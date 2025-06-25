Les créations publicitaires IA sont des vidéos publicitaires produites à partir d’un script écrit plutôt que d’un tournage. Sur une plateforme de créations publicitaires IA, vous saisissez votre accroche et votre message, choisissez un style, et un générateur de vidéos IA construit les visuels, la voix et le timing pour en faire une publicité finalisée, prête à être lancée. Cela fonctionne comme un générateur de publicités pour la vidéo, et non pour les images fixes.