוק
איזו בעיה אתה פותר, ואיך תמשוך את תשומת הלב בשניות הראשונות?
טיפ מקצועי
צריך חוות דעת נוספת על האסטרטגיה שלך? עבור ל-ChatGPT, Claude או לכל כלי אחר שאתה מעדיף והשתמש בפרומפט הבא:
"I'm planning a marketing video campaign for [product/service]. My goal is [goal], my target audience is [audience], I'll distribute it on [channel], and the core message or hook is: [hook]. Can you give me feedback on how clear and effective this is and suggest any improvements?"
שלב 3: כתיבת הסקריפט
התסריט שלך הוא עמוד השדרה של סרטון מעולה. כך להפוך אותו למשמעותי:
- Start with a strong hook (the first 3-5 seconds matter most)
- סיים עם קריאה לפעולה (CTA) ברורה
- Keep it simple, direct and jargon-free
Pro Tip
רוצה להתקדם מהר יותר? בדוק את עמוד ה-Best Practices הבא לקבלת הנחיות לשימוש בכלים כמו ChatGPT לכתיבת התסריט שלך.
עדיין לא בטוח מאיפה להתחיל? הנה כמה דוגמאות למבנה שיעזרו לקבל השראה.
אם אתה עובד במקביל בתוך HeyGen, הסקריפטים האלה כבר מובנים בתוך הטמפלייט שלך.
Dive deeper into scripting
שיטות מומלצות: לכתוב תסריטים טובים ומהירים יותר עם AI
רוצה לעבוד חכם יותר, לא קשה יותר? הנה כמה טיפים לשימוש בכלים כמו ChatGPT, Claude, Gemini ואחרים כדי לזרז את כתיבת הסקריפטים.
Step 1 : Start with a clear prompt
תן ל‑AI פרומפט ישיר ומפורט שמתאר את הווידאו שאתה יוצר. הוסף הקשר חשוב, למשל:
- איזה סוג וידאו אתה יוצר (מודעה לרשתות חברתיות, סרטון הדרכת מוצר, סרטון מיתוג)
- למי הווידאו מיועד (קהל יעד)
- מטרת הווידאו (להניע קליקים, להסביר מושג, להכשיר/לחנך)
- הטון או הסגנון שבו תרצה שהסרטון ישתמש (ידידותי, מקצועי, שיחתי)
Sample prompt:
"כתוב תסריט וידאו באורך 60 שניות לסרטון הסבר על מוצר B2B של HeyGen, שמיועד לבעלי עסקים קטנים. הטון צריך להיות בטוח וברור. סיים בקריאה חזקה לפעולה."
שלב 2: להוסיף נקודות מפתח לדיבור
אפשר לקבל תוצאות מדויקות יותר אם מוסיפים רשימת נקודות קצרה עם הדברים שתרצה שהווידאו יכלול.
Example:
- Product/service name
- Key value proposition
- Call to action
פרומפט לדוגמה:
"כלול את הנקודות הבאות: HeyGen עוזרת לעסקים קטנים לחסוך זמן וכסף וקלה לשימוש. CTA: הירשם לניסיון חינם."
שלב 3: לבקש את הפורמט הנכון
תן ל‑AI להבין שאתה צריך את התסריט בפורמט שעובד טוב לוידאו.
דוגמה:
- תסריט מדובר שמועבר על ידי האווטאר של המנכ״ל שלנו
- טון דיבור קליל ואנושי
Sample prompt:
"Write this as a spoken script read by HeyGen CEO’s avatar. Use natural, conversational language."
