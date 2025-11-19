Commencez avec une URL de produit, un court script ou quelques images et obtenez des publicités prêtes pour Instagram en quelques minutes. HeyGen écrit automatiquement des accroches, associe le texte aux visuels, génère des légendes et des vignettes, et exporte des lots formatés pour les plateformes afin que vous puissiez tester plus rapidement et développer à grande échelle les publicités IA gagnantes.
Transformez les nouvelles pages de produits en une série de créations pour les Flux, Reels et Stories afin de pouvoir lancer des campagnes payantes le jour même.
Générez des créations de haute qualité et cohérentes pour de grands catalogues de références avec des plans B automatisés, des gros plans et des variations de texte pour chaque article.
Réalisez des montages dynamiques et percutants avec des accroches immédiates et des légendes optimisées pour les Reels et les Instagram Shorts afin de maximiser l'engagement précoce.
Fournissez des bibliothèques publicitaires prêtes pour le client avec des éléments de marque verrouillés, des exportations organisées et des conventions de nommage claires afin que les téléversements et les tests restent efficaces.
Créez des messages personnalisés pour un public réceptif—mettant en avant des réductions, des témoignages ou les avantages des fonctionnalités pour convertir les spectateurs très intéressés.
Pourquoi HeyGen est le meilleur script pour l'intelligence artificielle de vidéo
HeyGen transforme n'importe quel script en une vidéo de haute qualité et réaliste en quelques minutes. Commencez avec une idée générale, un scénario peaufiné ou même quelques points clés. HeyGen génère des scènes de dialogue réalistes avec des contrôles puissants, vous permettant de passer des mots à une vidéo finie sans suivre un flux de production traditionnel.
Transformez des scripts en vidéos raffinées en quelques minutes. C'est bien plus rapide et économique que de filmer, de refaire des prises ou de suivre des chronologies de montage compliquées.
Réalisez des vidéos de qualité professionnelle avec un flux de travail simple et intuitif. Pas de formation en montage. Pas de configuration technique. Écrivez simplement, générez, peaufinez
De votre premier brouillon jusqu'à l'exportation finale, l'éditeur basé sur le texte de HeyGen simplifie l'ensemble du processus. Mettez à jour les lignes, ajustez le rythme, révisez les scènes et itérez rapidement, comme si vous modifiez un document, et non une chronologie.
Lien pour la génération de publicités à partir des pages de produits
Collez l'URL d'un produit ou d'une page d'atterrissage et HeyGen extrait les images, les spécifications et les arguments de vente pour créer un storyboard. Le flux de travail de lien vers publicité transforme le contenu de la page en scènes courtes axées sur les avantages et en panneaux de carrousel sans composition manuelle.
Copie et association créative adaptées pour Instagram
HeyGen rédige des légendes captivantes, des options de titres et des appels à l'action adaptés à l'intention sur Instagram et les associe à des visuels. Plusieurs variantes de texte sont jumelées avec des options d'images ou de vidéos pour créer des ensembles de concepts testables pour la création de publicités.
Vidéo verticale et sorties prêtes pour carrousel
Générez des montages verticaux courts avec des accroches percutantes et des légendes lisibles, ou des carrousels multi-panneaux qui racontent l'histoire d'un produit. Chaque exportation suit les règles de formatage d'Instagram pour que les téléchargements soient prêts sans retravail.
Kit de marque et contrôles de style
Appliquez des logos, des polices, des couleurs et des éléments de marque verrouillés pour que chaque création reste fidèle à la marque. Utilisez des modèles pour assurer une cohérence visuelle à travers les campagnes et les équipes.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le générateur de publicités Instagram IA
Donnez vie à vos idées publicitaires en quatre étapes simples avec le générateur avancé d'annonces Instagram de HeyGen.
Collez l'URL d'un produit, téléchargez des images ou saisissez un court script pour créer facilement des publicités. HeyGen analyse le contenu et élabore des concepts scène par scène.
Sélectionnez les ratios d'aspect, la voix ou l'avatar, et appliquez votre kit de marque. Choisissez une direction créative telle que UGC, cinématographique ou minimaliste.
Produisez plusieurs brouillons avec des accroches alternatives, des appels à l'action et des traitements visuels différents. Prévisualisez côte à côte, ajustez le texte ou les images, et régénérez des versions pour les tests.
Téléchargez des MP4, des vignettes, des SRT et des lots compressés organisés formatés pour Instagram à l'aide du créateur de publicités. Chargez-les dans votre gestionnaire de publicités et commencez des tests A/B structurés.
Un générateur de publicités Instagram basé sur l'IA transforme les briefs, les URL de produits, les images ou les scripts en actifs publicitaires finis—textes, visuels, montages vidéo et lots d'exportation—en utilisant la composition automatique de scènes, la synthèse vocale et la mise en forme optimisée pour les emplacements sur Instagram
Non. HeyGen peut générer des publicités en images et vidéos à partir des pages de produits, image en vidéo, ou texte en vidéo. Si vous préférez, vous pouvez télécharger vos propres séquences et HeyGen les éditera et les mettra en format pour Instagram.
Oui. HeyGen prend en charge les publications de flux, les carrousels, les Stories et les montages verticaux en format court. Chaque sortie est optimisée pour les zones de texte sécurisées, le rapport d'aspect et la lisibilité des sous-titres.
Associez un fichier CSV ou un flux de produits à un modèle, et l'outil IA générera des variantes créatives par SKU, en appliquant les actifs de la marque et les conventions de nommage afin que vous puissiez déployer des publicités à grande échelle.
Oui. Utilisez des outils de localisation et des outils de traduction vidéo pour traduire des scripts, régénérer des voix off et créer des sous-titres synchronisés afin que les créations localisées paraissent naturelles sans avoir à refaire des prises.
HeyGen exporte des vidéos MP4, des PNG haute résolution, des fichiers de sous-titres SRT/VTT et des lots compressés en zip contenant des miniatures et des métadonnées prêts pour le téléchargement.
HeyGen organise des variantes créatives en ensembles de tests, suggère des appariements d'audience et produit des lots d'exportation propres pour les tests A/B afin que les équipes puissent identifier rapidement les accroches et visuels les plus performants.
Vous conservez la propriété des annonces que vous créez. HeyGen utilise des actifs sous licence et les résultats générés sont fournis pour une utilisation commerciale. Assurez-vous que tout contenu tiers que vous téléchargez dispose des droits appropriés.
