Alternatives à HeyGen

→ Plus que de simples porte-parole

La plupart des plateformes proposent des présentateurs génériques. HeyGen vous offre plus de 500 avatars, y compris des formats réalistes, stylisés, basés sur des photos et générés par les utilisateurs. Avec la synchronisation faciale et le support des gestes, nos avatars ne se contentent pas de parler. Ils performent.

✅ Plus de 500 options d'avatar (réels, stylisés, UGC)

✅ Synchronisation faciale expressive et mouvement

❌ La plupart des concurrents ne prennent en charge que les styles de présentateurs d'entreprise