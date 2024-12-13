Générateur d'Avatar IA

Créez des avatars parlants.

Personnages numériques avec IA.

Choisissez parmi des avatars photo, vidéo et générés par IA pour créer des avatars numériques réalistes et personnalisables. Commencez gratuitement et utilisez-les pour du contenu, du branding et du marketing.

Avatar vidéo IA

Transformez-vous en un avatar IA qui parle.

Réalisez des vidéos qui parlent et bougent comme vous.

Sonner comme toi

Créez des avatars qui synchronisent les lèvres avec votre voix dans plus de 70 langues et 175 dialectes. Touchez un public mondial avec une localisation et une livraison parfaites.

Avatar Photo IA

Créez un avatar parlant à partir de n'importe quelle photo.

Animez-le avec la voix et le mouvement.

Ajouter un mouvement

Ajoutez de la voix et du mouvement aux images fixes. Créez des avatars photo IA réalistes capables de délivrer des scripts personnalisés à la demande.

Avatar Génératif

Générez des avatars avec juste une instruction.

Décrivez-le et laissez l'IA faire le reste.

Styles

Générez des avatars interactifs pour différents cas d'utilisation. Personnalisez le ton, les tenues et la personnalité pour chaque scénario.

Avatars de Stock IA

Téléchargez plus de 100 avatars IA pour vidéos et publicités.

Utilisez-les instantanément dans des contenus ou des présentations.

Gagnez du temps

Évitez de filmer et de monter. Utilisez des avatars qui parlent, agissent et présentent instantanément sur tous vos canaux commerciaux.

Générateur d'avatar AI UGC

Créez du contenu généré par les utilisateurs qui capte l'attention avec des avatars IA.

Créez des publicités vidéo pour une fraction du coût.

Testez des centaines de créateurs

Déployez des centaines de personnalités d'avatar sans embaucher de talents. Testez des visages, des voix et des tons pour trouver les combinaisons les plus performantes.

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

FAQ sur les avatars IA

Un avatar IA est une représentation numérique hyper-réaliste d'un humain créée à l'aide de l'intelligence artificielle. Ces avatars sont capables de produire un discours, des expressions faciales et des gestes semblables à ceux des humains, les rendant idéaux pour la création de vidéos évolutives, la communication virtuelle et le contenu numérique.

Chez HeyGen, nos avatars IA sont construits avec des données consenties par de vrais acteurs et talents. Nous assurons des pratiques d'IA éthiques en compensant les acteurs pour chaque vidéo générée avec leur image, combinant une IA générative de pointe à la création de contenu responsable.

👉 Voyez comment cela se compare à la production vidéo traditionnelle →

Un générateur d'avatar IA est un outil puissant qui transforme le texte en contenu vidéo réaliste à l'aide d'avatars numériques. Avec HeyGen, vous pouvez instantanément créer des vidéos de qualité studio sans avoir besoin de caméras, d'acteurs ou de logiciels de montage.

Que vous produisiez des vidéos marketing, des modules de formation, des explications de produit ou du contenu pour les réseaux sociaux—le générateur d'avatars IA de HeyGen vous aide à tout faire, plus rapidement et à grande échelle.

Découvrez des cas d'utilisation pour le marketing, la formation et plus encore →

Oui, HeyGen propose une version gratuite pour générer des avatars IA, ajouter une voix et créer de courtes vidéos. Les plans Premium débloquent des fonctionnalités avancées telles que le rendu HD et 4K, la personnalisation et l'utilisation commerciale.

👉 Découvrez ce qui est inclus dans les plans gratuits vs premium →

Absolument. HeyGen rend la création de votre propre avatar IA personnalisé très facile. Enregistrez simplement une courte vidéo de calibration en utilisant notre processus guidé, et notre IA générera une version numérique réaliste de vous (ou de votre membre d'équipe) qui parle exactement comme vous.

C'est parfait pour l'intégration personnalisée, le support client, les communications internes et le contenu de marque - à grande échelle.

De plus, vous pouvez associer votre avatar à des centaines d'options vocales ou même télécharger votre propre clone vocal.

👉 Lisez le guide complet pour créer des avatars personnalisés →

▶️ Regardez une démo rapide sur YouTube →

Commencer avec HeyGen est rapide et simple :

  1. Inscrivez-vous pour un compte HeyGen gratuit
  2. Choisissez un avatar prédéfini ou créez votre propre avatar personnalisé
  3. Rédigez votre scénario— nos avatars IA le vocaliseront avec une synchronisation labiale parfaite
  4. Personnalisez votre vidéo avec des visuels, de la musique de fond, des animations et une identité de marque
  5. Exportez ou publiez votre vidéo partout : e-mail, site web, LMS ou réseaux sociaux

Que vous créiez 1 vidéo ou 1 000, HeyGen vous aide à augmenter la création de contenu de haute qualité comme jamais auparavant.

👉 Regardez des tutoriels étape par étape →

Oui, les avatars HeyGen parlent plus de 175 langues et dialectes, ce qui les rend idéaux pour la communication mondiale, la formation et l'engagement client.

Regardez comment nos avatars multilingues fonctionnent dans cette vidéo de démonstration.

