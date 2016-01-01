HeyGen logo

Vidéos de porte-parole IA

L'outil de porte-parole IA peut créer des vidéos de haute qualité rapidement et sans nécessiter de tournage ou de montage. Que vous créiez du contenu pour le marketing vidéo, la formation ou les réseaux sociaux, vous pouvez disposer d'un porte-parole IA réaliste en seulement quelques minutes. Pas de tournage, pas de montage, juste des résultats.

  • Téléchargez une photo ou choisissez un avatar
  • Ajoutez un script ou de l'audio
  • Générez une vidéo de porte-parole raffinée en quelques minutes
-Vidéos générées
-Avatars générés
-Vidéos traduites
Hubspot
Journée de travail
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Vide
Komatsu
Coursera
Spring Health
Hubspot
Journée de travail
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Vide
Komatsu
Coursera
Spring Health
Hubspot
Journée de travail
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Vide
Komatsu
Coursera
Spring Health
Fait confiance par plus de 1 000 000 développeurs et entreprises leaders.

Essayez notre générateur de vidéos d'avatars IA

Cet outil vous permet de transformer une simple photo en un avatar IA réaliste qui reproduit les expressions réelles, les mouvements et l'éclairage pour des vidéos raffinées. Vous pouvez instantanément générer des clips de qualité professionnelle pour du contenu social, de la formation ou du storytelling sans avoir besoin de caméras, d'équipes ou de compétences en montage.

Créer une Vidéo Avatar

1

Sélectionner un Avatar

2

Tapez votre script

0/200 caractères
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour accéder à l'expérience complète
Sélectionnez un avatar existant
Step 1:Sélectionnez un avatar existant
Tapez votre consigne
Step 2:Tapez votre consigne
Cliquez sur la vidéo générée
Step 3:Cliquez sur la vidéo générée
Avis

Comment créer des vidéos de porte-parole IA ?

Un porte-parole IA est un avatar numérique qui prononce votre script avec une synchronisation vocale et des mouvements des lèvres parfaits. Vous pouvez utiliser cette technologie pour créer des vidéos professionnelles sans avoir besoin d'acteurs ou d'équipement de tournage coûteux.

Étape 1

Téléchargez votre script

Il suffit de taper ou de coller votre script sur la plateforme. Que ce soit un message promotionnel, un module éducatif ou une publication sur les réseaux sociaux, le système est prêt à travailler avec tout type de contenu.

Étape 2

Choisissez votre avatar

Choisissez un avatar parmi les options disponibles ou créez-en un personnalisé pour représenter votre marque. Personnalisez l'apparence de l'avatar pour qu'il corresponde au ton de votre vidéo.

Étape 3

Synchronisez les mouvements de la voix et des lèvres

L'IA synchronise votre parole avec les mouvements de bouche de l'avatar, garantissant ainsi un aspect naturel.

Étape 4

Générer & Partager

Une fois votre vidéo prête, téléchargez-la ou obtenez un lien partageable. Utilisez-le sur votre site web, vos réseaux sociaux ou dans vos e-mails.

Interface du logiciel HeyGen avec le titre "De la pensée à la vidéo, plus rapidement que jamais", montrant une entrée URL pour la génération de script et divers outils de création vidéo en dessous.

Fonctionnalités du porte-parole IA

Des fonctionnalités puissantes pour valoriser votre contenu vidéo

Nous avons conçu l'outil AI Spokesperson pour qu'il soit simple à utiliser, tout en étant riche en fonctionnalités afin de répondre à tous vos besoins de création de vidéos. Voici pourquoi notre outil est le choix parfait pour créer des vidéos professionnelles :

Avatar IA

Synchronisation labiale réaliste

Notre IA synchronise parfaitement la voix avec les mouvements des lèvres de l'avatar. Chaque mot s'aligne de manière transparente, rendant vos vidéos naturelles et professionnelles.
Cette technologie garantit que votre porte-parole délivre des messages avec une émotion authentique et une précision réaliste qui captive les spectateurs

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés
Avatar IA

Support multilingue

Atteignez un public mondial en créant des vidéos dans plus de 70 langues. L'outil garantit que votre message est entendu et compris à travers différentes régions et cultures. Vous pouvez facilement localiser le message de votre marque pour vous connecter avec des publics internationaux et élargir votre présence sur le marché.

