Transformez un simple script en créations publicitaires vidéo IA qui arrêtent le défilement, en quelques minutes. Pas de caméras, pas d’équipes, pas de logiciel de montage. Générez des dizaines de variantes de publicités vidéo pour Meta, TikTok et YouTube, prêtes à être lancées et testées.
Fonctionnalités des créations publicitaires IA
Générez des publicités en quelques secondes, pas en plusieurs jours
Créez des créations publicitaires en quelques secondes à partir d’un seul script, sans avoir à planifier de tournage. Modifiez l’accroche, le titre ou l’appel à l’action et générez instantanément de nouvelles annonces. Notre moteur texte en vidéo transforme chaque idée en campagnes publicitaires conçues pour augmenter les conversions sur tous vos canaux.
Un design publicitaire percutant qui fait mouche
Gagnez les trois premières secondes avec des créations natives conçues pour capter l’attention des audiences sur les réseaux sociaux payants. Reproduisez des contenus authentiques de créateurs grâce à des styles de vidéo UGC IA, puis gardez chaque image alignée sur vos couleurs et votre logo. Les créations pilotées par l’IA restent fidèles à votre marque, ce qui augmente l’engagement et les conversions.
Voix multilingue pour chaque marketeur
Offrez à chaque publicité une voix naturelle dans plus de 175 langues, sans réenregistrer une seule ligne. Générez la narration avec notre générateur de voix IA, alignez-la sur le ton de votre marque et réutilisez un même script sur tous vos réseaux sociaux. Une seule plateforme localise une campagne unique pour chaque marketeur et chaque région, en toute fluidité.
Modifier la conception de l’annonce à partir de texte brut
Ajustez les scènes, remplacez les arrière-plans, ajoutez des sous-titres et appliquez votre logo grâce à des commandes simples, sans aucun montage sur timeline. Le monteur vidéo IA vous offre des outils avancés pour affiner le rythme et garder chaque coupe conforme à votre image de marque. Un rendu soigné, prêt pour tous vos canaux, sans courbe d’apprentissage, au format carré ou vertical.
Transformez des photos de produits en créations publicitaires
Présentez de vrais produits sans studio, sans accessoires ni coûteuses séances photo. Intégrez une photo de produit dans des scènes grâce au placement de produit par IA, améliorez la résolution des images et oubliez les banques d’images génériques. Chaque image générée par IA est mise en situation, pour que chaque visuel semble créé sur mesure pour votre marque.
Tester la publicité payante brûle généralement le budget sur un seul tournage. Générez des créations publicitaires assorties, lancez un ensemble complet de tests et récupérez les données de performance depuis vos comptes publicitaires pour intensifier la diffusion de la meilleure publicité vidéo IA.
Recruter des créateurs pour chaque publicité UGC ralentit votre montée en puissance. Générez de nombreux contenus créatifs à partir d’un seul script et maintenez un flux continu de production. Utilisez un générateur d’influenceurs IA pour obtenir un rendu qui s’intègre naturellement à chaque fil d’actualité.
Filmer des publicités pour chaque référence épuise votre temps et votre budget. Transformez une photo en vidéo et générez une annonce vidéo pour chaque fiche produit. Lancez des campagnes publicitaires digitales sans caméra et faites passer la production vidéo à l’échelle en quelques minutes.
La lassitude publicitaire fait chuter les performances et les nouveaux tournages prennent du temps. Modifiez le script, rafraîchissez les visuels et mettez en ligne une publicité ultra-performante dans l’après-midi. Gardez vos vidéos marketing performantes sans nouvelle production.
Adapter des campagnes marketing à de nouveaux marchés signifie normalement les recréer une par une. Traduisez une publicité gagnante en plus de 175 langues grâce au doublage IA qui préserve votre ton, afin qu’une seule création touche toutes vos audiences cibles à partir d’une source unique.
La demande de création publicitaire dépasse les capacités d’une petite équipe. Produisez tout type de publicité à partir d’un simple brief et livrez plusieurs concepts vidéo par client. Un flux de travail allant du script à la vidéo permet de faire évoluer la production pour les marques et les agences.
Comment fonctionnent les créations publicitaires IA
Passez d’un simple brief à des créations publicitaires prêtes à être lancées en quatre étapes simples, sans caméra, sans équipe et sans logiciel de montage.
Choisissez un modèle, un format d’image et un format adapté à la plateforme sur laquelle vous faites de la publicité, fil d’actualité ou stories.
Collez votre accroche, votre message et votre appel à l’action, ou générez un script à partir d’un brief et définissez le ton.
Ajoutez votre logo, vos couleurs, vos sous-titres et votre voix, puis ajustez le rythme pour que chaque variante reste fidèle à votre marque.
Générez chaque création publicitaire en HD, puis téléchargez chaque variante prête à être publiée sur tous vos canaux.