Step 4: Review and tweak
עכשיו, להעתיק ולהדביק את הסקריפט בתוך HeyGen וללחוץ על כפתור התצוגה המקדימה כדי שהאווטאר שלך יקרא אותו בקול! זה נשמע טבעי? זה זורם כמו שאתה רוצה? אם לא, לבקש מכלי ה‑AI שלך לערוך מחדש עם פרומפטים כמו:
- Make this more casual/formal
- להוסיף פתיח חזק יותר בתחילת הטקסט
- Include a line about [feature or benefit]
- Turn this into a 30-second version
- Give me three versions of the CTA
Step 4: Choose the right AI Avatar
Your spokesperson sets the tone. Choose a ready-made Public Avatar, create a Custom Avatar that fits your brand, or for the ultimate personal touch, create your digital twin in minutes with HeyGen’s Hyper Realistic Avatar feature!
HeyGen מציעה כמה אפשרויות ליצירת Custom Avatars. לחץ על הקישורים למטה כדי להעמיק בפרטים.
סוג אווטאר
מה צריך
מה תקבל
הכי מתאים ל
סרטון הדרכה של 2–5 דקות
מראה, תנועה, קול וסנכרון שפתיים הכי מציאותיים, מבוססי סרטון האימון שלך
תאום דיגיטלי היפר־ריאליסטי
10–15 תמונות
מראה ריאליסטי המבוסס על התמונות שלך, עם תנועות, קול וסנכרון שפתיים שנוצרים באמצעות AI
תאום דיגיטלי ריאליסטי
פרומפט טקסטואלי
מראה, תנועה, קול וסנכרון שפתיים שנוצרים כולם בעזרת AI
דמויות בדיוניות בסגנונות אנימציה ריאליסטיים או משתנים
Avatar IV (חדש!)
תמונה אחת
מראה ריאליסטי מאוד המבוסס על תמונה, עם תנועות, קול וסנכרון שפתיים שנוצרים בעזרת AI. דורש קרדיטים ליצירה.
סרטונים קצרים עד 30 שניות, כולל סנכרון שפתיים למוזיקה
שיטות מומלצות: איך ליצור אווטאר מותאם אישית מושלם
מוכן ליצור אווטאר מקצועי וחי־אמיתי עם אינסוף אפשרויות התאמה אישית? עיין במקורות למטה לקבלת טיפים, שיטות עבודה מומלצות וסיכום מהיר של מה שתצטרך כדי להתחיל.
כשיוצרים אווטאר מותאם אישית, חשוב לזכור: מה שנכנס זה מה שיוצא. ככל שהתמונות, הסרטונים והפרומפטים הכתובים שלך איכותיים יותר, כך האווטאר שלך ייראה מציאותי ומלוטש יותר.
כל מה שנמצא בווידאו האימון של ה‑Hyper Realistic Avatar שלך – מהמחוות, דרך הבעות הפנים ועד לאינטונציה בקול – ישתקף בתוצאה הסופית.
סוג אווטאר
מה צריך
שיטות עבודה מומלצות
סרטון הדרכה של 2–5 דקות
10–15 תמונות
צור אווטאר
פרומפט טקסטואלי
אם אתה חדש בכתיבת פרומפטים, שווה לבדוק את שיטות העבודה המומלצות לכתיבת פרומפטים
Avatar IV (חדש!)
תמונה אחת
תמונה אחת שבה רק המצולם, מוארת היטב וברזולוציה טובה
טיפ מקצועי
להשתמש ב־HeyGen Generating Looks כדי להחליף את תנוחת האווטאר שלך, הסביבה או הלבוש שלו בעזרת פרומפט טקסט בלבד.
שיטות מומלצות: יצירת קולות AI מותאמים אישית באיכות גבוהה
ל־HeyGen יש ספרייה ענקית של קולות AI מוכנים ביותר מ־175 שפות, ניבים וטונים רגשיים, אבל לפעמים הווידאו המושלם דורש קול מותאם אישית. הנה שלוש דרכים ליצור קולות מותאמים אישית.
סוג קול מותאם אישית
שיטת יצירה
Output
הכי מתאים ל
אוטומטי בעת יצירת אווטאר היפר-ריאליסטיאו
שיבוט קול ריאליסטי המבוסס על הקול והאינטונציות האמיתיים שלך, עם תמיכה במגוון רגשות.
