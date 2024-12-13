Avatar IA

Échange de visages en vidéo

Créez des vidéos d'échange de visages hyper-réalistes en quelques minutes avec l'outil alimenté par l'IA de HeyGen. Aucune compétence en montage n'est nécessaire — idéal pour les créateurs de contenu, les marketeurs et les équipes de divertissement.

Échange de visages IA

Vous voulez transformer vos vidéos avec une technologie d'échange de visage fluide ?

L'outil vidéo de permutation de visages alimenté par l'IA de HeyGen vous permet de remplacer les visages dans les vidéos avec une précision et un réalisme inégalés. Que ce soit pour la création de contenu, le divertissement ou le marketing, HeyGen rend l'échange de visages sans effort tout en préservant les expressions naturelles, l'éclairage et les détails.

Avec notre créateur de deepfake, vous pouvez générer des échanges de visages impressionnants dans le style deepfake en seulement quelques clics—aucun montage complexe nécessaire. Il suffit de télécharger une vidéo, de sélectionner le visage que vous souhaitez échanger, et de laisser l'IA s'occuper du reste. Découvrez-en plus sur les menaces deepfake dans divers domaines.

Avatars d'échange de visage HeyGen avec plusieurs actrices IA féminines sur des cartes colorées.Avatars d'échange de visage HeyGen avec plusieurs actrices IA féminines sur des cartes colorées.

Échange de visages IA

Meilleures pratiques pour créer des vidéos d'échange de visages

Tirez le meilleur parti de l'échange de visages assisté par IA en suivant ces conseils :

  • Choisissez des séquences de source de haute qualité : Les vidéos claires et bien éclairées donnent les meilleurs résultats de changement de visage.
  • Assurez l'alignement du visage : Utilisez des images qui correspondent aux angles et expressions de la vidéo cible.
  • Exploitez les avatars IA de HeyGen – Échangez des visages sur plus de 300 avatars IA pour du contenu vidéo unique.
  • Améliorez avec le clonage vocal – Associez les échanges de visages à la clonage vocal IA pour une expérience totalement immersive.
  • Personnalisez avec des tenues génératives – Rendez les échanges de visages encore plus captivants en ajustant les tenues avec la mode générée par IA.
  • Affiner pour plus de réalisme : Ajustez l'éclairage et le teint de la peau pour une intégration sans faille.
HeyGen échange de visage avatar juin rôle RH avec des conseils pour la création de vidéo IA.HeyGen échange de visage avatar juin rôle RH avec des conseils pour la création de vidéo IA.

Échange de visages IA

Stimuler la créativité avec des échanges de visages assistés par IA

La technologie d'échange de visages pilotée par l'IA ouvre de nouvelles possibilités pour le divertissement, la personnalisation et le branding. Des clips amusants sur les réseaux sociaux aux vidéos marketing deepfake de qualité professionnelle, cette technologie renforce l'engagement et apporte de nouvelles techniques de narration à votre contenu.

Avec HeyGen, vous disposez de bien plus qu'une simple application deepfake gratuite ; c'est une suite complète de création vidéo IA. Avec plus de 400 modèles de vidéos personnalisables, des avatars IA et le clonage de voix, HeyGen garantit que vos vidéos avec échange de visages semblent naturelles et professionnelles.

Éditeur de permutation de visages HeyGen avec des visages de démonstration et des options de mise en page dans l'interface utilisateur de modification d'apparence.Éditeur de permutation de visages HeyGen avec des visages de démonstration et des options de mise en page dans l'interface utilisateur de modification d'apparence.

Comment ça marche ?

Créez des vidéos d'échange de visages hyper-réalistes en 4 étapes faciles

Devenez le visage de votre propre monde numérique. Votre avatar généré par IA capture votre personnalité, vos expressions et vos mouvements tout en améliorant l'engagement et la compréhension des considérations éthiques pour l'échange de visages par IA.

