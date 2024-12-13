Un avatar IA est une représentation numérique hyper-réaliste d'un humain créée à l'aide de l'intelligence artificielle. Ces avatars sont capables de produire un discours, des expressions faciales et des gestes semblables à ceux des humains, les rendant idéaux pour la création de vidéos évolutives, la communication virtuelle et le contenu numérique.

Chez HeyGen, nos avatars IA sont construits avec des données consenties par de vrais acteurs et talents. Nous assurons des pratiques d'IA éthiques en compensant les acteurs pour chaque vidéo générée avec leur image, combinant une IA générative de pointe à la création de contenu responsable.

👉 Voyez comment cela se compare à la production vidéo traditionnelle →