שיבוט קול שנשמע בדיוק כמוך
פרומפט טקסט שמגדיר מאפיינים (גיל, מבטא, מגדר, טון, גובה קול, רגש)
קול שנוצר כולו על ידי AI לפי פרומפט.
קול בדיוני או קולות עם אופי מודגש במיוחד
שירות קול AI חיצוני (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
שיבוט קול ריאליסטי שמבוסס על הקול האמיתי שלך והאינטונציות שלך. אפשרויות הכוונון העדין משתנות בין השירותים. אופציה מצוינת ליצירת תאום דיגיטלי, אבל בדרך כלל דורשת תשלום נוסף.
שיבוט קול שנשמע בדיוק כמוך
For the best voice quality, start with strong source audio. Here’s how to get a great recording:
• להשתמש במיקרופון או סמארטפון איכותי, במרחק 6–8 אינצ׳ מהפה
• להקליט בחלל שקט וללא רעשי רקע
• לדבר ברור עם הפסקות טבעיות והבעה רגשית עדינה
• להעלות כמה דוגמאות עם גוונים רגשיים שונים כדי לקבל יותר גמישות (עבור HeyGen Custom Voice Clones בלבד)
שיטות עבודה מומלצות: פרומפטים ברמה מקצועית
פרומפטינג הוא תהליך של ניסוח מדויק וחוזר של הוראות טקסט (פרומפטים) שמשמשות להכוונת כלי בינה מלאכותית ליצירת תוכן מאפס, כמו תמונות, תנועה או אודיו.
פרומפטינג הוא מיומנות חזקה לכל איש שיווק שעובד עם AI. בשילוב עם HeyGen, פרומפטינג פותח אינסוף דרכים ליצור סרטוני וידאו עוצמתיים שבהם רק הדמיון שלך מגביל אותך! להתכונן להתנסות, לשפר כל הזמן, ולהשתמש בפרומפטים בתוך HeyGen עבור:
Feature
פונקציה
שימושים מומלצים
לשנות את התנוחה, הסביבה או הלבוש של אווטאר מותאם אישית
להחיות אווטארים מתמונות
יצירת אווטארים מותאמים אישית (ריאליסטיים או מונפשים)
יצירת קולות מותאמים אישית
שיטות מומלצות לכתיבת פרומפטים
להיות ספציפי
ככל שתתאר בצורה ברורה יותר מה אתה רוצה (טון, מראה, מחווה, רגש), כך ה‑AI יוכל להתאים טוב יותר לחזון שלך.
להתחיל עם מבנה ברור
להשתמש במבנה עקבי: מה, מי, איפה, איך. זה תקף לוויז׳ואלים, לטון הדיבור ולכיוון התנועה.
להוסיף הקשר וכוונה
לתת ל-AI להבין מה המטרה: זה לדמו מוצר? מודעה לרשתות חברתיות? טיוטוריאל? הקשר עוזר להתאים את התוצאה.
להשתמש בשפה תיאורית
להשתמש בתארים שמעבירים רגש, סגנון או בהירות (למשל: "בטוח", "מינימליסטי", "אנרגטי", "קצב רגוע").
לשפר וללטש
אל תסתפק בניסיון הראשון. שינויים קטנים בפרומפט יכולים להביא לתוצאות טובות בהרבה בכל סוגי המדיה!
שיטות עבודה מומלצות לכתיבת פרומפטים יכולות להשתנות מעט בהתאם למה שאתה יוצר
לחקור את המשאבים למטה כדי להעמיק בכל סוג ולקבל את המקסימום מהפרומפטים שלך!
שלב 5: ליצור וללטש את הסצנות שלך ב‑AI Studio
עכשיו כשהסקריפט והאווטאר שלך מוכנים, זה הזמן להחיות את המסר שלך בעורך ה‑AI Studio של HeyGen, שבו קל להתאים אישית, לשדרג וללטש כל חלק מהווידאו שלך – בלי צורך בניסיון בעריכה!
