Clonez-vous
Créez un avatar réaliste qui vous ressemble et parle comme vous pour des vidéos, tutoriels et contenus professionnels. Aucun studio ni caméra nécessaire.
Expressions
Ajoutez de l'émotion et des gestes à votre avatar vidéo. Assortissez le ton de votre script pour une communication plus naturelle et captivante.
De banal à époustouflant
Téléchargez une photo pour générer un avatar animé par IA avec voix et mouvement. Idéal pour les ventes, le support et le storytelling.
Looks illimités
Contrôlez le style, l'humeur et le ton de votre avatar. Choisissez un look professionnel ou ludique pour correspondre à votre identité personnelle ou de marque.
Demander n'importe quoi
Téléchargez facilement des documents, des FAQ, des informations sur les produits ou des scripts personnalisés, votre avatar apprend tout. Tapez une description pour générer des avatars uniques. Utilisez-le pour les jeux, les personnages, le branding ou le contenu numérique basé sur la fantaisie.
Look Packs
Du professionnel et soigné au fun et original, vous contrôlez l'apparence, le ton et le style de votre avatar pour qu'ils s'alignent parfaitement avec votre marque ou votre vision créative. En savoir plus sur les Look Packs.
Bibliothèque d'Avatars
Choisissez parmi une collection soigneusement sélectionnée d'avatars prêts à l'emploi pour des vidéos, du marketing et des démonstrations de produit.
Options spécifiques à l'industrie
Choisissez des avatars adaptés pour la santé, l'éducation, la vente, et plus encore. Personnalisez le style et la voix selon les besoins.
Développez vos publicités
Créez des publicités vidéo de style créateur en utilisant des avatars IA. Téléchargez des scripts et générez du contenu généré par les utilisateurs qui performe sur TikTok, Reels et YouTube.
Tester des scripts infinis
Testez des scripts A/B avec différentes voix et styles. Optimisez rapidement la messagerie à travers de multiples variations d'avatars.
FAQ sur les avatars IA
Un avatar IA est une représentation numérique hyper-réaliste d'un humain créée à l'aide de l'intelligence artificielle. Ces avatars sont capables de produire un discours, des expressions faciales et des gestes semblables à ceux des humains, les rendant idéaux pour la création de vidéos évolutives, la communication virtuelle et le contenu numérique.
Chez HeyGen, nos avatars IA sont construits avec des données consenties par de vrais acteurs et talents. Nous assurons des pratiques d'IA éthiques en compensant les acteurs pour chaque vidéo générée avec leur image, combinant une IA générative de pointe à la création de contenu responsable.
👉 Voyez comment cela se compare à la production vidéo traditionnelle →
Un générateur d'avatar IA est un outil puissant qui transforme le texte en contenu vidéo réaliste à l'aide d'avatars numériques. Avec HeyGen, vous pouvez instantanément créer des vidéos de qualité studio sans avoir besoin de caméras, d'acteurs ou de logiciels de montage.
Que vous produisiez des vidéos marketing, des modules de formation, des explications de produit ou du contenu pour les réseaux sociaux—le générateur d'avatars IA de HeyGen vous aide à tout faire, plus rapidement et à grande échelle.
Découvrez des cas d'utilisation pour le marketing, la formation et plus encore →
Oui, HeyGen propose une version gratuite pour générer des avatars IA, ajouter une voix et créer de courtes vidéos. Les plans Premium débloquent des fonctionnalités avancées telles que le rendu HD et 4K, la personnalisation et l'utilisation commerciale.
👉 Découvrez ce qui est inclus dans les plans gratuits vs premium →
Absolument. HeyGen rend la création de votre propre avatar IA personnalisé très facile. Enregistrez simplement une courte vidéo de calibration en utilisant notre processus guidé, et notre IA générera une version numérique réaliste de vous (ou de votre membre d'équipe) qui parle exactement comme vous.
C'est parfait pour l'intégration personnalisée, le support client, les communications internes et le contenu de marque - à grande échelle.
De plus, vous pouvez associer votre avatar à des centaines d'options vocales ou même télécharger votre propre clone vocal.
👉 Lisez le guide complet pour créer des avatars personnalisés →
Commencer avec HeyGen est rapide et simple :
- Inscrivez-vous pour un compte HeyGen gratuit
- Choisissez un avatar prédéfini ou créez votre propre avatar personnalisé
- Rédigez votre scénario— nos avatars IA le vocaliseront avec une synchronisation labiale parfaite
- Personnalisez votre vidéo avec des visuels, de la musique de fond, des animations et une identité de marque
- Exportez ou publiez votre vidéo partout : e-mail, site web, LMS ou réseaux sociaux
Que vous créiez 1 vidéo ou 1 000, HeyGen vous aide à augmenter la création de contenu de haute qualité comme jamais auparavant.
Oui, les avatars HeyGen parlent plus de 175 langues et dialectes, ce qui les rend idéaux pour la communication mondiale, la formation et l'engagement client.
Regardez comment nos avatars multilingues fonctionnent dans cette vidéo de démonstration.