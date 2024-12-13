Ajoutez facilement du texte et des sous-titres à vos vidéos

Avec l'outil de texte-vidéo alimenté par l'IA de HeyGen, créer des vidéos enrichies de texte peut être rapide, efficace et abordable. Cet outil simplifie l'ajout de superpositions de texte, de légendes et de sous-titres, rendant facile la production de vidéos qui se démarquent, atteignent un public plus large et améliorent l'accessibilité.

En ajoutant des légendes et des sous-titres, HeyGen garantit que les vidéos peuvent être comprises même lorsqu'elles sont visionnées en mode muet ou par des personnes malentendantes. Les sous-titres dans plusieurs langues élargissent l'audience aux non-locuteurs natifs, aidant le contenu à devenir mondial sans coûts de production supplémentaires.

Les moteurs de recherche peuvent lire le texte mais pas le contenu vidéo. Ajouter des sous-titres et des transcriptions avec HeyGen améliore la découvrabilité par les moteurs de recherche, rendant les vidéos plus accessibles en ligne et augmentant la portée de l'audience.