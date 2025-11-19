HeyGen logo

Générateur de publicités Instagram IA : Créez des annonces instantanément

Commencez avec une URL de produit, un court script ou quelques images et obtenez des publicités prêtes pour Instagram en quelques minutes. HeyGen écrit automatiquement des accroches, associe le texte aux visuels, génère des légendes et des vignettes, et exporte des lots formatés pour les plateformes afin que vous puissiez tester plus rapidement et développer à grande échelle les publicités IA gagnantes.

Lancements de produits et promotions éclair

Lancements de produits et promotions éclair

Transformez les nouvelles pages de produits en une série de créations pour les Flux, Reels et Stories afin de pouvoir lancer des campagnes payantes le jour même.

Mise à l'échelle du catalogue et du marché

Mise à l'échelle du catalogue et du marché

Générez des créations de haute qualité et cohérentes pour de grands catalogues de références avec des plans B automatisés, des gros plans et des variations de texte pour chaque article.

Tests sociaux en format court

Tests sociaux en format court

Réalisez des montages dynamiques et percutants avec des accroches immédiates et des légendes optimisées pour les Reels et les Instagram Shorts afin de maximiser l'engagement précoce.

Livraison d'agence et packs clients

Livraison d'agence et packs clients

Fournissez des bibliothèques publicitaires prêtes pour le client avec des éléments de marque verrouillés, des exportations organisées et des conventions de nommage claires afin que les téléversements et les tests restent efficaces.

Reciblage et création dynamique

Reciblage et création dynamique

Créez des messages personnalisés pour un public réceptif—mettant en avant des réductions, des témoignages ou les avantages des fonctionnalités pour convertir les spectateurs très intéressés.

Pourquoi HeyGen est le meilleur script pour l'intelligence artificielle de vidéo

HeyGen transforme n'importe quel script en une vidéo de haute qualité et réaliste en quelques minutes. Commencez avec une idée générale, un scénario peaufiné ou même quelques points clés. HeyGen génère des scènes de dialogue réalistes avec des contrôles puissants, vous permettant de passer des mots à une vidéo finie sans suivre un flux de production traditionnel.

Génération ultra-rapide

Transformez des scripts en vidéos raffinées en quelques minutes. C'est bien plus rapide et économique que de filmer, de refaire des prises ou de suivre des chronologies de montage compliquées.

Aucune courbe d'apprentissage

Réalisez des vidéos de qualité professionnelle avec un flux de travail simple et intuitif. Pas de formation en montage. Pas de configuration technique. Écrivez simplement, générez, peaufinez

Éditeur créatif tout-en-un

De votre premier brouillon jusqu'à l'exportation finale, l'éditeur basé sur le texte de HeyGen simplifie l'ensemble du processus. Mettez à jour les lignes, ajustez le rythme, révisez les scènes et itérez rapidement, comme si vous modifiez un document, et non une chronologie.

Lien pour la génération de publicités à partir des pages de produits

Collez l'URL d'un produit ou d'une page d'atterrissage et HeyGen extrait les images, les spécifications et les arguments de vente pour créer un storyboard. Le flux de travail de lien vers publicité transforme le contenu de la page en scènes courtes axées sur les avantages et en panneaux de carrousel sans composition manuelle.

Une femme tenant une chaussure Croc rose clair, avec une image incrustée de la chaussure dans le coin supérieur droit.

Copie et association créative adaptées pour Instagram

HeyGen rédige des légendes captivantes, des options de titres et des appels à l'action adaptés à l'intention sur Instagram et les associe à des visuels. Plusieurs variantes de texte sont jumelées avec des options d'images ou de vidéos pour créer des ensembles de concepts testables pour la création de publicités.

Interface de shopping en direct présentant une femme tenant un fond de teint, avec des boutons interactifs 'Commander maintenant' et 'Ajouter au panier'.

Vidéo verticale et sorties prêtes pour carrousel

Générez des montages verticaux courts avec des accroches percutantes et des légendes lisibles, ou des carrousels multi-panneaux qui racontent l'histoire d'un produit. Chaque exportation suit les règles de formatage d'Instagram pour que les téléchargements soient prêts sans retravail.

