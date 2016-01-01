HeyGen logo

Générateur de vidéos de tête parlante IA

La manière la plus simple de créer des vidéos de visages parlants réalistes et captivantes. Pas besoin de caméras, de microphones, ni de montage complexe. Que vous réalisiez des présentations, des annonces ou du contenu de formation, notre plateforme vous permet de générer des vidéos portrait professionnelles en seulement quelques minutes, totalement gratuitement.

  • Plus de 1100 têtes parlantes IA
  • Prend en charge plus de 175 langues et dialectes
  • Générez une vidéo de tête parlante en quelques minutes
Vidéos générées
Avatars générés
Vidéos traduites
Fait confiance par plus de 1 000 000 de développeurs et des entreprises leaders.

Essayez notre générateur de vidéos d'avatars IA

Cet outil vous permet de transformer une simple photo en un avatar IA réaliste qui reproduit les expressions réelles, les mouvements et l'éclairage pour des vidéos raffinées. Vous pouvez instantanément générer des clips de qualité professionnelle pour du contenu social, de la formation ou du storytelling sans avoir besoin de caméras, d'équipes ou de compétences en montage.

Créer une Vidéo Avatar

Avis

Comment créer des vidéos de tête parlante IA ?

Donnez vie à des portraits immobiles avec des mouvements faciaux réalistes, des expressions et une voix grâce à notre générateur de vidéos de visages parlants IA.

Étape 1

Téléchargez votre portrait ou choisissez un avatar

Téléchargez une photo nette de vous-même ou choisissez parmi plus de 1 100 avatars IA. Notre technologie cartographie les traits du visage pour créer des mouvements naturels et expressifs qui semblent authentiques et humains.

Étape 2

Ajoutez ou tapez votre script

Écrivez, collez ou téléchargez votre script directement dans l'éditeur. L'IA synchronise automatiquement vos mots avec un mouvement des lèvres parfait, de l'émotion et du ton pour un résultat plus vrai que nature.

Étape 3

Personnalisez et personnalisez

Choisissez la voix, la langue et le ton préférés pour correspondre à votre message. Vous pouvez également ajuster les gestes de l'avatar, ajouter des sous-titres, de la musique de fond ou une marque pour une vidéo raffinée qui correspond à votre style.

Étape 4

Générer et partager

Cliquez sur « Générer » et observez votre image fixe se transformer en une vidéo dynamique en quelques minutes. Téléchargez votre vidéo de tête parlante et partagez-la instantanément sur n'importe quelle plateforme, médias sociaux, sites web ou présentation.

Tableau de bord de création de vidéos HeyGen AI avec un générateur de script à partir d'URL et divers outils de production vidéo.

Fonctionnalités du générateur de vidéos parlantes IA


Avec HeyGen, vous disposez de tout ce qu'il vous faut pour créer des vidéos professionnelles et captivantes rapidement et facilement. Voici pourquoi nous sommes votre meilleur choix pour la création de vidéos IA :

Vidéo de synthèse vocale IA

Têtes parlantes personnalisables

Choisissez parmi plus de 1 100 avatars hyper-réalistes, ou créez-en un qui vous reflète ou qui correspond à l'identité de votre marque. Chaque avatar offre des mouvements réalistes et des expressions naturelles, afin que vos vidéos soient authentiques et captivantes.

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés
Capacités multilingues

Traduisez votre script en plus de 175 langues avec une restitution naturelle et semblable à celle d'un humain. Avec notre IA, vous pouvez toucher des audiences du monde entier et personnaliser vos vidéos pour différentes cultures et régions.

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés
Pas besoin de caméras ni de studios

Oubliez l'équipement coûteux et les longues séances de tournage. Téléchargez simplement une image et créez votre vidéo en quelques minutes, en utilisant l'IA pour gérer les détails techniques.

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés
Production rapide de vidéos

Générez une vidéo portrait de haute qualité en quelques minutes, ce qui est idéal pour les entreprises et les créateurs qui ont besoin d'augmenter la production de contenu de manière efficace.

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés

Questions Fréquemment Posées sur le Générateur de Vidéo de Tête Parlante IA

Qu'est-ce qu'une vidéo de type 'talking head' ?

Une vidéo de tête parlante présente un avatar numérique qui prononce votre script avec des expressions réalistes, une synchronisation labiale et des gestes naturels. Elle reproduit l'apparence et la sensation d'un véritable présentateur, sans avoir besoin de filmer ou d'un studio.

Comment fonctionne le créateur de vidéos de tête parlante IA ?

Il suffit de télécharger une photo ou de choisir un avatar, de taper votre script, et de laisser l'IA synchroniser vos mots avec un mouvement réaliste. Votre vidéo de tête parlante est générée en quelques minutes. Besoin d'aide pour écrire un script ? Essayez le Générateur de script vidéo IA.

Puis-je utiliser ma propre voix ou mon image dans la vidéo ?

Oui. Vous pouvez télécharger votre portrait pour créer un avatar personnalisé ou utiliser un existant de la bibliothèque. Vous pouvez également télécharger votre propre voix ou choisir parmi une large gamme de voix IA.

Combien de langues le créateur de tête parlante prend-il en charge ?

La plateforme prend en charge plus de 170 langues et dialectes, vous permettant de créer des vidéos multilingues localisées avec une parole naturelle et une synchronisation labiale précise pour un public mondial.

Cet outil est-il adapté aux présentations commerciales et aux formations ?

Absolument. Il est largement utilisé pour la formation en entreprise, l'intégration, les vidéos de vente, les annonces et la communication interne. Pour les vidéos de style porte-parole, vous pouvez également explorer l'outil AI Spokesperson Tool.

Quelles fonctionnalités devrais-je prioriser lors du choix d'une plateforme pour des vidéos parlantes d'IA ?

Concentrez-vous sur les options de personnalisation, l'intégration avec d'autres outils, la facilité d'utilisation, la vitesse, la sécurité, ainsi que la qualité du support client et de la documentation.

Combien de temps faut-il pour générer une vidéo de synthèse vocale ?

La plupart des vidéos sont créées en seulement quelques minutes. L'IA gère automatiquement la synchronisation vocale, les expressions et les mouvements, donc vous n'avez pas besoin de compétences en montage ou d'expérience en production.

Ai-je besoin d'expérience en montage vidéo pour commencer ?

Aucune compétence en montage n'est nécessaire. L'interface est simple, et l'IA fait tout le travail difficile. Vous pouvez commencer à créer votre première vidéo immédiatement via HeyGen Signup.

