Transformez votre script en une vidéo complète générée par IA avec des scènes cinématographiques, une narration naturelle, du motion design et un timing précis à la frame. L'IA de script en vidéo de HeyGen élimine les caméras, les studios, les monteurs et les retards de production afin que votre équipe puisse créer des vidéos de haute qualité à grande échelle.
Cas d'utilisation pour l'IA de script à vidéo
Des équipes de différents secteurs utilisent HeyGen pour transformer des textes sous forme de scripts et d'invites en vidéos percutantes. De l'intégration à la commercialisation, HeyGen garantit que votre script devienne prêt pour la vidéo avec un minimum de tracas.
Transformez les procédures opérationnelles standard, les documents RH et les directives internes en vidéos de formation claires et détaillées, avec une diffusion cohérente dans toutes les équipes.
Transformez des scripts de messagerie ou des décompositions de fonctionnalités en vidéos promotionnelles claires qui mettent en avant les avantages, les FAQ et les détails clés du produit.
Transformez des matières denses ou des explications longues en leçons faciles à suivre en utilisant l'outil de script IA pour vidéo dans l'apprentissage numérique et la création de cours.
Créez des clips captivants à partir d'annonces, de scripts de leadership éclairé, de suggestions de narration et de mises à jour hebdomadaires en utilisant l'outil gratuit de conversion de script en vidéo.
Pourquoi HeyGen est le meilleur pour la création de vidéos à partir de scripts
HeyGen remplace la production vidéo traditionnelle par un flux de travail rapide qui transforme le contenu écrit en vidéos propres et prêtes à être partagées. Que vous ayez besoin d'explications rapides, de mises à jour internes ou de contenu de formation à grande échelle, HeyGen vous aide à passer du texte à la vidéo avec clarté et cohérence.
HeyGen élimine le besoin de caméras, de sessions d'enregistrement ou de logiciels complexes. Collez votre script et transformez-le instantanément en une vidéo raffinée composée de scènes dynamiques, de transitions fluides et d'un formatage soigné — idéal pour des vidéos explicatives, des tutoriels, des démonstrations de produits et du contenu d'intégration.
Que vous créiez du contenu éducatif, des messages d'entreprise ou des clips prêts pour les réseaux sociaux, HeyGen propose des voix off naturelles grâce à l'IA, une gamme de styles visuels et des modèles flexibles pour aligner votre vidéo avec votre ton, votre public et votre identité de marque.
Produisez des vidéos à partir de longs scripts, de leçons en plusieurs chapitres, de mises à jour récurrentes et de flux de contenu à volume élevé en quelques minutes. HeyGen automatise la création et la mise en page des scènes pour que vous puissiez créer plus de vidéos — sans ajouter de temps de production ou de ressources supplémentaires.
Voix off IA en plusieurs langues
Choisissez parmi des voix IA naturelles avec un rythme clair, un ton expressif et une prise en charge des langues et accents du monde entier.
Scènes automatisées avec des visuels dynamiques
HeyGen divise automatiquement votre script en scènes et les associe à des mises en page, des graphiques et des structures visuelles qui renforcent votre message.
Mises en page personnalisables et image de marque
Ajustez rapidement les couleurs, les arrière-plans, le design de mouvement, les ratios d'aspect et les éléments à l'écran pour harmoniser votre vidéo avec votre marque.
Outils d'édition simples pour des révisions rapides
Modifiez les lignes, échangez les visuels, ajustez le timing ou changez les styles sans toucher à la timeline. Exportez des vidéos de haute qualité en quelques secondes.
Comment utiliser le générateur de vidéo à partir de script IA
HeyGen simplifie votre processus de saisie de texte à la production finale de vidéo, voici comment cela fonctionne.
Téléversez ou collez votre texte. L'IA analyse la structure et prépare instantanément la mise en page de votre vidéo.
Sélectionnez un style de narration, une langue, un ton et un format vidéo pour correspondre à vos objectifs de contenu.
Ajustez les arrière-plans, les couleurs, le rythme et les autres éléments visuels selon les besoins.
HeyGen produit votre contenu vidéo en quelques minutes. Faites des modifications rapides, puis téléchargez ou partagez immédiatement.
L'intelligence artificielle de conversion d'image en vidéo transforme des visuels statiques en courtes vidéos générées par IA. Téléchargez une image, saisissez un script et HeyGen anime les expressions faciales et ajoute une voix, idéal pour créer une vidéo à partir d'une seule photo.
Oui, ce AI video generator est parfait pour créer des vidéos courtes, des explicatifs et des vidéos de présentation de produits pour les plateformes sociales. Il est conçu pour des vidéos rapides et captivantes qui racontent votre histoire clairement.
HeyGen prend en charge les formats MP4 et WebM. La plateforme ajuste automatiquement la résolution et la qualité vidéo pour s'adapter à vos paramètres d'exportation.
Oui. En utilisant l'IA de photo en vidéo et le moteur de cartographie faciale de HeyGen, vous pouvez transformer des images anciennes ou statiques en vidéos parlantes IA avec des mouvements générés par IA et une voix synchronisée.
HeyGen propose un niveau d'intelligence artificielle de conversion d'image en vidéo gratuit afin que vous puissiez explorer les fonctionnalités et générer votre première vidéo sans payer. Bien qu'il ne soit pas complètement illimité, c'est l'un des meilleurs points de départ gratuits.
Oui. HeyGen peut générer automatiquement des sous-titres dans plusieurs langues à partir de votre script ou narration. Vous pouvez modifier le texte, ajuster le style et exporter la vidéo avec des sous-titres incrustés ou dans des fichiers séparés.
Oui. Vous pouvez passer à tout moment entre les formats 16:9, 9:16 et 1:1. HeyGen adapte automatiquement votre mise en page, rythme et visuels pour chaque plateforme sans reconstruire la vidéo depuis le début.
HeyGen vous permet de personnaliser les couleurs, les arrière-plans, la typographie et les styles de mise en page, afin que vous puissiez maintenir une cohérence de marque sur tous vos rendus vidéo.
Oui. Vous pouvez partager des projets, laisser des commentaires, réviser des modifications et gérer les permissions au niveau de l'équipe, ce qui simplifie la collaboration de plusieurs personnes sur le même pipeline vidéo.
La plupart des vidéos sont générées en quelques minutes. Les scripts courts sont rendus presque instantanément, tandis que les vidéos plus longues et multi-scènes peuvent prendre un peu plus de temps en fonction de leur longueur et de leur complexité.
Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.