Étape 1

Créez votre avatar vidéo

Commencez par générer un avatar IA personnalisé en utilisant notre générateur d'images deepfake. Il deviendra le visage de votre deepfake, conçu pour une interaction sans faille.

Étape 1 créez votre avatar vidéo avec des mouvements naturels et une voixÉtape 1 créez votre avatar vidéo avec des mouvements naturels et une voix

Étape 2

Cliquez sur « Modifier l'apparence » pour accéder à FaceSwap

Dans l'éditeur d'Avatar, sélectionnez FaceSwap pour remplacer l'apparence de votre avatar par n'importe quel visage de votre choix. C'est aussi simple que quelques clics.

Interface FaceSwap avec option de modification de l'apparence et fonctionnalité de téléchargement de visage.Interface FaceSwap avec option de modification de l'apparence et fonctionnalité de téléchargement de visage.

Étape 3

Enregistrez votre nouvel avatar

Une fois que votre avatar vidéo de substitution de visage deepfake est prêt, enregistrez-le dans votre bibliothèque pour de futures collaborations deepfake ou projets personnels.

Enregistrer comme nouvel avatar IA féminin de face à l'expression neutre.Enregistrer comme nouvel avatar IA féminin de face à l'expression neutre.

Étape 4

Créez et partagez votre vidéo Deepfake

Exploitez votre avatar mis à jour pour générer des vidéos deepfake qui ressemblent et sonnent comme de vraies. Partageables en un clic.

une vidéo d'une femme avec un bouton de lecture sur son visageune vidéo d'une femme avec un bouton de lecture sur son visage

Transformez vos diapositives PowerPoint en vidéos captivantes avec voix off et animations.

Types d'avatar

Des possibilités infinies pour créer votre avatar.

Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.

Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.

Avatar IV

Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.


Avatar Vidéo

Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.

Photo Avatar

Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.

Avatar Génératif

Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.

Avatar interactif

Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.

Avatar par défaut

Créez des avatars de stock personnalisés pour vos vidéos avec la technologie avancée de HeyGen. Améliorez vos vidéos avec des visuels uniques, dynamiques et captivants animés par IA.

Traducteur IA

Parlez toutes les langues.

Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.

La localisation vidéo alimentée par l'IA de HeyGen adapte le contenu pour différentes langues et cultures tout en assurant un discours naturel, une synchronisation labiale parfaite et un engagement sans faille. Les entreprises peuvent créer des avatars IA réalistes, traduire des vidéos dans plus de 70 langues et personnaliser les voix pour les dialectes régionaux. Avec l'adaptation culturelle pilotée par l'IA, les marques peuvent se connecter de manière authentique avec des audiences mondiales.

FAQ sur les avatars IA

Qu'est-ce qu'une vidéo deepfake ?

Une vidéo deepfake utilise l'IA pour échanger des visages ou modifier l'apparence d'une personne dans une vidéo, créant ainsi un contenu réaliste mais faux, souvent à des fins de divertissement ou malveillantes.

Comment créer une vidéo d'échange de visages avec HeyGen ?

Vous pouvez créer une vidéo d'échange de visages en téléchargeant votre vidéo sur HeyGen et en sélectionnant le visage que vous souhaitez échanger, l'IA garantissant des expressions naturelles et un éclairage adéquat.

Pourquoi choisir l'outil d'échange de visages de HeyGen ?

L'outil de permutation de visages de HeyGen offre une précision et un réalisme inégalés, rendant la création de permutations de visages de style deepfake sans édition complexe d'une simplicité déconcertante.

Les technologies deepfake sont-elles éthiques ?

Les deepfakes soulèvent des préoccupations éthiques en raison d'un potentiel abus, comme la diffusion de fausses informations ou la violation de la vie privée, mais des outils comme HeyGen étiquettent le contenu généré par IA, favorisant la transparence. Découvrez-en plus en vous inscrivant gratuitement.

