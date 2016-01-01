Étape 1 Téléchargez votre portrait ou choisissez un avatar Téléchargez une photo nette de vous-même ou choisissez parmi plus de 1 100 avatars IA. Notre technologie cartographie les traits du visage pour créer des mouvements naturels et expressifs qui semblent authentiques et humains.

Étape 2 Ajoutez ou tapez votre script Écrivez, collez ou téléchargez votre script directement dans l'éditeur. L'IA synchronise automatiquement vos mots avec un mouvement des lèvres parfait, de l'émotion et du ton pour un résultat plus vrai que nature.

Étape 3 Personnalisez et personnalisez Choisissez la voix, la langue et le ton préférés pour correspondre à votre message. Vous pouvez également ajuster les gestes de l'avatar, ajouter des sous-titres, de la musique de fond ou une marque pour une vidéo raffinée qui correspond à votre style.