Les créations publicitaires IA sont des vidéos publicitaires produites à partir d’un script écrit plutôt que d’un tournage. Sur une plateforme de créations publicitaires IA, vous saisissez votre accroche et votre message, choisissez un style, et un générateur de vidéos IA construit les visuels, la voix et le timing pour en faire une publicité finalisée, prête à être lancée. Cela fonctionne comme un générateur de publicités pour la vidéo, et non pour les images fixes.
Voici comment fonctionne l’IA générative : des modèles d’IA propriétaires, entraînés sur d’immenses ensembles de données d’annonces performantes, prennent en charge le script, les visuels, la voix et le timing. Le système se concentre sur la génération de contenu scène par scène, produisant des publicités de haute qualité générées par l’IA et créant des séquences réalistes avec des options comme acteurs IA, afin que vous obteniez un résultat soigné sans avoir à filmer.
Chaque outil d’IA ne couvre qu’une partie du travail. ChatGPT aide pour la rédaction et les textes publicitaires, Midjourney crée des images IA statiques, et Creatify se concentre sur de courts clips UGC. HeyGen réunit tout le flux de travail en transformant textes et images en publicités vidéo finalisées et conformes à votre marque, afin que vous produisiez de meilleures annonces depuis un seul endroit. Les équipes qui passent de Creatify à HeyGen conservent leur style UGC tout en ajoutant la vidéo multilingue.
Oui, lorsque l’IA est associée à une supervision humaine. L’IA excelle en rapidité et en volume, tandis que votre équipe pilote le travail créatif, les accroches et la narration émotionnelle. L’IA générative vient renforcer une bonne idée plutôt que remplacer la créativité humaine, et c’est vous qui définissez le ton de votre marque, afin que la résonance émotionnelle dans une tête parlante IA donne toujours l’impression que c’est vous.
Oui. Au-delà de la rédaction, le générateur de scripts vidéo de la plateforme rédige des textes publicitaires, des SMS, des titres et des scripts de scène à partir de simples prompts IA. L’IA vous permet de générer un nombre illimité de variantes, afin de lancer la création de publicités à partir d’une seule idée, sans faire appel à un rédacteur dédié.
Le volume associé aux tests stimule la conversion. En produisant de nombreuses variantes conformes au brief, vous adaptez chaque publicité à une audience, augmentez les taux de clics et identifiez plus rapidement les créations IA les plus performantes. Cela soutient les objectifs de performance marketing comme la génération de leads, et les vidéos renforcent les résultats en tant que publicités IA pour les réseaux sociaux.
Tout marketeur, marque ou agence qui a besoin de plus de publicités, plus rapidement. Ce générateur de publicités IA est un outil de création et de conception publicitaire alimenté par l’IA qui aide les petites équipes à produire des annonces sans studio. Utilisez le générateur de publicités pour produire plusieurs concepts à la fois, d’une vidéo produit à une promo, et gardez chaque campagne bien approvisionnée.
Rédigez un script de base, puis modifiez l’accroche, le titre, les visuels ou l’appel à l’action et régénérez la vidéo. Chaque ajustement produit une nouvelle variante en quelques secondes.publicité Facebooket une version verticale, à partir de la même source.
Oui. Choisissez un style de créateur et une interprétation naturelle pour que la publicité se fonde dans le fil au lieu de ressembler à un spot corporate. Un générateur de clips vous aide à produire des montages serrés, au rythme des contenus natifs, qui retiennent l’attention dès les premières secondes.
Autant que nécessaire pour votre campagne. Comme chaque variante part d’un simple texte, il n’y a aucun tournage à planifier, ce qui vous permet de produire des dizaines de créations publicitaires en une journée. Les équipes qui développent leurs campagnes sur les réseaux sociaux payants associent souvent cela à une vidéo TikTok pour tester des formats courts.
Les agences facturent par élément et prennent des jours pour chaque aller‑retour. HeyGen transforme un script en créations publicitaires finalisées en quelques minutes pour une fraction du coût, afin que vous gardiez la maîtrise du processus et puissiez itérer à votre propre rythme. Un porte-parole IA peut porter vos campagnes sans avoir à réserver de talents.
Il existe une formule gratuite, sans carte de crédit requise, qui vous permet de produire vos premières créations publicitaires sans aucun coût. Les offres payantes commencent à 24 $ par mois et donnent accès au clonage de voix, à des vidéos plus longues et à l’intégralité de la bibliothèque de modèles pour vos campagnes de plus grande envergure.
Oui. Lorsqu’une publicité commence à perdre en efficacité, modifiez le script ou remplacez les visuels et régénérez une nouvelle version dans la journée. Vous pouvez aussi reformuler un concept gagnant au format générateur de reels pour prolonger sa durée de vie sur de nouveaux emplacements.
Oui. Traduisez une publicité gagnante en plus de 175 langues tout en préservant votre voix et votre synchronisation, afin qu’un seul contenu créatif puisse servir tous les marchés. Associez-le à une mise en page instagram ad maker pour adapter les formats courts à chaque région sans avoir à reconstruire la campagne.
Découvrez plus de outils propulsés par l’IA
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