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés
Avatar IA

Avatars personnalisables

You can choose from a variety of pre-made avatars or create one that fits your brand. Customization options let you adjust the avatar's look and personality to match your video’s tone.
Every avatar can reflect your brand identity, helping you maintain consistency and professionalism across all your content

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés
Avatar IA

Pas besoin de caméras ni de studios

Oubliez le matériel de tournage coûteux ou les longues journées en studio. Téléchargez votre script, choisissez votre avatar et laissez le système gérer le reste. C'est rapide, facile et efficace. Cela vous permet de produire des vidéos de porte-parole de haute qualité à tout moment, n'importe où, parfait pour le marketing, la formation et la communication d'entreprise.

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés

Questions fréquemment posées à propos des porte-parole IA

Qu'est-ce qu'une vidéo de porte-parole IA ?

Une vidéo de porte-parole IA utilise un avatar numérique qui prononce votre script avec une synchronisation labiale réaliste et des expressions naturelles. Cela vous permet de créer des vidéos professionnelles sans avoir à engager des acteurs ou à installer du matériel de tournage.

Comment fonctionne l'outil de porte-parole IA ?

Il suffit de télécharger ou de saisir votre script, de choisir un avatar et l'IA synchronise automatiquement la voix avec des mouvements de bouche réalistes. Votre vidéo de porte-parole est générée en quelques minutes, prête à être téléchargée ou partagée.

Puis-je créer un avatar personnalisé pour mon porte-parole ?

Oui. Vous pouvez choisir parmi des avatars pré-faits ou concevoir un avatar personnalisé qui correspond à l'apparence et à la personnalité de votre marque. Pour des avatars entièrement personnalisés, explorez notre AI Talking Head Generator.

Ai-je besoin d'un script avant de créer une vidéo de porte-parole ?

Vous pouvez écrire votre propre script ou en générer un en utilisant des outils d'IA. Si vous avez besoin d'aide pour rédiger un dialogue, essayez le AI Video Script Generator pour obtenir rapidement des scripts soignés.

Combien de temps faut-il pour générer une vidéo de porte-parole IA ?

Le processus est rapide. Une fois que vous avez fourni votre script et sélectionné un avatar, le système crée une vidéo soignée en seulement quelques minutes, même pour des contenus plus longs ou plusieurs variantes.

Puis-je utiliser des vidéos de porte-parole IA pour la formation, le support ou le marketing ?

Oui. Ils sont parfaits pour les tutoriels, l'intégration, les démonstrations de produits, les mises à jour d'entreprise, et plus encore. Les avatars IA aident à transmettre les informations clairement tout en réduisant le temps et le coût de production.

Comment puis-je utiliser le porte-parole IA de HeyGen dans le marketing ?

Créez simplement votre vidéo dans HeyGen et connectez-la avec des outils comme Zapier pour automatiser la création de vidéos pour le suivi des prospects, l'intégration ou les publications sur les réseaux sociaux. Une fois les vidéos prêtes, vous pouvez les partager par e-mail, sur les réseaux sociaux ou sur votre site web et suivre leur performance.

Pourquoi les porte-parole IA sont-ils rentables pour les entreprises ?

Les porte-parole IA réduisent les coûts en éliminant le besoin d'acteurs, de studios, de déplacements et de nouvelles prises. Un seul avatar peut générer des vidéos illimitées, rendant la production de haute qualité abordable pour toute équipe.

L'outil de porte-parole IA est-il gratuit pour un essai ?

Oui. Vous pouvez essayer l'outil gratuitement et explorer ses fonctionnalités avant de passer à la version supérieure. Pour commencer tout de suite, visitez HeyGen Signup.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.

CTA background