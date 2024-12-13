Avatar IA

Transformez vos photos en vidéos dynamiques avec des transitions fluides, du texte et de la musique. HeyGen rend la création d'histoires visuelles professionnelles captivantes facile, notamment avec nos capacités de conversion d'image en vidéo.

Avatar Photo IA

Transformez sans effort des images statiques en vidéos dynamiques.

L'Avatar IV de HeyGen vous permet de fusionner des photos en vidéos étonnantes, avec animations, transitions et son. Que ce soit pour des souvenirs personnels, des stratégies de marketing ou des présentations, ce générateur d'image en vidéo vous aide à transformer des images fixes en contenu captivant. Notre créateur de vidéos IA simplifie le processus de création vidéo, assurant que vos vidéos soient à la fois captivantes et personnalisables.

Avatar Photo IA

Bonnes pratiques pour créer des vidéos à partir d'images

Suivez ces conseils pour créer des vidéos visuellement impressionnantes et découvrez comment Synthétiser des vidéos à partir d'images peut améliorer vos projets :

  • Choisissez des images de haute qualité : Utilisez des images nettes et haute résolution pour les meilleurs résultats.
  • Ajoutez des transitions significatives : Des transitions fluides entre les images renforcent le récit et maintiennent l'attention des spectateurs.
  • Intégrer une musique de fond : Associez vos visuels à une bande-son appropriée pour un impact émotionnel.
  • Utilisez des superpositions de texte : Ajoutez des légendes ou des titres pour souligner les points clés ou ajouter du contexte à votre histoire.
Avatar Photo IA

Amélioration du contenu par des transformations d'image en vidéo

Les vidéos générées par IA à partir d'images sont excellentes pour préserver les souvenirs, présenter des portfolios professionnels ou mettre en avant les caractéristiques d'un produit. Elles vous permettent de créer des récits fluides qui captent l'attention et ont un impact durable. Le créateur de vidéos IA de HeyGen offre toutes les fonctionnalités essentielles nécessaires pour faire briller vos images, permettant une présentation claire et captivante.

Avec la plateforme facile à utiliser de HeyGen dotée d'outils avancés pour la génération de vidéo à partir d'images, tout le monde peut créer des vidéos de qualité professionnelle qui résonnent avec le public. Améliorez vos créations avec de la musique, du texte et des effets pour créer des récits mémorables qui impressionnent les spectateurs.

Comment ça marche ?

Transformez des photos en avatars parlants avec Avatar IV

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à la toute dernière technologie Avatar IV de HeyGen.

Étape 1

Téléchargez votre photo

Sélectionnez une image de qualité où le visage est net. Les formats pris en charge incluent PNG, JPG, HEIC ou WebP (jusqu'à 200 Mo).

Étape 2

Ajoutez votre script ou audio

Tapez votre script ou téléchargez/enregistrez votre voix. Avatar IV synchronisera parfaitement la parole et les mouvements des lèvres.

Étape 3

Sélectionnez une voix et générez une vidéo

Choisissez une voix IA ou utilisez votre audio téléchargé. Ensuite, créez une vidéo d'avatar parlant réaliste en quelques secondes.

Étape 4

Partagez votre vidéo d'avatar n'importe où

Publiez vos vidéos sur les réseaux sociaux, les outils internes ou les canaux clients—votre vidéo d'avatar est prête à captiver à grande échelle.

Découvrez plus d'outils IA

Transformez du texte en vidéos d'avatars réalistes avec une voix et des expressions naturelles.

Types d'avatar

Des possibilités infinies pour créer votre avatar.

Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.

Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.

Avatar IV

Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.


Avatar Vidéo

Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.

Photo Avatar

Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.

Avatar Génératif

Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.

Avatar interactif

Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.

Avatar par défaut

Créez des avatars de stock personnalisés pour vos vidéos avec la technologie avancée de HeyGen. Améliorez vos vidéos avec des visuels uniques, dynamiques et captivants animés par IA.

Traducteur IA

Parlez toutes les langues.

Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.

La localisation vidéo alimentée par l'IA de HeyGen adapte le contenu pour différentes langues et cultures tout en assurant un discours naturel, une synchronisation labiale parfaite et un engagement sans faille. Les entreprises peuvent créer des avatars IA réalistes, traduire des vidéos dans plus de 70 langues et personnaliser les voix pour les dialectes régionaux. Avec l'adaptation culturelle pilotée par l'IA, les marques peuvent se connecter de manière authentique avec des audiences mondiales.

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

FAQ

Que puis-je faire avec l'outil Images-to-Video de HeyGen ?

Vous pouvez télécharger une série d'images et les convertir rapidement en vidéos captivantes alimentées par l'IA avec des transitions personnalisées, de la musique et des sous-titres optionnels, sans nécessiter de compétences en montage.

Le logiciel prend-il en charge plusieurs formats d'image ?

Oui, HeyGen prend en charge des formats courants tels que JPG, PNG et SVG. Il suffit de télécharger vos images, et l'outil les intégrera de manière transparente dans votre vidéo.

Puis-je ajouter de la musique ou une voix off à la vidéo ?

Absolument ! Vous pouvez choisir des pistes d'arrière-plan dans la bibliothèque intégrée de HeyGen ou télécharger les vôtres. Vous pouvez également superposer des voix off générées par IA en utilisant les outils de doublage vocal de HeyGen.

Dans quelle mesure peut-on personnaliser les transitions et le timing ?

Vous pouvez personnaliser chaque style de transition (par exemple, fondu, glissement) et ajuster la durée d'affichage de chaque image, ce qui vous donne un contrôle total sur le rythme et la fluidité.

Puis-je utiliser cet outil pour des campagnes de marketing ou des campagnes sur les réseaux sociaux ?

Absolument. L'outil est idéal pour créer des diaporamas promotionnels, des clips pour les réseaux sociaux, des vidéos de présentation de produits et du contenu éducatif rapidement et en grande quantité.

Ce que disent les clients à notre sujet

