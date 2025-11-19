HeyGen logo

Générateur de Clips Vidéo IA : Créez des Vidéos IA en quelques minutes

Transformez de longues vidéos en clips courts et partageables grâce au générateur de clips vidéo IA de HeyGen. Téléchargez un enregistrement complet et générez plusieurs clips à fort impact optimisés pour les flux sociaux, sans avoir à parcourir les chronologies ou à éditer manuellement les séquences.

Extraits de podcasts et d'interviews

Extraits de podcasts et d'interviews

Les longues conversations sont difficiles à réutiliser manuellement. Le générateur de clips vidéo IA extrait des moments forts qui fonctionnent comme des clips autonomes pour la découverte.

Points forts de la vidéo éducative

Points forts de la vidéo éducative

Les instructeurs transforment les leçons enregistrées en clips ciblés qui expliquent un concept à la fois, aidant les apprenants à revoir rapidement les points clés.

Extraits de démo de produit

Extraits de démo de produit

Les équipes extraient de courts extraits qui présentent des fonctionnalités ou des flux de travail spécifiques, facilitant ainsi le partage de la valeur du produit sur différents canaux.

Comptes-rendus de webinaires et d'événements

Comptes-rendus de webinaires et d'événements

Au lieu de partager des enregistrements complets, créez des extraits marquants qui capturent les aperçus les plus pertinents des discours ou des panels à l'aide du AI video generator.

Moteurs de contenu pour les réseaux sociaux

Moteurs de contenu pour les réseaux sociaux

Les créateurs utilisent le générateur de clips vidéo IA pour maintenir la fréquence de publication en transformant chaque longue vidéo en plusieurs publications.

Partage de connaissances interne

Partage de connaissances interne

Les entreprises découpent les réunions internes ou les sessions de formation en courtes vidéos qui sont plus faciles à regarder et à retenir.

Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de clips vidéo IA

HeyGen est conçu pour la réutilisation à grande échelle. Il aide les équipes à extraire les moments les plus captivants de longues vidéos et à les convertir en clips faciles à publier, faciles à mettre à jour et conçus pour performer.

Trouve les moments qui comptent

Le générateur de clips vidéo IA analyse la parole, le rythme et les indices visuels pour mettre en évidence des moments qui semblent complets et captivants par eux-mêmes.

Conçu pour la diffusion de format court

Les clips sont créés en tenant compte du comportement de visionnage social, y compris le cadrage, le rythme et la préparation des sous-titres pour les formats verticaux et carrés.

Réduit considérablement le temps de montage

Au lieu de couper manuellement, les équipes génèrent plusieurs clips à la fois et passent du temps à peaufiner le message plutôt qu'à couper les séquences.

Détection automatique des surbrillances

Téléchargez une longue vidéo et laissez le système identifier les limites naturelles des clips en fonction des dialogues, de l'accentuation et des changements de sujet. Chaque clip est structuré pour paraître intentionnel, et non coupé de manière abrupte, grâce aux capacités avancées du générateur de clips IA.

image en vidéo

Génération de plusieurs clips à partir d'une seule vidéo

Créez plusieurs courts extraits à partir d'une seule vidéo source en une seule fois. Le générateur de clips vidéo IA transforme un enregistrement en un flux constant de contenu réutilisable.

Un smartphone affichant une interface sombre de l'application TikTok sur un fond vibrant de lumières néon roses et bleues rayonnantes.

Modèles de légendes prêts pour clips

Chaque clip est généré avec un espacement clair pour les sous-titres et le texte à l'écran. Cela permet le visionnage sans son et améliore la clarté sur les plateformes sociales.

Clonage de voix

Cadrage optimisé de la plateforme

Les clips sont automatiquement formatés pour TikTok, en carré ou en paysage. Les sujets restent centrés et lisibles sans recadrage manuel, grâce à la technologie alimentée par l'IA.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe des supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Comment ça marche

Comment utiliser le générateur de clips vidéo IA

Créez des clips vidéo courts en quatre étapes à l'aide d'un workflow conçu pour la rapidité et l'évolutivité.

Étape 1

Téléchargez une longue vidéo

Ajoutez votre enregistrement complet. HeyGen analyse l'audio et les visuels pour comprendre la structure et l'accentuation.

Étape 2

Générer des clips automatiquement

Le générateur de clips vidéo IA identifie plusieurs candidats de clips et les prépare en tant que segments autonomes.

Étape 3

Revoir et affiner

Modifiez le texte du clip, les légendes ou le cadrage si nécessaire. Ajustez la longueur ou l'accentuation sans avoir à recouper les images.

Étape 4

Exporter et publier

Téléchargez des clips dans les formats dont vous avez besoin et publiez-les sur des plateformes sociales comme TikTok, des sites web ou des outils internes.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un générateur de clips vidéo IA ?

Un générateur de clips vidéo IA transforme automatiquement les longues vidéos en courts extraits. Il détecte les moments forts et les prépare en vidéos prêtes à être partagées.

Quels types de vidéos fonctionnent le mieux ?

Les vidéos avec un discours ou une structure claire fonctionnent particulièrement bien, y compris les podcasts, les interviews, les webinaires, les leçons et les démonstrations de produits.

Quelle est la durée des clips générés ?

Les clips durent généralement de quinze secondes à une minute, mais la durée peut être ajustée en fonction de vos objectifs de publication.

Ai-je besoin d'expérience en montage vidéo ?

Non. Le flux de travail est conçu pour les non-éditeurs. Vous révisez et peaufinez les clips sans utiliser de chronologies ni d'outils avancés, ce qui le rend plus facile que jamais avec notre outil IA.

Puis-je ajouter des sous-titres aux clips ?

Oui. Les clips sont générés avec des mises en page adaptées aux sous-titres et peuvent inclure des sous-titres générés automatiquement pour plus de clarté.

Puis-je générer plusieurs clips en même temps ?

Oui. Une longue vidéo peut générer plusieurs extraits en une seule fois, permettant une production de contenu cohérente.

Quels formats puis-je exporter ?

Vous pouvez exporter des clips verticaux, carrés et paysage adaptés aux plateformes sociales, sites web et partages internes en utilisant le générateur de clips IA.

Comment cela s'intègre-t-il dans une stratégie de contenu ?

Le générateur de clips vidéo IA aide les équipes à tirer davantage de valeur de chaque enregistrement en transformant une vidéo en de nombreux éléments prêts à être diffusés.