- לעצב את הסצנות שלך תוך דקות בעזרת Brand Kit או טמפלייטים שהגדרת בשלב 1.
- חזק את המסר שלך עם טקסט או ויז׳ואלים על המסך והגדר שהם יופיעו או ייעלמו בעזרת Animations.
- עיין בספריית המדיה הסטוק של HeyGen כדי למצוא סרטוני b-roll איכותיים, ללא תמלוגים.
- השתמש ב־Premium Scene Transitions כדי לתת לוידאו שלך מראה חלק ומקצועי.
- להוסיף ולהתאים אישית כתוביות כדי להפוך את הסרטונים שלך למעניינים ונגישים יותר.
טיפ מקצועי
צור ובצע A/B טסטינג על כמה גרסאות של הסרטונים שלך כדי לשפר ביצועים, להניע תוצאות ולהגדיל המרות.
שיטות מומלצות: התאמת הגייה, רגשות ואינטונציה
צריך שהאווטאר שלך ישמע בדיוק כמו שצריך? HeyGen נותנת לך כלים חזקים לכוונון מדויק של דיבוב קולי, כדי לקבל סאונד טבעי, מדויק ומציאותי.
פיצ׳ר
פונקציה
שימושים אפשריים
להוסיף פאוזות ולהתאים את ההגייה של מילים ספציפיות ישירות בפאנל הסקריפט
העלה או הקלט אודיו עם הטון, הקצב וההגייה שאתה רוצה, ותן לכל אווטאר להעביר אותו בקול שלו
Shape the emotion and tone of a script with the click of a button
הרחב את טווח היכולות של הקול המותאם אישית שלך על ידי העלאת הקלטות נוספות בגוונים רגשיים שונים. בחר בכל רגע את ההקלטה שמתאימה לו ביותר
אסטרטגיות להגדלת ההשפעה שלך
בין אם אתה נכנס לשווקים חדשים, בודק מה עובד או מתאים תוכן לקהלים שונים, שיטות העבודה המתקדמות והכלים האלה יעזרו לך להגדיל את ההשפעה שלך בדיוק מירבי.
לייעל ולשפר כמו פרו של פרפורמנס מרקטינג
עם HeyGen, יצירת כמה גרסאות שונות של הווידאו שלך עבור A/B testing מעולם לא הייתה קלה, מהירה וזולה יותר. למד איך לעשות A/B test כמו מקצוען פרפורמנס מרקטינג ולהתחיל להעלות המרות, למקסם ביצועים ולבנות קמפיינים עם ביטחון מבוסס דאטה!
להתרחב גלובלית עם תרגום
ללמוד איך לתרגם ולוקליזציה של הסרטונים שלך ליותר מ־175 שפות וניבים, בלי צורך בדיבוב או שחקני קול.
להשתמש בפיצ׳ר Brand Voice של HeyGen כדי לשמור על עקביות בסרטונים מתורגמים, על ידי התאמה אישית של איך מילים מסוימות מטופלות (למשל, הגיית שמות מותג, כפיית תרגום או חסימת תרגום למונחים מסוימים).
משתמשי תוכניות Enterprise ו‑Team יכולים גם לערוך ישירות את הסקריפטים המתורגמים בעזרת פיצ׳ר Proofread שלנו.
צריך השראה? לראות איך Trivago השתמשה ב‑HeyGen כדי ללוקליזציה סימולטנית של פרסומות טלוויזיה ב‑30 שווקים.
פרסונליזציה בקנה מידה
להוסיף נגיעה אישית לקמפייני האימייל, לפעילות המכירות או לתמיכת הלקוחות שלך בעזרת סרטונים מותאמים אישית. בעזרת אלמנטים דינמיים, כמו שם הצופה או פרטים שמותאמים לתחומי העניין שלו, אפשר ליצור חוויה ייחודית ומעורבת יותר עבור כל אדם.
