Vous voulez transformer vos vidéos avec une technologie d'échange de visage fluide ?

L'outil vidéo de permutation de visages alimenté par l'IA de HeyGen vous permet de remplacer les visages dans les vidéos avec une précision et un réalisme inégalés. Que ce soit pour la création de contenu, le divertissement ou le marketing, HeyGen rend l'échange de visages sans effort tout en préservant les expressions naturelles, l'éclairage et les détails.

Avec notre créateur de deepfake, vous pouvez générer des échanges de visages impressionnants dans le style deepfake en seulement quelques clics—aucun montage complexe nécessaire. Il suffit de télécharger une vidéo, de sélectionner le visage que vous souhaitez échanger, et de laisser l'IA s'occuper du reste. Découvrez-en plus sur les menaces deepfake dans divers domaines.