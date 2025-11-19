Transformez de longues vidéos en clips courts et partageables grâce au générateur de clips vidéo IA de HeyGen. Téléchargez un enregistrement complet et générez plusieurs clips à fort impact optimisés pour les flux sociaux, sans avoir à parcourir les chronologies ou à éditer manuellement les séquences.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Les longues conversations sont difficiles à réutiliser manuellement. Le générateur de clips vidéo IA extrait des moments forts qui fonctionnent comme des clips autonomes pour la découverte.
Les instructeurs transforment les leçons enregistrées en clips ciblés qui expliquent un concept à la fois, aidant les apprenants à revoir rapidement les points clés.
Les équipes extraient de courts extraits qui présentent des fonctionnalités ou des flux de travail spécifiques, facilitant ainsi le partage de la valeur du produit sur différents canaux.
Au lieu de partager des enregistrements complets, créez des extraits marquants qui capturent les aperçus les plus pertinents des discours ou des panels à l'aide du AI video generator.
Les créateurs utilisent le générateur de clips vidéo IA pour maintenir la fréquence de publication en transformant chaque longue vidéo en plusieurs publications.
Les entreprises découpent les réunions internes ou les sessions de formation en courtes vidéos qui sont plus faciles à regarder et à retenir.
Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de clips vidéo IA
HeyGen est conçu pour la réutilisation à grande échelle. Il aide les équipes à extraire les moments les plus captivants de longues vidéos et à les convertir en clips faciles à publier, faciles à mettre à jour et conçus pour performer.
Le générateur de clips vidéo IA analyse la parole, le rythme et les indices visuels pour mettre en évidence des moments qui semblent complets et captivants par eux-mêmes.
Les clips sont créés en tenant compte du comportement de visionnage social, y compris le cadrage, le rythme et la préparation des sous-titres pour les formats verticaux et carrés.
Au lieu de couper manuellement, les équipes génèrent plusieurs clips à la fois et passent du temps à peaufiner le message plutôt qu'à couper les séquences.
Détection automatique des surbrillances
Téléchargez une longue vidéo et laissez le système identifier les limites naturelles des clips en fonction des dialogues, de l'accentuation et des changements de sujet. Chaque clip est structuré pour paraître intentionnel, et non coupé de manière abrupte, grâce aux capacités avancées du générateur de clips IA.
Génération de plusieurs clips à partir d'une seule vidéo
Créez plusieurs courts extraits à partir d'une seule vidéo source en une seule fois. Le générateur de clips vidéo IA transforme un enregistrement en un flux constant de contenu réutilisable.
Modèles de légendes prêts pour clips
Chaque clip est généré avec un espacement clair pour les sous-titres et le texte à l'écran. Cela permet le visionnage sans son et améliore la clarté sur les plateformes sociales.
Cadrage optimisé de la plateforme
Les clips sont automatiquement formatés pour TikTok, en carré ou en paysage. Les sujets restent centrés et lisibles sans recadrage manuel, grâce à la technologie alimentée par l'IA.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le générateur de clips vidéo IA
Créez des clips vidéo courts en quatre étapes à l'aide d'un workflow conçu pour la rapidité et l'évolutivité.
Ajoutez votre enregistrement complet. HeyGen analyse l'audio et les visuels pour comprendre la structure et l'accentuation.
Le générateur de clips vidéo IA identifie plusieurs candidats de clips et les prépare en tant que segments autonomes.
Modifiez le texte du clip, les légendes ou le cadrage si nécessaire. Ajustez la longueur ou l'accentuation sans avoir à recouper les images.
Téléchargez des clips dans les formats dont vous avez besoin et publiez-les sur des plateformes sociales comme TikTok, des sites web ou des outils internes.
Un générateur de clips vidéo IA transforme automatiquement les longues vidéos en courts extraits. Il détecte les moments forts et les prépare en vidéos prêtes à être partagées.
Les vidéos avec un discours ou une structure claire fonctionnent particulièrement bien, y compris les podcasts, les interviews, les webinaires, les leçons et les démonstrations de produits.
Les clips durent généralement de quinze secondes à une minute, mais la durée peut être ajustée en fonction de vos objectifs de publication.
Non. Le flux de travail est conçu pour les non-éditeurs. Vous révisez et peaufinez les clips sans utiliser de chronologies ni d'outils avancés, ce qui le rend plus facile que jamais avec notre outil IA.
Oui. Les clips sont générés avec des mises en page adaptées aux sous-titres et peuvent inclure des sous-titres générés automatiquement pour plus de clarté.
Oui. Une longue vidéo peut générer plusieurs extraits en une seule fois, permettant une production de contenu cohérente.
Vous pouvez exporter des clips verticaux, carrés et paysage adaptés aux plateformes sociales, sites web et partages internes en utilisant le générateur de clips IA.
Le générateur de clips vidéo IA aide les équipes à tirer davantage de valeur de chaque enregistrement en transformant une vidéo en de nombreux éléments prêts à être diffusés.