אווטאר אינטראקטיבי
בין אם למכירות, שירות לקוחות או הדרכה, Interactive Avatars הופכים סרטוני וידאו חד־כיווניים לשיחות דינמיות דו־כיווניות. זו דרך חזקה להגדיל מעורבות, ליצור חוויות מותאמות אישית ולהניע לפעולה.
מחפש השראה? תראה איך getitAI מגדילה מכירות איקומרס עם חוויות קנייה חיות ומותאמות אישית.
שימוש לדוגמה #1: מודעות וידאו
סיפורי לקוחות ודוגמאות
איך Videoimagem שדרגה את קמפייני הלקוחות עם HeyGen
איך Trivago השתמשה ב‑HeyGen כדי לבצע לוקליזציה של פרסומות טלוויזיה בו־זמנית ב‑30 שווקים
קידום לספר ״Hollywood Virgin: Breaking Into and Out of Show Business״ מאת Jason Felts
מתאים במיוחד ל
Growth Marketers, משווקי Demand Generation, משווקי Performance ועוד!
שיטות עבודה מומלצות
- להשאיר את הסרטונים קצרים.לכוון לאורך של פחות מ-30 שניות כדי לשמור על תשומת הלב של הצופים ולהגדיל את שיעורי הצפייה עד הסוף.
- להוביל עם הערך. לוודא שהמסר המרכזי או הצעת הערך שלך עוברים כבר בשניות הראשונות.
- התאם את הפורמט למשפך.התאם את אורך המודעה, הסגנון וה-CTA לפי איפה שהיא תופיע ואיזו פעולה אתה רוצה שיקרה.
- לעצב קודם כל לצפייה במובייל.לייעל את הפריימינג והקצב לצריכה במסכים קטנים.
- תן לעריכות שלך לקפוץ לעין. השתמש בבּי־רול, טקסט מונפש ותנועה כדי לשמור על אנרגיה ויזואלית גבוהה ומעורבות יציבה.
- לבחון כמו מקצוען פרפורמנס מרקטינג. לבצע A/B טסטים לקריאייטיבים שונים, ויז׳ואלים, אווטארים ו-CTA כדי להבין מה ממיר הכי טוב.
פיצ׳רים מובילים
- Product Placement: להוסיף מוצרים פיזיים לסרטוני הווידאו שלך בלחיצה אחת.
- Generate Looks: make your avatar more dynamic by switching their pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.
טיפ מקצועי
הנה מבנה תסריט מוכח שעובד, מהיוצר לתוכן ברשתות החברתיות ג׳ורג׳ "GG" גוסלנד מ-Favoured:
- Hook – Something visually weird or unexpected.
- בעיה – אילו אתגרים הצופה שלך חווה?
- פתרון – איך המוצר או השירות מקל על האתגרים האלה?
- USPs – כלומר ״unique selling point״. להציג את הפיצ׳רים שבאמת בולטים!
- CTA – תמיד לתת לצופים פעולה ברורה לעשות אחר כך.
שימוש לדוגמה #2: וידאו משפיענים ברשתות חברתיות
Customer Stories & Examples
Favoured מגדילה תוכן UGC פי 6 עם HeyGen כדי לפתוח גם כמות וגם איכות
איך Reply.io הגדילה את הנוכחות של המנכ״ל שלה ב‑TikTok בעזרת HeyGen
“How are tariffs affecting your business?” by Glass Engine
מתאים במיוחד ל
משווקי תוכן, משווקי פרפורמנס, משווקי דימנד ג׳נריישן, משווקי צמיחה ועוד — שמוכנים להפוך בריף אחד לפרסומת UGC
Best Practices
- Hook viewers fast. Aim to grab attention in the first 1-2 seconds with motion, bold text, or a compelling visual.
- Design for silent autoplay. Use captions, text overlays, and visual storytelling since many users watch without sound.
- Keep it short. Less is more. Aim for under 15-30 seconds on TikTok, Instagram Reels, or YouTube Shorts. Adjust your script speed using advanced voice settings.