Plusieurs écrans de smartphones affichant une vidéo en direct d'une femme, avec des options de langue telles que le français, l'espagnol, le chinois et l'allemand.

Kit de marque et contrôles de style

Appliquez des logos, des polices, des couleurs et des éléments de marque verrouillés pour que chaque création reste fidèle à la marque. Utilisez des modèles pour assurer une cohérence visuelle à travers les campagnes et les équipes.

Homme souriant en chemise à motifs floraux, superposé d'une palette "Couleurs de la marque" présentant divers échantillons de couleurs.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe des supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
Comment ça marche

Comment utiliser le générateur de publicités Instagram IA

Donnez vie à vos idées publicitaires en quatre étapes simples avec le générateur avancé d'annonces Instagram de HeyGen.

Étape 1

Ajoutez votre source à l'outil IA

Collez l'URL d'un produit, téléchargez des images ou saisissez un court script pour créer facilement des publicités. HeyGen analyse le contenu et élabore des concepts scène par scène.

Étape 2

Choisissez les formats et le style de la marque

Sélectionnez les ratios d'aspect, la voix ou l'avatar, et appliquez votre kit de marque. Choisissez une direction créative telle que UGC, cinématographique ou minimaliste.

Étape 3

Générer des variantes et affiner

Produisez plusieurs brouillons avec des accroches alternatives, des appels à l'action et des traitements visuels différents. Prévisualisez côte à côte, ajustez le texte ou les images, et régénérez des versions pour les tests.

Étape 4

Exporter et lancer des campagnes

Téléchargez des MP4, des vignettes, des SRT et des lots compressés organisés formatés pour Instagram à l'aide du créateur de publicités. Chargez-les dans votre gestionnaire de publicités et commencez des tests A/B structurés.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un générateur de publicités Instagram IA ?

Un générateur de publicités Instagram basé sur l'IA transforme les briefs, les URL de produits, les images ou les scripts en actifs publicitaires finis—textes, visuels, montages vidéo et lots d'exportation—en utilisant la composition automatique de scènes, la synthèse vocale et la mise en forme optimisée pour les emplacements sur Instagram

Ai-je besoin de filmer pour utiliser HeyGen ?

Non. HeyGen peut générer des publicités en images et vidéos à partir des pages de produits, image en vidéo, ou texte en vidéo. Si vous préférez, vous pouvez télécharger vos propres séquences et HeyGen les éditera et les mettra en format pour Instagram.

HeyGen peut-il créer des carrousels et des publicités en story ?

Oui. HeyGen prend en charge les publications de flux, les carrousels, les Stories et les montages verticaux en format court. Chaque sortie est optimisée pour les zones de texte sécurisées, le rapport d'aspect et la lisibilité des sous-titres.

Comment fonctionne la génération par lots pour les grands catalogues ?

Associez un fichier CSV ou un flux de produits à un modèle, et l'outil IA générera des variantes créatives par SKU, en appliquant les actifs de la marque et les conventions de nommage afin que vous puissiez déployer des publicités à grande échelle.

Puis-je localiser des publicités pour différents pays ?

Oui. Utilisez des outils de localisation et des outils de traduction vidéo pour traduire des scripts, régénérer des voix off et créer des sous-titres synchronisés afin que les créations localisées paraissent naturelles sans avoir à refaire des prises.

Quels formats puis-je exporter ?

HeyGen exporte des vidéos MP4, des PNG haute résolution, des fichiers de sous-titres SRT/VTT et des lots compressés en zip contenant des miniatures et des métadonnées prêts pour le téléchargement.

Comment HeyGen prend-il en charge les tests et l'optimisation ?

HeyGen organise des variantes créatives en ensembles de tests, suggère des appariements d'audience et produit des lots d'exportation propres pour les tests A/B afin que les équipes puissent identifier rapidement les accroches et visuels les plus performants.

Qui possède le contenu produit avec HeyGen ?

Vous conservez la propriété des annonces que vous créez. HeyGen utilise des actifs sous licence et les résultats générés sont fournis pour une utilisation commerciale. Assurez-vous que tout contenu tiers que vous téléchargez dispose des droits appropriés.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

