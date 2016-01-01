L'outil de porte-parole IA peut créer des vidéos de haute qualité rapidement et sans nécessiter de tournage ou de montage. Que vous créiez du contenu pour le marketing vidéo, la formation ou les réseaux sociaux, vous pouvez disposer d'un porte-parole IA réaliste en seulement quelques minutes. Pas de tournage, pas de montage, juste des résultats.
Cet outil vous permet de transformer une simple photo en un avatar IA réaliste qui reproduit les expressions réelles, les mouvements et l'éclairage pour des vidéos raffinées. Vous pouvez instantanément générer des clips de qualité professionnelle pour du contenu social, de la formation ou du storytelling sans avoir besoin de caméras, d'équipes ou de compétences en montage.
Comment créer des vidéos de porte-parole IA ?
Un porte-parole IA est un avatar numérique qui prononce votre script avec une synchronisation vocale et des mouvements des lèvres parfaits. Vous pouvez utiliser cette technologie pour créer des vidéos professionnelles sans avoir besoin d'acteurs ou d'équipement de tournage coûteux.
Il suffit de taper ou de coller votre script sur la plateforme. Que ce soit un message promotionnel, un module éducatif ou une publication sur les réseaux sociaux, le système est prêt à travailler avec tout type de contenu.
Choisissez un avatar parmi les options disponibles ou créez-en un personnalisé pour représenter votre marque. Personnalisez l'apparence de l'avatar pour qu'il corresponde au ton de votre vidéo.
L'IA synchronise votre parole avec les mouvements de bouche de l'avatar, garantissant ainsi un aspect naturel.
Une fois votre vidéo prête, téléchargez-la ou obtenez un lien partageable. Utilisez-le sur votre site web, vos réseaux sociaux ou dans vos e-mails.
Fonctionnalités du porte-parole IA
Des fonctionnalités puissantes pour valoriser votre contenu vidéo
Nous avons conçu l'outil AI Spokesperson pour qu'il soit simple à utiliser, tout en étant riche en fonctionnalités afin de répondre à tous vos besoins de création de vidéos. Voici pourquoi notre outil est le choix parfait pour créer des vidéos professionnelles :
Synchronisation labiale réaliste
Notre IA synchronise parfaitement la voix avec les mouvements des lèvres de l'avatar. Chaque mot s'aligne de manière transparente, rendant vos vidéos naturelles et professionnelles.
Cette technologie garantit que votre porte-parole délivre des messages avec une émotion authentique et une précision réaliste qui captive les spectateurs
Support multilingue
Atteignez un public mondial en créant des vidéos dans plus de 70 langues. L'outil garantit que votre message est entendu et compris à travers différentes régions et cultures. Vous pouvez facilement localiser le message de votre marque pour vous connecter avec des publics internationaux et élargir votre présence sur le marché.
Avatars personnalisables
You can choose from a variety of pre-made avatars or create one that fits your brand. Customization options let you adjust the avatar's look and personality to match your video’s tone.
Every avatar can reflect your brand identity, helping you maintain consistency and professionalism across all your content
Pas besoin de caméras ni de studios
Oubliez le matériel de tournage coûteux ou les longues journées en studio. Téléchargez votre script, choisissez votre avatar et laissez le système gérer le reste. C'est rapide, facile et efficace. Cela vous permet de produire des vidéos de porte-parole de haute qualité à tout moment, n'importe où, parfait pour le marketing, la formation et la communication d'entreprise.
Une vidéo de porte-parole IA utilise un avatar numérique qui prononce votre script avec une synchronisation labiale réaliste et des expressions naturelles. Cela vous permet de créer des vidéos professionnelles sans avoir à engager des acteurs ou à installer du matériel de tournage.
Il suffit de télécharger ou de saisir votre script, de choisir un avatar et l'IA synchronise automatiquement la voix avec des mouvements de bouche réalistes. Votre vidéo de porte-parole est générée en quelques minutes, prête à être téléchargée ou partagée.
Oui. Vous pouvez choisir parmi des avatars pré-faits ou concevoir un avatar personnalisé qui correspond à l'apparence et à la personnalité de votre marque. Pour des avatars entièrement personnalisés, explorez notre AI Talking Head Generator.
Vous pouvez écrire votre propre script ou en générer un en utilisant des outils d'IA. Si vous avez besoin d'aide pour rédiger un dialogue, essayez le AI Video Script Generator pour obtenir rapidement des scripts soignés.
Le processus est rapide. Une fois que vous avez fourni votre script et sélectionné un avatar, le système crée une vidéo soignée en seulement quelques minutes, même pour des contenus plus longs ou plusieurs variantes.
Oui. Ils sont parfaits pour les tutoriels, l'intégration, les démonstrations de produits, les mises à jour d'entreprise, et plus encore. Les avatars IA aident à transmettre les informations clairement tout en réduisant le temps et le coût de production.
Créez simplement votre vidéo dans HeyGen et connectez-la avec des outils comme Zapier pour automatiser la création de vidéos pour le suivi des prospects, l'intégration ou les publications sur les réseaux sociaux. Une fois les vidéos prêtes, vous pouvez les partager par e-mail, sur les réseaux sociaux ou sur votre site web et suivre leur performance.
Les porte-parole IA réduisent les coûts en éliminant le besoin d'acteurs, de studios, de déplacements et de nouvelles prises. Un seul avatar peut générer des vidéos illimitées, rendant la production de haute qualité abordable pour toute équipe.
Oui. Vous pouvez essayer l'outil gratuitement et explorer ses fonctionnalités avant de passer à la version supérieure. Pour commencer tout de suite, visitez HeyGen Signup.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.