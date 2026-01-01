ברוך הבא למדריך המהיר שלך לשיווק וידאו עם בינה מלאכותית

רוצה ליצור יותר תוכן וידאו אבל מרגיש מוגבל בזמן, בתקציב או במשאבי הפקה? אתה לא היחיד. החדשות הטובות: עם HeyGen אפשר להפיק סרטונים שנראים אפילו טוב יותר מהפקות מסורתיות, ובחלק קטן מהעלות והזמן.

המדריך הזה נבנה עבור משווקים שרוצים להעלות את רמת האסטרטגיה שלהם עם סרטוני AI. תלמד איך לעבור מרעיון לקמפיין, וליצור תוכן איכותי, סקיילבילי, בלי צורך במצלמות, סטודיו או טאלנט על המסך.

אל תפספס את תרגיל יצירת הווידאו המעשי בקטע Making Your First Video. הוא נועד לעזור לך ללמוד דרך עשייה ולהיכנס לעניינים במהירות!

שימושים מובילים: איך משווקים משתמשים ב‑HeyGen

HeyGen היא הרבה יותר מכלי וידאו. זו פלטפורמה יצירתית שנבנתה עבור משווקים שצריכים לזוז מהר, להגדיל את היקף התוכן ולהשיג תוצאות בלי להתפשר על האיכות. מפרסומות אינפלואנסרים ועד תהליכי אונבורדינג, כך משווקים בכל התחומים משתמשים ב‑HeyGen כדי ליצור סרטוני וידאו בעלי אימפקט גבוה בקנה מידה גדול.