- Frame it for the feed. Use vertical (9:16) or square formats depending on the platform. Avoid landscape orientation unless you’re posting to YouTube.
- להוביל עם ה״אהא״.להבליט את השינוי, היתרון או האפקט הרגשי כבר בהתחלה, ולא רק את הפיצ׳רים של המוצר.
- להיראות מקומי. להשתמש בטרנדים של הפלטפורמה, בעריכות מהירות בסגנון קריאייטורים או באווטארים בסגנון UGC כדי להשתלב בפיד.
היכולות המובילות
- אווטארים של UGC: לעיין במאות אווטארים מוכנים שנוצרו עם בינה מלאכותית, עם תחושה אותנטית של יוצר תוכן
- כתוביות: לוודא שהמסר שלך עובר, גם כשהסאונד כבוי.
טיפ מקצועי
Here’s a high-performing content structure used by top creators across TikTok, Reels and Shorts:
- ויז׳ואלים שעוצרים את הגלילה: לפתוח בטקסט בולט, תנועה או ויז׳ואל מפתיע שעוצר את הגלילה
- רגע שאפשר להזדהות איתו: לשקף כאב אמיתי או סיטואציה של ״גם אני הייתי שם״ כדי ליצור חיבור מיידי
- השינוי או התוצאה: הראה את הערך של המוצר שלך בפעולה
- נקודת מבט של היוצר: השתמש בקריינות או בטקסט על המסך כדי לספר בסגנון אישי ואותנטי
- CTA פשוט: להפוך את הצעד הבא למובן מאליו! (״נסה את זה״, ״צפה בעוד״ או ״בקר באתר״)
שימוש מספר 3: סרטון How To
סיפורי לקוחות ודוגמאות
How Pyne uses HeyGen to double trial conversion rates for PLG B2B companies
HeyGen Academy: קורס וידאו מעשי ל-AI Studio
איך להוסיף אווטארים של AI לפודקאסט וידאו ב-NotebookLM, מאת Pascal van Aken
מתאים במיוחד ל
מנהלי שיווק מוצר, מנהלי שיווק ביצועים, מנהלי שיווק ליצירת ביקוש, מנהלי צמיחה
הפיצ׳רים המובילים
- אנימציות: הוסף טקסט או אלמנטים ויזואליים מונפשים כדי להדגיש שלבים חשובים, לחזק את הלמידה ולשמור על מעורבות הצופים.
- טמפלייטים: לייעל את תהליך היצירה ולשמור על אחידות. אל תשכח שאפשר להתאים את הטמפלייטים המובנים של HeyGen לצבעי המותג שלך!
שיטות עבודה מומלצות
- להיות ממוקד וקצר.כוון לאורך של 60–120 שניות למדריכים מהירים, ועד 5 דקות למדריכי עומק.לבנות את התוכן בצורה ברורה.להתחיל בהקדמה ברורה, להמשיך בהוראות צעד-אחר-צעד, ולסיים בסיכום חד וברור עם קריאה לפעולה.
- שדרג עם ויז׳ואלים. השתמש בגרפיקות, כתוביות והקלטות מסך כדי להמחיש נקודות מפתח ולשפר את ההבנה.שמור על עקביות. השתמש במיתוג, טון וסגנון עקביים בכל הווידאוים כדי לחזק את זהות המותג.
- אופטימיזציה לנגישות. הוסף כתוביות וודא שהתוכן מותאם למובייל כדי להגיע לקהל רחב יותר.
טיפ מקצועי
אם סרטון ההדרכה שלך צריך ויז׳ואלים נוספים כמו הקלטות מסך, ודא שהם תואמים לתסריט שלך. התחל בכתיבת התסריט, ואז השתמש בכפתור התצוגה המקדימה כדי לנגן את האודיו בזמן שאתה מקליט את המסך בסנכרון עם הקריינות, כדי להגיע לתזמון הכי טוב.
